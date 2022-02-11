ДТП с кортежем Ярославского: полиция проводит обыски в гостинице и по месту жительства бизнесмена. ФОТОрепортаж
Следователи проводят обыски в рамках расследования смертельного ДТП на Харьковщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В полиции напомнили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Должанский" автомобилем смертельно травмирован пешеход.
Следователи полиции Харьковщины открыли уголовные производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
"В ходе досудебного расследования проводятся санкционированные судом обыски в гостинице и по месту жительства харьковского бизнесмена и по адресу проживания лица, которое обратилось в полицию с информацией о своей причастности к указанному ДТП.
Целью обыска является изъятие информации с камер видеонаблюдения, подтверждение использования автомобиля "Мерседес" и причастности других лиц к совершению ДТП", - сообщили в полиции.
Как сообщалось, руководитель МВД Денис Монастырский уволил руководителя УМВД в Харьковской области Станислава Перлина из-за попытки фальсификации обстоятельств ДТП с участием Ярославского.
Ранее СМИ сообщали, что кортеж бизнесмена Ярославского сбил насмерть человека в Харьковской области.
Также медиа сообщили, что самолет Ярославского вылетел из Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
весь гардероб - исключительно красные свитера
хаваетлайкает
А потом удивляются почему народ за Зеленского проголосовал ...
Машиной часто управляют разные люди! Там куча отпечатков. Если сработали подушки - то вот на них биоматериалы остались
Ярославский, лично, никого не сбивал, но обыски "готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП."
Что-то сильно мутно....