Сообщено о подозрении женщине, "сливавшей" информацию о дислокации ВСУ российским наемникам, – Донецкая облпрокуратура. ФОТО
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жительнице с. Гранитное Волновахского района в содействии деятельности террористической организации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой облпрокуратуры.
Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что в течение января 2022 жительница с. Гранитное неоднократно с помощью одного из мессенджеров, установленного на мобильный телефон, передавала участнику НЗФ террористической организации ДНР данные о дислокации военных подразделений Вооруженных сил Украины в населенном пункте и на прилегающей территории с. Гранитное Волновахского района.
"В частности, злоумышленница, имея образование картографа, предоставила боевику детализированную информацию в виде фотокарт местности с нанесенными условными обозначениями о технике, окопах, блиндажах, блокпостах, домах и укрытиях, используемых украинскими защитниками. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую задержали на КПВВ Новотроицкое в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 200 тыс. грн.
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https://youtu.be/u2U7GGIi_8U
таким хвойдам знайдеться місце в тій же ж ОПі - гадючнику найвеличнішого ледаря **********, поряд з татаровими-дермаками..
Был бы закон об "особом периоде" ("военное положение" - light) - можно было бы к стенке поставить. А так ... Особенно повеселил "залог в 200 000 грн.
**** убогая...