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По результатам встречи Зеленского и Макрона подписан ряд двусторонних документов, – ОПУ. ФОТО

По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном подписан ряд двусторонних документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, в присутствии глав государств министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернешнл САС" Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернешнл САС".

Совместное заявление ГК "Укроборонпром" и Посольства Французской Республики в Украине подписали Юрий Гусев и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS).

Председатель правления АT "Укрзализныця" Александр Камышин и глава и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АT "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.

По результатам встречи Зеленского и Макрона подписан ряд двусторонних документов, – ОПУ 01
По результатам встречи Зеленского и Макрона подписан ряд двусторонних документов, – ОПУ 02
По результатам встречи Зеленского и Макрона подписан ряд двусторонних документов, – ОПУ 03

Также сообщается, что Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Эммануэлем Макроном в Киеве отметил, что важным вопросом их переговоров стало присоединение Франции к общим экономическим и в первую очередь инфраструктурным проектам.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации очень важные проекты: поставку 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и поставку 370 единиц пожарно-спасательной техники "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро. Также реализуется проект по строительству, в частности в городе Николаеве, патрульных катеров для Государственной пограничной службы", – сообщил Президент Украины.

Он также подчеркнул, что Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика.

"Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами было подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной о реформах оборонно-промышленного комплекса Украины", – рассказал Владимир Зеленский.

Автор: 

документ (400) Зеленский Владимир (21077) подписание (75) Макрон Эмманюэль (1380) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+10
Коротко:
1. Підписані "меморандуми ні про що".
2. Підписані (без торгу, без аукціонів з вибором найкращої пропозиції) французького заліза невідомої якості на кругленьку суму.
Нас знову кинули, і Макрон, і Зеленський.
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08.02.2022 17:41 Ответить
+8
В тому селі газу просто нема і не передбачається.
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08.02.2022 18:05 Ответить
+5
https://shapito.d3.ru/soderzhat-obychnyi-variant-slishkom-dorogo-2253034/ Содержать обычный вариант слишком дорого



https://161.ru/text/gorod/2022/02/06/70426469/ В Ростовской области рядом с памятником установили экран с Вечным огнем

В селе Приморка в Ростовской области рядом с памятником солдату Великой Отечественной войны установили экран с изображением Вечного огня. Об этом в соцсетях рассказал автор проекта «Тютина» Алексей Максимук.

Содержать настоящий Вечный огонь слишком дорого, пояснили в администрации Приморского сельского поселения. И добавили, что его в поселке никогда не было.

- Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас - [на] современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь - самый красивый в Неклиновском районе. Можете приехать, посмотреть, - пригласила экс-глава администрации поселения Ирина Яровенко.
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08.02.2022 17:53 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Коротко:
1. Підписані "меморандуми ні про що".
2. Підписані (без торгу, без аукціонів з вибором найкращої пропозиції) французького заліза невідомої якості на кругленьку суму.
Нас знову кинули, і Макрон, і Зеленський.
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08.02.2022 17:41 Ответить
1. Прочитай, що я написаів - бо ти зовсім про друге. Я про пусті меморандуми та локомотиви сумнівної вартості за критеріями ціна-якість-актуальність
2. Зброю союзники нам привозять ВСУПЕРЕЧ позиції Зеленського, який каже, що немає ніякої загрози, а союзники "нагнітають".
3. Істерику побачиш у дзеркалі, десь там і "соя", та інші фантоми твоєї свідомості.
4. Україну захищати, приїдеш із Польші?
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08.02.2022 18:34 Ответить
Та якої «Польщі»?! Це кацап кондовий! Баньте і не парьтесь.
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08.02.2022 18:40 Ответить
чергова зрада , як не крути . А Макрон зелібоб .
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08.02.2022 18:57 Ответить
Схоже що Макрон їздив до пуйла як Еманюєль, саме та сама...
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08.02.2022 17:49 Ответить
Ну тобто, одним словом - ПОРОЗУМІЛИСЯ. Аж на душі легше стало. Ну а то як же далі жити та боротись з москалями? Тепер зовсім інша справа.
А як там відносно допомоги зброєю Україні? Кацапня ще нікуди від кордонів не збирається - чи зараз головне локомотиви та пожежні машини?
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08.02.2022 17:52 Ответить
https://shapito.d3.ru/soderzhat-obychnyi-variant-slishkom-dorogo-2253034/ Содержать обычный вариант слишком дорого



https://161.ru/text/gorod/2022/02/06/70426469/ В Ростовской области рядом с памятником установили экран с Вечным огнем

В селе Приморка в Ростовской области рядом с памятником солдату Великой Отечественной войны установили экран с изображением Вечного огня. Об этом в соцсетях рассказал автор проекта «Тютина» Алексей Максимук.

Содержать настоящий Вечный огонь слишком дорого, пояснили в администрации Приморского сельского поселения. И добавили, что его в поселке никогда не было.

- Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас - [на] современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь - самый красивый в Неклиновском районе. Можете приехать, посмотреть, - пригласила экс-глава администрации поселения Ирина Яровенко.
показать весь комментарий
08.02.2022 17:53 Ответить
В тому селі газу просто нема і не передбачається.
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08.02.2022 18:05 Ответить
Volodymyr Ogrysko


@Ogrysko

·
https://twitter.com/Ogrysko/status/1490950969068249091 8h



Будь-яка брехня рано чи пізно виходить назовні. Якщо влада і далі дітиме за вказівками аргесора, її дні будуть полічені. Макрон привезе сьогодні «мирні пропозиції», які йому вчора надиктували у Москві. І не треба сподіватись, що він гратиме на боці України
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08.02.2022 18:07 Ответить
О, нострадамуси підтягнулися!
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08.02.2022 19:13 Ответить
Меморандумы и заявления - это ни о чём. Что-то не припомню ни одного, который бы перешел в практическую плоскость.
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08.02.2022 18:12 Ответить
Макрон красава! Поехал обсуждать конфликт и что-то продать умудрился.
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08.02.2022 18:24 Ответить
не что то, а пожарки по ляму евро за штуку.
они наверно сами на вызовы ездят и тушат пожары ?
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08.02.2022 18:30 Ответить
What?
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08.02.2022 18:39 Ответить
Перед світом розігрується шоу.
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08.02.2022 18:38 Ответить
министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернешнл САС" Кристоф Лановски - nu konechno, vot pripomnite moji slova, toljko togda, kogda Ukraina pri vstreche prezidentov Europeiskih stran. Ne budet podpisivatjs predstaviteljami Евразии a toljko Europi, togda vi i budite prinjati v Europe. Eto tak i nechego tut hernjuu pridumivatj. (Ukraina ne odnim kvadratnim metrom poka ne v Azii.)
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08.02.2022 18:43 Ответить
Председатель правления АT "Укрзализныця" Александр Камышин..... когда идут такие договора у Украины появляется долги в три раза больше, а у кого-то +дома в Испании... Я уже месяц ищу работу не в Украине.((
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08.02.2022 18:44 Ответить
Не лыжные-ли инструктора подписывали документы.
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08.02.2022 19:00 Ответить
постачання 130 локомотивів компанії Alstom на суму 900 мільйонів євро та постачання 370 одиниць пожежно-рятувальної техніки з "Десотель Ешель Ріфо" на 300 мільйонів євро. Також реалізується проєкт з будівництва, зокрема в місті Миколаєві, патрульних катерів

короче дали лягушатникам заработать...а что ОНИ У НАС купили? В чем НАША ВЫГОДА? пилорама на оманские счета осла?
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08.02.2022 19:52 Ответить
130 французских паровозов, пожарные машины, катера, рояль с бархатными клавишами и без крышки... А ещё что?
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08.02.2022 20:31 Ответить
Що ти там сценний кловун підписуєш на ліво і направо?
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08.02.2022 21:48 Ответить
Хоч не формулу Штангенциркуля підписали
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08.02.2022 23:06 Ответить
 
 