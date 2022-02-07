РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6676 посетителей онлайн
Новости Фото
22 658 72

Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии. ФОТОрепортаж

В городе Эль-Мардж на востоке Ливии полиция задержала крупную партию гашиша – 323 бруска наркотика, упакованные в пленку с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Находку обнаружил местный житель на берегу Средиземного моря.

Несколькими днями ранее на берегу моря на востоке страны местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.

В полиции считают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.

Также смотрите: В "Борисполе" служебный пес нашел 2 тысячи запрещенных таблеток у двух мужчин, возвращавшихся из Шарм-эль-Шейха. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии 01
Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии 02
Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии 03
Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии 04

Автор: 

Ливия (681) наркотики (2170) путин владимир (32236)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+83
То акцизна марка
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
+43
Это залет, как унылая лошадь это будет оправдывать?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
+30
Оце, курва, тамга так тамга
показать весь комментарий
07.02.2022 13:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце, курва, тамга так тамга
показать весь комментарий
07.02.2022 13:05 Ответить
Так от шо значит - "пасматреть в глаза" *****
показать весь комментарий
07.02.2022 13:26 Ответить
Можливо, але чомусь вважаю, що таким чином досягалась ціль: ***** не тоне.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:36 Ответить
ЗЕчмо прям слюнями изошёл бы над такой пачечкой. Не только посмотреть в глаза, но ещё обцеловать, облизать, обнюхать и вобще - куча вариантов. И всё - с любимым кумиром
показать весь комментарий
07.02.2022 15:41 Ответить
Это залет, как унылая лошадь это будет оправдывать?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
все просто - таможня пропускає що завгодно, коли на ньому морда фуйла...
там як у дикунів - "де морда вождя - там ТАБУ!"
показать весь комментарий
07.02.2022 13:20 Ответить
Лошадь після такого, полетить.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:39 Ответить
Це не зальот - це реклама. 😁
показать весь комментарий
07.02.2022 14:03 Ответить
То акцизна марка
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
Ничего удивительного ..
показать весь комментарий
07.02.2022 13:06 Ответить
талантливо
показать весь комментарий
07.02.2022 13:07 Ответить
це кокс в якого "нету АНАЛогу в мире"
показать весь комментарий
07.02.2022 15:59 Ответить
мечта гнуса попасть на такую упаковку со своим табло
показать весь комментарий
07.02.2022 13:07 Ответить
А...уеть !!!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:09 Ответить
Тобто гашиш фуйовий.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:09 Ответить
Вначале прочитал не "у Лівії", а "у Львові"
показать весь комментарий
07.02.2022 13:10 Ответить
Якби таке знайшли у Львові, ти б про це не дізнався
показать весь комментарий
07.02.2022 13:16 Ответить
на березі моря у Львові... Ось як на тебе вплинуло попереднє: Понад 300 упаковок гашишу...
показать весь комментарий
07.02.2022 14:41 Ответить
Метро у Львові вже є, чому і морю не бути?
показать весь комментарий
07.02.2022 15:10 Ответить
і не одне
показать весь комментарий
07.02.2022 16:00 Ответить
Внутри рецепты употребления от Маньки Захаровой...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:10 Ответить
Це просто рекламний хіт. Мовляв, дивіться, як старого вставило. Вся Європа торчить.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:16 Ответить
адресная доставка? Это многое объясняет...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
Ось це і є слава
показать весь комментарий
07.02.2022 13:11 Ответить
Это почтовые марки)
показать весь комментарий
07.02.2022 13:12 Ответить
Ось чому не слід дивуватись заявам #уйла та інших зєманів-лукашенків: це звичайні наркомани, які цим лайном підтримують своїх прихильників. Виходить, що і наш "найвеличніший" прихильник...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:14 Ответить
на севере Африке кулинарное искусство тоже передается по наследству...
там сыны - хорошо готовят отцов
показать весь комментарий
07.02.2022 13:15 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:16 Ответить
вот она ...всемирная слава!!!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:17 Ответить
оберег не сработал
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
а як би ви промаркували такий товар?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
Пабло Эскобар и Путин крупнейшие продавцы наркотикгв в истории. В Испанни за Хутина а суде озвучивалось когда шел процесс над главой "тамбовской" ОПГ Геннадием Петровым
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
Значит ***** в доле
показать весь комментарий
07.02.2022 13:19 Ответить
процент за рекламу
показать весь комментарий
07.02.2022 13:51 Ответить
Воно ж, за світлинами замовника, простіше орієнтуватися, коли робота на плантаціях заміняє школу і "букафками" невеликі проблеми.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:20 Ответить
Мировые лидеры лопнут от зависти. Не каждому уготована судьба отправлять людей в рай .....
показать весь комментарий
07.02.2022 13:21 Ответить
Кто то себе решил прикрыться, но 300упаковок, мелковато как то.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:22 Ответить
Так то ж не "маріхуана" а пишуть - "гашиш" А це штука не набагато дешевша від того ж кокаїну І вставляє" не гірше від інших "важких" наркотиків Це пилок конопель скріплений жировою основою і спресований у бруски От і уяви - "мелковато" це чи ні?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:49 Ответить
Мелковато поверь. Когда на берегах находили по пару тонн кокаина, вот это, я понимаю улов.
Гашиш это фактически смесь трихом, воска и реального вагона аминокислот ТГК +- чутка СБД.
Для нас мелких, куча большая, но в общем мелковато)
показать весь комментарий
07.02.2022 14:02 Ответить
А скільки на дні лежить? У трюмах судна? Не все ж на берег винесло!
показать весь комментарий
07.02.2022 14:14 Ответить
Опіум для народа ! )))
показать весь комментарий
07.02.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:24 Ответить
Якби воно курило траву, то було б не агресивне, а життєрадісне й усміхнене. Отже, воно на чомусь гіршому сидить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:36 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:26 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:27 Ответить
"Подарок братскому ливийскому народу от их друзей" ( ВВПуХУ)
показать весь комментарий
07.02.2022 13:28 Ответить
Использовали бесплатные пакеты с мордой членоликого!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:28 Ответить
Новая "твёрдая валюта" Запоребья?
Видать у лавролошади карманы дырявые, патирял...
показать весь комментарий
07.02.2022 13:29 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 13:31 Ответить
Готовятся к отключению от swift
показать весь комментарий
07.02.2022 13:36 Ответить
А ми й гадки не мали, чому Лукаш раптом поніс таку х-ню: 3 дні, полковник... А тот ось у чому справа, путінський презент.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:37 Ответить
То сухпайки для русского солдата. Иначе начинают думать и задаваться разными вопросами типа, а кули мы тут под Воронежем делаем, мы домой хотим, мы жить хотим, а не гнить в канаве на чужой территории, куда нас этот дятел на фантике посылает. Без такого сухпайка в российской армии делать нечего.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:39 Ответить
То вони "повторяються" Читав колись - в Індії плем"я "хашишинів" було У них був "стратегічний запас" на випадок війни У період цвітіння конопель вони брили наголо рабів (у всіх місцях) потім мили і висушували на сонці Потім змазували тіла маслом і ганяли по полю Після цього спеціальними шкребками зчищали пилок з жиром з тіл і на цій суміші замішували тісто з якого пекли сухі хлібці які зберігали в племінному "складі" Перед боєм воїнам видавали один хлібець на двох З"ївши воїни не знали страху і втоми кілька діб!
показать весь комментарий
07.02.2022 13:56 Ответить
роспропаганда во всей красе. Захерова не даст соврать.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:42 Ответить
Подарункова партія для путінців до дня закоханих не доїхала до адресата
показать весь комментарий
07.02.2022 13:51 Ответить
Кто-то перепутал морду лица нашего ***** с ***************** ******.
В следующий раз ошибку исправят, я думаю.
показать весь комментарий
07.02.2022 13:52 Ответить
А какой тайный смысл в этом? адрес получателя? Или это просто прикол?
показать весь комментарий
07.02.2022 13:53 Ответить
Это чтоб адресата не перепутать. Те шо без портрета, то Лаврову в МИД.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:01 Ответить
Ось що значить "слава "
Закріплена хврківськими ультрас.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:01 Ответить
Проще было Новой Почтой послать.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:05 Ответить
Это "Знак качества" товару?
показать весь комментарий
07.02.2022 14:06 Ответить
Таємницю розкрито.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:20 Ответить
именной...))))))))))))
показать весь комментарий
07.02.2022 14:24 Ответить
Візитка Яроша.
показать весь комментарий
07.02.2022 14:26 Ответить
спєцаперация кієвского рєжима, палюбому)))))))
показать весь комментарий
07.02.2022 14:50 Ответить
Эскобар перевернулся в гробу....
показать весь комментарий
07.02.2022 15:13 Ответить
У поліції Лівії непросте завдання - встановити замовника товару
показать весь комментарий
07.02.2022 15:23 Ответить
это же этикетка

показать весь комментарий
07.02.2022 15:42 Ответить
показать весь комментарий
07.02.2022 17:41 Ответить
А почему выбросили?
Срок годности закончился?
показать весь комментарий
07.02.2022 18:14 Ответить
Без надписи ***** не действительно
показать весь комментарий
09.02.2022 12:49 Ответить
 
 