Автомобиль упал с моста в реку на Львовщине, 35-летний водитель погиб, - полиция. ФОТОрепортаж

Водитель легкового автомобиля погиб во Львовской области из-за падения автомобиля в реку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области в фейсбуке.

По данным полиции, инцидент произошел сегодня, 7 февраля, в 07:20 по улице Богдана Хмельницкого в городе Червоноград Львовской области.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2104", 35-летний житель одного из сел района, не справился с управлением и взлетел с моста в реку Солокия. В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия", - отмечено в сообщении.

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).



