Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев будет плодотворным.
Об этом глава государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Приветствую в Украине хорошего друга Эмманюэля Макрона. Это первый визит президента Франции в нашу страну за последние 24 года. Убежден, он будет плодотворным для наших государств, ведь Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия", - отметил Зеленский.
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інтерв"юЧауса
базікання макарона про "фінляндізацію України"?
https://www.facebook.com/monovaolena/videos/1746981875507869/