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Нагнетали панику и "минировали" объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове обнаружили две ботофермы, администраторов которых курировали организаторы из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты СБУ обнаружили и ликвидировали во Львове 2 ботофермы. Их общая "мощность" составляла 18 тысяч фейковых аккаунтов. По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ. Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны трое жителей Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий - обеспечивал их техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что роботы публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

Смотрите также: СБУ разоблачила в Черновцах дельцов, "выращивавших" бот-аккаунты в соцсетях для пророссийских интернет-агентов. ФОТОрепортаж

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

- два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;

- 3 тыс. сим-карт мобильных операторов;

- ноутбуки с подтверждениями противоправной деятельности;

– черновую бухгалтерию.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц.

Нагнетали панику и минировали объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ 01
Нагнетали панику и минировали объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ 02
Нагнетали панику и минировали объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ 03
Нагнетали панику и минировали объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ 04

Автор: 

Львов (4602) СБУ (20120) боты (68)


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Топ комментарии
+21
На палю!Тільки якомога повільніше!
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08.02.2022 12:57 Ответить
+18
Ну і дати цим ушльопкам по 15 років за підривну діяльність на користь ворога під час війни! Й висвітлювати цей процес на весь світ, так щоб іншим за срібник від загарбника так не хотілось чинити!
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08.02.2022 12:59 Ответить
+13
Після Перл Харбора американці запакували усіх місцевих японців у концтабори. Ну так, щоб не було терактів.
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08.02.2022 12:58 Ответить
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На палю!Тільки якомога повільніше!
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08.02.2022 12:57 Ответить
Щоб дупу не порвав?
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09.02.2022 13:29 Ответить
Щоб встиг згадати все своє нікчемне життя.
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09.02.2022 14:10 Ответить
Після Перл Харбора американці запакували усіх місцевих японців у концтабори. Ну так, щоб не було терактів.
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08.02.2022 12:58 Ответить
а канадці під час першої світової , українців пвисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти .
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08.02.2022 13:03 Ответить
ссылочку дадите?
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08.02.2022 13:07 Ответить
https://warspot.ru/12491-zalozhniki-proishozhdeniya https://warspot.ru/12491-zalozhniki-proishozhdeniya

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08.02.2022 13:34 Ответить
я посмотрел в whois, что владелец домена warspot.ru анонимный а контактов на сайте нет - к чему бы это?

на самом деле не украинцев, а граждан стран, воюющих против великобритании и союзников.
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08.02.2022 13:48 Ответить
Мова саме про власників паспортів, серед яких було багато українців. Якщо не подобається сайт то автор статті наводить джерела.
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08.02.2022 13:56 Ответить
а среди людей, умерших от рака 99% хотя бы раз в жизни ели свежие огурцы
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08.02.2022 14:19 Ответить
Сприймати інформацію релігія не дозволяє чи когнетивні особливості?
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08.02.2022 14:24 Ответить
про огурцы не поняли. ок.

не по национальности изолировали. так понятнее?
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08.02.2022 14:43 Ответить
Ви не здатні прочитати слово "паспорт" у товариша, що першим запостив і у мене нижче теж певно нерозбірливо написано?
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08.02.2022 14:49 Ответить
еще раз.
речь исключительно о гражданстве. не о национальности.
среди граждан австро-венгрии были земляки и пушкина и гете и шекспира.

никто украинцев не изолировал.
ферштейн?
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08.02.2022 15:03 Ответить
Можу лише порадити прочитати статтю за посиланням. Там усе чітко зазначено. Поганий сайт? Читайте джерела.
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08.02.2022 15:22 Ответить
опять не поняли.
ладно. еще одна попытка.

"а канадці під час першої світової , росіян повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"

может так доходчевее?
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08.02.2022 17:13 Ответить
а так?

"а канадці під час першої світової , поляків пвисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"

а так?

"а канадці під час першої світової , угорців повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
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08.02.2022 17:15 Ответить
а вы знаете, что в австро-венгрии жили венгры, австрийцы, украинцы (аж до черновцов), поляки (подкарпацкое, малопольское воеводство как минимум) - это десятки миллионов не австрийцев
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08.02.2022 17:19 Ответить
Стаття не читається принципово?
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08.02.2022 17:26 Ответить
я читал, и вам советую

как, впрочем, советую, почитать и то, что написал я.
все что написал я есть в википедии и в библиотеках
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08.02.2022 17:28 Ответить
І який висновок з прочитаного? Яка ознака окрім паспорту стала причиною того, що саме українці здебільшого підпали під ці репресії?
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08.02.2022 17:32 Ответить
все попали под репрессии согласно паспорту, кто воевал против англии и союзников, почитайте сами эту сататью на анонимном сайте с анонимным доменом.
а потом попали и другие после переворота в московском царстве 17 года

я же вам настоятельно не советую пользоваться сомнительными ресурсами в сети.
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08.02.2022 17:47 Ответить
Це мабуть один з найменш політизованих сайтів з військово-історичної тематики у зоні ru.
І якщо не спроможні вичитати, що другим критерієм був майновий то я безсилий.
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08.02.2022 19:03 Ответить
"в зоне ру"

хорошо звучит
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08.02.2022 22:16 Ответить
як є.
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08.02.2022 22:19 Ответить
а я про що ? хороший досвід.
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09.02.2022 14:17 Ответить
о чем вы?
вроде всем все понятно, хотите дальше продолжать о паспортах и украинцах?
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09.02.2022 14:28 Ответить
В яблучко. Метою не були українці. !!!!
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09.02.2022 13:32 Ответить
именно

но по какой-то причине
акцентировал именно на украинцах.

поскольку и сайт "левый", можно догадаться почему он это делал
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09.02.2022 13:39 Ответить
Всерівно, це в минулому і ми йдемо в перед. Слава Україні! Слава Канаді!
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09.02.2022 13:56 Ответить
Так, таке було, але це в минулому.
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09.02.2022 13:30 Ответить
я не про те , я так би мовити з натяком .що робити треба .
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09.02.2022 14:18 Ответить
что делать?
делать правильные выводы из прочитанного на "левом" сайте
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09.02.2022 14:29 Ответить
Так вони ж щірі українці, можна сказати - бандерівці. Нічого особистого, просто бізнес.
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08.02.2022 13:23 Ответить
вот таких ****** на на урановые фермы по на 25 годков!
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08.02.2022 12:58 Ответить
Написал бот с ником "
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08.02.2022 13:36 Ответить
дуже жорстокий термін , треба до кінця війни , як би іне довічне , гуманне )))) вони ж все рівно там довго не проживуть ))
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09.02.2022 14:21 Ответить
Ну і дати цим ушльопкам по 15 років за підривну діяльність на користь ворога під час війни! Й висвітлювати цей процес на весь світ, так щоб іншим за срібник від загарбника так не хотілось чинити!
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08.02.2022 12:59 Ответить
ну да,
Зе говорит - у нас уже 8 лет войны - когда надо успокоить тревогу тех, кто нам поставляет оружие и разведданные.
а когда ботов наемных ловят - скажет хулиганы, время мирное

и нехер же этом ботам заняться. куча всего в нормальном мире.
это надо иметь каке-то мозги перекособоченные
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08.02.2022 13:06 Ответить
Так само і звичайні кримінальники. Легкі гроші.
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08.02.2022 15:42 Ответить
кастрація і вивезенння в ордло
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08.02.2022 13:01 Ответить
Пешком, чтобы растяжки поснимал. Хоть какая-то польза от тела будет.
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08.02.2022 13:44 Ответить
Судячи з інтер,єру,там і жило кончене..
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08.02.2022 13:02 Ответить
меблі ще діду (від розстріляних хозяєв ) дісталися разом з квартирою
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08.02.2022 13:05 Ответить
И уборку там тоже с дедовских времен не делали.Падение личности начинается с малого, а когда уже ничего не стыдно,когда деградация сожрала совесть, появляются вот такие подонки.
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08.02.2022 13:31 Ответить
навряд від розстрілянних ті меблі совкові з 50-х, саме такі в мого діда с бабою стояли коли я був малий.. від розстрілянніх певно вони хтілиб зара взяти, бо думаю шо чекали на окупацію України масковкою армією
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08.02.2022 19:47 Ответить
А другие на кацапов не работают
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08.02.2022 13:24 Ответить
вот и львов бандэрштат... что то с периодичностью на западе страны всё больше всякого рода сепаров разоблачают....(( и не менее чем в том же харькове...
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08.02.2022 13:03 Ответить
не забывай что на западе квартировались масковские войска, это была граница ссср. Соответственно ванек скучающих по березкам там хватает.
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08.02.2022 13:05 Ответить
а в харькове все переженились тогда с белгорода, воронежа, курска.... и пол белгорода ездило на электричках на работу на заводы и фабрики работать и учится вечером также возвращались... осели в общагах и остались .а кое кто с харькова перебрался в белгород ну так меньшенство еденици так как те местности и так заселены украинцами .. так что не сравнить больше чем какие то там войска с ваньками ..то всё мелочи с харьковом заселённым...((
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08.02.2022 13:10 Ответить
Нападение- лучшая защита, в кацапстане нужно каждый день всё минировать, и не в Воронеже, а питьтире и мацкве
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08.02.2022 13:05 Ответить
Ото й не видно частину любителів Петра Олексійовича.
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08.02.2022 13:06 Ответить
За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ
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08.02.2022 13:14 Ответить
Та й не дивно, любителі Петра та московити неподільне.
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08.02.2022 13:15 Ответить
Кацапо-сектантские войска понесли очередные потери... Ниче:у нас продажных много-быстро найдут замену )
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08.02.2022 13:16 Ответить
Ось вам і «мірниє пєрєсєлєнци»
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08.02.2022 13:07 Ответить
Генетика - то серйозна науука...
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08.02.2022 13:29 Ответить
Эти ботофермы вычисляються очень легко - это когда с одной базовой станции идет чуть ли не перегрузка, так как выделяеться ограниченное количество каналов, + пеленг с одного места слоано на митинге, а так как спецоборудования СБУ находиться в операторов и через это оборудования по шифрованному каналу передаеться инфо в само здание СБУ и яерез спец софт все сигнализируеться! Так что обнаружение подобных устройств - проще простого!
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08.02.2022 13:12 Ответить
обыкновенный львовский мальчик в трусиках..... львов кишит сепарами....(( это не еденичный случай с западных регионов... то что тогда говорить уже про восточные областям? там не больше даже судя по новостям .
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08.02.2022 13:15 Ответить
Та ви, що? У Львові? В такому самому "правильному українському місті" і такі казуси? Я ЗАВЖДИ ГОВОРИВ І НЕ ПЕРЕСТАНУ ГОВОРИТИ; ЛЬВІВ - ЦЕ ВЖЕ ДАВНО СКАЦАПЩЕНЕ МІСТО, яке тягне ковдру захисників України на себе.
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08.02.2022 13:16 Ответить
Львів НЕ скацаплене місто..

інше питання ,що на виборах вже довший час робить погоду бидло -"льВівці"...

котрі обирають САдового ,давнього друга Допкіна і Фрідмана

прихильника рузьке і поляків..

https://inlviv.in.ua/lviv/de-vash-banderivskyj-prapor-nitsoj-zvynuvatyla-lviv-u-skochuvanni-v-russkij-mir "Львов гаврит па русскі" ..була така акція,Ініційована Андрійком...
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08.02.2022 13:38 Ответить
...Питаю у вашого Андрія Міщенка, колишнього нардепа, львів'янина, свободівця, який працює в Кропивницькому:

- Як тобі вдалося в Кропивницькому з прапором провернути?
- Ну як, з тими поговорив. З тими. Переконував. Погодилися.
- А у Львові що?
- Що. Львов гаваріт па рускі. Забула? Садовий ледве на свята погодився вивішувати.

Капець.
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08.02.2022 13:39 Ответить
https://inlviv.in.ua/lviv/tse-sumnyj-final-miskoyi-gospodarky-abo-cherez-shho-mogla-zgority-ponad-200-litnya-grazhda Про останню пожежу у Львові.
Це сумний фінал міської господарки, або Через що могла згоріти понад 200-літня ґражда
Про спусковий гачок

Першопричину пожежі вбачаю у тому, що саме на цій єдиній гуцульській гражді, яка пішла з димом, дирекція Музею народної архітектури і побуту тиждень тому планувала вирити підземний 10-метровий тунель, який мав з'єднати оту нещасливу гражду з викопаною поруч «криївкою УПА». А завершити цейпроект планувалося до 14 жовтня 2022 року, коли наша держава святкуватиме 80-ту річницю УПА.

Звідси, у мене питання: хто отой невідомий ініціатор і розробник цього ура-патріотичного проекту? Він має бодай зелене поняття, що таке музей-скансен, специфіка його експонатури і які цілі музейництва загалом?
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08.02.2022 13:44 Ответить
Так, а в чому різниця???
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09.02.2022 13:26 Ответить
Це скоріш за все "пєрєсєлєнци" з Дамбасу.
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08.02.2022 13:19 Ответить
Якщо б одного двох завалили при попытке к бекству показово, може тоді і меньше їх було.
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08.02.2022 13:19 Ответить
Подивимось що буде, коли бурятські танки будуть за 50 км до Львова.
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08.02.2022 13:28 Ответить
сподіваюсь, у свій час, патріоти з СБУ не дадуть втекти головним засланцям з Банкової з їх бикофермой та адміністраторами
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08.02.2022 13:24 Ответить
А скільки ще таких ботоферм по всій Україні?Ось вам і відкриті кордони із мокшандією,безвізовий режим та економічна співпраця в цей час коли йде війна та мокшани загарбали українські землі.
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08.02.2022 13:32 Ответить
Пока одни в траншеях сидят защищая страну, другие крысят на Москву и позорят нацию.
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08.02.2022 13:39 Ответить
Агась, хуінькій мальчік у трусиках з зе-ботохфєрми. Абідєлі, ігрушкі отнялі! Корму лішилі! Цікаво, хто з цих ботів не вийде срати на Цензорі?!
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08.02.2022 13:43 Ответить
Ответку паРашистам на том же оборудовании слабо? По самые гланды Путлеру, чтоб задумался стоит ли пакостить тут!!
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08.02.2022 13:46 Ответить
Ніяких тюрем та сроків!!! Тільки чистка каналізацій за пайку та в прямому ефірі,досвід дозволяє......я серйозно...тільки креатив злякає підмоскалених...
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08.02.2022 13:48 Ответить
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08.02.2022 13:54 Ответить
Мешканці патріотичного Львова...
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08.02.2022 14:46 Ответить
пора вводить закон за гос.измену-растрел!
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08.02.2022 15:05 Ответить
Интересно, а квартирки съёмные или с мамками, папками живут? И что мамки-папки не догадываль что что-то не так или им сынки втирали, шо они майнят? Просто интересно.
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08.02.2022 15:18 Ответить
А, что законом запрещено иметь 1000 -3000 сим карт? Или предоставлять услуги активации на сайтах? Где нарушение, где там боты? Понятно, что можно и для ботов использовать, но где закон который запрещает ботов?
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08.02.2022 15:24 Ответить
я бы эти ботофермы - гранатами забрасывал........
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08.02.2022 16:29 Ответить
Насколько люди или не люди в комментах стадо очень далекое от IT индустрии, и не понимают, что оператор прекрасно знает сколько симок в конкретном секторе вплоть до каждой квартиры и увидеть оператору концентрацию симок вообще не проблема, ВООБЩЕ. Коллекторы имеют точно такие же ботофермы и ничего, и много и операторы прекрасно о них знают и определяют это на раз. Ну да ладно, пускай стадо думает, что найти ботоферму сложно, но почитать как работает их телефон не нужно и это печально. Но не одному в голову не приходит, что есть платная услуга для отслеживания детей и для неё GPS не нужен и оператор отслеживает телефон по базовым станциям, если их хватает по территории базовых станций, а иногда даже отключенный телефон со вставленной батарейкой можно отследить ))) Одно удивляет, что люди пишут всякую ересь о насилии, что у вас с головой??? Вам бы к врачу с такими извращениями, люди переставайте смотреть разное извращенное видео, а то мозги как у бабуина будут, с извращенной психикой, комменты страшно читать, извращенцы и насильники со стажем во многих комментах.
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08.02.2022 18:51 Ответить
 
 