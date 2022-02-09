Американский самолет доставил в Украину 80 тонн патронов, – Резников. ФОТО
Самолет доставил в аэропорт Борисполь очередную партию военной помощи от США.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"9-я птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь! Борт от наших друзей из США доставил в Киев амуницию весом более 80 тонн. Речь идет о боевых патронах", - написал Резников в фейсбуке.
Как сообщили в посольстве США в Украине, еще два самолета с боеприпасами - часть готовой к использованию помощи для безопасности на сумму 200 млн долларов США, принятой в январе.
"США будут продолжать оказывать жизненно важную поддержку Украине, помогая ей в защите суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
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Амінь.
Але... Але, якби "будяки ЗЄлі" попрохали в США хоча б дві установки THAAD та розмістити їх... - одну в районі Житомирщини, а другу в районі Полтавщини. то в росії моментально втатили б апетити на Україну...
А ще ліпше - якщо б вдалося отримати і третю THAAD, та розмістити її в районі між Кропивницьким-Херсоном, то в росії заборонилили б під страхом смерті навіть дивитися в нашу сторону... мінімум на років 6-8 років... а не лише проводити роздавати тут своє скороспіле громадянство. Не кажучи вжет про провокативні маневри біля наших кордонів. При цьому, камарилью Путіна помістили б під ШВЛ самі ординці - як невиліковно хворих...
За цей час (при умові, що з Банкової-Грушевського вивезуть балаган 95-го кваталу, а на зміну їм там виявляться проофесіонали-патріоти), в Україні можна було б розмісти по її периметру сітку систем з "Нептунів", які мали б дальність польоту 1,5-2 тисяч км. - а українське суспільство змогло б мирно розвиватися на користь його громадян.
Але ж не з нашим то щастям... у ЗЄлі...
Мрії і мрійливість... - в чому їх і усолода...
Смешной. Собрали по восточной европе остатки совкового и прислали в виде лендлиза.
"Цих патронів, у нас, ніколи й не було, як і зброї під них." было о 308 х? Яких цих? Ты хоть перечитуй шо пишешь
Що привезли видно з маркування ящиків. Потрібно було слідкувати за всими повідомленнями про поставки. І взагалі, які, по твоєму, могли привезти калібри набоїв зі США?
"Ти статтю читало"
"Цих патронів" виходячи зі статті, це саме "тих" що прилетіли зі США. А зі США прилетів саме .308 та .50 калібри в стандартних кулиметних лентах".так все таки не в статье а "на маркеровке на фото" написано.бугага.х р ты угадал,нет и на маркеровке ящиков никуя дятел.
Так вот и выяснили,что в статье них уя не сказано,что привезли и какие калибры и что ты киздабол,еще и упоротый.обосрался обтекай тихонько но нет тебе же надо еще раз обосраться. Гуляй дядя пока не насовал тебе еще ибуков
Йдеться про бойові патрони", - написав Резніков у фейсбуці.
Джерело:
Так які калібри стрілецьких набоїв, взагалі, могли привезти США?
Ящики з американськими 7,62-мм та 12,7-мм (.50 BMG) набоями та короби із 40-мм гранатометними пострілами M430A1 HEDP сьогодні розвантажували в аеропорту «Бориспіль».
Це з Мїілітарного порталу, ідіоте.
С чего ты взял,что о Милитарном я не слышал или не читаю?Ты за Дефенс Експресс ничего не написал,значит ты его не читаешь и ты идиот,следуя твоей дебильный логике.зайди увидишь мои комменты под этим же ником и поймёшь ,что зебил это ты.хотя навряд ли,твой случай лечению не подлежит.
Не интересно с упёртым тупым бараном общаться.Адью Амиго.утомил.
Ukrainian Military Pages https://www.ukrmilitary.com/
На котором новость о калибрах и Милитарный портал https://mil.in.ua/uk/
Что как бы не одно и то же,но для тебя идиота это мелочь.
Ну а те що Ukrainian Military Pages - це не Мілітарний портал, то шедевр!
Набери придурок в Гуглі "мілітарний портал", і отримаєш результат.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9 https://uk.wikipedia.org/wiki/Мілітарний
перейди по ссылке и увидишь где милитарный и как ты обосрался очередной раз..таких тупых тут редко встретишь но ты переплюнул всех.
а как репетуе педофил на кастрации тебе как кастрированному виднее. иди уже Тузик,вылижи себе то место где яйца когда то висели,подожми хвост,выпей успакоительного и на боковую.
но больше нужна защита от козлячей авиации и ракет.
Получить,разместить,обучить -чуть позновато.