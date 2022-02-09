В Днепре перед зданием мэрии флаг Беларуси заменили на бело-красно-белый, - Филатов. ФОТО
В Днепре у входа в здание горсовета на Аллее многонационального города, которую открыли в июле 2019 года, на флагштоке заменили флаг Беларуси на бело-красно-белый.
Как написал в Facebook городской голова Днепра Борис Филатов, это была "народная инициатива", передает Цензор.НЕТ.
"После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый. Еще раз подчёркиваю, мы - местное самоуправление и не лезем в политику и внешние дела государства. Но мы не можем препятствовать нашим гражданам, которые высказывают свою позицию и уж, особенно, в рамках их проекта "бюджета участия". Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей", - рассказал Филатов.
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їм треба мочити Пороха
А так да - типа "патриот" ...
Конкурентом Филатову на выборах мэра был Загид Краснов. Может помните такого Олега Царева? Краснов был его ближайшим другом, бизнес-партнером и подельником во всех схематозах. (это не считая откровенного криминального прошлого у Краснова). Это если коротко.
Просто немало вокруг упоротых "урапатриотов" и откровенных подонков прикрывающихся "патриотизмом". Боря как раз из вторых.