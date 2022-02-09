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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На стене Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае после "реставрации" появились трещины. Денисова обратилась в ЮНЕСКО. ФОТОрепортаж

В оккупированном Крыму один из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае дал трещину после так называемых реставрационных работ на территории достопримечательности крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "КрымРеалии".

"На стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время "реставрации" появилась большая трещина", - говорится в сообщении.

По словам так называемого руководителя "Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию заведений сферы культуры" Ильи Алимчева, пострадал свитский корпус Ханского дворца.

Как утверждает представитель оккупационных властей, трещина в стене корпуса появилась из-за ошибок в проекте "реставрации". По его словам, "в этом нет ничего страшного, это все можно устранить, серьезный ущерб не причинен".

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Крымские активисты публикуют в Фейсбуке фотографию разрушающегося корпуса Ханского дворца.

Украинский омбудсман Людмила Денисова после того, как корпус Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае дал трещину после "реставрации", призвала Секретариат ЮНЕСКО отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на временно оккупированных территориях Крыма. Об этом Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова сообщила в Телеграмме.

"Большая трещина появилась на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае во время проведения так называемой "реставрации". Эта памятка включена в Предыдущий список для внесения в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обращаюсь в Секретариат ЮНЕСКО с просьбой немедленно отреагировать на факт нарушения РФ международного гуманитарного права на ВОТ Крыма", - проинформировала украинский омбудсман.

Она подчеркнула, что страна-оккупант РФ продолжает грубо нарушать международное право путем уничтожения культурного наследия коренного населения Крыма.

По ее словам, международно признанные законы и обычаи ведения войны запрещают государству-оккупанту присваивать и уничтожать культурные ценности, исторические памятники.

В частности, как отметила Денисова, в нарушение Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта Россия насильственными методами навязывает свою культурную политику на территории временно оккупированного Крыма, лишая коренное население культурного права, самобытности и традиций.

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На стене Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае после реставрации появились трещины. Денисова обратилась в ЮНЕСКО 01
На стене Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае после реставрации появились трещины. Денисова обратилась в ЮНЕСКО 02
На стене Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае после реставрации появились трещины. Денисова обратилась в ЮНЕСКО 03

Автор: 

Денисова Людмила (996) история (2018) Крым (26436) памятник (2243) ЮНЕСКО (213) Бахчисарай (72)


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Топ комментарии
+29
Русня к чему не прикоснется- все превращает в тлен. Как саранча.
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09.02.2022 14:33 Ответить
+17
В Херсонесе украли странную плитку и перестелили новодел. Бахчисарай рушится, Генуэзская крепость рушится, в Керчи рушится Ени-Кале и т.д. Уроды.
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09.02.2022 14:36 Ответить
+14
оце реальний виглід цієї ядерної "свердержави" з середини.
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09.02.2022 14:34 Ответить
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Русня к чему не прикоснется- все превращает в тлен. Как саранча.
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09.02.2022 14:33 Ответить
В Херсонесе украли странную плитку и перестелили новодел. Бахчисарай рушится, Генуэзская крепость рушится, в Керчи рушится Ени-Кале и т.д. Уроды.
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09.02.2022 14:36 Ответить
а что с дебилов возьмешь,
на глинистых грунтах если даже ямку под стеной вырыешь и там будет собираться вода то грунт под действием тяжести стены просядет,
а они там траншею вырыли
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09.02.2022 15:19 Ответить
оце реальний виглід цієї ядерної "свердержави" з середини.
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09.02.2022 14:34 Ответить
"Ето так па-русссски!" (с)
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09.02.2022 14:36 Ответить
Досками подперли!!!

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09.02.2022 14:53 Ответить
Хотя с другой стороны это здание похоже не на дворец, а на сарай, так что Денисова зря парится
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09.02.2022 14:54 Ответить
да, таким як ти - аби єврарімонт. А історична і архітектурна цінність - то фуфло. Навіщо історія курці?
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09.02.2022 15:19 Ответить
Не, ну понятно, куда тем крымским ханам до ***** и его дворцов... Ты ж это имело в виду?
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09.02.2022 15:33 Ответить
нехай ще й кримський міст так трісне
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09.02.2022 14:36 Ответить
він так потихеньку вже і робить. просто орки кожну шпаринку відразу замазують щоб непомітно було
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09.02.2022 16:43 Ответить
Виб@ядки рукожопі! ********* буряти історичну пам'ятку!
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09.02.2022 14:37 Ответить
А що ви очікували від рУКОЖОПИХ???????????
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09.02.2022 14:46 Ответить
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09.02.2022 14:49 Ответить
Ну да тріщина, там фундамент поїхав до *******.
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09.02.2022 15:01 Ответить
схоже на те бо тріщина не лише по вертикалі, а і вздовж пішла. там походу вся стіна може впасти
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09.02.2022 16:44 Ответить
До чого кацапня вонюча не дотронеться все псується
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09.02.2022 15:04 Ответить
Напевне реставрацією займаються джамшут и равшан.
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09.02.2022 15:07 Ответить
нажаль, Стєпан та Алєксандр
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09.02.2022 15:15 Ответить
рукожопінг
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09.02.2022 15:13 Ответить
Варвары, бл&...
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09.02.2022 15:51 Ответить
я один помічаю 2 шт кондиціонери які "чудово" вписуються і гармонійно доповнюють з старовинний архітектурний ансамбль.
см. 3 фото
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09.02.2022 16:47 Ответить
Варвари.
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09.02.2022 17:03 Ответить
ублюдки......
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10.02.2022 15:23 Ответить
шедеврально, так держать!
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10.02.2022 17:39 Ответить
 
 