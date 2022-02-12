"Водкі нєт. Ідітє домой", - Марш единства за Украину состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В субботу, 12 февраля, в центре Киева состоялся Марш единства за Украину в свете вероятного российского вторжения.
Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.
"В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться", - отмечают организаторы акции.
Акция началась в 14:00 в парке Шевченко. Участники акции прошлись по центральным улицам города до Майдана Независимости, где вывесили баннер о том, что Украина будет сопротивляться. Также были зажжены файеры. В конце акции участники спели гимн Украины.
Фото, видео - Олег Богачук
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+108 Прощай немытая раССея
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Ти ж перший зі свого роду мокшань, який скинув лапті. І то лише тому, що тобі випала можливість народитись на окупованій кацапами території.
Люблю нашу страну, наших людей! Слава Україні!!!
У Харкові марш був організований Нацкорпусом, прийняло участь 5000 чоловік (це російськомовний Харків!)
У Києві організатором був ліберальний Рух Опору Капітуляції і особисто Леус. Організував слабо. Тільки тисячу чоловік (і це в Києві!). Націоналісти не були запрошені на марш (для лібералів націоналісти найбільші вороги), але прийняли участь всілякі маргінали, які компроментують саму ідею, типу наркоманської Демсокири, Стерненка, і навіть ЛГБТ (російська пропаганда завиватиме від радості, розповідаючи про гейропу і гей-Україну!). Погано організовано.
У Києві тисяча?!
Запрошували усіх хто проти агресії РФ в Україні, та хто небайдужий до долі країни. Якщо хтось з реєстрових націоналістів чекає офіційного запрошення на канцелярському папері - то може саме вони "погано організовані"?
У Британських газетах сьогодні фото з України! Українці заявили гучно на увесь світ що ***** й рашиссти отримають гідний опір!
Слава Україні!
Слава Захистникам!
Смерть ворогам!