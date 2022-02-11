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Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал все демократические силы объединиться для отпора Путину.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, Порошенко заявил во время выступления возле Киевского апелляционного суда.

Пятый президент подчеркнул, что украинцы не позволят властям превратить государство в "Новороссию" образца Януковича.

"Мы с вами – главная сила, которая не даст этого сделать. Мы не дадим уничтожить то, что мы с вами сделали с 2014 года. Они не понимают, что такое Украина, и потому они сейчас пытаются устроить судилище над оппозицией. Почему они это делают? Потому что они  нас с вами боятся. Казалось, вся власть у них, казалось бы, у них правоохранительные органы, не имеющие ничего общего с правом", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам Порошенко, сейчас не время для внутренних разборок.

"Сейчас мы все должны объединиться, и я здесь перед этим судилищем призываю все демократические оппозиционные силы отбросить амбиции, отбросить собственные рейтинги. Я имею право это говорить, потому что сегодня украинский народ больше всего доверяет нашей команде, - отбросить все и объединиться. Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину. И только объединенной Украиной мы его остановим. Только объединенной Украиной мы можем принести мир", – добавил пятый президент.

Также смотрите: Под Апелляционным судом в Киеве проходит акция в поддержку Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Это именно то, чего хочет украинский народ. Чтобы Путин забрался со своими войсками, прекратил убивать украинцев. А мы сами у себя разберемся, каким образом нам строить Украину и мощно двигать нашу страну в НАТО и в ЕС", - подытожил он.

Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко 01

Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко 02
Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко 03
Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко 04

Автор: 

Порошенко Петр (19599) Апелляционный суд (411)


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Топ комментарии
+41
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11.02.2022 11:48
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11.02.2022 11:45
+29
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11.02.2022 11:51
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+10000000000000!!!....оно су.....лицемерная все лохов ищет...на его рожу уже смотреть гыдко...
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11.02.2022 14:48 Ответить
ЩАС СЕКТАНТЫ ЗАБАНЯТ)))))))
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11.02.2022 14:49 Ответить
Шабаш идиотов продолжается😄
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11.02.2022 14:54 Ответить
Сейчас угадаю, он призывает объединиться именно вокруг него, а не действующего президента Украины Зеленского.
Ну что сказать. Порошенко, ты мудрый политик и всегда знаешь, что нужно Украине в трудную минуту, а не себе лично.
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11.02.2022 15:05 Ответить
Пусть расскажет, как он Гиркина в Донецк пустил, все за рейтинг волновался, вздохнул с облегчением, что Крым и Донецк с Луганском уже не будут против его голосовать...а оно вон как....на свалку су....!!!!
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11.02.2022 15:08 Ответить
Щось твоїх клонів забагато стало. Буду потроху в спам відправляти...
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11.02.2022 15:47 Ответить
А https://www.youtube.com/watch?v=YjrICOLVq1M сынуля Михаил, тот, что на русском языке рассказал про любовь к мове , в ВСУ собирается?
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11.02.2022 15:09 Ответить
ПОРОХ ХОТЬ НЕ ТАКИЙ "КОСМОНАВТ" ЯК ЗЕНЕЛОХ!
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11.02.2022 15:48 Ответить
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11.02.2022 17:14 Ответить
Ты тупой бот? Завод уже 5 лет НЕ РАБОТАЕТ!
Зато зебил свои говнокиношки крутит в московии на центральных каналах!
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11.02.2022 17:28 Ответить
Коли нiколи не було соромно
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11.02.2022 17:34 Ответить


Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!

Відповісти Керування спамом
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11.02.2022 19:11 Ответить
Правильно, хай демократичні сили об,єднуються і дають відсіч Путіну. Бажано на передовій, зі зброєю в руках, а не бла-бла-бла...
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13.02.2022 15:06 Ответить
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