Двое семейных врачей в Кировоградской области "заработали" около 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое семейных врачей одной из районных поликлиник Кировоградщины организовали схему подделки международных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что врачи привлекли к сделке также медицинскую сестру этого же медучреждения.

"Женщина определяла среди пациентов сомневающихся в вакцинации. Всем, кто имел предостережения против прививок, предлагала оплатить 3 000 гривен и получить сертификат, минуя саму процедуру. После получения средств врачи вносили персональные данные якобы вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронное системы здравоохранения "eHealth" без прививки", - говорится в сообщении.

Этим противоправным "бизнесом" медработники занимались больше года. Ежемесячно они вносили в 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им "заработать" до 2 млн грн.

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Во время обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили:

- журналы регистрации вакцинированных лиц;

- мобильные телефоны с доказательствами.

В настоящее время планируется уведомление злоумышленников о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.







