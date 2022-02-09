Американский самолет доставил в Украину 80 тонн патронов, – Резников. ФОТО

Самолет доставил в аэропорт Борисполь очередную партию военной помощи от США.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"9-я птица от Соединенных Штатов Америки и второй борт военной помощи, который сегодня принял аэропорт Борисполь! Борт от наших друзей из США доставил в Киев амуницию весом более 80 тонн. Речь идет о боевых патронах", - написал Резников в фейсбуке.

Как сообщили в посольстве США в Украине, еще два самолета с боеприпасами - часть готовой к использованию помощи для безопасности на сумму 200 млн долларов США, принятой в январе.

"США будут продолжать оказывать жизненно важную поддержку Украине, помогая ей в защите суверенитета и территориальной целостности", - говорится в сообщении.

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