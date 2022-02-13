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Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)

Только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

В часности, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину 13 февраля, – борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 01
БОРТ БОРИСА КОЛЕСНИКОВА
Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 02
БОРТ РИНАТА АХМЕТОВА В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Колесников информацию о своем отлете опроверг в фейсбуке. "Я в Киеве и никуда не собираюсь до 1 марта (финал Лиги чемпионов, который состоится в Швеции)", – сообщил он.

Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 03

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

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По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

В то же время, по данным УП, хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.

В тот же день уехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский уехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.

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В тот же день уехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

"В пресс-службе Ставницера уточнили Цензор.НЕТ, что бизнесмен улетел в командировку в Дубай на встречу с DP World. Там уточнили, что это давно запланированное мероприятие. Ставницер должен вернуться в ближайшее время".

Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 04
Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 05
Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 06
Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ 07

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Автор: 

Ахметов Ринат (2004) Колесников (1075) Новинский Вадим (438) Пинчук Виктор (298) чартер (35)


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Топ комментарии
+134
Суки патриотичные.
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13.02.2022 21:23
+121
Новинский себя прекрасно при преЗЕденте чувствует...никакого дискомфорта у спонсора московского патриархата...
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13.02.2022 21:24
+85
І жоден літак з членами ОПЗЖ та монобільшості не вилетів до Ростова чи Мацкви. Тільки Європа та країни Західного світу, там де діти, тещі, коханки та всі інші майнові фонди )))
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13.02.2022 21:26
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Страница 7 из 7
Чому Петру Олексійовичу? Він шо ключник?
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14.02.2022 08:32 Ответить
При национализаии имущества кому ключи сдают?
Государству.
Кто в государстве законноизбранная власть?
Порошенко, потому что на момент выборов Зеленский не владел украинским языком, и потому он самозванец, его даже в кандидаты регистрировать не имели права.
Вердикт: Порошенко по-прежнему законноизбранный Президент Украины, он - представитель исполнительной ветви власти государства, а исполнительная власть - и есть те, кого именуют "хозяин" (или "менеджер" по современному).
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14.02.2022 08:51 Ответить
Чергова дичина від австралійської ботоферми.

Досить відлякувати людей від Порошенка та ганьбити почесне звання порохобота.

На ростові теж сидить законообраний? Якщо в Австралії не в курсі, то Порошенко програв вибори, завдяки 72% біомаси. Знову президентом він стане на наступних виборах, а зараз рулить клован криворіжський.
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14.02.2022 16:46 Ответить
Как правило, я не трачу время на ответы людям, настолько низкого интелектуального развития, что они неспособны логически осмыслить, что им написали.

Однако еще раз.
Проценты Зеленского на выборах не имеют никакого значения, потому что сам факт допущения к президентским выборам человека, не владеющим на момент выборов украинским языком, незаконен по Украинской Конституции, и потому результаты выборов - незаконны, потому Зеленский - самозванец, а не законноизбранный президент Украины.
Вы поняли?
Результаты президентских выборов незаконны независимо от набранных Зеленским процентом.
Это как с допингом в спорте: золотая медаль отбирается, если тесты показали, что победитель соревнований использовал допинг, ибо он вообще не должен был в таком случае допущен к соревнованиям.

Убедительно прошу перечитать мое объяснение еще раз, возможно, с карандашом в руках, чтобы понять логическую цепочку, это посильно даже Вашему интеллекту.

Я Вам даже помогу:
Зеленский не владел на момент выборов украинским языком -> допущение его в выборам незаконно -> Зеленский - не президент, а самозванец -> Президент по прежнему Порошенко, так как Зеленский - незаконно поставленный самозванец

Ответила я же Вам - и это последний мой ответ на ВСЕ ВАШИ БУДУЩИЕ КОММЕНТАРИИ, чтобы и сколько бы Вы не писали - вот по какой причине: передайте Вашим хозяевам, холуем которых Вы явлетесь, что в случае военного положения или еще какой чрезвычайной ситуации государство имеет полное право НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ частные предприятия, ежели государство считает, что данные предприятия имеют страгическое значение и именно государство обладает наилучшей возможностью обеспечения из бесперебойной работы.
Преценты в истории были, в США нацинализировали от железных дорог до целой отрасли (правда, отрасль не надолго),
Вы все поняли?
"И хорошего Вам настроения" (С)
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15.02.2022 09:12 Ответить
Зазвичай, я не спілкують з ботами, особливо з австралійсько-кремлівськими. Але ще раз попереджаю: досить ганьбити порохоботів та Порошенка. Серед нас немає таких божевільних, як австралійські боти Цензора. Ви хвора на голову, а лікуєте щось інше, бо психічно здорова людина таку дичину писати не буде.

Ще й цитувати мєдвєдку - це вже вапше хмиздєц якийсь відбувається.
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15.02.2022 11:54 Ответить
Слава тебе, Господи, сподобил Господь, и я дождалась: побежали суки с Украины.
Эти подонки Украину никогда своей страной не считали и только доили, доили, доили...
А теперь вдруг до подонков дошло, что Гетман вернулся!
Да кто же мог себе это представить, кто подумать мог такое, когда тля меньше чем 3 года назад заявила на стадионе прилюдно: "Я - ваш приговор".
А теперь приговор скоро вынесут олигархическим подонкам и лишь один вопрос будет на суде: а по какой статье из всех статьей, которые им светят, их сажать?
Отвечаю сразу: сажать эту падаль надо прежде всего за госизмену, за преступный сговор с иностранным государством.
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14.02.2022 04:30 Ответить
...таки, скоро можно вполную грудь петь от души: "И, родина, щедро, поила меня. Берёзовым соком, берёзовым соком "
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14.02.2022 05:05 Ответить
С мякотью
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14.02.2022 08:32 Ответить
Крысы бегут с корабля.😰
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14.02.2022 05:36 Ответить
А корабль тонуть и не собирается.
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14.02.2022 12:02 Ответить
корабль не потонет, то крысы, ворье офшорное и предатели бегут... для них Украина просто дойная корова. Качать бабло и воровать на коррупционных схемах.
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14.02.2022 15:17 Ответить
Та то таке, дрібниці. Для зебобіків головне щоб Порошенко не втік.
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14.02.2022 06:39 Ответить
а медведчук под домашниа арестом : )
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14.02.2022 06:54 Ответить
Возможный наместник -должен быть на месте.....тьху,тьху,тьху...
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14.02.2022 08:14 Ответить
Якщо реальне вторгнення буде , то не факт , що воно доживе до цього "призначення" .
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14.02.2022 13:32 Ответить
Так понимаю, это основные ЩИТЫ страны усиренно и храбро дали деру. Этьо мудрые руководители, т.е. руками водители.....
У нас прекрасная возможность проверить дистанционное управление руками....
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14.02.2022 07:04 Ответить
"Патриоты",которые денно и нощно "думают" про нарид Украины,"элита" "с наридом". Только за такие вещи это тварье надо лишить гражданства и ЛЮБЫХ преференций,национализировать их бизнес. Не может народ Украины передавать права пользования СВОЕЙ собственностью подобной сволочи( они НЕ владельцы они ПОЛЬЗОВАТЕЛИ собственностью,которую передали . Сами они НИЧЕГО НЕ построили. И эта шелупень при первой опасности вместо консолидации и помощи ( по сути передачи ЧАСТИ того что было УКРАДЕНО в украинцев,не осознавая своего ДОЛГА ,бежит. Вопрос,зачем нам крыс КОРМИТЬ? Пусть кормятся ТАМ,куда сдрыснули!)
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14.02.2022 07:11 Ответить
Дай Боже миру нам усім-і все уляжиться -і попруть назад до корита всі ці "криси" і падлюки! А наш "мудрий наріт" знову все всім пробаче і обере до влади! 30 років битися граблями по лобі-ну така от народна забавка!
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14.02.2022 07:19 Ответить
Полный список настоящих патриотов Украины! Не забудьте работать на них усерднее.
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14.02.2022 07:26 Ответить
Безславні істоти.
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14.02.2022 07:35 Ответить
Назад этих бл@дей не пускайте хоть.
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14.02.2022 07:56 Ответить
Наші жидорептилоїди полетіли у світову штаб-квартиру Хабаду здаватися.
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14.02.2022 08:29 Ответить
Іван Богун@bogunivan755·7 ч
Запам'ятайте цю дату 13.02.2022 р. олігархічна п.здота покинула Україну...З цього Дня вони прирівнюються до 5 колони Кремля, та визнаються ворогами України нарівні з Х.йлом...Народ України вас не забуде !!!
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14.02.2022 08:52 Ответить
Щури.
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14.02.2022 09:24 Ответить
Всех депутатові, покинувшим з сейчас страну - по статье "Держзрада" судить, до суда - лишить мандатов. Сбежавших олигархов , которые не есть власть, нельзя законно наказать, но общественное презрение им обеспечено.
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14.02.2022 09:29 Ответить
Мені цікаво, а чому депутати ОПЗЖ втікають в Європу? До геїв? У всіх одна орієнтація? І чи їх виборці в курсі про це?
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14.02.2022 09:29 Ответить
Побежали тарганы (крысы)
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14.02.2022 09:30 Ответить
Пархаті щурі покидають корабель.
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14.02.2022 09:37 Ответить
це не втеча. це маньоври. відкриватимуть другий фронт..
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14.02.2022 09:40 Ответить
А кому то запретили вылет " под личное обязательство".. а так хотелось..., так хотелось.. ( возмущению не было предела).
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14.02.2022 09:51 Ответить
Казкар? Ні. Просто дібіл.
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14.02.2022 10:56 Ответить
А чого це новинський не хоче зустріти своїх братушок? Гаспадін вибрав не його любімой женой, а мараєва?
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14.02.2022 10:05 Ответить
ЖаБЕНЯ ще не втекло, дивно...
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14.02.2022 10:15 Ответить
А де ж новинський?
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14.02.2022 10:22 Ответить
Всех улетевших с 10.02 не пускать обратно. Пусть сидят в Цюрихе и во всех других городах ЕС с ворованными у украинцев деньгами. Крысы бегут с корабля... Предатели...
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14.02.2022 10:34 Ответить
Ось так нарешті земля українська очищується від всілякого гівна...
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14.02.2022 10:35 Ответить
нажаль тимчасово, зараз основний шухер пройде, або
посилиться, та вини залежно від обставин повернуться, або далі грабувати дуркуватий нарід який їх обрав ,або робити те саме,
тільки під владою *****, якщо ми програємо, з таким головнокомандуючим в нас є досить великі шанси що він або теж на літак сяде , або зільється .....
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14.02.2022 11:32 Ответить
Надо составить список всех воров и коррупционеров, покинувших страну в тяжелую минуту. Не пускать обратно и предъявить статью из УК. Очистим Украину!
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14.02.2022 10:39 Ответить
лишить гражданства. и отобрать все имущество и их родственников. я б так сделал на месте преза.
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14.02.2022 14:31 Ответить
Ну так надо взять их на карандаш, чтобы позже они не строили из себя патриотов.

А то как за кредитами и льготами - щирі українці....
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14.02.2022 15:24 Ответить
Не надо клеветать ! Лучшие из нас,щирые патриоты и дети юристов в трудный час для страны отправились по миру в поисках поддержки. Их титанические усилия уже приносят плоды..... Первыми поддержали членов семейств , близких и преданных .... далее будут соратники и подельники. Наша элита в безопасности!
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14.02.2022 10:44 Ответить
Улетели и к едреной бабушке. Теперь все что эти ублюдки прихватезировали надо национализировать и арест на все активы. И пусть крысы сидят в Европе
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14.02.2022 10:44 Ответить
Может быть поэтому не провели заседание в Раде глав всех партий. Половина "друзей народа" покинула Украину.
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14.02.2022 10:45 Ответить
а "слуги" мабуть не зберуться на Раду. Немає кому збиратись. З любовью до України
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14.02.2022 11:08 Ответить
Пора швидко реприватизувати все майно олігархів-зрадників. Хто не хоче захищати країну - той не має права вести в ній бізнес! Навіщо нам такі "бізнесмени-зрадники"!?
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14.02.2022 11:24 Ответить
Жодне підприємство в Україні не продане чесно. Так як воєнний стан, реприватизувати і чесно продати на аукціоні. А літаки зрадників не пустити в Україну. У зрадників мільярди за кордоном, вони жодним чином не постраждають.
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14.02.2022 12:38 Ответить
Традиционно крысы бегут с корабля первыми. Закрыть им ***** путь в страну и конфисковать имущество по статье держзрада. А детишек за уклонение от службы.
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14.02.2022 11:27 Ответить
А чому вони в матушку росєю не летять?
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14.02.2022 12:41 Ответить
ВСЕ ПРОСТО
Всі хто віїхав в цей час з України потрібно лишати громадянства. І все націоналізувати.

наступна влада буде в наварі полюбому.
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14.02.2022 14:29 Ответить
а ахметов на хвилинку володією половиною України. грубо кажучи
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14.02.2022 14:30 Ответить
После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потеряла веру в человечество.
*****

Боты , кричали на , что встретят их с ПЗРК на взлете.
Но не сложилось ... видно во время не получили на руки заряд...
Смотрим далее полеты во сне и наяву героев не
заработанного шекеля !
Друг познается в беде.
Зачем нам такие бидэ ?

Жми сюда
и наблюдай за полетами депов и нуворишей в Австрию ,Италию , Испанию, Ландон, Баден-Баден т Соломоновы Острова.
https://www.flightradar24.com/50,31.22/9
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14.02.2022 14:51 Ответить
Вот уже и борт На Дубаи пошел в 14 . 47..

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14.02.2022 14:58 Ответить
Борт чартера TLV IEV в 15 00 на Тель -Авив..

Х/ф " Летите голуби".
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14.02.2022 15:13 Ответить
Втікали олігархи всі
"Во всю роняя кал"

А Беня крав та плакав
Крав знов і не тікав ...
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14.02.2022 15:31 Ответить
Есть необходимость создать в Украине закон, который бы пресекал мужчинам- гражданам украины, убегать за границу и оставлять свою родину беззащитной. Национализировать всю их собственность и не разрешать им возвращение. А то что получается! Те воины, патриоты, настоящие граждане своей земли, могут погибнуть защищая ее, а ети гниды вернутся, замещая погибшую элиту и будуть продолжать свой гнилой род? Что это будет за страна? Сами подумайте!
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14.02.2022 15:58 Ответить
смотрящие за Харьковым - это ОПЗЖ Столар и ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович. Драпанули?! не удивительно! Этих чмошников коррумпированых нужно судить ими должны заняться НАБУ или прокуратура. Их место на НАРАХ.

Отдельные люди из Офиса президента отдали Харьков, который является важнейшим стратегическим городом у границы с Россией, под полный контроль представителям ОПЗЖ. Это Столар и Абрамович.
Еще одним участником "большой сделки", по информации издания, выступает нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, "который ввел своих людей в облсовет и Харьковский горсовет".В результате такого альянса, когда партия власти добровольно отдала роль "первой скрипки" в Харькове ОПЗЖ, рейтинги президента и "Слуги народа" в городе стремительно падают, а рейтинг ОПЗЖ пропорционально растет. А сам город скатывается вниз по всем показателям... Потому что отныне Харьков - это лишь доходная часть городского бюджета, которую осваивает узкий круг лиц согласно договоренностям городского головы с новыми партнерами", - говорится в статье.Новый мэр не принимает самостоятельных решений и в своей деятельности руководствуется не интересами города, а интересами тех, от кого он в данным момент зависим.
https://delo.ua/politics/smi-obyasnili-pocemu-zelenskii-prakticeski-poteryal-kontrol-nad-xarkovom-392613/
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14.02.2022 16:20 Ответить
це ВІДМІННА новина!
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14.02.2022 16:28 Ответить
втекли живими??
Назад лише мертвими!!
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14.02.2022 17:35 Ответить
в цій ситуації проявиться справжнє обличчя кожного! буде видно хто вже спакував валізи і тільки сидить і чекає, а хто залишиться і отримає колосальну довіру народу! Тимошенко думає за народ і тому залишиться! а сумніваюсь я якраз за зелю, пороха і інших прибічників
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15.02.2022 12:25 Ответить
Справжні громадяни і політики такі як ЮВ, точно залишаться і покажуть що вони справжні патріоти) а не так як деякі які уже готові до вильоту, а самі говорять про інше
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15.02.2022 13:22 Ответить
уверенна всё так и будет! она опытный лидер) Ни за что не оставит народ на произвол судьбы
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15.02.2022 13:53 Ответить
ну и какой президент доводит свою страну к такому военному состоянию? Кажется, президент должен сводить всё к миру и целостности территорий, чтобы никто не пострадал, а он... наверняка же первым свалит
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15.02.2022 13:56 Ответить
уже видно ХТО Є ХТО з деяких політиків і політично прив'язаних осіб! ті хто погоджуються на виконання Мінських домовленостей уже можна вважати держзрадниками, і відразу якщо почнеться повномасштабна війна, ці люди і втечуть першими з країни
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15.02.2022 14:34 Ответить
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