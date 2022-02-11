Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью, будет еще больше, – посольство США. ФОТО

Украина получила уже 15 авиарейсов с военной помощью от США.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пятнадцать рейсов – и будет еще больше. Еще примерно 90 тонн боеприпасов, систем Джавелин и оборонной помощи для Вооруженных сил Украины, принятой президентом Байденом. Сейчас, как всегда, мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии", - подчеркнули в посольстве.

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