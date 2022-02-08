Убежден, что визит Макрона будет плодотворным для наших стран, – Зеленский. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев будет плодотворным.

Об этом глава государства написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Приветствую в Украине хорошего друга Эмманюэля Макрона. Это первый визит президента Франции в нашу страну за последние 24 года. Убежден, он будет плодотворным для наших государств, ведь Украина и Франция заинтересованы в углублении сотрудничества в сфере безопасности и усилении экономического взаимодействия", - отметил Зеленский.

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