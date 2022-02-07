Пограничную дорогу к КПП "Дяковцы" отремонтировали на Буковине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

На Буковине сделали пограничную дорогу Т-26-04 Черновцы – Герца – КПП "Дьяковцы".

Об этом сообщает Укравтодор, продемонстрировавший фото до и после ремонта.

Автодорога Т-26-04 соединяет Черновицкую область с Ботошанским уездом в соседней Румынии. До начала ремонтных работ 5-километровый отрезок даже не имел асфальтобетонного покрытия, а был из гравия.

9 искусственных сооружений и 36-метровый мост на участке также находились в неудовлетворительном состоянии. Чтобы пограничный путь соответствовал параметрам четвертой категории, проезжую часть расширили до 7 метров. Устроили качественное двухслойное асфальтобетонное покрытие, восстановили 9 искусственных сооружений, обеспечили все меры по безопасности дорожного движения.

Кроме того, отремонтировали и мост. Подрядчик усилил промежуточные опоры конструкции, укрепил конусы монолитным бетоном, устроил монолитные железобетонные плиты на проезжей части, заасфальтировал, установил перильное и барьерное ограждение.

В прошлом году по итогам программы "Большая стройка" в Черновицкой области восстановлено в общей сложности 128 км дорог государственного значения.

Координатор программы, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее сообщил о том, что к 2024 году в Украине будут отремонтированы 24 тысяч км дорог.







