Глава МИД Германии Бербок прибыла с официальным визитом в Киев. ФОТОрепортаж
Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой она почтила память жертв Голодомора.
Об этом Кулеба сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Мы работаем над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии", - отметил глава МИД Украины.
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+3 Александр Чуднивец #474549
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+3 ольга янголенко
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ваз, не піддавайся на таке...
якщо їдуть, значить ім треба...бо на росію вплинути не можуть
Історія
Згідно з проектом «Примирення і злагода в XXI столітті»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-1 [1] у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81 Донбасі планувалося відтворити інтернаціональне поховання останків німецьких, румунських, австрійських, угорських, японських та інших військовополонених. Проте через фінансові труднощі і відмінності національних традицій проект залишився нереалізованим.
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1 Народний союз Німеччини з догляду за військовими похованнями https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-2 [2] , який займається питаннями поховань німецьких солдатів в багатьох країнах світу і https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%C2%AB%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BA%C2%BB&action=edit&redlink=1 благодійний фонд «Обеліск» взялися за побудову меморіального комплексу та перепоховання німецьких військовополонених.
Архівні документи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%91%D0%A3 СБУ і показання свідків підтвердили, що в могилі на момент будівництва кладовища поховано більше двохсот німецьких військовополонених.
У вересні https://uk.wikipedia.org/wiki/2003 2003 року на цвинтарі перепоховані останки 1 750 німецьких військовополонених, похованих в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Донецькій області в період з 1943 по 1956 роки. Перепоховання здійснюються спеціалізованим підприємством «Схід-Захід»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-3 [3] .
Останки ховали з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD жетонами , на яких вказувалися дані померлого, оскільки вдалося встановити прізвища багатьох похованих на цьому цвинтаріhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80_%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA)#cite_note-4 [4] .
З 25 вересня по 1 жовтня 2009 року на цвинтарі відбулося перепоховання 1043 військовополонених. Загальна кількість склала близько трьох тисяч.
У 2011 році загальна кількість похованих на кладовищі становила більше чотирьох тисяч. До них планують додати залишки близько 400 військовополонених, похованих на Гладківці біля військового шпиталю. Поховання на Гладківці було виявлено на шляху будівництва об'їзної дороги навколо стадіону https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81-%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0 Донбас-Арена .