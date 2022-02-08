Нагнетали панику и "минировали" объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Во Львове обнаружили две ботофермы, администраторов которых курировали организаторы из РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Киберспециалисты СБУ обнаружили и ликвидировали во Львове 2 ботофермы. Их общая "мощность" составляла 18 тысяч фейковых аккаунтов. По предварительной информации, администраторов ботофермы курировали организаторы из РФ. Как установило следствие, к противоправной деятельности причастны трое жителей Львовщины. Двое злоумышленников оборудовали свои помещения под нужды "ботоферм", а третий - обеспечивал их техническое обслуживание", - говорится в сообщении.
Ботофермы работали в основном в соцсетях. В частности распространяли фейки для нагнетания панических настроений. Также установлено, что роботы публиковали ложную информацию о минировании объектов, в том числе социальной и критической инфраструктуры.
В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- два комплекта GSM-шлюзов: 92 и 375 онлайн-канальных;
- 3 тыс. сим-карт мобильных операторов;
- ноутбуки с подтверждениями противоправной деятельности;
– черновую бухгалтерию.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, начатого по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины для установления всех обстоятельств и причастных к функционированию ботофермы лиц.
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на самом деле не украинцев, а граждан стран, воюющих против великобритании и союзников.
не по национальности изолировали. так понятнее?
речь исключительно о гражданстве. не о национальности.
среди граждан австро-венгрии были земляки и пушкина и гете и шекспира.
никто украинцев не изолировал.
ферштейн?
ладно. еще одна попытка.
"а канадці під час першої світової , росіян повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
может так доходчевее?
"а канадці під час першої світової , поляків пвисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
а так?
"а канадці під час першої світової , угорців повисилали на північ та у резерваціїї , це тих у кого були австрійські паспорти"
как, впрочем, советую, почитать и то, что написал я.
все что написал я есть в википедии и в библиотеках
а потом попали и другие после переворота в московском царстве 17 года
я же вам настоятельно не советую пользоваться сомнительными ресурсами в сети.
І якщо не спроможні вичитати, що другим критерієм був майновий то я безсилий.
хорошо звучит
вроде всем все понятно, хотите дальше продолжать о паспортах и украинцах?
но по какой-то причине
акцентировал именно на украинцах.
поскольку и сайт "левый", можно догадаться почему он это делал
делать правильные выводы из прочитанного на "левом" сайте
Зе говорит - у нас уже 8 лет войны - когда надо успокоить тревогу тех, кто нам поставляет оружие и разведданные.
а когда ботов наемных ловят - скажет хулиганы, время мирное
и нехер же этом ботам заняться. куча всего в нормальном мире.
это надо иметь каке-то мозги перекособоченные
інше питання ,що на виборах вже довший час робить погоду бидло -"льВівці"...
котрі обирають САдового ,давнього друга Допкіна і Фрідмана
прихильника рузьке і поляків..
https://inlviv.in.ua/lviv/de-vash-banderivskyj-prapor-nitsoj-zvynuvatyla-lviv-u-skochuvanni-v-russkij-mir "Львов гаврит па русскі" ..була така акція,Ініційована Андрійком...
- Як тобі вдалося в Кропивницькому з прапором провернути?
- Ну як, з тими поговорив. З тими. Переконував. Погодилися.
- А у Львові що?
- Що. Львов гаваріт па рускі. Забула? Садовий ледве на свята погодився вивішувати.
Капець.
Це сумний фінал міської господарки, або Через що могла згоріти понад 200-літня ґражда
Про спусковий гачок
Першопричину пожежі вбачаю у тому, що саме на цій єдиній гуцульській гражді, яка пішла з димом, дирекція Музею народної архітектури і побуту тиждень тому планувала вирити підземний 10-метровий тунель, який мав з'єднати оту нещасливу гражду з викопаною поруч «криївкою УПА». А завершити цейпроект планувалося до 14 жовтня 2022 року, коли наша держава святкуватиме 80-ту річницю УПА.
Звідси, у мене питання: хто отой невідомий ініціатор і розробник цього ура-патріотичного проекту? Він має бодай зелене поняття, що таке музей-скансен, специфіка його експонатури і які цілі музейництва загалом?