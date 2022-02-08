По результатам встречи Зеленского и Макрона подписан ряд двусторонних документов, – ОПУ. ФОТО
По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном подписан ряд двусторонних документов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Как отмечается, в присутствии глав государств министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернешнл САС" Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернешнл САС".
Совместное заявление ГК "Укроборонпром" и Посольства Французской Республики в Украине подписали Юрий Гусев и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.
Временно исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS).
Председатель правления АT "Укрзализныця" Александр Камышин и глава и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АT "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.
Также сообщается, что Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Эммануэлем Макроном в Киеве отметил, что важным вопросом их переговоров стало присоединение Франции к общим экономическим и в первую очередь инфраструктурным проектам.
"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации очень важные проекты: поставку 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и поставку 370 единиц пожарно-спасательной техники "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро. Также реализуется проект по строительству, в частности в городе Николаеве, патрульных катеров для Государственной пограничной службы", – сообщил Президент Украины.
Он также подчеркнул, что Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика.
"Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами было подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной о реформах оборонно-промышленного комплекса Украины", – рассказал Владимир Зеленский.
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1. Підписані "меморандуми ні про що".
2. Підписані (без торгу, без аукціонів з вибором найкращої пропозиції) французького заліза невідомої якості на кругленьку суму.
Нас знову кинули, і Макрон, і Зеленський.
2. Зброю союзники нам привозять ВСУПЕРЕЧ позиції Зеленського, який каже, що немає ніякої загрози, а союзники "нагнітають".
3. Істерику побачиш у дзеркалі, десь там і "соя", та інші фантоми твоєї свідомості.
4. Україну захищати, приїдеш із Польші?
А як там відносно допомоги зброєю Україні? Кацапня ще нікуди від кордонів не збирається - чи зараз головне локомотиви та пожежні машини?
https://161.ru/text/gorod/2022/02/06/70426469/ В Ростовской области рядом с памятником установили экран с Вечным огнем
В селе Приморка в Ростовской области рядом с памятником солдату Великой Отечественной войны установили экран с изображением Вечного огня. Об этом в соцсетях рассказал автор проекта «Тютина» Алексей Максимук.
Содержать настоящий Вечный огонь слишком дорого, пояснили в администрации Приморского сельского поселения. И добавили, что его в поселке никогда не было.
- Мы сделали Вечный огонь, который устанавливают сейчас - [на] современных мемориалах. Это электронное панно, на котором горит Вечный огонь - самый красивый в Неклиновском районе. Можете приехать, посмотреть, - пригласила экс-глава администрации поселения Ирина Яровенко.
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1490950969068249091 8h
Будь-яка брехня рано чи пізно виходить назовні. Якщо влада і далі дітиме за вказівками аргесора, її дні будуть полічені. Макрон привезе сьогодні «мирні пропозиції», які йому вчора надиктували у Москві. І не треба сподіватись, що він гратиме на боці України
они наверно сами на вызовы ездят и тушат пожары ?
короче дали лягушатникам заработать...а что ОНИ У НАС купили? В чем НАША ВЫГОДА? пилорама на оманские счета осла?