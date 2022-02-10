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Новости Фото Оборона
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Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

92-я отдельная механизированная бригада имени Ивана Сирко проводит на Харьковщине ротные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 01

Во время проведения очередного этапа боевого согласования отрабатывались действия личного состава одной из ротных тактических групп с приданными танковым, артиллерийским, зенитным и другими подразделениями. К мероприятию привлекалось более 150 армейцев и десятки единиц боевой или специальной техники.

Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 02

"По легенде полигонной военной подготовки, условный противник пересек госграницу и двигался в сторону стратегически важных объектов. Получив боевой приказ и изучив разведданные, командир украинского сводного подразделения выдвинулся в заданный район. Уже на месте воины пехотинцы вступили в бой, поразили бронетехнику врага и заставили его отступить. На завершающем этапе обучения украинские воины преследовали непрошеных гостей вплоть до государственных рубежей до полного уничтожения", - говорится в сообщении.

В частности, десяток бронетранспортеров БТР-4Е и танки Т-64БМ2 "Булат" успешно совершили марш, развернулись в боевой порядок и при поддержке артиллерии с закрытых позиций отработали по десяткам различных мишений.

Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 03

Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 04
Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 05

По одной из вводных была повреждена боевая машина. На помощь прибыла бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЕМ-4РМ, которая оттащила бронетехнику в безопасное место. Тем временем военные медики занялись эвакуацией условных раненых.

Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 06
Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 03
Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой 08

По словам командования части, последние несколько месяцев военнослужащие бригады проводят на полигонах, огневых рубежах или тактических городках, совершенствуя мастерство по военному делу. После проверки боеготовности механизированных рот будет проведен ряд батальонных тактических учений.

Автор: 

оборона (5204) военные учения (3457) Харьковщина (5577) 92 отдельная штурмовая бригада (251) ВСУ (6583)


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Топ комментарии
+7
лучше бы на всех кацапов срачка напала...на целый месяц
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10.02.2022 22:21
+2
не на всех, а на половину

не на месяц, а на день

полярный день

а на другую половину - на полярную ночь
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10.02.2022 22:53
+2
Бажано було б і на одещині провести щось подібне, бо кацападли можуть націлитись на блокаду Одеси або вторгнення в українську бессарабію - щоб відсікти її і створити там якийсь черговий "енер"(а населення там якраз через одного вата на ваті). Сподіваюсь наш Генштаб прораховує усі подібні ризики, та коли бачиш поряд наші ЗСУ та українську військову техніку - якось на душі легше стає, як у тій рекламі : "ЗСУ надає крии-ила!"😊
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11.02.2022 01:26
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Правила форума Совет форумчан
Скоро им на помощь 20 бригад придут!
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10.02.2022 22:07 Ответить
лучше бы на всех кацапов срачка напала...на целый месяц
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10.02.2022 22:21 Ответить
не на всех, а на половину

не на месяц, а на день

полярный день

а на другую половину - на полярную ночь
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10.02.2022 22:53 Ответить
Бажано було б і на одещині провести щось подібне, бо кацападли можуть націлитись на блокаду Одеси або вторгнення в українську бессарабію - щоб відсікти її і створити там якийсь черговий "енер"(а населення там якраз через одного вата на ваті). Сподіваюсь наш Генштаб прораховує усі подібні ризики, та коли бачиш поряд наші ЗСУ та українську військову техніку - якось на душі легше стає, як у тій рекламі : "ЗСУ надає крии-ила!"😊
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11.02.2022 01:26 Ответить
Да 200 км от Черноморска и Измаила это мини вариант Даунбасса . Бессарабия даже была отдельно областью в 50е. Там вата на вате , гагауз на гагаузе, Ломаченко папа на Ломаченке сыне с караваями, хоругвями и анальной смазкой жду кацаов. И Тирасполь под боком
Может Нато поможет в том куске, там же Румыния в трех шагах.
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11.02.2022 06:27 Ответить
Не кажіть за всю Одесу і не транслюйте власні враження за факти. Ніяких вата на ваті тут немає. просто пристаркуваті ватани постійно скавчать як навіженні, тому складається враження що їх багато, а придивишся - то виють одні ті ж самі. Це в реалі. А на виття в мережі можна взагалі незважати. Там пасеться ординське стадо тролів.
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12.02.2022 15:39 Ответить
А где то в это время в макшанских ****** жёлтенький экскаватор откапывает казлорылые консервы т80 и т72 с болот.
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11.02.2022 17:12 Ответить
Інколи подати щось позитивне від наших НЕШАНОВНИХ ЗМІ просто бісить((. БТРи в рядок. Без камуфляжу зимового і маск сіток. Що хотіли показати пресотутки навіть такого любимого каналу як ЦЕНЗОР.?? Кількість нових БТР??, Кількість проведених занять по бойовому злагодженню?? ЩО ви хотіли показати ЦИМИ картинками?? Що їх випхали з парку в поле на камери?? Чи може хотіли показати що 92 (одна з кращих в ЗСУ в ППД??. ЩО ви НЕШАНОВНІ хотіли сказати??
А може краще попереймалися б укомплектованністю тієї ж 92. ???7 а може ПОРІВНЯЄТЕ 10 200 піхотинця з тієї ж 92 і з теплим місцем в НОВІЙ ПОШТІ за 15 000??
Кишка тонка??
Думай ТЕ(((
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11.02.2022 20:54 Ответить
брехня ничого не чув за совок як стриляли то хата пидстрибувала
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12.02.2022 09:00 Ответить
скажимо так наша 92 погано себе зарекомндувала у 14 роци зараз особобовий склад бильш менш а зброя таке не хочу видавати вийськову таемницю та й хлопци попипавають бо вийни неа але уси здебильш патриотично налаштовани
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12.02.2022 09:07 Ответить
 
 