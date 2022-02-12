РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10049 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
45 917 151

"Водкі нєт. Ідітє домой", - Марш единства за Украину состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 12 февраля, в центре Киева состоялся Марш единства за Украину в свете вероятного российского вторжения.

Об этом сообщает корреспондент "Цензор.НЕТ" с места событий.

"В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться", - отмечают организаторы акции.

Смотрите также: "Одна, единая, соборная Украина!" - харьковчане вышли под сине-желтыми флагами на марш, чтобы напомнить: город есть кому защищать! ВИДЕО

Акция началась в 14:00 в парке Шевченко. Участники акции прошлись по центральным улицам города до Майдана Независимости, где вывесили баннер о том, что Украина будет сопротивляться. Также были зажжены файеры. В конце акции участники спели гимн Украины.

Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 01
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 02
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 03
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 04
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 05
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 06
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 07
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 08
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 09
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 10
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 11
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 12
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 13
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 14
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 15
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 16
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 17
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 18
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 19
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 20
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 21
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 22
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 23
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 24
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 25
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 26
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 27
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 28
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 29
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 30
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 31
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 32
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 33
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 34
Водкі нєт. Ідітє домой, - Марш единства за Украину состоялся в Киеве 35

Фото, видео - Олег Богачук

Автор: 

Киев (25516) марш (632) Богачук Олег (1462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+108
показать весь комментарий
12.02.2022 16:36
+90
показать весь комментарий
12.02.2022 16:52
+84
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показать весь комментарий
12.02.2022 16:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Який же він тобі рідний Таллин ?
Ти ж перший зі свого роду мокшань, який скинув лапті. І то лише тому, що тобі випала можливість народитись на окупованій кацапами території.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:44 Ответить
ты мордовская свинособака родилась на болотах комми и корякии.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:16 Ответить
да ты удмурт. как минимум.
показать весь комментарий
12.02.2022 18:12 Ответить
Спасибо за эти фото, до мурашек и слез!!!
Люблю нашу страну, наших людей! Слава Україні!!!
показать весь комментарий
12.02.2022 18:12 Ответить
Героям Слава!!!
показать весь комментарий
12.02.2022 19:37 Ответить
дивлюся на фото видео чудовий репортаж акции...обличча, лозунги, транспоранти .і думаю.....яка ж тільки **** ця россія з путіним....ось так весь світ напрягти....щоб його всі умовляли не робити цього..... де ж ця фашистська держава тільки взялася на цій планеті....? ще нащодавно в 90 була слабка...голодна, бідна.....їй допомгав світ .сша .... а вона відкормилася....відмилася...розбогатіла на нафті і газі, до речі за рахунок же нас всіх...і зараз вона каже що встала з колін, і хоче помститися всім .всьому світу за розвал ссср. залити світ в крові....... я в люті...одна тільки злість на россію і її народ((
показать весь комментарий
12.02.2022 18:47 Ответить
Хотілось подякувати тим хто вийшов ну це десь близько десяти тисяч ,для столиці це мало, а решта "какая разница " чи як ,щонайменше мало бути сто тисяч ,що б рашиська чума побачила силу украінського народу.
показать весь комментарий
12.02.2022 19:06 Ответить
Думаю, що було більше. Під судом було біля 10, а тут більше вдвічі!
показать весь комментарий
12.02.2022 19:38 Ответить
Багато хто просто не знав, що буде хода. Нажаль. Якби ж розпоасюджували інформацію так як треба
показать весь комментарий
13.02.2022 14:59 Ответить
На Прямому завжди зазделегідь попереджають.
показать весь комментарий
13.02.2022 18:40 Ответить
Нравится, не нравится - NАТО приближается !
показать весь комментарий
12.02.2022 19:57 Ответить
бідні українці за що це їм
показать весь комментарий
12.02.2022 21:24 Ответить
Слава Україні ! Героям Слава !
показать весь комментарий
12.02.2022 22:07 Ответить
Марш єдності без єдності.
У Харкові марш був організований Нацкорпусом, прийняло участь 5000 чоловік (це російськомовний Харків!)
У Києві організатором був ліберальний Рух Опору Капітуляції і особисто Леус. Організував слабо. Тільки тисячу чоловік (і це в Києві!). Націоналісти не були запрошені на марш (для лібералів націоналісти найбільші вороги), але прийняли участь всілякі маргінали, які компроментують саму ідею, типу наркоманської Демсокири, Стерненка, і навіть ЛГБТ (російська пропаганда завиватиме від радості, розповідаючи про гейропу і гей-Україну!). Погано організовано.
показать весь комментарий
13.02.2022 15:01 Ответить
Брехня та дешеві маніпуляції.
У Києві тисяча?!
Запрошували усіх хто проти агресії РФ в Україні, та хто небайдужий до долі країни. Якщо хтось з реєстрових націоналістів чекає офіційного запрошення на канцелярському папері - то може саме вони "погано організовані"?
показать весь комментарий
13.02.2022 16:08 Ответить
Саша, на работе? Сколько ******* платит? Смотри не продешеви!
показать весь комментарий
13.02.2022 18:42 Ответить
Перш ніж називати мене агентом Путіна, вивчи українську мову. А то тебе московський говір видає!
показать весь комментарий
13.02.2022 20:41 Ответить
Молодці.
У Британських газетах сьогодні фото з України! Українці заявили гучно на увесь світ що ***** й рашиссти отримають гідний опір!
Слава Україні!
Слава Захистникам!
показать весь комментарий
13.02.2022 18:15 Ответить
Героям Слава!

Смерть ворогам!
показать весь комментарий
13.02.2022 18:43 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2022 20:32 Ответить
Правильно, всю вату на карандаш, а коли почнеться шухер - до стінки.
показать весь комментарий
14.02.2022 10:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 