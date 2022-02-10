Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачен местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их жилья на территории Киева и оставлял сообщения о псевдоминировании.

Также установлено, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных "митингов" возле зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

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"По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с "кураторами" использовали запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

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Для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 111 (государственная измена),

– ст. 258 (террористический акт).

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