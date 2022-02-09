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В Днепре перед зданием мэрии флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, - Филатов. ФОТО

В Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, которую открыли в июле 2019 года, на флагштоке заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый.

Как написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов, это была "народная инициатива", передает Цензор.НЕТ.

"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый. Еще раз подчёркиваю, мы - местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта "бюджета участия". Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей", - рассказал Филатов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэрия Вильнюса заменила флаг города на бело-красно-белый. ФОТО

В Днепре перед зданием мэрии флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, - Филатов 01

Автор: 

Беларусь (7937) Днепр (4462) флаг (939) Филатов Борис (563) Ян Осока (1501)


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Топ комментарии
+51
Наш настоящий сцяг, а не это закатно болотное дерьмо. Спасибо украинцам, что продолжаете верить в нас, хоть и поводов для этого мало.
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09.02.2022 11:29 Ответить
+38
Правильное решение !
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09.02.2022 11:27 Ответить
+33
сняли флаг белоруской губернии рф
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09.02.2022 11:29 Ответить
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сняли флаг белоруской губернии рф
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09.02.2022 11:29 Ответить
Правильное решение !
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09.02.2022 11:27 Ответить
ще треба підняти "олімпійський" прапор рашки - білий прапор капітуляції перед світом
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09.02.2022 13:58 Ответить
Молодці.
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09.02.2022 11:27 Ответить
Молодці!
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09.02.2022 11:28 Ответить
Наш настоящий сцяг, а не это закатно болотное дерьмо. Спасибо украинцам, что продолжаете верить в нас, хоть и поводов для этого мало.
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09.02.2022 11:29 Ответить
А потом опять ввели. Да так ввели, что за призыв к санкциям у нас в белорусской области теперь срок 12 лет дают.
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09.02.2022 11:36 Ответить
ботофермі Підоляка це пофіг
їм треба мочити Пороха
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09.02.2022 13:19 Ответить
казалось бы прапор днипро порошенко - тролляки подоляки
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09.02.2022 11:37 Ответить
Чекаємо "культурний вісер" від бацька.
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09.02.2022 11:34 Ответить
опять запустит "новости", где пометит Украину "бывшей советской социалистической республикой" забавно, что усатый маразматик сам не понял, что сделал Украине комплимент
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09.02.2022 12:25 Ответить
чтобы Минск в побратимы не набивался.
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09.02.2022 11:44 Ответить
Как с какой? "Патриотизм" - последнее прибежище негодяев. Город со вторым (после Киева) по величине городским бюджетом в Украине - в полной жопе. Дружбан Фили - Корбан застроил своими "элитными" многоэтажками каждый квадратный сантиметр. В городе - транспортный колапс. Филатовско-Корбановская офшорная паркомафия разлинеела (не СДЕЛАЛА, а именно разлинеела) под платные парковки полосы движения на всех центровых дорогах. Прибрежная зона р. Днепр раздерибанена вся. И пр. и пр. и пр.
А так да - типа "патриот" ...
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09.02.2022 11:49 Ответить
А чо ж вы голосуете за них???
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09.02.2022 11:53 Ответить
Вечная проблема Украины: выбирайте из сортов говна.
Конкурентом Филатову на выборах мэра был Загид Краснов. Может помните такого Олега Царева? Краснов был его ближайшим другом, бизнес-партнером и подельником во всех схематозах. (это не считая откровенного криминального прошлого у Краснова). Это если коротко.
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09.02.2022 12:00 Ответить
Давай якось будемо размежовувати.Те,що Боря-Генівська шобла - суки;те,що так, як в Дніпрі,міський бюджет мабуть більше ніде не крадеться(хочаб згадати новорічну ілюмінацію);те,що в місті скоро вже почнуть стягувати платню за прохід по вулиці,це все правда.Те,що ці гниди вміло прикрикриваються "патріотизмом",це теж правда.Але до чого тут твоя зневага до патріотизму без лапок?
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09.02.2022 15:50 Ответить
Если без кавычек, то я "за" всей душой. Нет и близко никакого "неуважения".
Просто немало вокруг упоротых "урапатриотов" и откровенных подонков прикрывающихся "патриотизмом". Боря как раз из вторых.
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09.02.2022 16:14 Ответить
Маразм процветает...
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09.02.2022 11:45 Ответить
Зараз Лука оголосить війну Дніпропетровській області!
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09.02.2022 11:45 Ответить
Ты - не беларус , БЧБ-пачвара.
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09.02.2022 19:52 Ответить
Представляю , как у Бульбаши рванёт
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09.02.2022 12:41 Ответить


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09.02.2022 12:43 Ответить
Дзякуй! Вельмi прыемна! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
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09.02.2022 12:59 Ответить
этот бомба для Крэпкага Картошэка, Украину за 3 дня брать собравшегося!)))..теперь тока защеку возьмет!))))
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09.02.2022 13:50 Ответить
БЧБ-ануча , это не флаг Беларуси, а пособников нямецко-фашистских оккупантов.
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09.02.2022 19:51 Ответить
Ну все, теперь Белоруссия объявит войну Днепру!
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09.02.2022 19:57 Ответить
ща пердак луки выпедит бульбочку)
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09.02.2022 22:54 Ответить
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09.02.2022 22:57 Ответить
БРАВО!!!!!!
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10.02.2022 15:00 Ответить
 
 