Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке Украины. ВИДЕО+ФОТО
Находящиеся с официальным визитом в Украине министры иностранных дел Австрии, Чехии и Словакии посетили прифронтовую зону на востоке страны и встретились с украинскими военнослужащими.
Об этом посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, министрам с вертолета показали территорию вдоль линии столкновения.
S @JanLipavsky a ministry zahraničních věcí Slovenska a Rakouska letíme helikoptéry ukrajinské armády na linii dotyku ukrajinsko-ruske války. pic.twitter.com/KAwqFJ2IO9— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) February 7, 2022
Как сообщалось, сегодня, 7 января, главы МИД Австрии, Чехии и Словакии находятся с официальным визитом в Украину. Александер Шалленберг, Ян Липовский и Иван Корчок заявили о солидарности с украинским народом.
Це дає справжнє розуміння речей.
была бы Белорусь
В Украине так дела не делаются:
нагадил - пошел вон немедленно !
Вывод Швейцария бы не вышла никак. И кончилось бы это все одинаково плохо, досидело бы оно или нет.