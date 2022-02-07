Более 300 упаковок гашиша с изображением Путина было обнаружено на берегу моря в Ливии. ФОТОрепортаж

В городе Эль-Мардж на востоке Ливии полиция задержала крупную партию гашиша – 323 бруска наркотика, упакованные в пленку с изображением президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

Находку обнаружил местный житель на берегу Средиземного моря.

Несколькими днями ранее на берегу моря на востоке страны местные жители нашли упаковки с гашишем с изображениями Пабло Эскобара.

В полиции считают, что это произошло из-за затопления партии контрабандного наркотика.

