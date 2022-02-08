Разоблачен "военком ЛНР", который отвечал за принудительный "призыв" украинцев из ОРЛО в ряды российских наемников, - СБУ. ФОТО

Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого "военкомата ЛНР". Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата ЛНР".

"Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР". В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, которые воевали против Вооруженных Сил Украины и обстреливали мирные населенные пункты Луганщины", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "воинский учет"; проводил военное собрание; причислял местных жителей к так называемому "резерву народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НВФ.

Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, "уклонявшихся" от исполнения "военного долга" перед оккупационным режимом.

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СБУ напоминает, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

Также отмечается, что злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

"Правонарушителю заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время он будет объявлен в общегосударственный розыск", - добавили в СБУ.