В этом году в Одесской области начнут ремонт трассы М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск и дороги на Киев, - Служба автодорог. ФОТО

В Одесской области на протяжении этого года планируется реализация ряда масштабных инфраструктурных проектов.

Детально о планах на строительный сезон рассказал начальник Службы автомобильных дорог области Дмитрий Рыбалко.

По его словам, основным проектом в этом году можно назвать начало строительства международной дороги М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск со строительством транспортной развязки в 2-х уровнях в месте пересечения с автодорогой М-28 Одесса – Южный – /М-14. Также важен старт капитального ремонта 19 участков автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса с учетом транспортных развязок, которая состоится при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Работы будут выполняться в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"С начала года есть финансирование в размере 1,9 млрд грн. Уже заключено 46 договоров на выполнение ремонтно-строительных работ, а это 240 км дорог государственного значения. Разрабатывается 99 проектов на общую протяженность 1064 км. Особое внимание уделяем сохранению дорог – устраиваем WIM площадки взвешивания-в-движении на основных магистралях", – отметил Рыбалко.

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Одним из новых направлений работы станет устройство велосипедных дорожек на автомобильных дорогах общего использования государственного значения. Речь идет о реализации проекта "Большое и Малое велокольцо" общей протяженностью 458 км.

"В 2021 году в рамках программы президента "Большая стройка" в Одесской области построено и отремонтировано 186 км государственных дорог и 70 км местных дорог", - добавили в пресс-службе Одесской ОГА.

Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в 2021 году было построено и обновлено более 7 тысяч км дорог по всей Украине.

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