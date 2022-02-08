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Разоблачен "военком ЛНР", который отвечал за принудительный "призыв" украинцев из ОРЛО в ряды российских наемников, - СБУ. ФОТО

Разоблачен

Контрразведка украинской спецслужбы установила личность одного из руководителей так называемого "военкомата ЛНР". Злоумышленник обеспечивал принудительный призыв в ряды боевиков граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что в 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого "военного комиссариата ЛНР".

"Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР". В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, которые воевали против Вооруженных Сил Украины и обстреливали мирные населенные пункты Луганщины", - говорится в сообщении.

Также злоумышленник руководил мобилизационной работой в целом: организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на "воинский учет"; проводил военное собрание; причислял местных жителей к так называемому "резерву народной милиции ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах НВФ.

Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, "уклонявшихся" от исполнения "военного долга" перед оккупационным режимом.

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Разоблачен военком ЛНР, который отвечал за принудительный призыв украинцев из ОРЛО в ряды российских наемников, - СБУ 01
Разоблачен военком ЛНР, который отвечал за принудительный призыв украинцев из ОРЛО в ряды российских наемников, - СБУ 02

СБУ напоминает, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан.

Также отмечается, что злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

"Правонарушителю заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время он будет объявлен в общегосударственный розыск", - добавили в СБУ.

Автор: 

СБУ (20120) Донбасс (26958) наемники рф (2094) ОРДЛО (246)


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пацан уверенно шёл к успеху и опачки....
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08.02.2022 11:11 Ответить
Угадивається парода-справжній расєйській смердючий хряк...
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08.02.2022 11:11 Ответить
А при кондитере, чувак бы уже в первых рядах на концерте кобзона был бы
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08.02.2022 11:14 Ответить
а як називається юний мешканець ОРЛО - орльонок?
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08.02.2022 11:59 Ответить
"Установили личность", "заочно подозрение", замазанные морды, никаких имён... СБУ такое СБУ
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08.02.2022 12:05 Ответить
пики закрили шо б пацани до європейського суду не поскаржились?
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08.02.2022 12:09 Ответить
Та эту рожу уже столько в интернете показывали вместе с дремовым и остальными подобными даунами как образец кацапского мира , что узнать его можно даже со спины
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08.02.2022 13:07 Ответить
 
 