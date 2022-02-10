Решение РФ блокировать акватории Черного и Азовского морей чревато суверенными правами Украины, - ВМС ВСУ. КАРТА
Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляет, что перекрытие Россией районов Азовского и Черного морей чревато суверенными правами Украины в исключительной морской экономической зоне и является нарушением Конвенции ООН по морскому праву.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом командование сообщает в Фейсбуці.
"РФ продолжает свою деструктивную деятельность по дестабилизации обстановки с безопасностью в Азово-Черноморском регионе, перекрывая значительную часть морских районов – практически весь юг Азовского моря и северо-западную часть Черного моря. Прибрежными предупреждениями (ПРИП 41/22, 42/22, 43/22) Россия объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными для плавания на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, предусматривающих ракетную и артиллерийскую стрельбу", - отметили в командовании ВМС.
Таким образом, РФ в очередной раз продемонстрировала "злоупотребление международным правом с целью достижения собственных геополитических целей за счет других субъектов международного права, в частности Украины. Указанные действия являются очередной угрозой суверенитету Украины в ее территориальном море и суверенным правам в исключительной морской экономической зоне. Перекрывая рекомендованные морские пути, Российская Федерация практически сделала невозможным свободу судоходства в указанных районах и возможность судов свободно заходить в морские порты Украины, особенно в Азовском море, что, бесспорно, является нарушением как духа так и буквы Конвенции ООН по морскому праву, 1982 года. Параллельно РФ продолжает милитаризацию Черноморского региона, перебрасывая дополнительные десантные корабли с целью давления на Украину и мир", - отмечается в заявлении.
ВВС Украины готовы к развитию любых сценариев и провокаций, защите страны по морскому направлению, заверили в командовании.
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шашлички маринують на квітень ?
до квітня ще дожити треба
А за допомогою іноземних інструкторів, буде піднятим паралельно і рівень керування військами, що спричинить сумісність з аналогічними схемами НАТО.
Тоді Україна і стане відповідати стандартам, які дозволять їй реалізувати один з її конституційних напрямків - стати членом НАТО!
ЧОМУ У НАС ДОСІ НЕ ВВЕДЕНО ЖОРСТКИЙ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ З ФАШИСТСЬКИМИ РЕЖИМАМИ ЛУКАШЕНКА І ПУТІНА?!
https://mobile.twitter.com/krtmn79/status/1491798103862566924 2 ч
Министр обороны Украины резников:
"когда корабли РФ не смогут спокойно заходить в цивилизованные порты, они поймут цену своей наглости!".
Забыл, видимо, что сам зеленский вывел россию именно из-под таких санкций, которые ей грозили за захваченных моряков.
А соглашение о проливах пусть изучают в контексте с Керчинским мостом.
Так может с этим самым "правом" что-то не так, если с такой лёгкостью им можно "злоупотреблять" не боясь никаких последствий?
От Мюнхена отказались, их это не касается и на Китай намекают..
У даному випадку блоковано роботу ВР - щоби щось не видали достойне мужнвродному праву !!
Диарея повинна оголосити зазначені москалями акваторії територією проведення ракетних авчань із стрідьбою ракетими., щоби жоден москальський корабель не зайшов у води України а якщо зайде то ризикує бути знищеним. І літати там не можна. Це буде говорити про узгодженість дій військових сил України з РФією. Так у свій час робили москалі.
От вам і дати можливого вторгнення в Україну, а також основний напрямок удару. Намагаються обмежити зону, щоби мати формальну причину не пускати кораблі НАТО.
Чи зможе бубочка наказати дати відсіч?!!!!
Чи в офісі хтось вправно маніпулює, навмисно саботує інформацію і керує президентом, заганяючи того в глухий кут щоб здати інтереси України або підвести до війни. Може той хтось і планує за попередньою домовленістю стати керівником держави?? Мова про Єрмака і його команду у всіх структурах..