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В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший в Киеве в корпусе Гимназии восточных языков №1.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в г. Киеве.

"14 февраля в 01:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Львовская, 25, что в Святошинском районе столицы.

По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что горит кровля трехэтажного здания гимназии. Спасатели сразу приступили к тушению и поиску источников водоснабжения.

В 03:30 пожар был локализован на площади 2000 кв. м и в 04:39 ликвидирован", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что тушение пожара усложнялось тем, что здание старой застройки с деревянными конструкциями и перекрытиями, что способствовало быстрому распространению огня.

На месте происшествия были задействованы 16 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава.

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Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара будут устанавливать правоохранительные органы.

В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС 01
В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС 02
В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС 03
В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС 04
В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС 05
В Киеве ночью загорелась гимназия восточных языков: жертв и пострадавших нет, - ГСЧС 06

Автор: 

Киев (25518) пожар (5944) ГСЧС (4966)


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Топ комментарии
+4
Это зелёные листья на деревьях?????????

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14.02.2022 10:49
+2
І ще багато чого. Хінді, фарсі, турецьку, тайську, Гімназія ця, безсумнівно, перлина на освітній карті України.
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14.02.2022 10:00
+1
ні. там вчать китайську, корейську і арабську та перську. якщо не помиляюсь.
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14.02.2022 08:15
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А мова нашіх північно-східних сусідів, також відноситься до "східних мов"?
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14.02.2022 07:51 Ответить
єврєйскій?
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14.02.2022 08:40 Ответить
язик це у собаки яким вона собі яйця лиже, а у людей мова
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14.02.2022 09:30 Ответить
ні. там вчать китайську, корейську і арабську та перську. якщо не помиляюсь.
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14.02.2022 08:15 Ответить
І ще багато чого. Хінді, фарсі, турецьку, тайську, Гімназія ця, безсумнівно, перлина на освітній карті України.
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14.02.2022 10:00 Ответить
"Не так страшні московські воші, як російськомовні гниди" (C.Петлюра). Русскій? за Зєлєнскава галасавал?
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14.02.2022 08:51 Ответить
Москвоязичниє, тому що омоскалені. Отаке-то , Опанасюков.
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14.02.2022 10:22 Ответить
А вот идеальный супер идеальный ..лук падения птиц, в нитке!!....все пошагово как в манускрипте Войнича. Вы скажете к чему это? А ваш пожар, это ...одно и то же....!!!
https://youtu.be/sz9T0nQZXKc
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14.02.2022 08:18 Ответить
Гімназія спалахнула не сама.Замовник підпалу почне на її місці забудову,от тоді й дізнаємось його прізвище.
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14.02.2022 09:22 Ответить
Ніхто її нікому не віддасть. Колектив та батьки неодноразово відбивали подібні атаки на Гімназію, а особливо цинічною була атака льва парцхаладзе в 2008(?) році.
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14.02.2022 09:55 Ответить
Сумніваюсь.Ви хочете сказати що колектив та батьки зможуть відновити спалену ,а потім залиту водою ,будівлю? І якщо припустити що їм це вдасться,то не факт що колись вночі знов не виникне пожежа в гімназії,бо надто дорого коштує земля на якій вона знаходиться.
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14.02.2022 11:26 Ответить
1.Посольства скинуться. Гімназія Східних Мов це якраз обє"кт їхнього здорового інтересу. Що там їм вартує відбудувати покрівлю та частково третій поверх, зробити ремонт. Багато працівників та й послів України у Східних країнах закінчили цей Заклад. Що для китайського Посольства найти 30-40 тис.дол? Турки теж дадуть, японці, тайці, а там і індуси з арабами підтянуться.
Слід скласти чітку координаційну раду і проект відновення.
2.Пошкодження значні, але не катастрофічні, через деякі вікна 3-го (останнього) поверха, що розташовані зліва та по центру (портал), видно небо. Над лівим (спортзал) та правим флігелем дах зовсім не пошкоджено. Корпус молодших класів (будівля окремо) функціонує на всі 100.
3. Все буде добре!
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15.02.2022 18:52 Ответить
дуже шкода,ця гімназія мені найбільше подобалась,хоть я не з Киева,знаю людей які там працюють викладачами((((
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14.02.2022 10:04 Ответить
Это зелёные листья на деревьях?????????

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14.02.2022 10:49 Ответить
..туи?
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14.02.2022 11:01 Ответить
Туи! Там на территории много хвойных
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14.02.2022 11:24 Ответить
Когда начнут рыть фундамент под геморойную свечу?
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14.02.2022 11:19 Ответить
..виталька с пацанами работает не покладая рук.. надо все успеть, ведь скоро война..
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14.02.2022 12:13 Ответить
Фу! Гидко читати подібну маячню нерозумної істотки.
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14.02.2022 22:12 Ответить
Київ перетворюється на клоаку, в розвинених державах нормою є будівництно на місці старих будівель співрозмірних об'єктів, це дає змугу тримати логістику в нормі, у нас же на кожному п'ятаку 30 поверхів женуть і насрати й на комунікації й на транспорт, бахнули свічку, прибутки по карманах і в ізраїль, тупі хохли все схавають.
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14.02.2022 19:03 Ответить
 
 