РУС
18 552 97

Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий. ФОТОрепортаж

Польша передаст Украине легкие 60-мм минометы и ручные 40-мм гранатометы.

Об этом сообщает Мілітарний, передает Цензор.НЕТ.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения оборонного завода Zakłady Mechaniczne Tarnów, в пятницу 4 февраля, рассказал о передаче Украине вооружения.

Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий 01

60-мм миномет LMP-2017.

Глава польского правительства сообщил, что на следующей неделе Польша отправит нашему государству партию оружия, которая может быть использована для защиты от возможного нападения России.

"Первый транспорт покинет нашу восточную границу на следующей неделе, чтобы украинцы не были беззащитными перед российской агрессией", – подчеркнул он.

Также смотрите: Украинские военнослужащие тренировались использовать американские гранатометы М141. ФОТОрепортаж

Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий 02

Боеприпасы к БМП-1.

Польша видит усиление агрессии и давления России на Украину.

"Мы видим решимость защищаться с украинской стороны, но и техники не хватает, поэтому нужно действовать быстро", – сказал премьер-министр.

Премьер-министр объяснил, что Польша сначала поставит сто единиц вооружения. Среди них – легкие пехотные минометы калибра 60 мм LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RGP-40.

Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий 03

Польский 60-мм миномет LMP-2017.

Легкий пехотный миномет LMP-2017 используется для уничтожения живой силы, легких укреплений на поле боя, а также огневых позиций и военной техники полупрямым огнем в оптической видимости в любое время суток и в любую погоду условия. Производитель предлагает LMP-2017 в двух калибрах: польский 59,4 мм и 60,7 мм в соответствии со STANAG 4425.2. Минометом можно стрелять с "руки" снарядами весом 2,3 кг.

Ручной многозарядный гранатомет RGP-40 весит не более шести килограммов и способен выпустить шесть (т.е. все боеприпасы, которые могут содержаться в барабане) 40-мм гранат за несколько десятков секунд.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "А якщо війною - тоді начувайтесь. Нас ніщо не спинить. Слава Україні!" - боец ВСУ Городецкий поразил пользователей соцсетей исполнением песни "Браття Українці". ВИДЕО

Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий 04

Ручной многозарядный гранатомет RGP-40.

Дальность его выстрелов зависит от типа боеприпасов. Она колеблется от 400 метров – при использовании 40 мм x 46SR НАТО LV гранаты с начальной скоростью около 78 м в секунду до примерно 800 метров – в случае применения 40 мм x 51SR с начальной скоростью около 120 м в секунду.

Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий 05

Польский ручной гранатомет RGP-40.

RGP-40 оснащен четырьмя планками Пикатинни, предназначенными для крепления дополнительного оборудования. Верхняя используется для крепления прицелов, а нижняя – для соединения вертикальной рукоятки и выдвижной сошки.

Автор: 

оборона (5287) оружие (10442) Польша (8854) Моравецкий Матеуш (287) ВСУ (6938)
Топ комментарии
+47
Слава Польщі!!! Гостинці проти танків і піхоти це добре. Ще проти ракет треба багато
показать весь комментарий
07.02.2022 10:38 Ответить
+42
Опять русофобию затеваете?!! 😜
показать весь комментарий
07.02.2022 10:35 Ответить
+33
Это очень классное оружие.Могли бы и сами научиться такое производить !!! Особенно в окопной войне в донбассе ,просто незаменимо и очень эффективно.Его бы раньше поставили бы года 3 назад,оно могло много чего изменить. Большой респект Полякам.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:39 Ответить
Это самое ,вот это самое
показать весь комментарий
07.02.2022 11:06 Ответить
У задомстанова другие ассоциации...
показать весь комментарий
08.02.2022 13:54 Ответить
Ничего,что то ,что это раздвинет его ассоциации в нужном месте
показать весь комментарий
08.02.2022 23:09 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 10:35 Ответить
Тоже обещал подъехать
показать весь комментарий
07.02.2022 13:28 Ответить
Спасибо Дуде.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:03 Ответить
Нууу, поляків можна зрозуміти! 😊 Безперечно, посиавлябчи нам зброю вони мають на увазі три речі : 1.те, що захищаючи Україну, ми жахщажмо і Польщу. Нехтування цією аксіомою у 1920-х роках минулого століття привело до того, що спочатку була знищена УНР, а невдовзі, за якихось 20 років - і сама Польща. 2. Традиційна ненависть до кацапів, які декілька разів брали участь у розчлеуванні і знищенні Польської держави. І звичайно ж 3. Багато поляків, як і українців вважають поляків найближчими родичами українців - майже рідними братами. В деякій мірі так і є. Про це свідчать і близькість менталітет, і мов, і спільних пісень, і спільної історії. Ще Хенрик Сєнкевіч вважав війну Змальниуького громадянською, такою, як у Франції були гугенотські війни. Він вважав, що то війна православних з католиками, де і з тої, і з іншої сторони були шляхтичі і наприклад руський (не русскій) шляхтич Ярема Вишневецький воював за католиків, а Іван Виговський, чи навіть Богун, та й сам Хмельницький - вихованець католицького єзуїтського колегіуму - на боці українців. На мою думку, яеюкби поляки тоді толерантно ставились до українців, вбачаючи у них рівноправних партнерів, то сьогодні існувала б досить велика і сильна польсько-украхнська федерація накшалт Бельгії, Швейцарії чи Нідерландів. Польща не була б розчленована і кацапія знаходилася б у межах Московського цвюарства допетровських часів. Напевне поляки теж це усвідомлюють. Тому їхнє ставлення до українців поліпшилося.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:17 Ответить
Тогочасний учасник тої війни, пізніше польський історик Самуель Твардовський так і називав ту війну "WOJNA DOMOWA", тобто громадянська війна
показать весь комментарий
07.02.2022 12:32 Ответить
і до чого ти приліпив громадянську війну?
твої слова, це слова путіна в 14-15 роках
та на чиєму боці?
показать весь комментарий
08.02.2022 10:05 Ответить
Это очень классное оружие.Могли бы и сами научиться такое производить !!! Особенно в окопной войне в донбассе ,просто незаменимо и очень эффективно.Его бы раньше поставили бы года 3 назад,оно могло много чего изменить. Большой респект Полякам.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:39 Ответить
Дійсно зброя новітня. Тільки от цякаво, як прицілюватись із такого малокаліберного гранатомета? На фото не видно ніяких прицільних пристроїв
показать весь комментарий
07.02.2022 10:41 Ответить
там все є,спеціальні планки дають можливість приєднати потріні девайси.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:50 Ответить
Інтуітивно стріляють, чуйка і окомір бійця. Все там є що треба
показать весь комментарий
07.02.2022 10:51 Ответить
Там аж ЧОТИРИ "планки Пікатінні" Дві - для приєднання прицільних пристроїв одна - для вертикальної рукоятки і одна х для під"єднання сошок
показать весь комментарий
07.02.2022 20:46 Ответить
думаю, принцип прицілювання приблизно такий самий, як у підствольного гранатомету ГП-25
показать весь комментарий
08.02.2022 15:01 Ответить
А на фото разве не коллиматорный прицел?
показать весь комментарий
08.02.2022 15:27 Ответить
"Польща бачить посилення агресії та тиску з боку Росії на Україну". А німецькі вилизувачі дупи путлєра - не бачать
показать весь комментарий
07.02.2022 10:40 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 11:18 Ответить
добре,така зброя з композитних матеріалів міцна та легка,що додає мобільності піхоті.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:40 Ответить
Нормально! Два-три постріли по колоні "асвабадітєлєй" з британських "подарунків" - щоб підпалить перший і останній танки у колоні на лісовій дорозі Потім вогонь по затиснутих в колоні "Градах" і автомобілях з ************ Ну а потім мінометами і ручними гранатометами по живій силі що залягла коло дороги!
показать весь комментарий
07.02.2022 10:44 Ответить
И никаких пленних, як говорив кумир козломордих сралін
показать весь комментарий
07.02.2022 10:49 Ответить
а куда пленных девать?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:15 Ответить
Я свой!Дяденька -не стреляй! Вже не пройде
показать весь комментарий
08.02.2022 13:59 Ответить
Да ты батенька - стратег. Фейк, когда до таких баталий додумался???? После Иловайска и Дебальцево??? Или после сдачи донецкого и луганского аэропортов??? Сейчас уже сражаешься - освобождаешь Крым от путена?? Парад в Севастополе на день дурака ( 1Апреля) готовишь.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:11 Ответить
Не бзди! Китайці чекають повернення "Північних територій три століття Економічно вони їх уже повернули - все сільське господарство і переробна промисловість та торгівля по реалізації продовольства в Сибіру - в руках китайців Легка промисловість (одяг і взуття) - імпорт з Китаю
І ми трохи почекаємо Головне - щоб Кримський міст до того часу не завалився - бо як же вашим "кримчанам з норільськими мордами" тікать додому?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:20 Ответить
Ух ты! Живая вата на Цензоре! Можно в тебя палкой потыкать пока ты еще живой?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:45 Ответить
Розкрив орді тактику зачистки від колон)
показать весь комментарий
09.03.2022 00:02 Ответить
Дякуємо !!!
показать весь комментарий
07.02.2022 10:46 Ответить
Кожному піхотному відділенню такий девайс. Купіть в поляків ліцензіі на ці труби і починайте робити, а не пиляти бюджет на всякий онанізм з розробками про які через рік забувають
показать весь комментарий
07.02.2022 10:47 Ответить
цікаво, хто слідкує, та на якому рівні, щоб уся допомога стріляла максимум на 2,5 км?
показать весь комментарий
07.02.2022 10:50 Ответить
Поставляют переносные мобильные системы, для партизанщины.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:57 Ответить
Взагалі останні Джавеліни, що поставляються, луплять на 5 км!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:13 Ответить
хто сказав?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:24 Ответить
У педії 600-800м всього
показать весь комментарий
09.03.2022 00:03 Ответить
👍👍👍
показать весь комментарий
07.02.2022 10:52 Ответить
Всі дають зброю, а ми за вісім років навіть навіть патронний завод не спромоглись збдувати
показать весь комментарий
07.02.2022 10:53 Ответить
На паьронному заводі багато не відкатаєш, он пархаті купляли лінію на снаряди - то спросто ******** гроші, а форт купив лінію на 9мм сорокових років, то дівчата вручну допилювали кулі під калібр
показать весь комментарий
07.02.2022 11:02 Ответить
Вот благодаря таким идиотам у нас зеленский и президент. Вообще то у нас стугну выпускают. И нептун разработали. Это навскидку. А так чего то та же Польша не смогла все оружие у себя выпускать, каждая страна делает по чуть чуть своего остальное закупает у союзников.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:08 Ответить
Зеленський вже восьмий рік президент?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:19 Ответить
Нет, зеленский президент благодаря идиотам, которые кричат аааа, патронный завод не построили.. Хотя надо было делать просто немерянное количество работы, начиная от ремонта старой техники и заканчивая стабильностью финансовой системы.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:51 Ответить
не годуйте тролятину їх і так як насрано.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:26 Ответить
Так чому все-таки за вісім років війни не збудуваи патронний завод? Можеш дати чітку відповідь?
показать весь комментарий
07.02.2022 16:16 Ответить
Зате магазины рошен всюди
показать весь комментарий
07.02.2022 11:08 Ответить
Еще один придурок. Магазины рошен - сугубо частные магазины за деньги сугубо частной корпорации. И кстати всюду - это штук так 80 на всю страну. Притом что тех же АТБ на всю страну ну раз в 20 больше, я моглчу про размеры атб и рошена. Но нет, придуркам вбили в голову про рошен.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:11 Ответить
То зебіл звичайний, спам його.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:12 Ответить
Патрони виготовляють заводи "Форт" ,"Маяк", лінію з виробництва нових снарядів ще при Пороху запустили. Правда, 3 роки при владі "квартала 95" про цю лінію не чути, може вже Коломойський кудись перепродав.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:02 Ответить
Асталавіста, кацапи.
показать весь комментарий
07.02.2022 10:56 Ответить
Дивно що на форумі немає обсиратєлєй з козластану. Пропивають зароблене, учора спасу від них небуло - особливо срали гном з зєльоним чєлавечком
показать весь комментарий
07.02.2022 10:57 Ответить
С поляками у нас довольно сложная общая история, тем не менее нормальный адекватный сосед, пусть и не друг на век, лучше ***..го "брата" который себя называет "одним народом" с нами. Спасибо Польше!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:03 Ответить
тебе, козлорылый, какая разница?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:06 Ответить
Поляки засчитают убитыми кацапами.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:09 Ответить
кацапськими рабами.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:09 Ответить
Кабаева, тобой и расплатимся
показать весь комментарий
07.02.2022 11:10 Ответить
Вкусняшки от друзей, дякуем...
показать весь комментарий
07.02.2022 11:07 Ответить
Точно...Теперь в России станет меньше украинских гастарбайтеров.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:17 Ответить
Теперь в хрюссии станет меньше кацапов.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:25 Ответить
Восемь лет думал и наконец допер?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:34 Ответить
Совки только по революциям спецы. Это наследственное.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:36 Ответить
В України теж є свої аналоги. Той же М60-16 Камертон та МП-60


показать весь комментарий
07.02.2022 11:50 Ответить
полякам респект! уж они-то точно знают, что раисе и германии нельзя верить
показать весь комментарий
07.02.2022 11:36 Ответить
Прикольний гранатомет з барабаном. Модифікована версі Мількора з Південної Африки.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:38 Ответить
Для "Сапога" давайте ОГ-9!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 11:44 Ответить
Перший міномет теж класний -6.6 кг ваги для 60 мм це щось.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:46 Ответить
Судя по присылаемому оружию Украину готовят к городским боям. Не верят в украинскую армию.
показать весь комментарий
07.02.2022 11:49 Ответить
Или наоборот верят и дают то оружие, которре поможет освободить Донецк и др.города)
показать весь комментарий
07.02.2022 12:11 Ответить
Подяка полякам! Видно, хто брати-слов'яни.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:04 Ответить
Самое смешное что ни один украинец не осмелится сказать такое поляку. За "брата" от ляха можно получить в глаз.)
показать весь комментарий
07.02.2022 12:17 Ответить
Та ти що? Чомусь я такого не чув! А от коли поляки разом з українцями молотять кацапів - чув не раз! У Любліні наприклад!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
Я теж таке не чув. От що поляки русню не любять, чув і бачив навіть
показать весь комментарий
07.02.2022 13:20 Ответить
Та ні - буває! Але коли поліцаї польські починають "копать" то майже завжди "вилазять кацапські вуха" - якась "патріотична" організація у якої фінансування виявляється у якійсь російській "конторі"
показать весь комментарий
07.02.2022 13:24 Ответить
Интересное прочтение 60-мм миномета. Никаких тебе сошек, прицелов... Скинул с плеча, да и закидал окопчик минами, и дальше побежал. Точность невысокая, но цена выстрела копеечная. И мобильность супербест! Прям интересно будет, как такая штука кацапов будет косить.

А еще, я помню, поляки разработали свой танк. Возникает невольный вопрос. Где?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:32 Ответить
хорошее железо, спору нет. вот только никто нам пво-шек пока не подогнал, поляки единственные кто обещал стингеров подвезти, а их что-то все нет.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:47 Ответить
Поляки не "Стінгери" обіцяли а модернізовані "Иглы-1"
показать весь комментарий
07.02.2022 13:09 Ответить
да нам побоку, абы птичек хорошо приземляло и чтоб в количествах больше чем у кацапсин этих птичек еще осталось.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
Так у них саме розрахунок на вертольоти! Пишуть - 1200 шт Бо якщо НАТО "закриє небо" то крім вертольотів ніяка авіація літать не зможе А от вертольоти на "предельно малой" літать зможуть Саме тому нам поставлять почали саме "Стінгери" Але ж вертольоти можна бить і з ПТРК і зі звичайних гранатометів (навіть з автоматичних) Та й ЗУ-23 та ДШК не треба забувать! В Афгані вони себе непогано зарекомендували!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
стінгер зламав хід війни, і мені б приємно побачити їх у руках "авганців" за нашого боку
показать весь комментарий
07.02.2022 13:20 Ответить
Ракети до стінгерів німці обіцяли до тис шт і ще якась країна
показать весь комментарий
09.03.2022 00:18 Ответить
Przyjaciele powstają na wojnie. Podziękowania dla polskich braci za broń. Chwała Ukrainie! Chwała Rzeczypospolitej!
показать весь комментарий
07.02.2022 12:56 Ответить
Весь світ підіймається на боротьбу з російським фашизмом .
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
О ЦЕ ПОЛЮВАННЯ БУДЕ !)
показать весь комментарий
08.02.2022 11:39 Ответить
ДІЧ НАВІТЬ ЗАГОНЯТИ НЕ ТРЕБА )))
показать весь комментарий
08.02.2022 11:40 Ответить
Гранатомети то цільний жир
Міномети теж рулять.
показать весь комментарий
08.02.2022 23:09 Ответить
Нам США поставили до війни гранатомети smaw-d і ще якісь автоматичні гвинтівки з кумулятивними зарядами проти піходи.
показать весь комментарий
09.03.2022 00:38 Ответить
Ну очень красивые и дизайнерские польские штучки... прям гуччи
показать весь комментарий
09.03.2022 11:03 Ответить
 
 