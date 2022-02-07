РУС
7 631 15

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО

Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны и встретились с украинскими военнослужащими.

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.

S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9

— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Песков, потерь нет, - Минобороны

Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке Украины 01
Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке Украины 02

Как сообщалось, сегодня, 7 января, главы МИД Австрии, Чехии и Словакии находятся с официальным визитом в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом.

Автор: 

Австрия (853) Словакия (1067) Чехия (1798) Донбасс (26966) Перебийнис Евгений (75) Шалленберг Александр (45)
Топ комментарии
+13
Главам МЗС-респект...
показать весь комментарий
07.02.2022 15:03 Ответить
+3
Не в "самые горячие точки", а в "самые глухие и горячие точки", чтобы их риторику и не слышать))
показать весь комментарий
07.02.2022 15:15 Ответить
+3
Дуже корисна річ - побачити все на власні очі.
Це дає справжнє розуміння речей.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:52 Ответить
Главам МЗС-респект...
показать весь комментарий
07.02.2022 15:03 Ответить
ниже ответил
показать весь комментарий
07.02.2022 15:15 Ответить
Не в "самые горячие точки", а в "самые глухие и горячие точки", чтобы их риторику и не слышать))
показать весь комментарий
07.02.2022 15:15 Ответить
Хто з них хто на фото?
показать весь комментарий
07.02.2022 15:23 Ответить
На нижнем фото Липавски и посол Украины в Чехии Перебийнис
показать весь комментарий
07.02.2022 15:26 Ответить
Дуже корисна річ - побачити все на власні очі.
Це дає справжнє розуміння речей.
показать весь комментарий
07.02.2022 15:52 Ответить
Був би один великий Лугандон!
показать весь комментарий
07.02.2022 16:04 Ответить
мирных перевыборов в 2015

была бы Белорусь
В Украине так дела не делаются:
нагадил - пошел вон немедленно !
показать весь комментарий
07.02.2022 16:13 Ответить
У овоща было огромное количество возможностей и времени чтобы решить все часть проблем и досидеть в кресле. Но в итоге 2 варианта. 1. Он действительно такой тупой что из-за его ошибок произошло то что произошло. 2. Он собирался учувствовать в создании Союзного государства, и обо всем уже на тот момент договорились, так как он делал запрос ***** на ввод интервентов.

Вывод Швейцария бы не вышла никак. И кончилось бы это все одинаково плохо, досидело бы оно или нет.
показать весь комментарий
07.02.2022 16:45 Ответить
На ноль их надо было свозить под обстрел.Эмоций было бы больше,как и реакции на действия балалаечников.
показать весь комментарий
07.02.2022 17:43 Ответить
Сегодня, 7 февраля 2022 года, председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай встречал министров иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии. Так вот, при въезде на территорию воинского подразделения, сия персона представилась губернатором Луганской области. ГУБЕРНАТОРОМ, КАРЛ!!! Подозреваю, что ему по ночам триколор с портретом *****, висящий в его кабинете снится.
показать весь комментарий
07.02.2022 22:48 Ответить
 
 