Силовики под Апелляционным судом, где должны рассматривать жалобу на меру пресечения Порошенко, блокируют площадь и препятствуют депутатам, - нардеп "ЕС" Геращенко. ФОТО
Полиция возле Киевского апелляционного суда блокирует площадь и препятствует народным депутатам Украины.
Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня в Апелляционном суде Генпрокуратура и ГБР имени Банковой обжалуют меру пресечения Петру Порошенко, Зеленский не успокоился и требует ареста или миллиард гривен залога", - напомнила Геращенко.
"Как сообщают мои коллеги, народные депутаты, которые уже находятся возле суда, полиция тоже "заряжена" и с 5 утра заблокировала площадь", – пишет Геращенко.
"Утром произошла потасовка между полицейскими и несколькими нардепами. В частности, полицейские отказываются показать удостоверение, грубо толкнули Михаила Бондаря, которому травмировали ногу", – сообщила народная депутат.
"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" подала накануне все соответствующие заявки на мирную акцию протеста, полиция блокирует машины сторонников, ведет себя агрессивно", – констатирует Ирина Геращенко.
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