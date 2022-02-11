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Новости Фото ДТП
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На трассе Одесса-Николаев произошло страшное ДТП: трое погибших, от легковушки осталась груда металлолома. ФОТОрепортаж

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Одесса-Николаев, в которой погибли три человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что ДТП произошло возле села Мещанка. Столкнулись легковой и грузовой автомобили. Погибли водитель и два пассажира легковушки.

На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что удар был такой силы, что от машины осталась груда металла, а грузовик перевернулся.

На трассе Одесса-Николаев произошло страшное ДТП: трое погибших, от легковушки осталась груда металлолома 01

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На трассе Одесса-Николаев произошло страшное ДТП: трое погибших, от легковушки осталась груда металлолома 02

О предварительных причинах столкновения транспортных средств правоохранители не сообщают. Они лишь отметили, что на месте работали правоохранители, медики и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются.

На трассе Одесса-Николаев произошло страшное ДТП: трое погибших, от легковушки осталась груда металлолома 03
Фото: сайт полиции

Автор: 

ДТП (7673) Одесская область (3565) Нацполиция (16458)


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Топ комментарии
+9
Пока не поставят камеры ,везде вдоль трассы и не будут лишать прав за многократное превышение скорости ,это точно не когда не окончится.
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11.02.2022 10:03
+6
Я також схиляюся до того, що лише дуже жорстокі покарання, як матеріяльні, так і кримінальні, можуть вплинути на ситуацію. Плюс найжорстокіші покарання за продаж посвідчень водія.
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11.02.2022 10:14
+6
лучше в отбойник чем во встречный транспорт.
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11.02.2022 10:18
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Швидкість, необачність та дороги... На жаль в нас це постійна причина...
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11.02.2022 09:57 Ответить
тобто, дурні і дороги?
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11.02.2022 12:59 Ответить
Получається так...
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11.02.2022 13:27 Ответить
Я сам видел раз пять как в этом месте фуры улетают в кювет. Все дело в том, что от Одессы километров 15 это место и дороша здесь хорошая плюс затяжной спуск и все время дальнобои тут засыпают за рулём.
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11.02.2022 13:28 Ответить
Пока там двухполоску не сделают, аварии бедут постоянно
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11.02.2022 09:58 Ответить
Пока не поставят камеры ,везде вдоль трассы и не будут лишать прав за многократное превышение скорости ,это точно не когда не окончится.
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11.02.2022 10:03 Ответить
Я також схиляюся до того, що лише дуже жорстокі покарання, як матеріяльні, так і кримінальні, можуть вплинути на ситуацію. Плюс найжорстокіші покарання за продаж посвідчень водія.
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11.02.2022 10:14 Ответить
Необходима не жесткость наказания, а его необратимость
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11.02.2022 10:54 Ответить
неотвратимость, вы хотели сказать.
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11.02.2022 12:21 Ответить
Лишение прав гарантирует отсутствие возможности вождения? Я бы добавил если и не конфискацию авто, то хотя бы домашний арест его на срок лишения прав.
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11.02.2022 10:14 Ответить
..швидкість та дурість..)
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11.02.2022 10:12 Ответить
а може хтось заснув...
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11.02.2022 11:02 Ответить
А может нужно уже разделять встречные полосы хотя б на поворотах
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11.02.2022 10:12 Ответить
ага. тогда будут лупиться в отбойник, "внезапно выскочивший" посреди дороги..
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11.02.2022 10:15 Ответить
при встречном лобовом могут погибнуть в обеих машинах, а так - может только в одной...
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11.02.2022 10:18 Ответить
лучше в отбойник чем во встречный транспорт.
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11.02.2022 10:18 Ответить
пeрeд повортом можна i швидкiсть змeншити i нe попасти у вiдбiйник.
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11.02.2022 11:11 Ответить
Причеп у фури відірвало і перекинуло, або лобове або голові в бочину прилетіло.
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11.02.2022 10:16 Ответить
На одному з сайтів в якості можливої причини ДТП називають те, що в місці ДТП двохполосна дорога розширюється до чотирьохполосної і водій не помітивши знаків і дорожньої розмітки які вказували їхати на праву сторону, поїхав по своїй попередній полосі, тобто на зустрічну смугу ((
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11.02.2022 10:17 Ответить
Як би розмітку продублював відбійник смертельного випадку могло б і не статись.
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11.02.2022 10:28 Ответить
Пешехода, которого вечером 9 февраля на дороге Киев-Харьков-Довжанский сбил кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского, могли переехать дважды. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Первый собеседник «УП» сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали два автомобиля - оба из кортежа бизнесмена.

Другой источник «УП» отмечает, что видеокамеры на трассе «Киев-Харьков-Довжанский» зафиксировали проезд двух автомобилей «Mercedes Benz 63 AMG» с похожими номерами - «АХ0018ХО» и «АХ0018МС» - до и после аварии.

Кроме того, по данным обоих источников издания, мужчина, утром сдавшийся полиции, во время ДТП был в другом месте.
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Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна.

Монастирський заявив про спробу фальсифікації матеріалів провадження, відкритого за фактом ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського, в якому загинула людина.

До слова, сам Ярославський, вилетів з країни.
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11.02.2022 10:20 Ответить
Езда по Украине это игра со смертью. Не знаю какие ушлепки проектируют дороги и какие мудаки их принимают в эксплуатацию. Не могу понять как может закончится внезапно правая полоса дороги и знака порой нет, что она должна закончится.
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11.02.2022 10:22 Ответить
що суспiльство зпродукувало тi i працюють
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11.02.2022 11:13 Ответить
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11.02.2022 10:39 Ответить
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11.02.2022 10:39 Ответить
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11.02.2022 10:40 Ответить
Дорога узкая. Планированная в 50-х годах. Когда машина одна в час проезжала. Сейчас только длинных большегрузов в час тысячи едут! И обгоны очень опасны...
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11.02.2022 11:49 Ответить
Так чего же гонят? Видишь перед собой фуру - пять раз подумай, потому что лучше приехать на полчаса позже, чем будут отскребать от асфальта.
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11.02.2022 12:23 Ответить
Якщо там до сих пір все отак https://www.google.com/maps/@46.7044841,30.9455406,3a,75y,46.8h,81.99t/data=!3m6!1e1!3m4!1sPfpi7-suap2s2oLnCnbnTw!2e0!7i13312!8i6656 фото мапа гугла Міщанка Е58 то не дивно, Навіть відносно нормальна швидкість 90 у обох напрямках, незнаймий участок з отаким звуженням, точний збіг у просторі двох авто і оцей результат гарантований. Там вже за кілометр з обох сторін повинні бути знаки обмеження швидкості, аварійності, камери автофіксації. Скоріш за все -нічого.
Бережіть себе і інших, не будьте дебілами, їздіть з розумною швидкістю не зважаючи на гарне на вид будівництво.

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11.02.2022 12:00 Ответить
 
 