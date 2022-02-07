РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8674 посетителя онлайн
Новости Фото
6 813 10

Автомобиль упал с моста в реку на Львовщине, 35-летний водитель погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

Водитель легкового автомобиля погиб во Львовской области из-за падения автомобиля в реку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области в фейсбуке.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня, 7 февраля, в 07:20 по улице Богдана Хмельницкого в городе Червоноград Львовской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2104", 35-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и взлетел с моста в реку Солокия. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия", - отмечено в сообщении.

Также смотрите: В Одессе автомобиль влетел в опору рекламного щита – двое погибших. ФОТОрепортаж

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).

Автомобиль упал с моста в реку на Львовщине, 35-летний водитель погиб, - полиция 01
Автомобиль упал с моста в реку на Львовщине, 35-летний водитель погиб, - полиция 02

Автор: 

авто (4254) ДТП (7746) Нацполиция (16785) Львовская область (3023)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
вода поганий провідник
показать весь комментарий
07.02.2022 11:18 Ответить
+1
Чим ближче один до одного ви будете розміщувати полюси, у воді, тим більший струм буде проходити між ними, доки не відбудеться коротке замикання.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивно. Лежить у воді , а фари горять. Навіть проводка не замкнула. Як ?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:03 Ответить
вода поганий провідник
показать весь комментарий
07.02.2022 11:18 Ответить
?
показать весь комментарий
07.02.2022 11:52 Ответить
Ми ж бачимо, як фари світяться під водою.
Це ж наглядно. Думаю, якщо акумулятор покласти у воду, його не замкне, а просто буде проходити незначний струм між полюсами через воду, розряджаючи акумулятор.
Не так? )
показать весь комментарий
07.02.2022 11:58 Ответить
Интересно, а у мерседеса в подобной ситуации будут фары светит?
показать весь комментарий
07.02.2022 12:15 Ответить
Чим ближче один до одного ви будете розміщувати полюси, у воді, тим більший струм буде проходити між ними, доки не відбудеться коротке замикання.
показать весь комментарий
07.02.2022 12:31 Ответить
Не все это знают))
показать весь комментарий
07.02.2022 13:49 Ответить
как можно с того моста свалиться? похоже он и вовсе мимо проехал...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:47 Ответить
"Взлетел" с моста ?))
показать весь комментарий
08.02.2022 00:14 Ответить
 
 