Польша передает Украине легкие минометы и ручные гранатометы, – Моравецкий. ФОТОрепортаж

Польша передаст Украине легкие 60-мм минометы и ручные 40-мм гранатометы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время посещения оборонного завода Zakłady Mechaniczne Tarnów, в пятницу 4 февраля, рассказал о передаче Украине вооружения.

60-мм миномет LMP-2017.

Глава польского правительства сообщил, что на следующей неделе Польша отправит нашему государству партию оружия, которая может быть использована для защиты от возможного нападения России.

"Первый транспорт покинет нашу восточную границу на следующей неделе, чтобы украинцы не были беззащитными перед российской агрессией", – подчеркнул он.

Боеприпасы к БМП-1.

Польша видит усиление агрессии и давления России на Украину.

"Мы видим решимость защищаться с украинской стороны, но и техники не хватает, поэтому нужно действовать быстро", – сказал премьер-министр.

Премьер-министр объяснил, что Польша сначала поставит сто единиц вооружения. Среди них – легкие пехотные минометы калибра 60 мм LMP-2017 и, возможно, ручные гранатометы RGP-40.

Польский 60-мм миномет LMP-2017.

Легкий пехотный миномет LMP-2017 используется для уничтожения живой силы, легких укреплений на поле боя, а также огневых позиций и военной техники полупрямым огнем в оптической видимости в любое время суток и в любую погоду условия. Производитель предлагает LMP-2017 в двух калибрах: польский 59,4 мм и 60,7 мм в соответствии со STANAG 4425.2. Минометом можно стрелять с "руки" снарядами весом 2,3 кг.

Ручной многозарядный гранатомет RGP-40 весит не более шести килограммов и способен выпустить шесть (т.е. все боеприпасы, которые могут содержаться в барабане) 40-мм гранат за несколько десятков секунд.

Ручной многозарядный гранатомет RGP-40.

Дальность его выстрелов зависит от типа боеприпасов. Она колеблется от 400 метров – при использовании 40 мм x 46SR НАТО LV гранаты с начальной скоростью около 78 м в секунду до примерно 800 метров – в случае применения 40 мм x 51SR с начальной скоростью около 120 м в секунду.

Польский ручной гранатомет RGP-40.

RGP-40 оснащен четырьмя планками Пикатинни, предназначенными для крепления дополнительного оборудования. Верхняя используется для крепления прицелов, а нижняя – для соединения вертикальной рукоятки и выдвижной сошки.