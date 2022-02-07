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Сообщено о подозрении женщине, "сливавшей" информацию о дислокации ВСУ российским наемникам, – Донецкая облпрокуратура. ФОТО

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жительнице с. Гранитное Волновахского района в содействии деятельности террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облпрокуратуры.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что в течение января 2022 жительница с. Гранитное неоднократно с помощью одного из мессенджеров, установленного на мобильный телефон, передавала участнику НЗФ террористической организации ДНР данные о дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины в населенном пункте и на прилегающей территории с. Гранитное Волновахского района.

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"В частности, злоумышленница, имея образование картографа, предоставила боевику детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, используемых украинскими защитниками. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали на КПВВ Новотроицкое в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 тыс. грн.

Сообщено о подозрении женщине, сливавшей информацию о дислокации ВСУ российским наемникам, – Донецкая облпрокуратура 01
Сообщено о подозрении женщине, сливавшей информацию о дислокации ВСУ российским наемникам, – Донецкая облпрокуратура 02

Автор: 

прокуратура (5039) шпионаж (1417) Донецкая область (10111) наемники рф (2094) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+15
Какую нах депортацию..срок надо, и срок серьезный..чет я думаю внесут за нее 200 тысяч и рванет она в Лугандон- вот и все
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07.02.2022 12:52 Ответить
+13
Де "Закон про колаборантів"? Саме плісняві колаборанти і заблокували його розгляд та прийняття. Розуміють "бабломойсько-мокшанські слуги", що підпадають під дію Закону.
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07.02.2022 12:55 Ответить
+13

таким хвойдам знайдеться місце в тій же ж ОПі - гадючнику найвеличнішого ледаря **********, поряд з татаровими-дермаками..
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07.02.2022 13:07 Ответить
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РЕКОМЕНДУЮ . Очень интресный коммент Корчинского про любителей руцкого мира внутри Украины

Корчинський - московська агентура в Україні. П'ята колона Кремля. Коли почнеться вторгнення

https://youtu.be/u2U7GGIi_8U

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07.02.2022 12:48 Ответить
Корчинский - московская агентура в Украине ? Не новость , ФСБ давно пестует и подкармливает свою агентуру в виде ультра-националистов . Типа Корчинского , Фарион и т.п. Иначе невозможно представлять россиянам Украину , как сборище маргиналов с лозунгом "москаляку на гилляку" , а данньіе персонажи регулярно подбрасьівают подобное лайно в информпространство .
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07.02.2022 13:50 Ответить
То чом ж ви до лайна дійшли ?
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07.02.2022 14:07 Ответить
А Ленке Зеленский , почему нет подозрения ? Она была в "Миротворце", за ЭТО
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07.02.2022 18:34 Ответить
Вас санитары вовремя не укололи? Или за бабло?
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07.02.2022 18:31 Ответить
Де закон про депортацію в країну на яку працювала?
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07.02.2022 12:50 Ответить
Какую нах депортацию..срок надо, и срок серьезный..чет я думаю внесут за нее 200 тысяч и рванет она в Лугандон- вот и все
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07.02.2022 12:52 Ответить
а після того як відсидить видати паспорт негромадянина як в Балтії
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07.02.2022 12:53 Ответить
"срок сроком" а потім і депортація з позбавленням громадянства
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07.02.2022 12:57 Ответить
Де "Закон про колаборантів"? Саме плісняві колаборанти і заблокували його розгляд та прийняття. Розуміють "бабломойсько-мокшанські слуги", що підпадають під дію Закону.
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07.02.2022 12:55 Ответить
на гауптвахту су ку. там вона прозріє...
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07.02.2022 12:51 Ответить
Позбавляти громадянства та викидати з України.
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07.02.2022 12:52 Ответить
З самалёту...
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07.02.2022 13:33 Ответить
Покажіть лице "геройки" - щоб її знайшла "нагорода"
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07.02.2022 12:53 Ответить
Прізвище у неї на Зе починається на ленська закінчується?
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07.02.2022 12:57 Ответить
Скумбрію пов`язали?
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07.02.2022 13:01 Ответить
вскрили тухлу консерву
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07.02.2022 13:07 Ответить
В этом Гранитном одни сепаратюги, можете их паблик в фб почитать.
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07.02.2022 13:05 Ответить

таким хвойдам знайдеться місце в тій же ж ОПі - гадючнику найвеличнішого ледаря **********, поряд з татаровими-дермаками..
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07.02.2022 13:07 Ответить
А як справи з "першою леді",яка також передавала дані сепарам про переміщення ЗСУ? А наш майбутній " гарант" дуже хвалив сепарів коли вони відбили танк у ЗСУ. Чи потрібно нашим гнидам це пояснювати,чи ні???
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07.02.2022 13:10 Ответить
Це часом не Олена Зеленська?
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07.02.2022 13:11 Ответить
монтажная пена
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07.02.2022 13:23 Ответить
по хорошому їй не про підозру має бути повідомлено, а про розстріл. А перед тим провести її повз стіну Михайлівського в Києві - нехай ця мразь подивиться в очі тим полеглим хлопчикам і дівчаткам. ...А краще - їхнім мамам
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07.02.2022 13:23 Ответить
Да хоть в глаза ссы. "Хохлы виноваты, а Россия нас спасает". Их не изменить.
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07.02.2022 13:27 Ответить
Самое интересное, что эта "консерва" - не более чем расходный материал, т.е. ей даже обменный фонд не пополнишь.
Был бы закон об "особом периоде" ("военное положение" - light) - можно было бы к стенке поставить. А так ... Особенно повеселил "залог в 200 000 грн.
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07.02.2022 13:33 Ответить
Топить в бочке с гавном таких надо...
**** убогая...
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07.02.2022 13:34 Ответить
а некоторые считают что таких нужно в первые леди выдвигать
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07.02.2022 18:34 Ответить
А позвной у нее был "Скумбрия-8".
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07.02.2022 13:41 Ответить
вот . фото еще одной такой же добровольной помошницы
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07.02.2022 18:32 Ответить
Утилизировать эту самку. Если успела размножиться то дитёв ейных отправить на историческую родину в росиянские *****.
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07.02.2022 18:43 Ответить
Цікаво аиходить - Порошенку за статтею "Державна зрада" застава 1 лярд, до того ж докази еіемерні. Поплічниці терористів за такою ж статтею - застава 200 тисяч, з повним пакетом зафіксованих доказів. 🤔
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07.02.2022 19:07 Ответить
А ленке зеленской вообще скумбрия по 8, за призыв к измене. И сколько там парней из за нее погибло - неизвестно.
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07.02.2022 19:56 Ответить
Я женщин не бил до семнадцати лет…(с
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07.02.2022 19:29 Ответить
 
 