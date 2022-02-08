Разоблачен "военком ЛНР", который отвечал за принудительный "призыв" украинцев из ОРЛО в ряды российских наемников, - СБУ. ФОТО
Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого "военкомата ЛНР". Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата ЛНР".
"Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР". В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, которые воевали против Вооруженных Сил Украины и обстреливали мирные населенные пункты Луганщины", - говорится в сообщении.
Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "воинский учет"; проводил военное собрание; причислял местных жителей к так называемому "резерву народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НВФ.
Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, "уклонявшихся" от исполнения "военного долга" перед оккупационным режимом.
СБУ напоминает, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.
Также отмечается, что злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.
"Правонарушителю заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время он будет объявлен в общегосударственный розыск", - добавили в СБУ.
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