Глава МИД Германии Бербок прибыла с официальным визитом в Киев. ФОТОрепортаж

Глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой она почтила память жертв Голодомора.

Об этом Кулеба сообщил в своем твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Начали визит моей немецкой коллеги Анналены Бербок в Украину с посещения Национального музея Голодомора-геноцида. Мы работаем над тем, чтобы геноцид украинцев получил широчайшее международное признание, в частности в Германии", - отметил глава МИД Украины.

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