По результатам встречи Зеленского и Макрона подписан ряд двусторонних документов, – ОПУ. ФОТО

По результатам встречи Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном подписан ряд двусторонних документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Как отмечается, в присутствии глав государств министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и вице-президент по вопросам Евразии "Талес Интернешнл САС" Кристоф Лановски подписали Меморандум о взаимопонимании между МВД Украины и "Талес Интернешнл САС".

Совместное заявление ГК "Укроборонпром" и Посольства Французской Республики в Украине подписали Юрий Гусев и Посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Временно исполняющий обязанности главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук и президент группы Desautel Жером Десотель поставили подписи под Совместным заявлением о намерениях между ГСЧС и АО "Десотель" (Desautel SAS).

Председатель правления АT "Укрзализныця" Александр Камышин и глава и генеральный директор компании Alstom Анри Пупар-Лафарж подписали Меморандум о взаимопонимании между АT "Украинская железная дорога" и Alstom Transport SA.







Также сообщается, что Зеленский во время встречи с представителями СМИ по результатам переговоров с Эммануэлем Макроном в Киеве отметил, что важным вопросом их переговоров стало присоединение Франции к общим экономическим и в первую очередь инфраструктурным проектам.

"Сегодня мы финализировали договоренности и перевели в практическую стадию реализации очень важные проекты: поставку 130 локомотивов компании Alstom на сумму 900 миллионов евро и поставку 370 единиц пожарно-спасательной техники "Десотель Эшель Рифо" на 300 миллионов евро. Также реализуется проект по строительству, в частности в городе Николаеве, патрульных катеров для Государственной пограничной службы", – сообщил Президент Украины.

Он также подчеркнул, что Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального авиаперевозчика.

"Кроме того, в рамках военно-технического сотрудничества между нашими государствами было подписано соглашение между Укроборонпромом и французской компанией Thales. Также сегодня подписано совместное заявление Укроборонпрома с французской стороной о реформах оборонно-промышленного комплекса Украины", – рассказал Владимир Зеленский.