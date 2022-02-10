Сообщено о подозрении трем предпринимателям за незаконную добычу песка почти на 1 млрд грн в Харьковской области, - правоохранители. ФОТО

Правоохранители Харьковской области сообщили о подозрении трем предпринимателям, которые организовали схему незаконной добычи песка, нанеся ущерб государству почти на 1 миллиард гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, среди подозреваемых – руководители и учредители коммерческих структур. Фигуранты организовали добычу полезных ископаемых с нарушением норм законодательства на территории Роганской ОТГ.

Как было установлено, участники группировки, прикрываясь разрешительными документами на пользование недрами и договором о предоставлении услуг, приступили к добыче песка с нарушением требований действующего законодательства. А именно: проводили работы на земельных участках, которые находятся за пределами определенных географических координат специального разрешения и горного отвода, которым не присвоены кадастровые номера и на земельных участках при отсутствии права пользования ими, отсутствии разрешений на снятие и перенос почвенного покрова.

"Нецелевое использование земельных участков, несоблюдение требований нормативных актов по охране окружающей природной среды привели к изменению ландшафта, эрозии почв, деградации земель и невозможности воспроизводства в течение длительного времени экологического равновесия на земельных участках. Таким образом, в результате противоправной деятельности лиц государству был причинен ущерб на сумму почти 950 млн грн", - говорится в сообщении правоохранителей.







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Как сообщили в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры, члены организованной группы получили в аренду земельный участок площадью около 2,5 га и разрешение на добычу полезных ископаемых. После этого руководители предприятий организовали противоправную масштабную схему, в которой несколько лет подряд, создавая вид законной деятельности, начали добычу песка вообще на другом земельном участке площадью более 18 га.

"Незаконные действия происходили на территории Роганской объединенной территориальной громады, а именно на землях Харьковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева и частично на землях запаса сельскохозяйственного назначения. В результате особо ценные земли учебного заведения, которые приспособлены для научных целей, фактически уничтожены. Кроме того, предприниматели оформляли договоры предоставления услуг спецтехники, купли-продажи полезных ископаемых и обеспечивали организованную группу автомобильным транспортом, с помощью которого вывозились полезные ископаемые с территории карьера", - отметили в прокуратуре.

9 февраля 2022 года троим членам организованной группы уведомлено о подозрении.

Кроме того, решается вопрос об ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководства университета, которые не видели, как фактически уничтожаются указанные земли.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде содержания под стражей.













