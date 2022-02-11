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Двое семейных врачей в Кировоградской области "заработали" около 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Двое семейных врачей одной из районных поликлиник Кировоградщины организовали схему подделки международных свидетельств о вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что врачи привлекли к сделке также медицинскую сестру этого же медучреждения.

"Женщина определяла среди пациентов сомневающихся в вакцинации. Всем, кто имел предостережения против прививок, предлагала оплатить 3 000 гривен и получить сертификат, минуя саму процедуру. После получения средств врачи вносили персональные данные якобы вакцинированного лица в журнал регистрации вакцинированных и в электронное системы здравоохранения "eHealth" без прививки", - говорится в сообщении.

Этим противоправным "бизнесом" медработники занимались больше года. Ежемесячно они вносили в 50 фейковых записей о вакцинации граждан. Такая деятельность позволила им "заработать" до 2 млн грн.

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Во время обысков по месту работы злоумышленников правоохранители обнаружили:

- журналы регистрации вакцинированных лиц;

- мобильные телефоны с доказательствами.

В настоящее время планируется уведомление злоумышленников о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины.

Двое семейных врачей в Кировоградской области заработали около 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 01
Двое семейных врачей в Кировоградской области заработали около 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 02
Двое семейных врачей в Кировоградской области заработали около 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 03
Двое семейных врачей в Кировоградской области заработали около 2 млн грн на подделке COVID-сертификатов, - СБУ 04

Автор: 

подделка (437) СБУ (19890) сертификат (226) врачи (1515) Кировоградская область (630)


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Топ комментарии
+6
які бідолахи.... треба негайно їм підняти зарплатню мінімум 20 тисяч .цього вони вимагають.... бо устали від ковіду працюють без вихідних....(( так працюють багато хто.... але такі виродки всіх марають...
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11.02.2022 10:25
+5
Если за руку не схватили (при оплате) - дело в суде будет сыпатся аки песок.Простейший вопрос - КАК будут ДОКАЗЫВАТЬ что люди не проколоты (и какие именно)?
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11.02.2022 10:38
+2
С сентября этих задержаний вагон, хоть где то есть инфа чем все закончилось хотяб по одному эпизоду???
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11.02.2022 10:40
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Семейньій подряд.
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11.02.2022 10:17 Ответить
я думав директора лишились в совку
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11.02.2022 10:23 Ответить
які бідолахи.... треба негайно їм підняти зарплатню мінімум 20 тисяч .цього вони вимагають.... бо устали від ковіду працюють без вихідних....(( так працюють багато хто.... але такі виродки всіх марають...
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11.02.2022 10:25 Ответить
и эти "врачи" ноют что им мало денег платят? Не верю я им, и не жалко их совсем
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11.02.2022 10:26 Ответить
Забута тінь,скажи тільки чесно,скільки твої знайомих вже помрли від Ковіду,під ШВЛом, під кисневою маскою? Ці лікарі хоч мають якусь відмазку,якщо вірити тексту.Робили для пацієнтів у яких протипоказання від щеплення."Чистий бізнес". І якщо дуже пипекло рванути за кордон,часу обмаль...А ти чого сунешся сюди з своїми космічними "яка пандемія..."
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11.02.2022 16:29 Ответить
Если за руку не схватили (при оплате) - дело в суде будет сыпатся аки песок.Простейший вопрос - КАК будут ДОКАЗЫВАТЬ что люди не проколоты (и какие именно)?
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11.02.2022 10:38 Ответить
Ну якобы все непроколотые должны уже ласты склеить по теории от ковидобесов.
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11.02.2022 11:11 Ответить
и перезаражать всех вокруг
теории ковидобесов это как отдельный вид искуства
кстати ,куда пропали они ФСЕ ? , разом причем, матрица какая то ,неиначе
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11.02.2022 11:19 Ответить
Пара идейных ещё бегает и даже пытается чтото доказывать.
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11.02.2022 11:32 Ответить
Вже був випадок, коли нібито провакциновані потрапляли в лікарню. Лікар їм говорив, що якщо щеплення насправді не було, то їх можна врятувати. 9 із 10 дуже детально розказали кому і скільки платили, щоб не вакцинуватися. За бажання все легко доводиться, особливо якщо хтось із рідні помер
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12.02.2022 11:49 Ответить
охужэтисказки вы меньше тв смотрите.
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14.02.2022 09:00 Ответить
С сентября этих задержаний вагон, хоть где то есть инфа чем все закончилось хотяб по одному эпизоду???
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11.02.2022 10:40 Ответить
Да таким везде промышляют. Вон расказывал чел, в Киеве, пришел в кабинет дал денег и ушел без прививки, за-то ковид-сертификат есть
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11.02.2022 10:41 Ответить
Ну так и убейте их прямо там в кабинете!!! И закатаете под плинтус, другие 100 раз подумают!! ****. уже бизнесьмены херовы!!! Пока тройку пяток таких ублюдков не посадят лет на 5, и не покажут прилюдно ТИПА СМОТРИТЕ ЧТО БУДЕТ- ничего не поменяется!!! ВСЕ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ!!!
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11.02.2022 10:45 Ответить
Не обижать их, это резерв запартии!
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11.02.2022 11:51 Ответить
офигеть
образ бедного, наивного и беззащитного врача уходит в прошлое
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11.02.2022 11:51 Ответить
давно ушёл - но не в ваших фантазиях
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12.02.2022 19:23 Ответить
не ту профессию выбрали, предприниматели хреновы..., они хоть лечили-то в перерывах между своей предпринимательской деятельностью?, или не успевали..., да и зачем им эта морока - лечить кого-то...
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11.02.2022 12:07 Ответить
Отак і здають бідних антиваксерів , щоб скоротити собі термін ув'язнення . А потім разом платять величезні штрафи , щоб поповнити державний бюджет 🤣👍
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11.02.2022 12:45 Ответить
погудели на славу а теперь в казелки и в урановые копи на каторгу с конфискацией ..))
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11.02.2022 13:31 Ответить
 
 