На трассе Одесса-Николаев произошло страшное ДТП: трое погибших, от легковушки осталась груда металлолома. ФОТОрепортаж
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Одесса-Николаев, в которой погибли три человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Отмечается, что ДТП произошло возле села Мещанка. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли водитель и два пассажира легковушки.
На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что удар был такой силы, что от машины осталась груда металла, а грузовик перевернулся.
О предварительных причинах столкновения транспортных средств правоохранители не сообщают. Они лишь отметили, что на месте работали правоохранители, медики и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Топ комментарии
+9 игорь полковник
показать весь комментарий11.02.2022 10:03
+6 Tommy Lee
показать весь комментарий11.02.2022 10:14
+6 Ted #404328
показать весь комментарий11.02.2022 10:18
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.
Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.
Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
-----
Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна.
Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.
До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
Бережіть себе і інших, не будьте дебілами, їздіть з розумною швидкістю не зважаючи на гарне на вид будівництво.