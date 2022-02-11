Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине. ФОТОрепортаж

9 февраля в Вашингтоне состоялся торжественный украинский молитвенный ужин за мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На мероприятии присутствовали украинская диаспора, Сенаторы, Конгрессмены, епископы и представители церквей. Участники пообщались и помолились о мире в Украине.

Нардеп Юлия Клименко рассказала о непростых временах для Украины. Конгрессмен Роберт Адерхольд представил в зале всех высокопоставленных политических лидеров в США и заверил поддержку нашего государства со стороны его коллег из Палаты представителей.

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Сенатор США Кевин Крамер призвал молиться и заверил об абсолютной поддержке Украины с его стороны.

Почетными гостями были: жена директора НАСА Грейс Нельсон, Специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2021) Курт Волкер, посол Украины в США Оксана Маркарова и другие влиятельные личности США.

Молитву совершили епископы разных конфессий Украины и Соединенных Штатов Америки. Молитвенная встреча вдохновила молиться за Украину несмотря ни на что, ведь даже живущие в США представители диаспоры своим сердцем считают Украину второй Родиной.















