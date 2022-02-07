ДТП Трухина: В ГБР изучили видео более тысячи камер, нардеп не находился за рулем от Полтавы до Борисполя. ВИДЕО+ФОТО
В ГБР изучили материалы по видеокамерам от Полтавы в Киев, которые фиксировали передвижение авто нардепа Александра Трухина в день ДТП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета. В частности, это зафиксировала и последняя, в то время рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь. Замечаем, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.
"В Интернет-издание "УП" сделан запрос с просьбой предоставить все имеющиеся материалы исследования и указать источники их поступления. Также Бюро выясняет, почему это видео не было передано следователям на соответствующий запрос в Министерство внутренних дел. Допрошено значительное количество свидетелей, у в том числе народный депутат, другие участники происшествия, полицейские", – добавили в ГБР.
В Бюро напомнили, что сегодня на допрос в качестве свидетеля следователи Бюро вызвали повторно полицейского, видео с камеры которого распространило интернет-издание. Следователи должны выяснить, в частности, почему он не сообщил на предварительном допросе в ГБР эту информацию.
Никаких намерений объявлять подозрение полицейскому следователи не планируют. ГБР в очередной раз призывает всех, кто имеет какую-либо дополнительную информацию об обстоятельствах ДТП передать ее следователям.
Напомним, авария с участием машины нардепа от партии "Слуга народа" Александра Трухина произошла 23 августа в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не соблюдал безопасную дистанцию и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.
По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имена участников не назвали.
Позднее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп попал в ДТП.
В полиции сообщили, что расследование ДТП поручено ГБР. Бюро уже получило материалы дела и обещает провести объективное расследование.
7 сентября "слуга народа" Трухин прокомментировал ДТП и заявил: "Я себя не считаю виноватым. Я не был пьян".
1 февраля 2022 года журналисты опубликовали видео с камер полицейских. На кадрах видно, что Трухин пытался уйти с места аварии. Он перелез через ограждение и двинулся в лес. А когда полицейские не дали ему уйти, попытался их подкупить. Депутат рассказал, что у него есть сумка, в которой $150 тыс. И предлагал эти деньги за возможность уйти с места ДТП.
2 февраля Трухина исключили из партии "Слуга народа". Он заявил, что "в состоянии шока наговорил много глупостей" и что ему "стыдно", а также заявил о готовности сложить мандат.
Такої відверті сцянини в очі не було при жодному призеденті!