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ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена. ФОТОрепортаж

Следователи проводят обыски в рамках расследования смертельного ДТП на Харьковщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции напомнили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Должанский" автомобилем смертельно травмирован пешеход.

Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и по адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП.

Читайте: Венедиктова взяла под личный контроль дело по факту ДТП с кортежем Ярославского: "Преступление будет расследоваться быстро, качественно и беспристрастно"

Целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП", - сообщили в полиции.

ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена 01
ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена 02
ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена 03
ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена 04
Фото: сайт полиции

Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.

Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.

Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.

Автор: 

ДТП (7673) Нацполиция (16458) Ярославский Александр (182)


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Топ комментарии
+16
А по Трухину и Юрченко ничего не искали, и начальника УВД не снимали. Какая то странная избирательность.
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11.02.2022 10:21
+13
У Трухіна були такі ж обшуки?
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11.02.2022 10:21
+12
Откатайте пальчики в машине,соберите в ней метки ДНК,прошерстите перемещение телефонов,допросите с пристрастием прислугу,охрану,любовниц и мажордома и все будет понятно,работы на три дня.
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11.02.2022 10:19
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і шо знайшла використані ...
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11.02.2022 10:16 Ответить
нашли красный свитер
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11.02.2022 10:27 Ответить
Трухина ищут? А у Ярославского есть белая рубашка с длинным рукавом?
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11.02.2022 10:32 Ответить
та откуда ? !!!

весь гардероб - исключительно красные свитера

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11.02.2022 10:54 Ответить
Откатайте пальчики в машине,соберите в ней метки ДНК,прошерстите перемещение телефонов,допросите с пристрастием прислугу,охрану,любовниц и мажордома и все будет понятно,работы на три дня.
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11.02.2022 10:19 Ответить
Дилетантский бред с первого до последнего слова.
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11.02.2022 10:28 Ответить
ниче, пипл хавает лайкает
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11.02.2022 11:00 Ответить
А потому что звучит просто, конкретно и быстро. Бац, и решена задачка.
А потом удивляются почему народ за Зеленского проголосовал ...
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11.02.2022 11:15 Ответить
> Откатайте пальчики в машине,соберите в ней метки ДНК
Машиной часто управляют разные люди! Там куча отпечатков. Если сработали подушки - то вот на них биоматериалы остались
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11.02.2022 10:28 Ответить
Машина за 600 штук это вам не стодолларовая проститутка,отдавать ее в чужие руки это себя не уважать,у таких как Ярик понт дороже всего,на этом он и погорит.
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11.02.2022 10:35 Ответить
Есть видео с его интервью, он там сам ездит на своей машине - но и также говорит, что водитель у него есть!
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11.02.2022 10:36 Ответить
И что,может ещё он говорил,что у него одна единственная машина,как у последнего лоха,только то,что он тут же сбежал говорит про его виновность,сбор доказательств в этом деле задача для смышленного второкурсника.
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11.02.2022 10:48 Ответить
У Трухіна були такі ж обшуки?
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11.02.2022 10:21 Ответить
Да зачем задавать такие вопросы? Это явно подстава! Хоть один раз была такая быстрая реакция МВС, ДБР, прокуратуры? Это технически не возможно! Все уже были готовы исполнить команду фас. Яролавский это восток Украины и кому нужно сейчас его ослаблять?
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11.02.2022 11:25 Ответить
А по Трухину и Юрченко ничего не искали, и начальника УВД не снимали. Какая то странная избирательность.
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11.02.2022 10:21 Ответить
У Бени явно фантазия разыгралась. Пользуясь случаем немножечко понаезжать и поотжимать?
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11.02.2022 10:46 Ответить
с трухина взять нечего.. другое дело ярик.. сам нарвался
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11.02.2022 11:08 Ответить
Вот не понимаю подходов.. Зайцева убила в Харькове кучу людей. Но обысков у ней никто не делал.
Ярославский, лично, никого не сбивал, но обыски "готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП."
Что-то сильно мутно....
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11.02.2022 10:23 Ответить
А кто сказал что он лично никого не сбивал? Он больше сам за рулем ездил чем его водитель
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11.02.2022 10:29 Ответить
Или наезд, или показуха. Одно из двух. Вне зависимости от вины Ярославского.
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11.02.2022 10:31 Ответить
Обыск прошел по причине бегства подозреваемого и попытки обмануть органы путём подставного водителя, который в тот день был в другом месте.
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11.02.2022 10:31 Ответить
А у них уже всё расследовано и заключения проведены? Или мы теперь верим нашей доблестной полиции на слова?
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11.02.2022 10:33 Ответить
С трухиным разбирается дбр, а благодаря небайдужим полицейским имеем " тихо пойду в лес"
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11.02.2022 10:44 Ответить
А по теме можно?
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11.02.2022 10:59 Ответить
Хорошо. Хочешь мой ответ на твой вопрос - получай. Я бы обратился в полицию Великобритании, например. Или другой страны. Но у меня такого выбора нет. Единственное что у меня есть - это вот такая вот полиция, которая творит такую непонятную хрень. Устраивает такой ответ?
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11.02.2022 11:04 Ответить
Короче, ответа не будет. Ну вот и живем в стране беззакония и маски-шоу.
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11.02.2022 11:13 Ответить
А ти що спав разом з ним ,що стверджєш що Ярославський нікого не збивав ? Наверно одної брехливої нації.
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11.02.2022 10:36 Ответить
Странно,до сих пор не договорились?от него нужна только поддержка на выборах и все,садят пришедшего сдаваться водилу
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11.02.2022 10:25 Ответить
"Ярославский, лично, никого не сбивал"-это ты с чего взял?
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11.02.2022 10:26 Ответить
Так Ярославский же сказал.
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11.02.2022 10:30 Ответить
Ага.Если бы все слова были правдой,то вся Луна уже должна быть в кацапских станциях))
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11.02.2022 10:34 Ответить
Это родственник)))
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11.02.2022 10:30 Ответить
Монастирський не мав права звільняти головного поліціянта Харківщини, а мав його відсторонити від обов'язків на час проведення слідства, якщо версія фальсифікації підтвердиться, тоді підозра...
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11.02.2022 10:28 Ответить
А якщо нічого не знайдуть і підтвердиться що Ярославський був дійсно вдома, тоді що?
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11.02.2022 10:29 Ответить
Тоді будуть шукати того хто це скоїв, хіба не зрозуміло?
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11.02.2022 10:31 Ответить
Але тоді вийде що без суда і слідства звільнили з роботи головного поліцейського Харківщини, хто буде за це відповідати?
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11.02.2022 10:52 Ответить
Думаю його й так є за що звільнити))
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11.02.2022 11:59 Ответить
А обшуки проводили коли була аварія в 2018 році за участю Монастирского
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11.02.2022 10:36 Ответить
Михайло Ткач вже почав збирати докази...чекаємо
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11.02.2022 10:36 Ответить
Второй Дыминский /Собственник ФУ Карпаты/
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11.02.2022 10:42 Ответить
сравните расследование этого дтп с расследованием дтп с трухины)) здесь на второй день обыски а там за пол года даже записи с камер не запросили. вот такое у нас " перед законом все равны" и "дбр это независимая структура"
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11.02.2022 10:49 Ответить
какое лицемерие! Ярославский оказал оперативную помощь в сливе дела Трухина!
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11.02.2022 10:49 Ответить
фигасе. обыски после ДТП?! это чё-то новенькое от слуг.
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11.02.2022 10:50 Ответить
А ярославский тем временем где-то в Лондоне у камина яйца чешет и доедает пармезан!!!!!
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11.02.2022 10:52 Ответить
В лондонской синагоге он молится чтобы Бог расходов дал поменьше…
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11.02.2022 11:00 Ответить
он только хуже себе сделал.. попиарится на деле олигарха-преступника для зеко самый отличный подарок!
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11.02.2022 11:11 Ответить
Одного понять не могу ,почему такие "випы" как Дыминский, Ярославский и т.д. садятся сами за руль , а не используют ( на постоянной основе) личных водителей.. Для своей же безопасности ( все ведь под богом ходим). То что в данном ДТП все практически понятно уже ясно. Тут и запоздалая явка с повинной, человека который в это время был бог весть где от места происшествия ( кто это добровольно возьмет на себя чужую вину со смертельным исходом), Ярославский который то говорит что узнал о всем проснувшись дома, но в тоже время срочно и быстро выехал из страны, улетев в Лондон ( был бы не при чем, отложил бы даже запланированную поездку , тем более она не была критической,что бы не вызывать лишних подозрений и решал бы вопрос на месте) В общем " спалился".
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11.02.2022 11:13 Ответить
За рулем мог быть не сам Ярославский, а кто то с его близких людей.
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11.02.2022 11:17 Ответить
Предлагаете ему как антипутинист Ефремов который пытался свалить вину на друзей?
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11.02.2022 12:50 Ответить
Я нічого не предлагаю, а просто пишу якісь версії.
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11.02.2022 12:52 Ответить
Минус еще один олигарх. Так и избавиться от них можно, от всех. Наверно все бабло уже перевел в Лондон.
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11.02.2022 12:48 Ответить
 
 