На стене Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае после "реставрации" появились трещины. Денисова обратилась в ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму один из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае дал трещину после так называемых реставрационных работ на территории достопримечательности крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "КрымРеалии".

"На стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время "реставрации" появилась большая трещина", - говорится в сообщении.

По словам так называемого руководителя "Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию заведений сферы культуры" Ильи Алимчева, пострадал свитский корпус Ханского дворца.

Как утверждает представитель оккупационных властей, трещина в стене корпуса появилась из-за ошибок в проекте "реставрации". По его словам, "в этом нет ничего страшного, это все можно устранить, серьезный ущерб не причинен".

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Крымские активисты публикуют в Фейсбуке фотографию разрушающегося корпуса Ханского дворца.

Украинский омбудсман Людмила Денисова после того, как корпус Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае дал трещину после "реставрации", призвала Секретариат ЮНЕСКО отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Крыма. Об этом Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграмме.

"Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой "реставрации". Эта памятка включена в Предыдущий список для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обращаюсь в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на ВОТ Крыма", - проинформировала украинский омбудсман.

Она подчеркнула, что страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма.

По ее словам, международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности, исторические памятники.

В частности, как отметила Денисова, в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций.

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