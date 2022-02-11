РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7729 посетителей онлайн
Новости Фото
5 374 5

В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате взрыва в Ривненском районе погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21 часов 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый. Известно, что оба мужчины подрабатывали временными заработками и злоупотребляли алкоголем. Кроме того, в результате происшествия были повреждены окна, стены и двери.

В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция 01

По результатам осмотра работниками взрывотехнической службы стало известно, что в здании взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм.

По этому факту следственные отделения полиции № 6 (г. Здолбунов) начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух человек) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).

В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция 02

Досудебное расследование продолжается. Боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается.

Также смотрите: В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП. ФОТОрепортаж

В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция 03
В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция 04
В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция 05
Фото: сайт полиции

Автор: 

взрыв (6737) смерть (9218) Ровенская область (1233)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Природній відбір. Нормально. Ненормально тільки, що до тупих синіх аватарів потрапляють бойові гранати.
показать весь комментарий
11.02.2022 11:33 Ответить
Самі себе нищимо. І війни не потрібно
показать весь комментарий
11.02.2022 11:48 Ответить
Ви теж любите балуватись гранатами вдома???Ні??Тоді до чого Ваші слова???...Чи Ви під словом "ми" маєте на увазі таких же самих дегенератів, як ті, що злетіли в повітря??Ви теж до таких належите??
показать весь комментарий
11.02.2022 14:04 Ответить
На жаль, ці двоє , не перші і мабуть не останні. Тому і "ми".
показать весь комментарий
11.02.2022 14:15 Ответить
Эти аватары, уже родились мёртвыми.
показать весь комментарий
11.02.2022 14:11 Ответить
 
 