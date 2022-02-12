"Водкі нєт. Ідітє домой", - Марш единства за Украину состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 12 февраля, в центре Киева состоялся Марш единства за Украину в свете вероятного российского вторжения.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

"В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться", - отмечают организаторы акции.

Смотрите также: "Одна, единая, соборная Украина!" - харьковчане вышли под сине-желтыми флагами на марш, чтобы напомнить: город есть кому защищать! ВИДЕО

Акция началась в 14:00 в парке Шевченко. Участники акции прошлись по центральным улицам города до Майдана Независимости, где вывесили баннер о том, что Украина будет сопротивляться. Также были зажжены файеры. В конце акции участники спели гимн Украины.







































































Фото, видео - Олег Богачук