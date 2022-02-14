Таксисты протестуют в Киеве: требуют у компаний-агрегаторов повысить минимальные тарифы и снизить размер комиссии за свои услуги. ФОТОрепортаж
Утром 14 февраля в Киеве начался всеукраинский митинг таксистов. Водители требуют от компаний-агрегаторов повысить минимальные тарифы на перевозку и снизить размер комиссии за свои услуги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Митинг начался около 9 утра на улице Борщаговской в Киеве.
Таксист Валентин Голубев в комментарии "Суспільному" рассказал, что одним из основных требований является уменьшение размера комиссии со стороны компаний-агрегаторов.
"Мы собрались для того, чтобы выразить свое мнение агрегаторам, которые на сегодняшний день очень плохо себя ведут. Они забирают у водителя около четверти его заработка. И так как сейчас очень много стоит газ, бензин, дизтопливо, водителю почти ничего не остается. Поэтому сейчас мы хотим провести эту акцию для того, чтобы агрегаторы к нам прислушались и снизили свой аппетит, снизили проценты комиссий, а также ненамного, но все же подняли тариф. Потому что сейчас тариф экономически невыгоден для водителя", - пояснил он.
По словам водителя, к протестам присоединились таксисты, работающие с компаниями Uber, Bolt, Uklon, 838 и другими.
"Сейчас мало кто из водителей работает только с одной компанией. У каждого водителя есть две-три-четыре программы для сотрудничества с агрегаторами", - пояснил он.
Голубев добавил, что 14 февраля водители не будут выходить на работу.
"Эта забастовка по всей Украине. Многие города столкнулись с этой проблемой, как и в Киеве, что, к сожалению, пассажиры не могут заказать машину", - заметил мужчина.
Таксист Александр Коноваленко рассказал, что требованием акции является увеличение размера минимального тарифа на перевозку.
"Хочу донести до агрегаторов мнение, чтобы они пересмотрели позицию относительно тарифов. Потому что на самом деле экономически невыгодно, необоснованно то, что сейчас происходит с тарифами. Я понимаю также пассажиров, которые хотят более-менее нормальные цены, но ведь и водителей надо понимать", – объяснил он.
Как отметил таксист, сейчас агрегаторы берут от 17 до 25 процентов комиссии от стоимости заказа. По его словам, с учетом стоимости топлива и обслуживания автомобиля, в случае размера минимального тарифа в 45-50 гривен водителю остается только около 10 гривен заработка.
По мнению таксиста, стоимость минимального заказа должна быть около 75 гривен.
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А, ну да, самолёты ж не летают.
ПРЯМИЙ знайшов тільки одного панікера із США.
У аеропорті все, як завжди.
У каждого своя профессия,и без такси в городе не обойтись
Топливо дорогое,амортизация,дороги ужасные,машины сыпяться,ремонт дорогой
Что водитель зарабатывает?их требование здравые,
- видача фіскальних чеків (а не "ой в мене нема/поламалось)
- повне страхування (а не " а шо я..а я нічо, то вони всьо" (і в такому роді)
- нормальний стан салону (а не так щоб скафандр тянуло одягти)
- дотримання ПДР (а не - " а шо проскочим")
це випадково таксисти не хочуть "вимагати"?!
Сделают дороже минимальный тариф - отсеяться те клиенты, для которых нынешний "минимальный" тариф был "максимальный" шо они себе могли позволить, так как их зарплаты никто повышать не будет. Как следствие - сократится количество клиентов а доходы водителей (в лучшем случае) останутся прежними.
Вот только есть один нюанс - налог скорей всего будет уже начисляться из расчёта новых тарифов...
Автопилоту проценты не нужны.
Вы переоцениваете умственные способности носителей дипломов.
2. По-моему Bolt берёт меньше всех -17%. Почему, для начала, все не перейдут туда? Хочется "всё и сразу"?
3. Даже 17% - это много. Тут я с таксистами согласен. Но это рынок: не хочешь - не работай. Создание подобного агрегатора - это затраты на несколько млн. грн. + содержать и обслуживать. Не думаю, что агрегаторы "гребут деньги лопатой". Их операционные затраты не маленькие (там один ФОТ в IT чего стоит!). Никто же не возмущается, что продуктовая розница работает со средней маржиналкой в 25%. Речь об элементарном возврате вложенных инвестиций.
Тобто таксисти самі ковалі свого щастя - чим більше охочих працювати в таксі тем меньший тариф, але якщо менший тариф то й охочих мало б ставати менше. Цілком ринкові відносини.
Коли йде сніг, чи ще щось, тариф одразу суттево підвищується і що? пасажирам страйкувати що менш ніж за 200грн 3 км не проїдеш? Ні, всі розуміють, закони попиту пропозиції, хочеш їхати плати більше, машин на всіх не вистачає.
Мабуть, наступний таксистний страйк буде проти споживачів, що замало їздять за переглянутим (підвищеним) тарифом.
А стосовно співправці з Убером чи Уклоном - то теж дивні вимоги, ніхто не примущує, хочешь співпрацюєш, не хочеш - не співпрацюєш (шукаєш клієнтів самостійно).
- жодна поважаюча себе таксо профспілка не буде надавати інформаційні послуги менш ніж за 30% (а Убер та Уклон вимагають від 17 до 25);
- бажаний мінімальний тариф в 100грн не витримає конкуренції з Убером та Уклоном, хто поїде за 100 якщо є пропозиція за 50?
- навіть якщо позакривати ті Убер та Уклон та ще й Болта, лишити тільки профспілкові - де знайти стільки клієнтів щб усі наявні таксисти мали роботу? Так, деяким вистачить кліентів але всім - ні, а зменшувати мінімальний тариф не можна. Тоді треба дозволити ковідну тисячу витрачати на таксі але то теж, тимчасово рішення.
см. Луддиты
Вас кормит пассажир - если цена будет повышена - идёте лесом.
СССР уже не будет - все богатые буратины ездят со своими водителями.
Что-то не нравится - нах на биржу труда !
На ваше место есть желающие.
Кто не даёт ?
Врачи и учителя должны оплачиваться по такой же схеме.
Таксомотор був оди називався Укрпромінвест з лічильником та пломбою, тверезим водієм якого лікар перевіряв, та на виїзді з парку перевіркою механіка на наявність несправності тебе на лінію не випустять мало того при заїзді теж перевірка авто мийка обов'язкова
А зараз не відомо хто з правом (жительства) їздить по Києву і вважаються туркмени узбеки та ін столичними таксистами ?це повний треш
Когда был дефицит и личных машин, и такси.
Когда парикмахер, мясник, таксист были хозяева жизни.
чем больше таксистов - тем ниже тарифы и наоборот. спрос-предложение.