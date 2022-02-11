Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал все демократические силы объединиться для отпора Путину.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, Порошенко заявил во время выступления возле Киевского апелляционного суда.

Пятый президент подчеркнул, что украинцы не позволят властям превратить государство в "Новороссию" образца Януковича.

"Мы с вами – главная сила, которая не даст этого сделать. Мы не дадим уничтожить то, что мы с вами сделали с 2014 года. Они не понимают, что такое Украина, и потому они сейчас пытаются устроить судилище над оппозицией. Почему они это делают? Потому что они нас с вами боятся. Казалось, вся власть у них, казалось бы, у них правоохранительные органы, не имеющие ничего общего с правом", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам Порошенко, сейчас не время для внутренних разборок.

"Сейчас мы все должны объединиться, и я здесь перед этим судилищем призываю все демократические оппозиционные силы отбросить амбиции, отбросить собственные рейтинги. Я имею право это говорить, потому что сегодня украинский народ больше всего доверяет нашей команде, - отбросить все и объединиться. Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину. И только объединенной Украиной мы его остановим. Только объединенной Украиной мы можем принести мир", – добавил пятый президент.

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"Это именно то, чего хочет украинский народ. Чтобы Путин забрался со своими войсками, прекратил убивать украинцев. А мы сами у себя разберемся, каким образом нам строить Украину и мощно двигать нашу страну в НАТО и в ЕС", - подытожил он.





