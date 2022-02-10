Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве разоблачен местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.
СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их жилья на территории Киева и оставлял сообщения о псевдоминировании.
Также установлено, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных "митингов" возле зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.
"По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с "кураторами" использовали запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.
Для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.
В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.
В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
– ст. 111 (государственная измена),
– ст. 258 (террористический акт).
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В Украине разве нет опасных мест, где нужны руки рабочие?
Вон пусть ртуть на левом береге в Киеве вычерпывают.
Ну а нормальній людині взагалі достатньо подивитися на ментовські відео, щоб зрозуміти, що всі їх підозри і версії - це натягування сови на глобус! Ріст Антоненка не співпадає, малюнки на його одязі не співпадають, татух у Дугар на відео немає (хоча в неї там всі руки в тату по лікоть!), походження муляжу міни пояснило Міноборони...
https://www.radiosvoboda.org/a/28771828.html
Героям Слава!!! Слава Украине!!!
но она почемуто не загоралась....
моча не бензин.... гореть не умеет...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
А кто это и кому они нужны?
І я повинен цьому вірити?
За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.
«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.
Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».
Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).
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