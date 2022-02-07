РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4554 посетителя онлайн
Новости Фото
13 280 22

В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны. ФОТОрепортаж

В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны. ФОТОрепортаж

В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады территориальной обороны, участие в которых одновременно приняли девять батальонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Департамент муниципальной безопасности КГГА.

"В субботу, 5 февраля, на территории учебного центра, который КГГА определила для тренировок 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины прошли учения. На десяти учебных площадках участники однодневных сборов изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудований индивидуальные боевые навыки, тактику и домедицинскую помощь в условиях ведения боя, обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами", - сообщают в КГГА.

Читайте также: Военнослужащие 169-го учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ПТРК NLAW. ФОТОрепортаж

Кроме постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, участие в учениях приняли почти 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин, а также депутаты Киевского городского совета и сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА.

В КГГА уточнили, что по итогам занятий многие рекруты изъявили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны.

В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны 01
В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны 02

Также читайте: МВД проведет массовые учения для гражданских на случай чрезвычайной ситуации

В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны 03
В Киеве впервые провели учения полного состава 112-й бригады теробороны 04

Автор: 

КГГА (2991) Киев (25791) обучение (541) ВСУ (6732)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16

показать весь комментарий
07.02.2022 20:36 Ответить
+13
Найстрашніше для москаля, це коли охочим українцям роздадуть зброю на шару.
Але є небезпека, що Квартал-95 зброю дасть, а набої не дасть - інстинкт самозбереження блазня.
показать весь комментарий
07.02.2022 19:54 Ответить
+6
імхо завдання тероборони повино бути не ведення бойових дій(це на крайній випадок),а взяття під охорону стратегічно важливих об"єктів,патрулювання територіі,допомога в підтриманні правопорядку і спокою
показать весь комментарий
07.02.2022 19:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найстрашніше для москаля, це коли охочим українцям роздадуть зброю на шару.
Але є небезпека, що Квартал-95 зброю дасть, а набої не дасть - інстинкт самозбереження блазня.
показать весь комментарий
07.02.2022 19:54 Ответить
Шановні, рівень підготовки будь якого підрозділу це військова таємниця. Навіщо це писати, чи все тягне на квести.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:01 Ответить
Кличко - ✊ молодец ! зеУБЛЮДКИ мелко гадили и пакостили
показать весь комментарий
07.02.2022 21:51 Ответить
ага, у нас всі гепнуті виб лядки молодці, а кличко супермолодець в своїй повній нікчемності в будь якій діяльності, але він дурень а наш дурний нарід любить дурнів
показать весь комментарий
07.02.2022 22:09 Ответить
Вперед. Тільки коли стріляєте з позиції лежачі не треба розкидати ноги рогаткою.
показать весь комментарий
08.02.2022 10:39 Ответить
імхо завдання тероборони повино бути не ведення бойових дій(це на крайній випадок),а взяття під охорону стратегічно важливих об"єктів,патрулювання територіі,допомога в підтриманні правопорядку і спокою
показать весь комментарий
07.02.2022 19:56 Ответить
Так вот как раз для всего вами перечисленного и надо, как минимум, научиться пользоваться оружием, подтянуть свою физику и освоить тактику. И сформировать более-менее дееспособные подразделения в конце-концов, причём по всей Украине и с обязательным участием всех местных депутатов в стройных рядах
показать весь комментарий
07.02.2022 21:45 Ответить
шо? а чого не показують як пацаків прикопувати? чому немає тренувань "похоронної команди". ніхто не інструктує на яку глибину їх прикопувати?
показать весь комментарий
07.02.2022 20:02 Ответить
Вовкам віддать. Будуть вовки ситі і вівці цілі.
показать весь комментарий
07.02.2022 20:38 Ответить

показать весь комментарий
07.02.2022 20:36 Ответить
а учат устав караульной службы, хотя би основа, как стоять и применять оружие на блокпостах, что б диверсанти не положили
показать весь комментарий
07.02.2022 20:53 Ответить
Устав караулки юридически не совпадает с правилами несения службы на блок-посту ...
В прокурватуре считают что блок-пост не пост...и уже посадили ребят которые завалили сепаров которые прорывались через блок пост...
прокурор и судья сказали блок-пост не пост и несущий службу на блок-посту не обладает правами часового...
показать весь комментарий
07.02.2022 21:55 Ответить
а как же выходили из ситуации....
показать весь комментарий
07.02.2022 22:06 Ответить
застосовувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством (ст. 12, 13, 14, 15 https://zakononline.com.ua/documents/show/156094___600872 Закону України "Про міліцію" та ст. 20, 21, 22, 24 https://zakononline.com.ua/documents/show/206664___564627 Статуту внутрішньої служби ЗС України , затвердженого Законом України);
=========
А хрен его знает, уточнять надо...
Внутренней службы это не караульной 100%
Это когда АТО было, а сейчас ООС..поэтому ничего конкретно не могу сказать...
показать весь комментарий
07.02.2022 22:52 Ответить
Кличко был?
показать весь комментарий
07.02.2022 21:07 Ответить
на бутылку тебя насаживал! ты уже запамятовал?
показать весь комментарий
08.02.2022 01:07 Ответить
😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
07.02.2022 21:29 Ответить
слава Богу без детей и дерев. винтовок....
показать весь комментарий
07.02.2022 21:47 Ответить
ну и на 5 млн Киев, 80 новачків-рекрутів - это жесть...
показать весь комментарий
07.02.2022 21:48 Ответить
насадить тебя на бутылку и одного новичка хватит
показать весь комментарий
08.02.2022 01:08 Ответить
а со Слуг кто-то будет защищать Украину или все сваливают???? заболели и в Европу лечится су....
показать весь комментарий
07.02.2022 22:08 Ответить
обязательно стрелять мелкашкой почти пневматом калашом с такой позы.. в реале это нонсенс...????
показать весь комментарий
09.02.2022 22:32 Ответить
 
 