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Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев будет плодотворным.

Об этом глава государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую в Украине хорошего друга Эмманюэля Макрона. Это первый визит президента Франции в нашу страну за последние 24 года. Убежден, он будет плодотворным для наших государств, ведь Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия", - отметил Зеленский.

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Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский 01
Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский 02

Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский 03

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Франция (3555) Макрон Эмманюэль (1380)


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Топ комментарии
+5
..а наш все больше на колобка становится похожим.))
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08.02.2022 14:27 Ответить
+3
Раздобрел "величайший". Щеки, как у хомяка.)
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08.02.2022 14:12 Ответить
+2
Просто Макрон предложил ему поменяться жёнами...
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08.02.2022 14:09 Ответить
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щось згадався французький фільм Емануєль)))
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08.02.2022 14:05 Ответить
Просто Макрон предложил ему поменяться жёнами...
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08.02.2022 14:09 Ответить
Раздобрел "величайший". Щеки, как у хомяка.)
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08.02.2022 14:12 Ответить
У Макрона одёжка круче - целых три боковых карманА на пинжаке.
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08.02.2022 14:15 Ответить
і вище Макрон трохи))
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08.02.2022 14:17 Ответить
..а наш все больше на колобка становится похожим.))
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08.02.2022 14:27 Ответить
прочитал "визит минотавра" )) сожрёт он этого сынка, на пару с ******. и шольцем на подтанцовках.
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08.02.2022 14:16 Ответить
Плідний, плідний. Запліднят тебя, красавица, по полные помидоры
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08.02.2022 14:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II https://www.youtube.com/watch?v=wa38l44B2II

інтерв"юЧауса
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08.02.2022 14:27 Ответить
а що тебе так переконало?
базікання макарона про "фінляндізацію України"?
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08.02.2022 14:29 Ответить
Хм! І який такий плід той візит родить?
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08.02.2022 14:33 Ответить
виконання формули штанмаєра
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08.02.2022 14:36 Ответить
Он убежден а мы совсем нет.
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08.02.2022 14:37 Ответить
ржевский против наполеона
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08.02.2022 14:44 Ответить
Результат переговорів Макрона з х#йлом:

https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/
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08.02.2022 14:49 Ответить
 
 