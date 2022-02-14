В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в Киеве в корпусе Гимназии восточных языков №1.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в г. Киеве.
"14 февраля в 01:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Львовская, 25, что в Святошинском районе столицы.
По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что горит кровля трехэтажного здания гимназии. Спасатели сразу приступили к тушению и поиску источников водоснабжения.
В 03:30 пожар был локализован на площади 2000 кв. м и в 04:39 ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что тушение пожара усложнялось тем, что здание старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня.
На месте происшествия были задействованы 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.
Жертв и пострадавших нет.
Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.
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https://youtu.be/sz9T0nQZXKc
Слід скласти чітку координаційну раду і проект відновення.
2.Пошкодження значні, але не катастрофічні, через деякі вікна 3-го (останнього) поверха, що розташовані зліва та по центру (портал), видно небо. Над лівим (спортзал) та правим флігелем дах зовсім не пошкоджено. Корпус молодших класів (будівля окремо) функціонує на всі 100.
3. Все буде добре!