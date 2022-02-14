В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в Киеве в корпусе Гимназии восточных языков №1.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в г. Киеве.

"14 февраля в 01:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Львовская, 25, что в Святошинском районе столицы.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что горит кровля трехэтажного здания гимназии. Спасатели сразу приступили к тушению и поиску источников водоснабжения.

В 03:30 пожар был локализован на площади 2000 кв. м и в 04:39 ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что тушение пожара усложнялось тем, что здание старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня.

На месте происшествия были задействованы 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

Также смотрите: Взрыв произошел в многоэтажке в Кропивницком. Погиб 1 человек, пострадали 3. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.











