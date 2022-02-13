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Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 13 февраля, в Киев из Литвы прибыли переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и другое военное снаряжение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Алексей Резников.

"12-13 февраля в Украину отправлялась военная помощь от Литвы. В Киев прибыли ПЗРК Stinger и другое военное снаряжение", - написал он.

Резников поблагодарил правительство Литвы, весь литовский народ и лично министра национальной обороны Литовской Республики Арвидаса Анушаускаса.

"Украинско-литовские отношения очень тесны и продолжаются много веков. Современная история творится так же совместно и по-семейному. Я ценю нашу многовековую дружбу и крепкую поддержку друг друга!" – написал Резников.

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Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы 01
Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы 02
Самолет с зенитно-ракетными комплексами Stinger прибыл в Украину из Литвы 03

Министр также выразил уверенность, что военная дипломатия сегодня является одним из ключевых залогов отношений между странами.

"Благодаря десяткам встреч и телефонных переговоров сегодня Украина получает беспрецедентную поддержку со стороны партнеров. Продолжение следует", - отметил он.

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Напомним, 31 января в Украине начала работу созданная правительством Литвы миссия по оценке потребностей, которая оценит украинские потребности в дополнительной помощи со стороны Литвы и будет координировать оказание помощи на фоне агрессии России.

В ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Эта помощь предоставляется после разрешения правительства США передать третьей стороне оборудование американского производства.

Автор: 

Литва (2460) оружие (10215) Резников Алексей (1170) Stinger (16)


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Топ комментарии
+109
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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13.02.2022 17:37
+75
Слава Литві! Слава Україні! Смерть ворогам!
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13.02.2022 17:38
+71
👍Дякуємо! Друзі!
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13.02.2022 17:38
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Страница 3 из 3
Армия портяночных мародеров вечной кремлевской золотой банды кругом отличилась, чем же они харчеваться будут, коли хозяин вор.
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13.02.2022 20:50 Ответить
На "бімбер"? Так з багульнічком їм - щоб швидше "картуз зірвало"!
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13.02.2022 22:30 Ответить
Лишь бы не изь США...бо ********** бу инсульт...
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13.02.2022 18:27 Ответить
Вот уж настоящие друзья. Спасибо вам большое. Главное - помогли в тяжёлую минуту.
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13.02.2022 18:27 Ответить
Спасибо правительству Литвы и всему литовскому народу!
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13.02.2022 18:28 Ответить
То что поставили в Украину стингеры -это очень хорошо! Но речь идет о том что эти стингеры стреляют на высоту 4 тыс метров то есть если к нам летит вражеская авиация они же знают что у нас появились стингеры они сознательно будут летать на высокой высоте чтобы их не достали этими ракетами. Украине нужно развивать ПВО которое достает на дальних высотах а стингеры это для ближнего боя то есть когда противник захватит небо.
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13.02.2022 18:31 Ответить
Это понятно но на большой высоте самолётам фактически нереально доставать цели им нужно опускаться а вот тут их и сбивают.ПВО нам нужно.Но именно этот вопрос мы чего то с грохотом просрали за 8 лет.
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13.02.2022 18:39 Ответить
Будуть стріляти по літакам, мостам, техніці і.т.д. 😎
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13.02.2022 18:45 Ответить
не чего то, а того что мудрий нарид хотел поржать и скотов по-приколу.
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13.02.2022 18:48 Ответить
Не сци...ПОП давно купив ПВО за свої гроші для Києва!
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13.02.2022 20:49 Ответить
Думаешь на уя к Румынии 6 флот США подогнали и противовоздушку завезли?
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13.02.2022 18:45 Ответить
Кто там из 6-го флота пришвартовался в Румынии?
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13.02.2022 18:46 Ответить
флагман
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13.02.2022 18:54 Ответить
Маневры в Черном море флагманского корабля 6-го флота США Mount Whitney
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13.02.2022 18:56 Ответить
Крайний раз заходил в Чёрное море в ноябре.
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13.02.2022 19:32 Ответить
Кацап, дохнуть за ***** готов?
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13.02.2022 20:13 Ответить
так он там и остался ,то глаза и связь + командный пункт ,для противовоздушки , всю Европу до урала охватывает ,а передает по всему шарику.
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13.02.2022 20:14 Ответить
Конвенция Монтрё не разрешает кораблям нечерноморских стран "там оставаться". Да и вообще:
"8 февраля штабной корабль USS Mount Whitney покинул Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив и держа курс на Атлантический океан. Об этом информируют мониторинговые ресурсы, отслеживающие морскую обстановку."
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13.02.2022 20:20 Ответить
Думаю другие страны пример рф мягко говоря не воодушевляет.
п.с. На личный выпад обязательно отвечать или обойдёшься?
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13.02.2022 21:39 Ответить
Ну и хорошо, что обойдёшься.
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13.02.2022 21:43 Ответить
При всем уважении, но в Украине также есть множество систем ПВО.
ЗРК С-125, С-300, БУК, Оса, Тор, Стрела-10
И надо быть очень и очень самоуверенным, что бы игнорировать такую угрозу!
Можно подняться на высоту 5-6 тысяч метров, что бы обезопасить себя от Стингера, но от всего остального (кроме Стрела-10) такая высота не поможет!
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13.02.2022 19:46 Ответить
вертушкам нужно поддерживать коптящих на земле бурятов,с высоты там не популяешь - а со "Стингерами",ребята,у ВСУ совсем другая песня теперь будет..
вертолётчики на расии теперь другими глазами на мир смотреть станутъ..
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13.02.2022 20:05 Ответить
это,вам,собаки,не по безоружным детишкам в Сирии изгаляться - тут земельки полный рот будет..
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13.02.2022 20:16 Ответить
В Украине есть комплексы Стрела-2, Стрела-3, Игла-1
Не первая свежесть конечно, но против вертолетов Ми-8, Ми-24 работать будет.
Ну и новодел "Стингер" - безусловно, отличный бонус!
Также, не следует снимать со счетов артиллерийско-ракетные комплексы Тунгуска и артиллерийские комплексы Шилка.
Ну и Зу-23-2 хоть это и жалкое ретро, но для тактики "зенитных засад", вполне рабочая машинка.
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13.02.2022 20:30 Ответить
ДШК,КПВ.,бмп2 -не супер -та мають шанс підбити..
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13.02.2022 20:54 Ответить
Кацапи на вертушках - це вже потенційні кандидати на концерт кобзона
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14.02.2022 09:11 Ответить
штурмовая авиация работает на 4 тыс. максимум, обычно ниже, так что самое оно!
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13.02.2022 23:52 Ответить
в нас є БУКи, для яких 8 тис км не проблема
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14.02.2022 09:09 Ответить
У Украины достаточно сильная система ПВО по количеству модификаций комплексов С 300, достаточно других систем. Если Украине удастся их сохранить после ракетных ударов - из десяти самолетов Раши на аэродромы будут возвращаться три. С ударными вертолетами ещё лучше- металлолома будет очень много. Есть повод для определенного оптимизма ( Раша это знает ') - после двух десятков сбитых самолётов выдающиеся летчики Раши ( которые бомбят только школы, госпиталя, базары , беженцев ) будут отказываться летать.
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13.02.2022 18:46 Ответить
у нас очень большая проблема с клистронами, в том то и дело с-300 щас почти не стреляет.
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13.02.2022 18:47 Ответить
В Грузии ещё в 2008 сумели заглушить РЭБ на Су 34, и уничтожить Украинский Бук. Прошло больше 10 лет, у РФ тех Су 34 уже под 130 штук, РЭБ совершенствовались. А Буки (и С300) у Украины - едва ли.
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13.02.2022 18:53 Ответить
вань,всё у вас будет хорошо - вы,главное,заходите..
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13.02.2022 20:06 Ответить
Ифаны Пдрсвы думаете пАбЯдить лихо ,а хрен слонячий получите на все свиное рыло ,******** рода недочеловеческого
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13.02.2022 21:38 Ответить
Гарику Инженеру особый респект за уникально яркую лексику:

именно такой лексикой следует клеймить рашистских свинособак, пытающихся навязать Украине их рабско-скотский образ недожизни.
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14.02.2022 04:21 Ответить
ключевое здесь: "Если Украине удастся их сохранить после ракетных ударов"....
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13.02.2022 18:49 Ответить
кацапа, а ти що думаєш ви кудись попадете ракетами, точніш кудись попадете, але не туди куди стріляли.
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13.02.2022 21:35 Ответить
Ах ты ж паскуда рашистская недалекая умишком свинячим..
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13.02.2022 21:40 Ответить
а еще,плюс видосы с Ютуба с пленными соколами в нежных руках жителей Украины - очень мотивирует и поднимает дух..
а если еще заранее пообещать вычислить и наказать всех бомбунов до седьмого колена - вообще песня..
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13.02.2022 20:10 Ответить
Конкретнее плиз @бланская угромонгольская тварь. Дух поднимай звероподобным, точняк уже обосрались- украинцы ложиться под Рашу в ближайшие сто лет не собираются.
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13.02.2022 20:22 Ответить
все значно простіше. україна по факту в нато.і тепер вже дуже зла україна.
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13.02.2022 18:47 Ответить
Stinger On Stryker

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13.02.2022 18:50 Ответить
карасо....
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13.02.2022 19:35 Ответить
и так бы все кацапские цели покрошить....
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13.02.2022 20:05 Ответить
уважаемой Кристине Рубцовой огромное спасибо за духоподъемную, очень эстетичную видеокартинку: посмотрел 4 раза с таким же эстетическим удовольствием, как шедевральные картины французских импрессионистов, наполненные воздухом и светом...
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14.02.2022 04:29 Ответить
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13.02.2022 18:54 Ответить
порохоботи такі винахідливі..

у пошуках слідів й аналогій..

Де лиш проїхав Сивочолий-там розцвіла Перемога !
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13.02.2022 19:53 Ответить
Зато твои ЗЕсотоы уже все сбежали с Украины...ото у ЗЕбилов 73% перемога так перемога
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13.02.2022 23:33 Ответить
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13.02.2022 23:04 Ответить
Надежность дружественной неопознанной 3-ей силы еще никто не отменял. Кацапы в 14-ом на своей щкуре ощутили.
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13.02.2022 19:05 Ответить
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13.02.2022 19:06 Ответить
Уявляю як блазня кочевряжить, воно ж хотіло на шашлички на дєньпабєди.
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13.02.2022 19:08 Ответить
чудові новини
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13.02.2022 19:16 Ответить
Что значит "уперше отримала"? Может от Литвы "уперше"?
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13.02.2022 19:21 Ответить
Думаю просто журналистам впервые разрешили написать о стингерах в Украине. Последние недели в Украине были сотни военных инструкторов из США и Великобритании. Они же наших не стрельбе из калаша и строевой подготовке учили, а наверняка осваивали стингеры, джавелины и прочие вкусняшки. А сейчас на фоне легкого испуга и паники об отмене авиарейсов в Украину среди населения разрешили СМИ опубликовать материал о том , что в Украине таки есть стингеры, хотя они прибывали и раньше ИМХО
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13.02.2022 21:48 Ответить
Ну вертолеты он снимет, а сушки чем достать
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13.02.2022 19:24 Ответить
Это не те стрингеры времён Афгана, эти и за ракетами умеют ганятся)))
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13.02.2022 19:35 Ответить
Для штурмовиков саме то, а для су35 и др бомбанщировщиков есть буки и с300, их всех меньше сотни.
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13.02.2022 19:47 Ответить
45 , на жаль
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14.02.2022 13:44 Ответить
Поставка зброї до України іде не завдяки зеленій владі,а всупереч. Наші партнери поставляючи зброю,заставляють шмарклей вовати,а не базікати і брехати Зеленський бореться з Порошенко,а загрози зі сторони росії він не бачить . Мале.мстиве і тупе. Зброя іде для народу,хоть це "мудрий нарід" і вибирає собі в керманичів.то дважди зека,то україноненависника шута і зрадника держави.
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13.02.2022 19:25 Ответить
Литовським браттям-черговий респект...
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13.02.2022 19:51 Ответить
Labai ačiū, Lietuva! Велика подяка Литві та литовському народу!
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13.02.2022 21:54 Ответить
Привезли стінгери так зразу шобла вилетіла на своїх чартерах
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13.02.2022 21:57 Ответить
А Украина даже для армейки закупает у Беларусов топливо (готовых на нас напасть) ибо в Литве чуть дороже....
Вот почему Литва в НАТО и ЕС.
Не дороги мы ещё до цивилизации...
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13.02.2022 22:01 Ответить
еще один гвоздик в гроб русскаго мира
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13.02.2022 22:05 Ответить
Литва буде транспортувати пальне до України через Польщу







Після заборони білоруського залізничного транзиту компанія Orlen оголосила, що почне транспортувати продукцію зі свого нафтопереробного заводу в Литві в Україну через Польщу.

---------

Класна новина!
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13.02.2022 23:13 Ответить
Головне шоб встигли вчасно розвезти ті Stingerи по військовим частинам і навчити інструкторів, а ті - операторів (хоча той ПЗРК не такий вже й складний в освоєнні, та все ж чим швидше -тим краще!).
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13.02.2022 23:49 Ответить
де там у кацапів ударні гелікоптери стінгери туди штук 100 закиньте))) щоб вони навідь боєкомплект не встигли використати
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13.02.2022 23:55 Ответить
До речі ПЗРК є ідеальним засобом для успішного ведення партизанської війни : бо без прикриття з повітря штурмовиками та гелікоптерами піхота і механізовані з'єднання ворога стають легкою здобиччю партизанських загонів(чи загонів громадянського спротиву) - завдяки(і за рахунок) їх кращому орієнтуванню на своїй місцевості та внутрішньої мотивації захисника своєї землі. Тож - погугліть, в ютубі є гарні відеоінструкції з навиків використання ПЗРК Stinger та інших подібних систем.😉
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14.02.2022 01:14 Ответить
Величезна подяка всім притомним іноземним партнерам, які допомагають нам. Мрію, щоб Україні завтра подарували по кілька винищувачів F-35, F-16, F-15, F-22 - виключно, як оборонну зброю, звісно ж. І показали це у всіх новинах. Документи за всіма бюрократичними процедурами передали б колись там. Тоді б у разі потенційного наступу російської армії, їх офіцери б наказ в "в атаку" виконували б з мокрими черевиками і штанами. ... І вразі крайньої необхідності нас могли б справжні друзі прикрити з повітря. Під українськими прапорами, звісно ж.
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14.02.2022 00:14 Ответить
ДЕСЬ ТАК
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14.02.2022 02:48 Ответить
Полякам і румунам слід прикрити західні кордони України. Тобто небо над Одесою, Миколаївом, Львовом, Франківськом, Рівним, Луцьком, Тернополем Чернівцями.

А там піди знай чия ракета влучила в російський пепелац, якщо він здуру надумає аж сюди залетіти.

Все наше ПВО на Схід, Північ і Південь.
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14.02.2022 08:13 Ответить
Надо признать, что ***** всё таки великий стратег, мастер многоходовочек, благодаря ему мы получили много вкусных ништяков ))))))
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14.02.2022 08:21 Ответить
Може йому ще й подякувати?
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14.02.2022 13:21 Ответить
Ой щас буде вереск на болотах московії.
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14.02.2022 09:20 Ответить
Бідний Резніков. Ніколи навіть і попрацювати на ниві міністра оборони. Тільки і зустрічає закордонні борти з допомогою.
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14.02.2022 13:20 Ответить
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