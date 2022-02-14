Таксисты протестуют в Киеве: требуют у компаний-агрегаторов повысить минимальные тарифы и снизить размер комиссии за свои услуги. ФОТОрепортаж

Утром 14 февраля в Киеве начался всеукраинский митинг таксистов. Водители требуют от компаний-агрегаторов повысить минимальные тарифы на перевозку и снизить размер комиссии за свои услуги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Митинг начался около 9 утра на улице Борщаговской в ​​Киеве.

Таксист Валентин Голубев в комментарии "Суспільному" рассказал, что одним из основных требований является уменьшение размера комиссии со стороны компаний-агрегаторов.

"Мы собрались для того, чтобы выразить свое мнение агрегаторам, которые на сегодняшний день очень плохо себя ведут. Они забирают у водителя около четверти его заработка. И так как сейчас очень много стоит газ, бензин, дизтопливо, водителю почти ничего не остается. Поэтому сейчас мы хотим провести эту акцию для того, чтобы агрегаторы к нам прислушались и снизили свой аппетит, снизили проценты комиссий, а также ненамного, но все же подняли тариф. Потому что сейчас тариф экономически невыгоден для водителя", - пояснил он.

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По словам водителя, к протестам присоединились таксисты, работающие с компаниями Uber, Bolt, Uklon, 838 и другими.

"Сейчас мало кто из водителей работает только с одной компанией. У каждого водителя есть две-три-четыре программы для сотрудничества с агрегаторами", - пояснил он.

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Голубев добавил, что 14 февраля водители не будут выходить на работу.

"Эта забастовка по всей Украине. Многие города столкнулись с этой проблемой, как и в Киеве, что, к сожалению, пассажиры не могут заказать машину", - заметил мужчина.

Таксист Александр Коноваленко рассказал, что требованием акции является увеличение размера минимального тарифа на перевозку.

"Хочу донести до агрегаторов мнение, чтобы они пересмотрели позицию относительно тарифов. Потому что на самом деле экономически невыгодно, необоснованно то, что сейчас происходит с тарифами. Я понимаю также пассажиров, которые хотят более-менее нормальные цены, но ведь и водителей надо понимать", – объяснил он.

Как отметил таксист, сейчас агрегаторы берут от 17 до 25 процентов комиссии от стоимости заказа. По его словам, с учетом стоимости топлива и обслуживания автомобиля, в случае размера минимального тарифа в 45-50 гривен водителю остается только около 10 гривен заработка.

По мнению таксиста, стоимость минимального заказа должна быть около 75 гривен.