Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии. ФОТОрепортаж
В городе Эль-Мардж на востоке Ливии полиция задержала крупную партию гашиша – 323 бруска наркотика, упакованные в пленку с изображением президента России Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
Находку обнаружил местный житель на берегу Средиземного моря.
Несколькими днями ранее на берегу моря на востоке страны местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.
В полиции считают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.
там як у дикунів - "де морда вождя - там ТАБУ!"
там сыны - хорошо готовят отцов
Гашиш это фактически смесь трихом, воска и реального вагона аминокислот ТГК +- чутка СБД.
Для нас мелких, куча большая, но в общем мелковато)
Видать у лавролошади карманы дырявые, патирял...
В следующий раз ошибку исправят, я думаю.
Закріплена хврківськими ультрас.
Срок годности закончился?