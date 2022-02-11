ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена. ФОТОрепортаж

Следователи проводят обыски в рамках расследования смертельного ДТП на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции напомнили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Должанский" автомобилем смертельно травмирован пешеход.

Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и по адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП.

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Целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП", - сообщили в полиции.









Фото: сайт полиции

Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.