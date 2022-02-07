В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны. ФОТОрепортаж

В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады территориальной обороны, участие в которых одновременно приняли девять батальонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"В субботу, 5 февраля, на территории учебного центра, который КГГА определила для тренировок 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины прошли учения. На десяти учебных площадках участники однодневных сборов изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудований индивидуальные боевые навыки, тактику и домедицинскую помощь в условиях ведения боя, обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами", - сообщают в КГГА.

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Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, участие в учениях приняли почти 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин, а также депутаты Киевского городского совета и сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА.

В КГГА уточнили, что по итогам занятий многие рекруты изъявили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны.





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