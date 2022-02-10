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Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ. КАРТА

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляет, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей чревато суверенными правами Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командование сообщает в Фейсбуці.

"РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу", - отметили в командовании ВМС.

Также читайте: НАТО изучает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря, - Столтенберг

Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала "злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что, бесспорно, является нарушением как духа так и буквы Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир", - отмечается в заявлении.

ВВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению, заверили в командовании.

Также читайте: РФ собирается перекрыть районы Черного и Азовского морей вроде как для учений. Это похоже на блокаду, – Клименко. КАРТА

Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ 01

Автор: 

Азовское море (1605) ВМС (1490) россия (96472) Черное море (1489)


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Топ комментарии
+46
Когда кацапы уважали международные права? Этож дикари и пираты.
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10.02.2022 14:03 Ответить
+36
У мене єдине питання до української влади!



ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 14:10 Ответить
+23
Я что то не врублюсь. Какое право какая то страна имеет перекрывать все Черное море каждый месяц заявляя о учениях? Почему Украине не начать учения вокруг крыма перекрыв все Азовское море вплоть до Босфора? Ауууу!!! Где ответные санкции и визовый режим против *********? Сколько наша власть будет делать из нас терпил, позорить и издеваться над украинцами?
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10.02.2022 14:37 Ответить
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Когда кацапы уважали международные права? Этож дикари и пираты.
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10.02.2022 14:03 Ответить
чому ми не оголосили у районах Чорного та Азовського морів, які прилягають до України, ці самі артилерійсько-ракетні стрільби ?

шашлички маринують на квітень ?
до квітня ще дожити треба
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10.02.2022 14:42 Ответить
Ну так нужно отправить в сторону блокирующих проход кораблей радиоуправляемое корыто, которое не жалко, начиненное взрывчаткой. И пусть только попробуют сделать хотя бы выстрел!!!
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10.02.2022 14:07 Ответить
Это 20-го нужно делать. У них типа до 19-го там учения. А потом ихтамнет
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10.02.2022 14:08 Ответить
Или можно туда еще, в то корыто, посадить Бойка, Мердтвердчука и Рэбэновича. Тогда точно не будет не единого выстрела
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10.02.2022 14:13 Ответить
Саме таким чином (шляхом передачі нам ******** озброєнь)- Україна і підтягнеться та відповідатиме стандартам НАТО - за рівнем та стандартами озброєнь!

А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.

Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
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10.02.2022 14:24 Ответить
СКОЛЬКО МОЖНО ПОВТОРЯТЬ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ---КОТОРУЮ ДАЕТ НАМ ПРИРОДА-- ЭТО СДЕЛАТЬ ПОЛУОСТРОВ КРЫМ ---ОСТРОВОМ...... ПРОРЫТЬ.... А ТАМ УЖЕ ПРИРОДА ПОЗАБОТИЛАСЬ..... КАНАЛ ---ЧЕРНОЕ МОРЕ-АЗОВСКОЕ МОРЕ..... НА НАШЕЙ ТЕРРИТОРИИ... ПОСМОТРИТЕ НА КАРТУ.....
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10.02.2022 14:09 Ответить
Так они с того берега будут козни строить, это не выход, к сожалению для кораблей. А так да остров бы сделать с крысма и воду по крымскому каналу пустить в море, шоб кацапов жабка душила и водой херсонскую область зальем для сельского хазяйства
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10.02.2022 14:11 Ответить
это уже 8 лет почт как сделано
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10.02.2022 14:59 Ответить
а еще лучше - подводным островом...
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10.02.2022 14:12 Ответить
с какого того берега КАНАЛ ПРОРЫТЬ У НАС В 10-18 КМ ОТ АДМИНГРАНИЦЫ А КАЦАБЫ ПУСТЬ МОЧОЙ В КОСМОС ПИСЯЮТ ОТ БЕШЕНСТВА ТОГДА НИКАКОЙ ВОДЫ АПРИОРИ НИКАКИХ КАНАЛОВ НИКАКИХ СУХОПУТНЫХ ДОРОГ ЖЕЛЕЗКИ НИЧЕГО обьщегос Крымом А КАНАЛ МОЖНО И НУЖНО БУДЕТ СРАЗУ ФОРТИФИКАЦИОННО УКРЕПЛЯТЬ ДОТАМИ ДЗОТАМИ БЛИНДАЖАМИ БЕТОННЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ СРЕДСТВАМИ ПВО МИННЫЕ ПОЛЯ ДО КАНАЛА ВЕДЬ ТО НАША ЗЕМЛЯ РАСЧЕТЫ ГРАДОВ АРТИЛЛЕРИЙ.. В КОНЦЕ КОНЦОВ КАНАЛ МОЖНО ПОДВЕСТИ ПОД ЭГИДУ ООН И СДАТЬ В АРЕНДУ НАТО КАК ОБЬЕКТ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ...
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10.02.2022 14:30 Ответить
а откуда взята цыфра 18 км? почему не 5? Да и выйдет тогда два острова: Крысм и тот кусок суши, который будет отрезан каналом
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10.02.2022 14:35 Ответить
рашапіди постійно демонструють зневагу до будь-яких міжнародних законів і домовленостей, може пора уже нарешті цивілізованому світові прикрити цю лавочку, не знаю в який спосіб але зараз ці придурки дають слушну нагоду світові.
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10.02.2022 14:09 Ответить
блокадою найбільших портів країни орки хотять обвалити не тільки нашу економіку, а і підняти ціну на пшеницю і олію по всьому світу. Тим самим це вони так тиснуть на все світове суспільство.
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10.02.2022 14:09 Ответить
Ну так устраните загрозу.
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10.02.2022 14:10 Ответить
У мене єдине питання до української влади!



ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
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10.02.2022 14:10 Ответить
Ну там же наши люди
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10.02.2022 14:37 Ответить
І чому не закриті консульства козломордих.
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10.02.2022 15:41 Ответить
Какой вопрос? В Украине нет украинской власти как не печально это.
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10.02.2022 16:35 Ответить
Потому, что заробитчане.
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10.02.2022 18:20 Ответить
Військова служба передбачає можливість будь якої миті стати до бою , мужньо битися і якщо потрібно буде то і віддати життя за Україну , і така пацифістська заява командування ВМС просто дивує .Сподіваюсь як в 2014 році парад капітулянтів не повториться ?
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10.02.2022 14:12 Ответить
Замечу что присягу читают с бумажки, а не учат на изусть. Это как минимум странно
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10.02.2022 14:38 Ответить
А де наші два .....Х. ...УЇ-бЄНя і його наркотичне одоробало,чому це не передбачили....чому такі розумні гавкати на допомогу інших країн?
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10.02.2022 14:13 Ответить
Чому б не поставити вздовж берегів 500 протикорабельних ракетних комлексів і показати росії де можуть проходит її навчання?!
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10.02.2022 14:13 Ответить
Для того щоб так сміливо себе поводити з путінськими орками , нашим ВМСникам потрібно мати яйця ірландських рибаків.
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10.02.2022 14:23 Ответить
Спочатку 500 протикорабельних комплексів потрібно мати на озброєнні. Вчора начебто Британці передали ЗСУ 100 протикорабельних ракет авіаційного та морського базування. Плюс Нептун, можливо півтори сотні ракет до Вільхи.
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10.02.2022 14:29 Ответить
Если это действительно противоречит букве закона,то нужно немедленно подавать иск против рашки в международный суд и там уже ее чехвостить.Правда сомневаюсь что Зеля на это решится.
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10.02.2022 14:24 Ответить
чревато, не чревато ит.д. тут вопрос в том чем мы можем противостоять этому блокированию!? судя по заявлению -ничем.. представляю я Украина блокирует так черное море для своих учений, думаю реакция была бы совсем не на уровне заявлений.. а раз ничего власть противопоставить не может, то так и будет продолжаться.. ПАРАША любит силу! точка!
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10.02.2022 14:27 Ответить
Что можно ожидать от бандита засевшего в кремле имеющего власть и ядерное оружие? Ничего хорошего!
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10.02.2022 14:28 Ответить
Параша опять в тер водах? Где Украина и НАТО? А Тупция, где? Прямая угроза НАТО,
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10.02.2022 14:33 Ответить
Я что то не врублюсь. Какое право какая то страна имеет перекрывать все Черное море каждый месяц заявляя о учениях? Почему Украине не начать учения вокруг крыма перекрыв все Азовское море вплоть до Босфора? Ауууу!!! Где ответные санкции и визовый режим против *********? Сколько наша власть будет делать из нас терпил, позорить и издеваться над украинцами?
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10.02.2022 14:37 Ответить
у нас нет флота
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10.02.2022 21:24 Ответить
Турция догопорилась с парашей. не препятствовать. в черном море. а мы все поверили едогану. Предположение.
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10.02.2022 14:40 Ответить
ще якось можна пояснити зону в Азовському морі....але заблокувати північно-західний район Чорного моря - ну, це вже натуральне хамство, провокація 100%
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10.02.2022 14:43 Ответить
Грустно, что мировое сообщество ничего поделать с этим не может.
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10.02.2022 14:46 Ответить
Гнида кучма подписал про "внутреннее море"...
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10.02.2022 14:53 Ответить
Вспомни Тузлу, потом про Кучму говори... захват Крыма привел к ситуации.. но "чья разведка"??
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10.02.2022 18:45 Ответить
Вот для того московиты и попугали уголовника кучму Тузлой, чтоб легче ему было продавать украинцев сразу после того подписанными соглашениями.
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11.02.2022 09:14 Ответить
Може.. може ввести війська і взяти під захист щоб запобігти нападу.. парламент має зібратись і дозвіл дати! Але їх від того розігнали..
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10.02.2022 18:48 Ответить
Со Средиземного моря, Украина запрашивает флот НАТО в Черное море.
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10.02.2022 14:46 Ответить
Параша обнаглела. Взервем верководень? Постраждают все. Не. Я, ничего взрывать не собираюсь. Сама параша готовила.
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10.02.2022 14:47 Ответить
Япония готова. Параша имеет шпионов. Знаем.
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10.02.2022 15:19 Ответить
А в Крыму, так и вообще на сушу залезла. Пора валить московию.
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10.02.2022 14:51 Ответить
Ее пора валить с Киевской Руси.
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10.02.2022 14:53 Ответить
Вы, не знаете? Что такое дно Черного моря? Ну, ну.
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10.02.2022 14:52 Ответить
А ви розкручуйте далі справу Порошенка за намагання пройти через Керченську протоку. Хіба не блаЗЄнські виродки відмовилися від цього суверенного права?
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10.02.2022 14:52 Ответить
Юля первая. не стоит насилия. ****. В тюрягу. за зраду.
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10.02.2022 15:14 Ответить
Живет на какие? Пожертвования. Дат всю жизнь.
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10.02.2022 15:17 Ответить
krtmn79@krtmn79

https://mobile.twitter.com/krtmn79/status/1491798103862566924 2 ч



Министр обороны Украины резников:
"когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!".
Забыл, видимо, что сам зеленский вывел россию именно из-под таких санкций, которые ей грозили за захваченных моряков.
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10.02.2022 20:30 Ответить
Саме так. Складається враження, що ці блаЗЄнські діють у змові з кацапією.
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10.02.2022 20:32 Ответить
так перекройте рашке Черное море от Румунии до Грузии для морских учений
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10.02.2022 15:05 Ответить
Чем перекрывать,катерами?
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10.02.2022 17:06 Ответить
а зону учений в море никто не перекрывает ее объявляют что бы там не плавали
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10.02.2022 20:55 Ответить
Так главкому доложите! Он же со всех утюгов вещал-"НАТО нагнетает, ничего не бойтесь, это психология!". Если Зе 6оворит-ничего страшного, че суетится?
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10.02.2022 15:09 Ответить
Разумков. Держись. Президент.
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10.02.2022 15:16 Ответить
Один выход- Турция закроит Босфор, по просьбе НАТО.
А соглашение о проливах пусть изучают в контексте с Керчинским мостом.
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10.02.2022 15:20 Ответить
"зловживання міжнародним" ...
Так может с этим самым "правом" что-то не так, если с такой лёгкостью им можно "злоупотреблять" не боясь никаких последствий?
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10.02.2022 15:25 Ответить
А чего мы не бежим в совбез?Что не хотим путю расстраивать?
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10.02.2022 15:29 Ответить
Да нас..ть рашке на совбез.. у них право вэто.. плюс они сейчас главенствуют там и проигнорируют, собиратся не будут.. примером скажут что заболели все тяжело... или скажут, что повод не серезный.. там же циники.. они дальтоники пожизни.. на черное белое говорят и наоборот..
От Мюнхена отказались, их это не касается и на Китай намекают..
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10.02.2022 18:39 Ответить
Треба з Ердоганом домовлятись, щоби якісь навчання у Босфорі провів, на місяць, з забороною проходження танкерів...
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10.02.2022 15:32 Ответить
У орков новый "адмирал" с цирконами вышел в море.. куда пойдет и на кого направит??
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10.02.2022 18:33 Ответить
зеленский его короной заразил...
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10.02.2022 21:26 Ответить
Средневековые блокады торговых путей в крови у москалей.Если в средние века,это было действенно,то сегодня иски в суд лечат эту проблему на раз.Ведь торговый флот,фрахт,простой,контракты всё стоит грошей.И за блокаду спросят с москалей штрафами.Но даже не штрафы,тут главное,а падение репутации москалей,любящих себя называть торговыми партнёрами.Торговые партнёры,так себя не ведут
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10.02.2022 15:34 Ответить
Если бы только в економ. блокаде было дело, было бы проще.. тут военная..
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10.02.2022 18:31 Ответить
какая там репутация??? гопники и уроды
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10.02.2022 21:27 Ответить
А не бажає Зеля і його на 100000% ДБР порушити справу на Порошенка? Причому тут кацапи? По логіці Володі Криворізького не потрібно виходити в море, щоб не дратувати кацапів, чи не так? То чого верещати? За прохід наших катерів до Керченської протоки Володя Криворізький волав, що то провокація і мордували не кацапів, які стріляли в наших, а Порошенка. Де логіка Зебіли?
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10.02.2022 15:48 Ответить
Та запокійся, ніхто твого Порошенка зараз не чіпає. Може поки що. То їх особисті взаємні образи. А те, що Зеля не ту команду має, то факт...
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10.02.2022 18:29 Ответить
замість красти на Великому будвіництві, вже б давно прокопали канал з Азовського моря до Чорного і закрили проблему блокади.
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10.02.2022 16:23 Ответить
Подсчитывать убытки и- иски в международные суды! Дело беспроиграшное.
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10.02.2022 16:41 Ответить
он МН17 уже скоро как 10 лет судятся. Беспроиграшно((
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10.02.2022 21:28 Ответить
Нафтогаз от Газпрома давно по суду получил миллиарды. Хотя дело, конечно, не быстрое...
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10.02.2022 21:56 Ответить
У пейсатих логіка своя окрема навіть від сородичів. У нашому випадку догіка відсутня повністю.
У даному випадку блоковано роботу ВР - щоби щось не видали достойне мужнвродному праву !!
Диарея повинна оголосити зазначені москалями акваторії територією проведення ракетних авчань із стрідьбою ракетими., щоби жоден москальський корабель не зайшов у води України а якщо зайде то ризикує бути знищеним. І літати там не можна. Це буде говорити про узгодженість дій військових сил України з РФією. Так у свій час робили москалі.

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10.02.2022 16:55 Ответить
по-руге дйсно зараз пліснява пожинає плоди того як вони вирішили питання Керченського конфлікту коли Бубочка хотів заглянути в о..ко "великому " пу і наср..ши на рішення суду - поступився інтересами України і міжнародної спільноти.
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10.02.2022 17:06 Ответить
на період з 13 по 19 лютого у зв'язку із проведенням навчань

От вам і дати можливого вторгнення в Україну, а також основний напрямок удару. Намагаються обмежити зону, щоби мати формальну причину не пускати кораблі НАТО.
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10.02.2022 17:13 Ответить
В Чорному морі кораблі НАТО можуть ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ВОДИ УКРАЇНИ.
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10.02.2022 17:55 Ответить
Що москалі зможуть зробити так це захопити о. Зміїний!!!!!!!! І це буде перемога..
Чи зможе бубочка наказати дати відсіч?!!!!
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10.02.2022 17:20 Ответить
Вся эта картина доказывает что Руси-Мразь берет все в окружение. Как бы не были предупреждения но Тварь все делает как планировалО...Это уже перебор не есть хорошо.......
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10.02.2022 17:34 Ответить
Ставити глибинні міни з "свій-чужий" і нехай ватники збирають на дні докази.
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10.02.2022 17:53 Ответить
Ботяра згинь...
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10.02.2022 18:24 Ответить
Постає питання, а де ж була наша розвідка, яка поставляє саму достовірну інформацію? Де генштаб, який має оцінювати ситуацію вперед і діяти на випередження??
Чи в офісі хтось вправно маніпулює, навмисно саботує інформацію і керує президентом, заганяючи того в глухий кут щоб здати інтереси України або підвести до війни. Може той хтось і планує за попередньою домовленістю стати керівником держави?? Мова про Єрмака і його команду у всіх структурах..
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10.02.2022 18:22 Ответить
 
 