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Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под Киевским апелляционным судом проходит акция в поддержку пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня, 11 февраля, в Киеве в районе Соломенской площади под зданием Киевского апелляционного суда, который должен рассмотреть жалобу стороны обвинения на меру пресечения Петру Порошенко, проходит митинг в поддержку пятого президента. Протестующие держат государственные флаги и флаги "ЕС", "Справа громад", а также плакаты с лозунгами: "Стране нужен Порох", "Снеси зеленых - спаси страну", "Нет - полицейскому государству", "Руки прочь от Порошенко", " Вернем Украине достоинство" и др.

Также митингующие скандируют: "Стране нужен Порох".

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На территории суда установлена ​​сцена с большим экраном и колонками. Со сцены выступают активисты и политики.

На улицах вокруг суда стоят автомобили и грузовики правоохранителей. Полиция перекрыла часть проезжей части.

Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 01
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 02
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 03
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 04
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 05
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 06
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 07
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 08
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 09
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 10
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 11
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 12
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 13
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 14
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 15
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 16
Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

апелляция (628) митинг (2556) Порошенко Петр (19599) протест (5857) суд (25092) мера пресечения (456)


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Топ комментарии
+47
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11.02.2022 11:14
+38
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11.02.2022 11:25
+35
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11.02.2022 11:20
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Страница 2 из 2
Так ворог на кордоні! Чи там друг?
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11.02.2022 12:00 Ответить
На кордоні ворог Московія, а в Києві у владних кабінетах їх посіпаки і малороси, яких колись один великий українець назвав гнидами. То ж люди прийшли за адресою.
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11.02.2022 12:17 Ответить
Доки ви будете , "боротися з гнидами", ворог , що на кордоні, буде в Києві. Вас нічому історія не вчить? Чи вам ближче 200 дармових гривень?
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11.02.2022 13:51 Ответить
Не суди по собі. Наші мітинги проплачені не гривнями, а кров'ю загиблих на Майдані на фронті. А ті, що розстрілювали Майдан, сьогодні прислужують "зеленій владі". Спершу потрібно вичистити непотріб із владних кабінетів, а потім йти в сторону кордону, якщо ворог полізе. Сьогодні наш кордон - це захист президента Порошенко, який спас Україну і який ще має багато чого зробити для України і українців в майбутньому.
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11.02.2022 14:00 Ответить
Досить словоблудити і натягувати на себе "патріотичну" ковдру. Ви- захисники не України, а олігархата( обійдемося без прізвищ). Досить дурити людей!
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11.02.2022 14:03 Ответить
Дурбелятко, ти в школі не довчилось. Страною керує олігарх Беня, а по кабінетах сидять його шістки. І сміютья, дивлячись як дебіли, на зразок тебе, "борються з олігархатом" гавкаючи на Порошенко.
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11.02.2022 14:13 Ответить
УЦмнятко, а Прошенко-ХТО?
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11.02.2022 14:17 Ответить
Анатолий, со всем уважением, но не "кормите троля", просто в спам...
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11.02.2022 14:04 Ответить
Ти, дебільний, якщо думаєш, що спамом зробиш щось корисне для свого годувальника, то дуже помиляєшся.
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11.02.2022 14:19 Ответить
З'їж сельодки, бо дуже буйний!
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11.02.2022 16:31 Ответить
Тобі допомагає?
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11.02.2022 17:33 Ответить
Что вам мешает собрать такой же митинг против Порошенко, и в поддержку своего зеленого царя?)
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11.02.2022 12:00 Ответить
Что-бы собрать такой митинг, у Зели денег не хватит.
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11.02.2022 12:06 Ответить
Добавьте свои.)
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11.02.2022 12:18 Ответить
А як Зеля буде збирати Майдан? Що він їм знову може збрехати? Про зниження цін? Вони побачили, що ціни ростуть з кожним днем і при владі Зеленський. Вчителі? Так вони не знають де отримати свої 4 тисячі доларів США? Медики? Так вони більше всіх настрадалися при ковіді і мають велику зелену дулю? Військові? Так їх Зеля ненавидить і боїться. Забувся про них навмисно і не підвищував оклади? Поліцейські? Так про них також Вова забувся. Шахтарі? Так Вова їм нагадив не тільки в шахті, а і на поверхності. Він їх знищує, а закуповує вугілля разом з Бенею у москалів. Пенсіонери? Так ті ще не оримали смартфони. Хіба що могли б вийти ДБР, СБУ, гепрокуратура і донецькі малороси. Але вони сцикливі і не вийдуть.
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11.02.2022 14:06 Ответить
По раісьсії, з кварталом, погастролює й наскребе.
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11.02.2022 16:42 Ответить
Странные у нас люди.
Повышение цен им нравится, а войнушка олигархов их задевает.
Против повышения цен не протестовали!
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11.02.2022 11:58 Ответить
Порох, ми з тобою!
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11.02.2022 12:04 Ответить
От, бачу, зеленавих колька ріже під ребрами, аж дихати не можуть.
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11.02.2022 12:15 Ответить
Слуги народу не виводили своіх прихильників під суд на підтримку своіх депутатів яким обирався запобіжний захід
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11.02.2022 12:27 Ответить
самое эффективное средство Кремля - это пороСенко и им проплаченные порохоботы
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11.02.2022 12:28 Ответить
К полдякових ботів сьогодні знову акордна діарея. Бідаки навіть штани зняти і присісти не встигають...
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11.02.2022 12:28 Ответить
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11.02.2022 12:29 Ответить
Примеры в студию. Иначе буду считать автора безмозглым треплом.
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11.02.2022 17:24 Ответить
В разгар боевых действий в Донецке, этим жульманом (порохом) в Ник. обл. был у крестьян забран маленький спиртзавод. Думаю что то похожее было и в других областях
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11.02.2022 19:44 Ответить
Він падло своє робив....
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12.02.2022 09:49 Ответить
А я думаю, что эта история очень похожа на ту, в которой Порошенко якобы своего брата убил. На кой ему этот маленький спиртзавод? Это не его профиль, там, на спирту, своя мафия. Вот например статья о том, кто чего прихватизировал за последнее время - https://thepage.ua/business/koroli-gradusa-kak-kolomojskij-slugi-naroda-i-kompanii-klony-delyat-rynok-spirta .
Возвращаясь к этому конкретному спиртзаводу - он в настоящий момент работает? И если работает, то под какой вывеской? Или правильнее спросить под чьей?
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12.02.2022 16:06 Ответить
Серіал "Бідний Пеця" переграв серіал "Слуга народа".
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11.02.2022 12:30 Ответить
В нас геноцид пенсіонерів тарифний і ціновий геноцид захмарні зарплати чиновників все це і заслуга порошенка гнати всіх і зелених і порохоботів всі біди із-за них
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11.02.2022 12:35 Ответить
...а Бутусов там?
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11.02.2022 13:18 Ответить
А какая разніца?! Бутусов - він повсюди!
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11.02.2022 13:57 Ответить
Нащо ти цю аквафрешну ганчірку почепив?
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11.02.2022 14:16 Ответить
А шо такоє?! Так прикольніше...
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11.02.2022 14:27 Ответить
потому что кацапсина
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11.02.2022 15:13 Ответить
мрію про дострокові вибори щоб не було у нас 3е придурків які в час війни смартфони повинні 3асунути в дупу а не дурити народ
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11.02.2022 14:17 Ответить
Людей там явно не достатньо, щоб вимагати відставки президента й парламента.
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11.02.2022 14:22 Ответить
Коли треба буде , то буде аж до *уя! (с).
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11.02.2022 14:30 Ответить
под нашими российскими знамёнами......
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11.02.2022 15:15 Ответить
Під вашими?! Ну тож виходьте, якщо не всеретесь !
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11.02.2022 15:20 Ответить
ты кацапсина вонючая хоть флаг смени...
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11.02.2022 15:38 Ответить
Киш нах, зелена потвора!
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11.02.2022 15:43 Ответить
У зеленого торчка последняя гастроль. Скоро с беней в израиле будут водку пить с горя.
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11.02.2022 17:18 Ответить
Бараны, он их обокрал, сделал нищим через Ротердам плюс, а они кричат под апеляционным судом. Ворюга, сделал состояние на войне, если считаешь себя невиновным, отстаивал свою правоту в суде, а не привлекая улицу, трус и позорище для страны
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11.02.2022 17:25 Ответить
Пока Украина не разберется с олигархами в том числе ( Порошенко и Коломойский) страна не выберется из проблем.
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11.02.2022 19:45 Ответить
Ось лохи ганебні - Порошенко путінський агент, який підписав мінські договірняки, щоб з Путiна зняти відповідальність, заснував партію регіонів, здачу Дебальцева, Ілловайськ.
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12.02.2022 10:09 Ответить
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