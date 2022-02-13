Из Украины уже улетели Ахметов, Пинчук, Новинский и другие депутаты и бизнесмены, - СМИ. ФОТОрепортаж (дополнено)
Только в воскресенье, 13 февраля, из Киева вылетело около 20 чартеров и частных самолетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".
В часности, среди чартеров и частных самолетов, покинувших Украину 13 февраля, – борта Рината Ахметова и Бориса Колесникова.
Колесников информацию о своем отлете опроверг в фейсбуке. "Я в Киеве и никуда не собираюсь до 1 марта (финал Лиги чемпионов, который состоится в Швеции)", – сообщил он.
Частный борт на 50 человек также заказал депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович.
По данным УП от двух источников в ОПЗЖ и двух людей, которым предлагали выехать, этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича. УП обратилась к нему за комментарием.
В то же время, по данным УП, хотя один из бортов Ахметова вылетел из Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих.
В тот же день уехал из Украины бизнесмен Виктор Пинчук.
Бизнесмен, нардеп Вадим Новинский уехал из Украины 10 февраля рейсом Киев-Мюнхен.
В тот же день уехал за границу Александр Ярославский, чей кортеж сбил насмерть человека.
13 февраля из Украины вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий.
"В пресс-службе Ставницера уточнили Цензор.НЕТ, что бизнесмен улетел в командировку в Дубай на встречу с DP World. Там уточнили, что это давно запланированное мероприятие. Ставницер должен вернуться в ближайшее время".
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Государству.
Кто в государстве законноизбранная власть?
Порошенко, потому что на момент выборов Зеленский не владел украинским языком, и потому он самозванец, его даже в кандидаты регистрировать не имели права.
Вердикт: Порошенко по-прежнему законноизбранный Президент Украины, он - представитель исполнительной ветви власти государства, а исполнительная власть - и есть те, кого именуют "хозяин" (или "менеджер" по современному).
Досить відлякувати людей від Порошенка та ганьбити почесне звання порохобота.
На ростові теж сидить законообраний? Якщо в Австралії не в курсі, то Порошенко програв вибори, завдяки 72% біомаси. Знову президентом він стане на наступних виборах, а зараз рулить клован криворіжський.
Однако еще раз.
Проценты Зеленского на выборах не имеют никакого значения, потому что сам факт допущения к президентским выборам человека, не владеющим на момент выборов украинским языком, незаконен по Украинской Конституции, и потому результаты выборов - незаконны, потому Зеленский - самозванец, а не законноизбранный президент Украины.
Вы поняли?
Результаты президентских выборов незаконны независимо от набранных Зеленским процентом.
Это как с допингом в спорте: золотая медаль отбирается, если тесты показали, что победитель соревнований использовал допинг, ибо он вообще не должен был в таком случае допущен к соревнованиям.
Убедительно прошу перечитать мое объяснение еще раз, возможно, с карандашом в руках, чтобы понять логическую цепочку, это посильно даже Вашему интеллекту.
Я Вам даже помогу:
Зеленский не владел на момент выборов украинским языком -> допущение его в выборам незаконно -> Зеленский - не президент, а самозванец -> Президент по прежнему Порошенко, так как Зеленский - незаконно поставленный самозванец
Ответила я же Вам - и это последний мой ответ на ВСЕ ВАШИ БУДУЩИЕ КОММЕНТАРИИ, чтобы и сколько бы Вы не писали - вот по какой причине: передайте Вашим хозяевам, холуем которых Вы явлетесь, что в случае военного положения или еще какой чрезвычайной ситуации государство имеет полное право НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ частные предприятия, ежели государство считает, что данные предприятия имеют страгическое значение и именно государство обладает наилучшей возможностью обеспечения из бесперебойной работы.
Преценты в истории были, в США нацинализировали от железных дорог до целой отрасли (правда, отрасль не надолго),
Вы все поняли?
"И хорошего Вам настроения" (С)
Ще й цитувати мєдвєдку - це вже вапше хмиздєц якийсь відбувається.
Эти подонки Украину никогда своей страной не считали и только доили, доили, доили...
А теперь вдруг до подонков дошло, что Гетман вернулся!
Да кто же мог себе это представить, кто подумать мог такое, когда тля меньше чем 3 года назад заявила на стадионе прилюдно: "Я - ваш приговор".
А теперь приговор скоро вынесут олигархическим подонкам и лишь один вопрос будет на суде: а по какой статье из всех статьей, которые им светят, их сажать?
Отвечаю сразу: сажать эту падаль надо прежде всего за госизмену, за преступный сговор с иностранным государством.
У нас прекрасная возможность проверить дистанционное управление руками....
Запам'ятайте цю дату 13.02.2022 р. олігархічна п.здота покинула Україну...З цього Дня вони прирівнюються до 5 колони Кремля, та визнаються ворогами України нарівні з Х.йлом...Народ України вас не забуде !!!
посилиться, та вини залежно від обставин повернуться, або далі грабувати дуркуватий нарід який їх обрав ,або робити те саме,
тільки під владою *****, якщо ми програємо, з таким головнокомандуючим в нас є досить великі шанси що він або теж на літак сяде , або зільється .....
А то как за кредитами и льготами - щирі українці....
Всі хто віїхав в цей час з України потрібно лишати громадянства. І все націоналізувати.
наступна влада буде в наварі полюбому.
*****
Боты , кричали на , что встретят их с ПЗРК на взлете.
Но не сложилось ... видно во время не получили на руки заряд...
Смотрим далее полеты во сне и наяву героев не
заработанного шекеля !
Друг познается в беде.
Зачем нам такие бидэ ?
Жми сюда
и наблюдай за полетами депов и нуворишей в Австрию ,Италию , Испанию, Ландон, Баден-Баден т Соломоновы Острова.
https://www.flightradar24.com/50,31.22/9
Х/ф " Летите голуби".
"Во всю роняя кал"
А Беня крав та плакав
Крав знов і не тікав ...
Отдельные люди из Офиса президента отдали Харьков, который является важнейшим стратегическим городом у границы с Россией, под полный контроль представителям ОПЗЖ. Это Столар и Абрамович.
Еще одним участником "большой сделки", по информации издания, выступает нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, "который ввел своих людей в облсовет и Харьковский горсовет".В результате такого альянса, когда партия власти добровольно отдала роль "первой скрипки" в Харькове ОПЗЖ, рейтинги президента и "Слуги народа" в городе стремительно падают, а рейтинг ОПЗЖ пропорционально растет. А сам город скатывается вниз по всем показателям... Потому что отныне Харьков - это лишь доходная часть городского бюджета, которую осваивает узкий круг лиц согласно договоренностям городского головы с новыми партнерами", - говорится в статье.Новый мэр не принимает самостоятельных решений и в своей деятельности руководствуется не интересами города, а интересами тех, от кого он в данным момент зависим.
https://delo.ua/politics/smi-obyasnili-pocemu-zelenskii-prakticeski-poteryal-kontrol-nad-xarkovom-392613/
Назад лише мертвими!!