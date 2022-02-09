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В этом году в Одесской области начнут ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и дороги на Киев, - Служба автодорог. ФОТО

В Одесской области на протяжении этого года планируется реализация ряда масштабных инфраструктурных проектов.

Детально о планах на строительный сезон рассказал начальник Службы автомобильных дорог области Дмитрий Рыбалко.

По его словам, основным проектом в этом году можно назвать начало строительства международной дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск со строительством транспортной развязки в 2-х уровнях в месте пересечения с автодорогой М-28 Одесса – Южный – /М-14. Также важен старт капитального ремонта 19 участков автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса с учетом транспортных развязок, которая состоится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Работы будут выполняться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"С начала года есть финансирование в размере 1,9 млрд грн. Уже заключено 46 договоров на выполнение ремонтно-строительных работ, а это 240 км дорог государственного значения. Разрабатывается 99 проектов на общую протяженность 1064 км. Особое внимание уделяем сохранению дорог – устраиваем WIM площадки взвешивания-в-движении на основных магистралях", – отметил Рыбалко.

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Одним из новых направлений работы станет устройство велосипедных дорожек на автомобильных дорогах общего использования государственного значения. Речь идет о реализации проекта "Большое и Малое велокольцо" общей протяженностью 458 км.

"В 2021 году в рамках программы президента "Большая стройка" в Одесской области построено и отремонтировано 186 км государственных дорог и 70 км местных дорог", - добавили в пресс-службе Одесской ОГА.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году было построено и обновлено более 7 тысяч км дорог по всей Украине.

Читайте також: На Миколаївщині відремонтують під'їзди до обласного центру з боку Одеси та Херсона, - Служба автодоріг

В этом году в Одесской области начнут ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и дороги на Киев, - Служба автодорог 01
В этом году в Одесской области начнут ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и дороги на Киев, - Служба автодорог 02

Автор: 

дороги (2512) Одесская область (3690) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+2
Шо-та ни слова о восстановлении бывшей восток-Кишинев(восток- Одесса) бетонки стратегического значения на участке от Кировограда до Одесса-Киев трассы(любашовская развязка) мимо славнозвiсноi Врадiiвки. Страна имеет большущие потери за счет объезда, более чем в 100 км через Умань, да и нагрузяка на уманскую трассу шаленна. Через год два ее угробят из-за тупости не восстановить в первую очередь одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:45 Ответить
+2
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09.02.2022 11:23 Ответить
+1
Днепропетровск-Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия крупный ЖД узел Знаменка, Кировоград - все завязано напрямую на одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:50 Ответить
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Шо-та ни слова о восстановлении бывшей восток-Кишинев(восток- Одесса) бетонки стратегического значения на участке от Кировограда до Одесса-Киев трассы(любашовская развязка) мимо славнозвiсноi Врадiiвки. Страна имеет большущие потери за счет объезда, более чем в 100 км через Умань, да и нагрузяка на уманскую трассу шаленна. Через год два ее угробят из-за тупости не восстановить в первую очередь одесско-кишиневскую трассу.
показать весь комментарий
09.02.2022 10:45 Ответить
Днепропетровск-Харьков, Полтава, Кременчуг, Александрия крупный ЖД узел Знаменка, Кировоград - все завязано напрямую на одесско-кишиневскую трассу.
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09.02.2022 10:50 Ответить
мля ,они международную одесса-тирасполь-кишинев никак не возьмутся до ума довести.всего то 70км до границы
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09.02.2022 11:10 Ответить
Це дорога в так звану ПМР.

Але вона веде також до багатьох райцентрів на заході Одеської області.
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09.02.2022 11:44 Ответить
Я ратую восстановить дорогу хотя бы до Любашевки(до киевско-одесской трассы). Тобто, эта дорога - самая коротка из выше упомянутых центрально-восточных регионов к порту ОДЕССА - стратегически. Да и к припортовому аграриям - краткий путь.
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09.02.2022 12:06 Ответить
Та і дальше треба, бо зараз з Одеси в Покровськ я іду через Балту, а це немалий гак, але зато там ліпша дорога.
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09.02.2022 13:08 Ответить
Интересно, за Балтой, в сторону Кодымы , какая дорога? Когда-то была не очень.
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09.02.2022 13:34 Ответить
Не знаю - в ту сторону не їздив.

А до Покровська від Балти пару років тому зробили дуже добре, фактично нову дорогу зробили.
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09.02.2022 14:12 Ответить
Шоб мокшанам с Херсона (если захватят) было бы удобней на Киев хандэхать!? Это вместо оснащения армии!? Ублюдки!!!!!
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09.02.2022 11:11 Ответить
Все будується тільки на сході, півдні і в Карпатах, а на заході тільки кусочки доріг по 5 км.
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09.02.2022 11:19 Ответить
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09.02.2022 11:23 Ответить


ДОРОГИ ВОЛИНІ.

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09.02.2022 11:26 Ответить
 
 