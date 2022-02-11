На трассе Одесса-Николаев произошло страшное ДТП: трое погибших, от легковушки осталась груда металлолома. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Одесса-Николаев, в которой погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что ДТП произошло возле села Мещанка. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли водитель и два пассажира легковушки.

На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что удар был такой силы, что от машины осталась груда металла, а грузовик перевернулся.

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О предварительных причинах столкновения транспортных средств правоохранители не сообщают. Они лишь отметили, что на месте работали правоохранители, медики и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.



Фото: сайт полиции