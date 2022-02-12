В Киевской области завершена подготовка первой группы инструкторов - операторов ПТРК "Корсар" и "Стугна_П". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киевской области завершена подготовка первой группы инструкторов - операторов противотанковых ракетных комплексов "Корсар" и "Стугна_П".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ на странице facebook.

"Подготовленные инструкторы уже в ближайшее время передадут теоретические знания и практические навыки личному составу в батальонах Территориальной обороны ВС Украины", – отмечает Генштаб.

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