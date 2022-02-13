Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)

Только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

В часности, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину 13 февраля, – борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова.

БОРТ БОРИСА КОЛЕСНИКОВА

БОРТ РИНАТА АХМЕТОВА В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Колесников информацию о своем отлете опроверг в фейсбуке. "Я в Киеве и никуда не собираюсь до 1 марта (финал Лиги чемпионов, который состоится в Швеции)", – сообщил он.

Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.

Читайте также: Байден пообещал Зеленскому быструю и решительную реакцию на агрессию РФ, - Белый дом

По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.

В то же время, по данным УП, хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.

В тот же день уехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.

Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский уехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.

Читайте также: Россия не отреагировала на запрос относительно действий на границе, теперь Украина созывает встречу всех стран-участниц ОБСЕ, - Кулеба

В тот же день уехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.

13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.

"В пресс-службе Ставницера уточнили Цензор.НЕТ, что бизнесмен улетел в командировку в Дубай на встречу с DP World. Там уточнили, что это давно запланированное мероприятие. Ставницер должен вернуться в ближайшее время".









Читайте также: Польша готовится принимать беженцев из Украины, - глава МВД Каминский