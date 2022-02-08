Нагнетали панику и "минировали" объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львове обнаружили две ботофермы, администраторов которых курировали организаторы из РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Киберспециалисты СБУ обнаружили и ликвидировали во Львове 2 ботофермы. Их общая "мощность" составляла 18 тысяч фейковых аккаунтов. По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ. Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны трое жителей Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий - обеспечивал их техническое обслуживание", - говорится в сообщении.

Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что роботы публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.

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В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:

- два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;

- 3 тыс. сим-карт мобильных операторов;

- ноутбуки с подтверждениями противоправной деятельности;

– черновую бухгалтерию.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц.







