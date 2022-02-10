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Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачен местный житель, завербованный представителями одной из белорусских госструктур.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, правоохранители задержали злоумышленника на попытке поджога автомобиля у здания одной из столичных общественных организаций.

СБУ установила, что он занимался также запугиванием представителей СМИ и иностранных граждан. Для этого наносил надписи с угрозами и провокациями возле их жилья на территории Киева и оставлял сообщения о псевдоминировании.

Также установлено, что злоумышленник причастен к организации несанкционированных "митингов" возле зарубежных дипломатических представительств. Участники этих мероприятий использовали деструктивную агитацию.

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"По предварительным данным, действия вражеского агента были направлены на расшатывание внутриполитической обстановки в Украине и дискредитацию нашего государства перед странами ЕС и гражданами Республики Беларусь. Кроме того, злоумышленник собирал данные об украинских военнослужащих из приграничных районов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его завербовали через одну из анонимных групп мессенджера Telegram. Для связи с "кураторами" использовали запрещенные российские электронные почтовые сервисы. За проведение подрывной деятельности он из-за границы получал деньги на свою банковскую карту.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нагнетали панику и "минировали" объекты: Во Львове обнаружили две ботофермы, курировавшиеся из РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для совершения теракта злоумышленник приобрел транспортное средство, легковоспламеняющиеся материалы и пиротехнику.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, идет досудебное расследование для квалификации всех противоправных действий злоумышленника. Производство открыто по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 111 (государственная измена),
– ст. 258 (террористический акт).

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Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ 01
Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ 02
Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ 03
Завербованный белорусскими госструктурами агент, пытавшийся поджечь автомобиль, задержан в Киеве, - СБУ 04

Автор: 

Киев (25795) СБУ (20130) теракт (2323)


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Топ комментарии
+39
На палю падлу і поставити біля бульбашського або кацапсячого посольства!
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10.02.2022 10:25 Ответить
+23
От так і з авто Шеремета було, але зебіли вирішили звинуватити ветеранів і волонтерів...
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10.02.2022 10:34 Ответить
+18
Файна новина! У в.язницю гівнюка...
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10.02.2022 10:25 Ответить
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На палю падлу і поставити біля бульбашського або кацапсячого посольства!
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10.02.2022 10:25 Ответить
Можливо його злили навмисно. Агент так собі, дрібний пакоснік.Заодно відволікли увагу від своєї справжньої агентури. Принаймі може рахують, що відволікли.
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10.02.2022 10:56 Ответить
Файна новина! У в.язницю гівнюка...
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10.02.2022 10:25 Ответить
І будемо годувати? Краще на палю.
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10.02.2022 10:34 Ответить
Треба так щоб годувати тільки один рік після суду!
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10.02.2022 10:36 Ответить
Шо вы так полубесплатной рабочей силой разбрасываетесь?
В Украине разве нет опасных мест, где нужны руки рабочие?
Вон пусть ртуть на левом береге в Киеве вычерпывают.
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10.02.2022 11:52 Ответить
Треба ще бітуму та електроенергії в бульборейсі купити.
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10.02.2022 10:32 Ответить
В пана иєх варіанти де придбати окріцм бульбонії,чи ман ******** жити в бездоріжжі?
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10.02.2022 10:36 Ответить
Є ще "брати" расєянці, якщо вам так хочеться доріг шо аж ноги трусяться.
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10.02.2022 10:38 Ответить
Ноги в мене не трусяться та якщо всім так хочеться до Європи то туди по совкових дорогах не доїдеш навіть з увімкненим дебільним світлом пристегнутим і пройшовши корумпований техогляд.
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10.02.2022 10:44 Ответить
Тобто в Європу без торгівлі з лукашеску ніяк? Офігеть умови.
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10.02.2022 10:49 Ответить
Коли стану президентом,візму тебе радником,запропонуєш альтерннативу і зробимо це разом,а поки що маємо те що маємо,ні доріг ні європи,зате пристебнулись і ввімкнули світло як на туманному альбіоні,щоб уявляли себе подданими.
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10.02.2022 11:12 Ответить
Як майбутній радник раджу - не треба йти в президенти бо нам і після нинішнього забагато розгрібати.
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10.02.2022 11:28 Ответить
Якщо непіду то не бути тобі радником,так і будеш сидіти у багнюці по вуха ,і без посади і без доріг.
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10.02.2022 11:31 Ответить
Та не треба мені посада, а дороги і без псевдопрезидентів є.
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10.02.2022 11:37 Ответить
Доріг у нас не було,нема і не скоро будуть,бо совок рулить,а совок більше краде ніж будує і це всі роки (незалежності) з 1991р.
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10.02.2022 11:43 Ответить
Співчуваю, тяжко вам там в совку.
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10.02.2022 11:53 Ответить
Вам в одкб краще?
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10.02.2022 12:01 Ответить
Самі вирішуйте.
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10.02.2022 12:05 Ответить
Мене влаштовує,я ***** не звав.
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10.02.2022 12:09 Ответить
Та невже? Радіти дорогам, з бульбашо-рашистського бітуму, по яких пан пензлює в Європу це не спонсорування окупанта, а виважена державницька позиція?
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10.02.2022 12:29 Ответить
Мене не цікавить куди ти там пізнлюєш а мої бажання записані в Українській Конституції в Європу І НАТО не те що по бітуму а навіть по 200 тих окупантах.
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10.02.2022 12:51 Ответить
У тебе прапорець відклеївся, проксішка.
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10.02.2022 13:12 Ответить
Ти головне слідкуй за своїм,а за мій не переймайся,як відклеївся ,так і приклеїться.
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10.02.2022 13:16 Ответить
Вариант задействовать собственные НПЗ на полную в головы не приходит? так же, как и закупить вовремя газ и уголь, и не покупать тараканскую электроэнергию.
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10.02.2022 11:04 Ответить
а крім бульбенленда чи парашки бітум ніхто більше не виробляє?
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10.02.2022 21:15 Ответить
От так і з авто Шеремета було, але зебіли вирішили звинуватити ветеранів і волонтерів...
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10.02.2022 10:34 Ответить
Завербовать "втемную" можно кого угодно , вражеские спецслужбьі как раз и заинтересованьі в дискредитации патриотических сил . Человек слаб...
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10.02.2022 10:51 Ответить
Завербувать можна будь-кого, але відео показують, що то були інші люди... І просте питання: ви дійсно вірите, що вбивство маловідомого журналіста (це ж не Шустер і не Портніков) могло дестабілізувати ситуацію і дозволити змінити державний будуй?))) Бо наша доблєсна поліція так вважає...
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10.02.2022 11:44 Ответить
Назвать Шеремета "малоизвестньім журналистом" все равно , что назвать Навального "блогером" , не ? 😜
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10.02.2022 13:05 Ответить
Шеремет - не Шустер, не Мосійчук, не Гардон, не Портніков, не Лещенко з Мустафою... Так, він в ТОП-10 найвідоміших точно не входив, тому я не підтримую версію МВС, що його вбили для дестабілізації ситуації та культивації величі арійської раси...

Ну а нормальній людині взагалі достатньо подивитися на ментовські відео, щоб зрозуміти, що всі їх підозри і версії - це натягування сови на глобус! Ріст Антоненка не співпадає, малюнки на його одязі не співпадають, татух у Дугар на відео немає (хоча в неї там всі руки в тату по лікоть!), походження муляжу міни пояснило Міноборони...
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10.02.2022 13:18 Ответить
Будуй , це зустрій ? Привет переводу ! 🇺🇦
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10.02.2022 13:08 Ответить
Будуй це перевірка на кацапа...
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10.02.2022 13:13 Ответить
Незачет , спалился , портянка !
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10.02.2022 13:15 Ответить
Не зустрій, а лад, якщо що...
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10.02.2022 13:18 Ответить
Зебіл - це Аваков ?)))
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10.02.2022 11:40 Ответить
Аваков, Зе і Рябошляпка - на прес-конференції були ці троє...
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10.02.2022 11:42 Ответить
С каких это пор Аваков стал зебилом?
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10.02.2022 12:08 Ответить
Аваков, Зе і Рябошляпка - на прес-конференції були ці троє...
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10.02.2022 12:30 Ответить
Но сфабриковал именно Аваков.Ты сильно возмущалось,когда Аваков занимался подобным при Порошенко?Вряд ли.Сидело и только подгавкивало.Вот и сейчас молчи
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10.02.2022 12:51 Ответить
Взагалі-то Авакова критикував завжди - можеш пошукати... І при Порошенку критикував - хоча б за те, що Аваков взявся за справу Шеремета, хоча теракти це компетенція СБУ, а не копів!
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10.02.2022 12:55 Ответить
Возможно.А какая была реакция Порошенко на все паскудства Авакова?Он хоть раз высказал свою критику?
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10.02.2022 13:15 Ответить
Реакція була натравити на нього Міхо))) Насправді, думаю, Петя аж дуже хотів його прибрати (бо Аваков фактично Зе підтримав на виборах), але не мав для цього голосів, бо народний фронт вперся...
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10.02.2022 13:20 Ответить
Та то,что там Пэтя хотел/не хотел-вопрос отдельный.Я спросил:было ли хоть одно публичное недовольство или критика?Ну,хоть раз Пэтя сказал,что не доволен Аваковым?
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10.02.2022 13:24 Ответить
Ну гугль ось таке видає
https://www.radiosvoboda.org/a/28771828.html
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10.02.2022 13:27 Ответить
Залётные,... надеюсь лет 5ть впаяют как минимум.

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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10.02.2022 10:39 Ответить
Сколько кацапской падали в Украине.Рождаются и всю жизнь проживая тут,ненавидят эту нещасную Украину.
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10.02.2022 10:49 Ответить
киньте його нах у вулик)))
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10.02.2022 10:50 Ответить
Гнида звичайна
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10.02.2022 10:57 Ответить
Для обмінного фонду згодиться.
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10.02.2022 10:59 Ответить
Прохідний двір зробили з України
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10.02.2022 11:12 Ответить
От вам і брати-бульбаші! Я колись вже писав, що найбільше запроданців під час другої світової війни було серед бульбашів, служили вірою і правдою гітлерівцям, як нині служать козломордим українці на Сході України.
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10.02.2022 11:17 Ответить
Сфотографировал машину военкома в Житомире

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10.02.2022 11:24 Ответить
трофей
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10.02.2022 11:26 Ответить
не. лендлиз.
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10.02.2022 18:20 Ответить
Військом їздить без номерів? А слабо військома Рязані на ВАЗі?
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10.02.2022 12:18 Ответить
Нафіг номери - і так всі знають...
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10.02.2022 13:40 Ответить
с мовой у него полный порядок..))
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10.02.2022 11:28 Ответить
Яго бы на кол адразу.
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10.02.2022 11:29 Ответить
Странно, по логике клоуна это агент от Порошенко, а тут на тебе. Что клоун не успел предупредить. Теперь в любом случае кого-то уволят с работы и наверное тех кто эту операцию организовал до поимки подлеца. Клоун ты уже задолбал.
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10.02.2022 11:40 Ответить
подошел к авто, растегнул ширинку и свомими действиями пытался подпалить машину...

но она почемуто не загоралась....

моча не бензин.... гореть не умеет...
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10.02.2022 11:43 Ответить
какая связь с Белоруссией? В статье о том что завербован через телеграмм канал. Белорусы платили деньги, уже смешно
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10.02.2022 11:48 Ответить
катапультой зашвырнуть на пмж в бульбостан .
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10.02.2022 11:49 Ответить
Я одного не розумію, чого ми не можем десь наприклад в Мацкві або мінську робити якісь диверсії. Приклади є - гиви, моторола, захарченко...
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10.02.2022 11:54 Ответить
Для чего,что бы выглядеть на камеру такими же *******.
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10.02.2022 12:25 Ответить
От якраз так виглядають ті, хто Чауса крав, замість того, що викрасти яника/азірова/царьова/клименка...
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10.02.2022 13:28 Ответить
замість того, що викрасти яника/азірова/царьова/

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

А кто это и кому они нужны?
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10.02.2022 13:32 Ответить
Я думаю, на лаві підсудних у Києві їх хоче бачити значно більше українців, ніж якогось Чауса...
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10.02.2022 13:38 Ответить
Да Чаус был бы лучшим президентом чем это зеленое ничтожество
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10.02.2022 20:32 Ответить
то чому одразу посла недофюрера на ковра не викликати ?
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10.02.2022 12:14 Ответить
если это не подстава, то не представляю какой человек не будучи идиотом или провокатором, повесит в своем жилище красно-болотную лукашенковскую тряпку
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10.02.2022 13:18 Ответить
Агента арештувало те фсбу, яке виконує усі забаганки булбостанського кагебе.
І я повинен цьому вірити?
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10.02.2022 13:59 Ответить
Матёрого зверюгу поймали!
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10.02.2022 14:32 Ответить
СБУ-респект...
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10.02.2022 15:00 Ответить
подпалите его самого.
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10.02.2022 15:57 Ответить
Ты смотри какой подвиг СБУ совершило! Да у нас таких агентов картофельного ************* до фига.. шо разве не помните нардепа Шевченко или любителя путина Мураева, а шуфрич с Рабиновичем шо уже отмылись??
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10.02.2022 17:22 Ответить
Росія найняла групу українців для провокацій на території РФ: у СБУ заявили про викриття спецоперації Кремля.

За даними Служби безпеки, російські спецслужби завербували трьох «виходців із кримінальних кіл», мешканців Київської області. Їм доручили сформувати дві групи по п'ять осіб у кожній, які мали виїхати в Росію за підробленими документами. Перша група планувала виїхати найближчим часом.

«Зловмисникам розробили покрокову інструкцію дій, а всю докладну інформацію вони мали отримати вже на місці, в РФ. За участь у провокаціях обіцяли $4 тис. кожному. Куратори запевнили "тітушок", що після виконання завдання їх відправлять додому. Але, за наявними даними, провокаторів планували показово ліквідувати під час затримання», - заявили в СБУ.

Співробітники СБУ затримали організаторів та їхніх спільників у Києві та області. Двоє з них працюють тренерами у спортклубах контактних єдиноборств і «неодноразово залучалися проросійськими силами для провокацій та замовних протестних акцій у різних регіонах України».

Відкрито кримінальну справу за ст. 111 (держзрада).

Новина доповнюється…
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10.02.2022 17:56 Ответить
вывести за пункт пропуска с белорусской областью и дать пинка под зад
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10.02.2022 19:15 Ответить
давайте его простим, но только после того как его повесят
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10.02.2022 22:31 Ответить
ЗАКРЫВАЙТЕ ГРАНИЦУ !!!
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11.02.2022 01:08 Ответить
и вообще, пусть признается, что он агент не только белорусской спецслужбы, но и литовской, греческой, японской и фиджийской... а ничего, что зеленьський с дерьмаком идут на сдачу интересов Украины... это не шпионаж в пользу страны агрессора?
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11.02.2022 08:54 Ответить
 
 