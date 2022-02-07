Инспектор исправительной колонии в Кропивницком изнасиловал несовершеннолетних подруг сестры, - ГБР. ФОТО

Инспектору "Кропивницкой исправительной колонии №6", изнасиловавшему двух несовершеннолетних девушек, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В ночь на 26 июля 2021 года инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку. Он заехал в безлюдное место, где изнасиловал ее. Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была выпившей", - говорится в сообщении.

Инспектору сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Также ГБР устанавливает наличие других жертв инспектора.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

