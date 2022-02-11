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Силовики под Апелляционным судом, где должны рассматривать жалобу на меру пресечения Порошенко, блокируют площадь и препятствуют депутатам, - нардеп "ЕС" Геращенко. ФОТО

Полиция возле Киевского апелляционного суда блокирует площадь и препятствует народным депутатам Украины.

Об этом сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Силовики под Апелляционным судом, где должны рассматривать жалобу на меру пресечения Порошенко, блокируют площадь и препятствуют депутатам, - нардеп ЕС Геращенко 01

"Сегодня в Апелляционном суде Генпрокуратура и ГБР имени Банковой обжалуют меру пресечения Петру Порошенко, Зеленский не успокоился и требует ареста или миллиард гривен залога", - напомнила Геращенко.

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"Как сообщают мои коллеги, народные депутаты, которые уже находятся возле суда, полиция тоже "заряжена" и с 5 утра заблокировала площадь", – пишет Геращенко.

Силовики под Апелляционным судом, где должны рассматривать жалобу на меру пресечения Порошенко, блокируют площадь и препятствуют депутатам, - нардеп ЕС Геращенко 02

"Утром произошла потасовка между полицейскими и несколькими нардепами. В частности, полицейские отказываются показать удостоверение, грубо толкнули Михаила Бондаря, которому травмировали ногу", – сообщила народная депутат.

"Несмотря на то, что "Европейская Солидарность" подала накануне все соответствующие заявки на мирную акцию протеста, полиция блокирует машины сторонников, ведет себя агрессивно", – констатирует Ирина Геращенко.

Автор: 

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Топ комментарии
+40
то не силовики, а опущені прихвостні презекоМанди!
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11.02.2022 08:23
+37
Порох - сила! ЗЕ - могила.
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11.02.2022 08:24
+29
Финальная сцена подготовки Слуг Урода к внутренней дистабилизации синхронно с увеличением сил РФ вокруг границ.
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11.02.2022 08:25
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Вже немає жодного сумніву у співпраці плісняви з ******.
Дестабілізація країни, на фоні кацапської агресії, вигідна *****, бабломойському та його шісткам.
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11.02.2022 10:31 Ответить
Кто-то серьезно думает что парашу посадят на парашу???? Да вы наивные как дети, шоу продолжается где участники с одной стороны клоуны-квартальщики, а с другой стороны хэтьман малдавской провинции, создатель партии регионов. министр в правительстве януковича, вор брехло и мерзопакостная личность !!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.02.2022 10:45 Ответить
Vova, на куй, у рідні іпєня , бо лаптями насмердів, аж очі піде.
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11.02.2022 13:03 Ответить
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