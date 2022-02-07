Инспектор исправительной колонии в Кропивницком изнасиловал несовершеннолетних подруг сестры, - ГБР. ФОТО
Инспектору "Кропивницкой исправительной колонии №6", изнасиловавшему двух несовершеннолетних девушек, сообщено о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В ночь на 26 июля 2021 года инспектор после совместного отдыха с друзьями своей сестры вызвался подвезти домой 13-летнюю девушку. Он заехал в безлюдное место, где изнасиловал ее. Через два дня по аналогичной схеме инспектор изнасиловал 15-летнюю другую знакомую сестры, которая была выпившей", - говорится в сообщении.
Инспектору сообщено о подозрении в изнасиловании малолетнего и несовершеннолетнего лица (ч. 3, ч. 4 ст. 152 УК Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также ГБР устанавливает наличие других жертв инспектора.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть книжки читали або класичну музику слухали.
І те і те - погано, але ж треба дочекатися висновків.
У своєму пості я оцінок нікому не давав.
Ні йому, ні дівчатам, я тільки процитував уривок з новини.
там подобный (погонный) контингент
Да, и, в любом однополом коллективе, если есть характер или сила - проблем не будет, особенно, если тебя греют с воли. А если ты слабохарактерный сирота - то какая б "почетная" статья не была, с высокой доле вероятности окажешься в петушатне или шнырятне.
Удивительно что не СБУ...
а судя статье - там просто подстава...
Если бы там что-то реально было - то тихонько бы расследовали - если такой срач - то там чистая подстава.
и потом тот, кто ей подливал и отымел, скажет тебе, что это её проблемы.
як що в посвідченні написано ІНСПЕКТОР, то на цей момент, ця людина
є казлом уродом хабарником, бандитом,
одним совом, кідарас. і моральний і фізичний.
так они там наверно постоянно детей насилуют