В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны. ФОТОрепортаж
В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады территориальной обороны, участие в которых одновременно приняли девять батальонов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Департамент муниципальной безопасности КГГА.
"В субботу, 5 февраля, на территории учебного центра, который КГГА определила для тренировок 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины прошли учения. На десяти учебных площадках участники однодневных сборов изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудований индивидуальные боевые навыки, тактику и домедицинскую помощь в условиях ведения боя, обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами", - сообщают в КГГА.
Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, участие в учениях приняли почти 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин, а также депутаты Киевского городского совета и сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА.
В КГГА уточнили, что по итогам занятий многие рекруты изъявили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны.
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Але є небезпека, що Квартал-95 зброю дасть, а набої не дасть - інстинкт самозбереження блазня.
В прокурватуре считают что блок-пост не пост...и уже посадили ребят которые завалили сепаров которые прорывались через блок пост...
прокурор и судья сказали блок-пост не пост и несущий службу на блок-посту не обладает правами часового...
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А хрен его знает, уточнять надо...
Внутренней службы это не караульной 100%
Это когда АТО было, а сейчас ООС..поэтому ничего конкретно не могу сказать...