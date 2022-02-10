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Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители. ФОТО

Правоохранители Харьковской области сообщили о подозрении трем предпринимателям, которые организовали схему незаконной добычи песка, нанеся ущерб государству почти на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, среди подозреваемых – руководители и учредители коммерческих структур. Фигуранты организовали добычу полезных ископаемых с нарушением норм законодательства на территории Роганской ОТГ.

Как было установлено, участники группировки, прикрываясь разрешительными документами на пользование недрами и договором о предоставлении услуг, приступили к добыче песка с нарушением требований действующего законодательства. А именно: проводили работы на земельных участках, которые находятся за пределами определенных географических координат специального разрешения и горного отвода, которым не присвоены кадастровые номера и на земельных участках при отсутствии права пользования ими, отсутствии разрешений на снятие и перенос почвенного покрова.

"Нецелевое использование земельных участков, несоблюдение требований нормативных актов по охране окружающей природной среды привели к изменению ландшафта, эрозии почв, деградации земель и невозможности воспроизводства в течение длительного времени экологического равновесия на земельных участках. Таким образом, в результате противоправной деятельности лиц государству был причинен ущерб на сумму почти 950 млн грн", - говорится в сообщении правоохранителей.

Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 01
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 02
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 03

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Как сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры, члены организованной группы получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 га и разрешение на добычу полезных ископаемых. После этого руководители предприятий организовали противоправную масштабную схему, в которой несколько лет подряд, создавая вид законной деятельности, начали добычу песка вообще на другом земельном участке площадью более 18 га.

"Незаконные действия происходили на территории Роганской объединенной территориальной громады, а именно на землях Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично на землях запаса сельскохозяйственного назначения. В результате особо ценные земли учебного заведения, которые приспособлены для научных целей, фактически уничтожены. Кроме того, предприниматели оформляли договоры предоставления услуг спецтехники, купли-продажи полезных ископаемых и обеспечивали организованную группу автомобильным транспортом, с помощью которого вывозились полезные ископаемые с территории карьера", - отметили в прокуратуре.

9 февраля 2022 года троим членам организованной группы уведомлено о подозрении.

Кроме того, решается вопрос об ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководства университета, которые не видели, как фактически уничтожаются указанные земли.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.

Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 04
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 05
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 06
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 07
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 08
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 09
Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители 10

Автор: 

Нацполиция (16610) прокуратура (5043) Харьковщина (5577) махинации (589) ископаемые (189)


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Топ комментарии
+4
на манеже все теже - коля котлета?
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10.02.2022 15:45 Ответить
+3
Не.... На сколько продали не известно, а один лярд - это убытки, которые считаются по формуле от балды....
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10.02.2022 15:59 Ответить
+3
Оправдают, это на Велике Крадівництво старались. Вот если бы подпольная фабрика "Рошен"... Чаус в трусиках первым свидетелем был бы.
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10.02.2022 16:07 Ответить
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на манеже все теже - коля котлета?
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10.02.2022 15:45 Ответить
Ого объемы)) Если на 1 млрд продали песка - то денег хватит чтобы все спустить))))
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10.02.2022 15:56 Ответить
Не.... На сколько продали не известно, а один лярд - это убытки, которые считаются по формуле от балды....
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10.02.2022 15:59 Ответить
Согласен, но по фотографиям все же масштабы огромные
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10.02.2022 16:07 Ответить
огромные? ))) год работы. но теперь точно цена будет в 2 раза выше.
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10.02.2022 16:59 Ответить
Песок и щебень - темы бандитские. Это знают все, кто имеет отношение к большому строительству. С бандитами наши доблестные "правоохранители" предпочитают договариваться. А тут, видать, ментов нах послали. Вот и результат. Из сотни нелегальных добытчиков взяли одного. Это победа!
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10.02.2022 16:05 Ответить
Оправдают, это на Велике Крадівництво старались. Вот если бы подпольная фабрика "Рошен"... Чаус в трусиках первым свидетелем был бы.
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10.02.2022 16:07 Ответить
Мабуть, прокуратура та влада про це «і не здогадувалися», особливо мєстниє…, бо це раптово і за одну добу сталося…, як і у кожній області!!
Мінприроди мовчить, витріщивши очКи, бо усе з повноваженнями передано місцевим органам на відкуп….
Мінстру тільки посаду залишили з баблом і «обслугою» ….
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10.02.2022 16:11 Ответить
это ж сколько времени просто смотрели на эту картину, что ценные плодородные земли оказались уничтожены и ничего не делали?... 1 год?, 3?, 5? или все 10?
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10.02.2022 16:20 Ответить
Ой...... только заметили????!!!!!!

Всё руководство прокуратуры Харькова пересадить надо бы, которая все года это крышевала.
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10.02.2022 16:51 Ответить
Судья:
- Что вы сделали с миллиардом?
- Половину потратили, а половина куда то пропала.
- Вы оправданы!
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10.02.2022 17:03 Ответить
Кто песок,кто янтарь,кто бюлики.Тащим и тащим.Вас Нас ждут в ес и нато.
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10.02.2022 17:09 Ответить
Аж интересно Кто Кого? Здесь не называют имен ,но для публики хотелось бы уточнить : за этим стоит криминальный авторитет Казарцев ( он же Князь) ,кстати большой друг бывшего главы администрации Порошенко некий Райнин ( он и покрывал делишки этого бандита) ,так называемый Бизнесмен Кияшко ( зять Казарцева и дружбан Авакова ,интересно Зеля доведет это дело до конца ?Кстати за этой группой стоит целый ряд рейдерских захватов сх предприятий в области
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10.02.2022 17:18 Ответить
Какому-то слуге народа не занесли чемодан денег?😁
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10.02.2022 17:31 Ответить
Судя по фото карьеров - песок кварцевый!. На вес золота!.Он используется в производстве особо ценных сортов стекла, в военной промышленности. В промышленности строительных материалов для дорогих сортов смесей.Сырье и для добычи дефицитного кремния.Экспортный потенциал этого песка поистине огромен!!Я назвал далеко не полный перечень применения кварцевого песка.
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10.02.2022 17:36 Ответить
Прямо посреди Киева на островах моют песок, никто не замечает. Фемида слепа.
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10.02.2022 19:17 Ответить
А в Жихорі - Основ'янський район теж видобуток величезний кар'єр і це місто, за декілька років скоротили полосу посадки дерев.
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10.02.2022 22:04 Ответить
 
 