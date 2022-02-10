Подразделения 92-й ОМБр проводят в Харьковской области тактические учения с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

92-я отдельная механизированная бригада имени Ивана Сирко проводит на Харьковщине ротные тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Во время проведения очередного этапа боевого согласования отрабатывались действия личного состава одной из ротных тактических групп с приданными танковым, артиллерийским, зенитным и другими подразделениями. К мероприятию привлекалось более 150 армейцев и десятки единиц боевой или специальной техники.

"По легенде полигонной военной подготовки, условный противник пересек госграницу и двигался в сторону стратегически важных объектов. Получив боевой приказ и изучив разведданные, командир украинского сводного подразделения выдвинулся в заданный район. Уже на месте воины пехотинцы вступили в бой, поразили бронетехнику врага и заставили его отступить. На завершающем этапе обучения украинские воины преследовали непрошеных гостей вплоть до государственных рубежей до полного уничтожения", - говорится в сообщении.

В частности, десяток бронетранспортеров БТР-4Е и танки Т-64БМ2 "Булат" успешно совершили марш, развернулись в боевой порядок и при поддержке артиллерии с закрытых позиций отработали по десяткам различных мишений.





По одной из вводных была повреждена боевая машина. На помощь прибыла бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЕМ-4РМ, которая оттащила бронетехнику в безопасное место. Тем временем военные медики занялись эвакуацией условных раненых.







По словам командования части, последние несколько месяцев военнослужащие бригады проводят на полигонах, огневых рубежах или тактических городках, совершенствуя мастерство по военному делу. После проверки боеготовности механизированных рот будет проведен ряд батальонных тактических учений.