Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 13 февраля, в Киев из Литвы прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое военное снаряжение.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.
"12-13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение", - написал он.
Резников поблагодарил правительство Литвы, весь литовский народ и лично министра национальной обороны Литовской Республики Арвидаса Анушаускаса.
"Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются много веков. Современная история творится так же совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!" – написал Резников.
Министр также выразил уверенность, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами.
"Благодаря десяткам встреч и телефонных переговоров сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", - отметил он.
Напомним, 31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.
В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.
Эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.
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"8 февраля штабной корабль USS Mount Whitney покинул Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив и держа курс на Атлантический океан. Об этом информируют мониторинговые ресурсы, отслеживающие морскую обстановку."
п.с. На личный выпад обязательно отвечать или обойдёшься?
ЗРК С-125, С-300, БУК, Оса, Тор, Стрела-10
И надо быть очень и очень самоуверенным, что бы игнорировать такую угрозу!
Можно подняться на высоту 5-6 тысяч метров, что бы обезопасить себя от Стингера, но от всего остального (кроме Стрела-10) такая высота не поможет!
вертолётчики на расии теперь другими глазами на мир смотреть станутъ..
Не первая свежесть конечно, но против вертолетов Ми-8, Ми-24 работать будет.
Ну и новодел "Стингер" - безусловно, отличный бонус!
Также, не следует снимать со счетов артиллерийско-ракетные комплексы Тунгуска и артиллерийские комплексы Шилка.
Ну и Зу-23-2 хоть это и жалкое ретро, но для тактики "зенитных засад", вполне рабочая машинка.
именно такой лексикой следует клеймить рашистских свинособак, пытающихся навязать Украине их рабско-скотский образ недожизни.
а если еще заранее пообещать вычислить и наказать всех бомбунов до седьмого колена - вообще песня..
у пошуках слідів й аналогій..
Де лиш проїхав Сивочолий-там розцвіла Перемога !
Вот почему Литва в НАТО и ЕС.
Не дороги мы ещё до цивилизации...
Після заборони білоруського залізничного транзиту компанія Orlen оголосила, що почне транспортувати продукцію зі свого нафтопереробного заводу в Литві в Україну через Польщу.
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Класна новина!
А там піди знай чия ракета влучила в російський пепелац, якщо він здуру надумає аж сюди залетіти.
Все наше ПВО на Схід, Північ і Південь.