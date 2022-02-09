В этом году в Одесской области начнут ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и дороги на Киев, - Служба автодорог. ФОТО
В Одесской области на протяжении этого года планируется реализация ряда масштабных инфраструктурных проектов.
Детально о планах на строительный сезон рассказал начальник Службы автомобильных дорог области Дмитрий Рыбалко.
По его словам, основным проектом в этом году можно назвать начало строительства международной дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск со строительством транспортной развязки в 2-х уровнях в месте пересечения с автодорогой М-28 Одесса – Южный – /М-14. Также важен старт капитального ремонта 19 участков автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса с учетом транспортных развязок, которая состоится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Работы будут выполняться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".
"С начала года есть финансирование в размере 1,9 млрд грн. Уже заключено 46 договоров на выполнение ремонтно-строительных работ, а это 240 км дорог государственного значения. Разрабатывается 99 проектов на общую протяженность 1064 км. Особое внимание уделяем сохранению дорог – устраиваем WIM площадки взвешивания-в-движении на основных магистралях", – отметил Рыбалко.
Одним из новых направлений работы станет устройство велосипедных дорожек на автомобильных дорогах общего использования государственного значения. Речь идет о реализации проекта "Большое и Малое велокольцо" общей протяженностью 458 км.
"В 2021 году в рамках программы президента "Большая стройка" в Одесской области построено и отремонтировано 186 км государственных дорог и 70 км местных дорог", - добавили в пресс-службе Одесской ОГА.
Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году было построено и обновлено более 7 тысяч км дорог по всей Украине.
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Але вона веде також до багатьох райцентрів на заході Одеської області.
А до Покровська від Балти пару років тому зробили дуже добре, фактично нову дорогу зробили.
ДОРОГИ ВОЛИНІ.