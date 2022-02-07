Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО

Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны и встретились с украинскими военнослужащими.

Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.

S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9 — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Песков, потерь нет, - Минобороны





Как сообщалось, сегодня, 7 января, главы МИД Австрии, Чехии и Словакии находятся с официальным визитом в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом.