Призываю все демократические силы объединиться и дать отпор Путину, - Порошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко призвал все демократические силы объединиться для отпора Путину.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, Порошенко заявил во время выступления возле Киевского апелляционного суда.
Пятый президент подчеркнул, что украинцы не позволят властям превратить государство в "Новороссию" образца Януковича.
"Мы с вами – главная сила, которая не даст этого сделать. Мы не дадим уничтожить то, что мы с вами сделали с 2014 года. Они не понимают, что такое Украина, и потому они сейчас пытаются устроить судилище над оппозицией. Почему они это делают? Потому что они нас с вами боятся. Казалось, вся власть у них, казалось бы, у них правоохранительные органы, не имеющие ничего общего с правом", - подчеркнул лидер "ЕС".
По словам Порошенко, сейчас не время для внутренних разборок.
"Сейчас мы все должны объединиться, и я здесь перед этим судилищем призываю все демократические оппозиционные силы отбросить амбиции, отбросить собственные рейтинги. Я имею право это говорить, потому что сегодня украинский народ больше всего доверяет нашей команде, - отбросить все и объединиться. Только объединенной Украиной мы дадим отпор Путину. И только объединенной Украиной мы его остановим. Только объединенной Украиной мы можем принести мир", – добавил пятый президент.
"Это именно то, чего хочет украинский народ. Чтобы Путин забрался со своими войсками, прекратил убивать украинцев. А мы сами у себя разберемся, каким образом нам строить Украину и мощно двигать нашу страну в НАТО и в ЕС", - подытожил он.
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Ну что сказать. Порошенко, ты мудрый политик и всегда знаешь, что нужно Украине в трудную минуту, а не себе лично.
Зато зебил свои говнокиношки крутит в московии на центральных каналах!
Все що зараз відбувається з Україною,є результатом корупції на протязі 30 років незалежності. І якщо ще умовно вчора це була головна проблема країни,чого багато хто не розумів,то сьогодні тотальна корупція призвела до ще однієї головної проблеми-фактично загрозі існування України.Страшно,що і зараз багато хто цього не розуміє.Подумайте,скільки бабла було вкрадено (і продовжує розкрадатись і зараз,кожного дня) у держави (фактично в кожного із нас) за ці 30 років! Кожного дня хтось комусь щось "несе",кожного дня крутяться якісь мутні схеми і оборутки,кожного дня щось "відмивається"і виводиться в офшори. І це відбувається на всіх щаблях влади від найвищих,до голови сільради і начальників жеків.А ми дивуємось,чому ми так живимо?Чому у нас така армія?Чому така медицина?Чому така освіта?Чому така економіка,наука,культура,інфраструктура,транспорт? Чому такі зарплати?... Чому на все це не вистачає грошей?...Та тому,що вони фізично і систематично розкрадаються! Тому,пане нелох,ми до сих пір не в НАТО і не в Євросоюзі.Тому замісь цього, ми зараз стоїмо на порозі війни за виживання!
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