В результате взрыва гранаты в Ривненской области погибли два человека, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате взрыва в Ривненском районе погибли два человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Сообщение о взрыве неизвестного предмета в частном хозяйстве на улице Вилы-3 в Здолбунове поступило в полицию около 21 часов 10 февраля.

Известно, что в результате происшествия погибли два человека: по предварительной информации это 39-летний собственник жилья и его 46-летний знакомый. Известно, что оба мужчины подрабатывали временными заработками и злоупотребляли алкоголем. Кроме того, в результате происшествия были повреждены окна, стены и двери.

По результатам осмотра работниками взрывотехнической службы стало известно, что в здании взорвалась граната РГД-5. С места происшествия следователи изъяли обломки боеприпаса, рычаг и 17 патронов калибра 7,62 мм.

По этому факту следственные отделения полиции № 6 (г. Здолбунов) начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух человек) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами).

Досудебное расследование продолжается. Боеприпасы направлены на экспертизу, их происхождение устанавливается.

Также смотрите: В случае необходимости для восстановления дома в Кропивницком выделят средства из госбюджета, - ОП. ФОТОрепортаж







Фото: сайт полиции