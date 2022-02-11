Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Под Киевским апелляционным судом проходит акция в поддержку пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сегодня, 11 февраля, в Киеве в районе Соломенской площади под зданием Киевского апелляционного суда, который должен рассмотреть жалобу стороны обвинения на меру пресечения Петру Порошенко, проходит митинг в поддержку пятого президента. Протестующие держат государственные флаги и флаги "ЕС", "Справа громад", а также плакаты с лозунгами: "Стране нужен Порох", "Снеси зеленых - спаси страну", "Нет - полицейскому государству", "Руки прочь от Порошенко", " Вернем Украине достоинство" и др.
Также митингующие скандируют: "Стране нужен Порох".
На территории суда установлена сцена с большим экраном и колонками. Со сцены выступают активисты и политики.
На улицах вокруг суда стоят автомобили и грузовики правоохранителей. Полиция перекрыла часть проезжей части.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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