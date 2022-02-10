Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ. КАРТА

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляет, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей чревато суверенными правами Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом командование сообщает в Фейсбуці.

"РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу", - отметили в командовании ВМС.

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Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала "злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что, бесспорно, является нарушением как духа так и буквы Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир", - отмечается в заявлении.

ВВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению, заверили в командовании.

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