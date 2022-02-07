Автомобиль упал с моста в реку на Львовщине, 35-летний водитель погиб, - полиция. ФОТОрепортаж
Водитель легкового автомобиля погиб во Львовской области из-за падения автомобиля в реку.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области в фейсбуке.
По данным полиции, инцидент произошел сегодня, 7 февраля, в 07:20 по улице Богдана Хмельницкого в городе Червоноград Львовской области.
"Водитель автомобиля "ВАЗ-2104", 35-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и взлетел с моста в реку Солокия. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия", - отмечено в сообщении.
По факту аварии полиция открыла уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це ж наглядно. Думаю, якщо акумулятор покласти у воду, його не замкне, а просто буде проходити незначний струм між полюсами через воду, розряджаючи акумулятор.
Не так? )