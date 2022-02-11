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Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине. ФОТОрепортаж

9 февраля в Вашингтоне состоялся торжественный украинский молитвенный ужин за мир.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На мероприятии присутствовали украинская диаспора, Сенаторы, Конгрессмены, епископы и представители церквей. Участники пообщались и помолились о мире в Украине.

Нардеп Юлия Клименко рассказала о непростых временах для Украины. Конгрессмен Роберт Адерхольд представил в зале всех высокопоставленных политических лидеров в США и заверил поддержку нашего государства со стороны его коллег из Палаты представителей.

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Сенатор США Кевин Крамер призвал молиться и заверил об абсолютной поддержке Украины с его стороны.

Почетными гостями были: жена директора НАСА Грейс Нельсон, Специальный представитель Государственного департамента США по Украине (2017-2021) Курт Волкер, посол Украины в США Оксана Маркарова и другие влиятельные личности США.

Молитву совершили епископы разных конфессий Украины и Соединенных Штатов Америки. Молитвенная встреча вдохновила молиться за Украину несмотря ни на что, ведь даже живущие в США представители диаспоры своим сердцем считают Украину второй Родиной.

Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 01
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 02
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 03
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 04
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 05
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 06
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 07
Диаспора, сенаторы и конгрессмены США в Вашингтоне совершили совместную молитву за мир в Украине 08

Автор: 

США (26620) молитва (141) Вашингтон (92)


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Топ комментарии
+15
Усім цим чудовим людям-респект...
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11.02.2022 15:53
+10
Щиро дякуємо !!!
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11.02.2022 16:03
+9
Чим більше еліта США молиться за Україну , тим більше зброї для захисту появляється в Україні. Моліться,і ми поборемо *****!
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11.02.2022 15:55
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Усім цим чудовим людям-респект...
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11.02.2022 15:53 Ответить
Чим більше еліта США молиться за Україну , тим більше зброї для захисту появляється в Україні. Моліться,і ми поборемо *****!
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11.02.2022 15:55 Ответить
написано БОРІТЕСЯ - ПОБОРИМО!
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11.02.2022 16:09 Ответить
Щиро дякуємо !!!
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11.02.2022 16:03 Ответить
Чого молитися? Пяту частину хліба дає Україна для всіх країн. Десятки мільярдів вкладені американцями в трактора і врожай на декілька років наперед. І що, це все тепер не вернеться прийдеться домовлятися з козломорними посередниками? На світі буде голод, голодні негри рознесуть штати. Хороший хід для пуйла. Та треба мочити козломордих ракетами авіаносцями поки не пізно.
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11.02.2022 16:18 Ответить
Подяка. Слова та думки материальні. Молитва підтримує людей у важкі часи та надає надію.
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11.02.2022 16:38 Ответить
якщо Українці не будуть молитися то точно програють. на одному слава героям і Україні далеко не заїдеш
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11.02.2022 17:03 Ответить
Где журавлики?Мне щас в Киеве нужны журавлики
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11.02.2022 17:54 Ответить
Сейчас все украинские Лавры приуныли. Паша -меседес и Саруман, наш киевский митрополит. Ибо это нивелирует все молитвы во славу русскага оружия, духовной скрепки и символа самоидентификации нашей нации (Гундяй не уточнил, что за нация).
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11.02.2022 22:27 Ответить
В спам, псина козломордая!!!
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11.02.2022 22:47 Ответить
Я бы предпочел Патриот.....
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11.02.2022 22:29 Ответить
Молитва это конечно хорошо. Но ещё лучше бы было если бы паРаше кислород перекрыли перестав закупать у них нефтегаз.
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11.02.2022 23:09 Ответить
 
 