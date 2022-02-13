Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 февраля, в Киев из Литвы прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое военное снаряжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"12-13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение", - написал он.

Резников поблагодарил правительство Литвы, весь литовский народ и лично министра национальной обороны Литовской Республики Арвидаса Анушаускаса.

"Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются много веков. Современная история творится так же совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!" – написал Резников.

Смотрите также: "Sweet 16 и еще 17": в Киев из США прибыли еще два самолета с помощью, привезли боеприпасы и заряды для гранатометов. ФОТОрепортаж







Министр также выразил уверенность, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами.

"Благодаря десяткам встреч и телефонных переговоров сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", - отметил он.

Читайте также: Страны Балтии в соответствии с Венским протоколом попросили у Беларуси объяснения по концентрации войск вокруг границ

Напомним, 31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.