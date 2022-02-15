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Миллиардер Косюк заверил, что он остается в Украине: "Сохраняю спокойствие и веду бизнес в рабочем ритме". ФОТО

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк заявил, что остается в Украине и работает в штатном режиме.

Об этом он написал на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"В своей жизни я давно придерживаюсь принципа, что действенная прививка от деструктива – делать то, что умеешь лучше всего. Поэтому сегодня (пост написано 14 февраля. - Ред.) я на рабочих встречах на Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов и на предприятии "Легко". Для меня важно быть рядом со своей командой, поддержать и успокоить людей", – рассказал Косюк.

"Одни считают самолеты, которые якобы улетели из Украины и ищут поводы для очередной негативной эмоции, а другие, среди которых и я, – продолжают сохранять спокойствие и принимать решения, которые идут на пользу государству и людям. МХП ведет бизнес в рабочем ритме. Именно так мы можем эффективнее всего помочь Украине сегодня! ВСУ защищают наши границы, дипломаты ведут борьбу и ищут политические инструменты выхода из ситуации, а мы в МХП вкладываем все свои силы в то, что умеем делать лучше всего – обеспечиваем продовольственную и экономическую безопасность нашей страны. Меньше эмоций – больше конструктива. И верьте в Украину!" – призвал бизнесмен.

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Миллиардер Косюк заверил, что он остается в Украине: Сохраняю спокойствие и веду бизнес в рабочем ритме 01

Автор: 

бизнес (1620) паника (45) Косюк Юрий (20)


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Топ комментарии
+11
я не знаю про косюка. я знаю как поступил богатый аграрий которого я знаю. он еще в 2014 году взял "под крыло" охотников района. создал охотничье общество. они конечно охраняют и его владения и возможно еще какие то указания выполняют - я не в курсе. но за последние три месяца он приобрел полный комплект оружия нарезного (из разрешенного) нанял инструкторов в Киеве и Днепре и 200 человек активно учатся на местности.
все это тихо и без помпы. в меру сил возможностей и желания. НО район точно спокоен.
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15.02.2022 08:48
+8
А какое мне дело до этого миллиардера. Не выехал и не выехал, в чём новость-то? В Украине большинство народа остаётся. В чём героическая отличительность этого персонажа от других оставшихся?
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15.02.2022 09:19
+5
Розворовали , блин, страну . А теперь яхты, самолеты перевозят на иные площадки в страны НАТО.
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15.02.2022 08:46
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І скільки він придбав патронів і гвинтівок для тероборони? Міг би допомогти добровольцям, які захищають його бізнес.
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15.02.2022 08:43 Ответить
Певно він створює фонд для наступних поколінь...Косюків.
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15.02.2022 08:46 Ответить
я не знаю про косюка. я знаю как поступил богатый аграрий которого я знаю. он еще в 2014 году взял "под крыло" охотников района. создал охотничье общество. они конечно охраняют и его владения и возможно еще какие то указания выполняют - я не в курсе. но за последние три месяца он приобрел полный комплект оружия нарезного (из разрешенного) нанял инструкторов в Киеве и Днепре и 200 человек активно учатся на местности.
все это тихо и без помпы. в меру сил возможностей и желания. НО район точно спокоен.
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15.02.2022 08:48 Ответить
Красава...без лишнего пафоса и для общины
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15.02.2022 08:53 Ответить
На то бабло,что Пэтя и Зеля ему выделили за последние годы можно было вооружить целую армию.Естественно-красава.
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15.02.2022 09:16 Ответить
А хіба штати та інші країни не дотують свій бізнес ?
Ти диви....
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15.02.2022 17:50 Ответить
Респект йому!
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15.02.2022 09:04 Ответить
Гнида, какая :"которые якобы улетели " - да улетели 💯% - сдрыстнули почти все ОПЗЖ опники ,,"слуги👿🐲", и штопанный Гордон
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15.02.2022 09:00 Ответить
Всі мільярдери білі і пушисті. Лише не чути про їх пожертви на переозброєння ЗСУ. В церкві за 5 копійок корєші ладні пукнути.
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15.02.2022 08:44 Ответить
Не всі білі і пушисті. У вас совкова ненависть до багатих чи що ?
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15.02.2022 08:46 Ответить
Мабуть до тих хто не платить податки, ховають гроші в офшорах і заказують закони в Раді під себе. Так ви ж не ховаєте гроші в ошорах, чого нервуєте?
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15.02.2022 09:08 Ответить
Я не нервую. Просто в наших людей одна лінія - багатий - отже крадій.
Про себе вони забувають.
А я кажу так. В нас рівень корупції ЗАХМАРНИЙ. Крадуть майже всі. Різниця тільки у можливостях.
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15.02.2022 09:14 Ответить
Просто потому что наши люди прекрасно знают, как именно сколачивались состояния большинства наших олигархов в 90ые. Да и в нынешние времена - как Вы совершенно верно говорите - заоблачный уровень коррупции. А кем он, этот уровень, создается? Рыбка-то гниет с головы.
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15.02.2022 09:58 Ответить
Просто всі країни починали з цього. З дикого капіталізму. А потім приходив ЗАКОН.
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15.02.2022 09:59 Ответить
Або НЕ приходив... є анекдот про капіталізм, дуже точно ілюструє реальність:
Людина хоче їсти. Шляхи вирішення проблеми.
Соціалізм - нагодувати рибкою
Капіталізм з рекламних плакатів - дати людині вудку, щоб вона наловила рибки і поїла
Реальний капіталізм - продати людині вудку в кредит під 200%, і забути їй сказати, що право на вилов риби теж тре купити в тих чуваків, котрим вона винна тепер ще за вудку.

А якщо серйозно, то закон не прийде для всіх. Тіко для обраних. І перелік там буквально - пальців на одній долоні вистачить. А іншим... він теж прийде, але кривий. Такий, що краще собі б лишили. Приблизно такий як в нас.
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15.02.2022 15:39 Ответить
Ну канєшно. Так буде допоки в країні голосуватимуть за примарний соціалізм, обираючи аферистів та грабіжників.
Якось у інших країнах всім закон. Лише в надто розумних якась кривляка.
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15.02.2022 15:49 Ответить
Саме так... Ви просто коли про капіталізм розповідаєте, то забуваєте, що це, зокрема - не тіко Німеччина або США.
Це і ... ПАР, наприклад. Бразилія. Мексика. Тіко не тільки в центрах міст...

Всім. Угу-угу. "Закон". Не "закон" а гроші на адвоката.
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15.02.2022 16:41 Ответить
Там таке ж беззаконня як і в нас.
Я беру приклад з найкращих. А ви з гірших. То така ваша доля.
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15.02.2022 16:51 Ответить
Я просто объективен.
Вы забываете произнести фразу полностью:
"Я беру приклад з незначної меншості кращих. А Ви - з переважної більшості гірших".
Да. Такая моя судьба. Судить по большинству.

Можно вопрос: А Вы таблетки от болезней себе по этому же принципу выбираете? Мол помогло 5 из 300 (реально "рабочий" капитализм по картинке как Вам хочется - это 5, ну 10 стран, а членов ООН поболее 300 за вычетом комми-КНР и Северной Кореи, остальные вполне себе капиталисты, со своей региональной спецификой просто) - вот потому и возьму?))

Вот возьмем на пример нашу с Вами страну. Результат капитализма с 1991 года - минус более 10,5 миллионов (!!!!) населения. Наших с Вами сограждан. 30 лет.... Боги, да когда ж до Вас дойдет-то?
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15.02.2022 16:59 Ответить
Знаєте..Дійсно, давайте спробуємо розібратись на прикладі ліків.
Візьмемо свічки від температури. Вони дійсно помагають, якщо їх використовувати згідно анотації, а пхати у ніздрі чи ковтати. Кричащий приклад, я би сказала. Дякую.
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15.02.2022 17:45 Ответить
А с чего вы взяли, что свечки используют не по анотации? Вы не допускаете, что просто есть... нормальные лекарства для уважаемых людей... а есть фуфломицин, только и всего...
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15.02.2022 19:00 Ответить
Аксіома -лише Бєня не білий і пушистий. А совковість -то і Байден і вся Європа в один голос твердять , що головний ворог України монополізм і олігархат. Байден і Джонсон - головні совки.
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15.02.2022 09:10 Ответить
Любите Беню ? От реально. З чого він бере бабло ? В нього як у Косюка є птахофабрика, якісь підприємства, які платять податки, працевлаштовують українців ?
Чи у Бені є ручний комік, телеканал і кілька впливових груп у ВР ?
І тому його відмазали від кримінальних злочинів, списали борги та штрафи на мільярди гривень і вручили ключі від державних енергетичних підприємств ?
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15.02.2022 09:16 Ответить
Пристрель Бєню, посади на палю... Щось реальне роби а не лише пиши ЛОЗУНГИ НА САЙТІ.
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15.02.2022 09:22 Ответить
Та йди роби.
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15.02.2022 09:23 Ответить
А ти лише ГНІВНО І ПОТУЖНО викривати його будеш. Ще дєсєртацію про те чмо напиши.
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15.02.2022 09:27 Ответить
Навіщо ?
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15.02.2022 09:31 Ответить
До речі, чому немає жодного слова про ставлення на Заході до монополізму та олігархату в Україні. Вічний перевід стрілок.
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15.02.2022 09:24 Ответить
Негативне ставлення. Але ж хіба наш през виконує свої обіцянки ? Він же дурить всіх.
Нагадати як обирали голову САП ?
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15.02.2022 09:29 Ответить
До речі. Це твоя робота і всіх сметунів, тільки вас днем з вогнем не відшукати...
Я ж тую Беню у владу не приводила.
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15.02.2022 09:24 Ответить
Переконаний, якби Президентом України був Кошулинський, за якого я голосував, ситуація була краща. А сортайх лайна розбирайтеся самі.
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15.02.2022 09:32 Ответить
А я не переконана. Його би заклювали в перший же рік.
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15.02.2022 11:10 Ответить
Не брешите ,Порошенко всегда помогал ВСУ И это ФАКТ
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15.02.2022 09:04 Ответить
Розворовали , блин, страну . А теперь яхты, самолеты перевозят на иные площадки в страны НАТО.
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15.02.2022 08:46 Ответить
НУ, ТИ Ж ЗВАЛИЛА, А ЇМ ЧОГО НЕ МОЖНА?
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15.02.2022 11:20 Ответить
Представить к награде. Герой.
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15.02.2022 08:46 Ответить
Все и всех вывез....Самолет прогревается в Жулянах.......
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15.02.2022 08:52 Ответить
Де ж Косюк іще зможе так наживатися на людях як не в Україні ? В Польщі курятина по 64 грн/кг , а Наша ряба по по 92 грн .Україна зараз Клондайк для кровососов .
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15.02.2022 08:55 Ответить
не трынди.

курятина - это почти единственное из продуктов, что у нас дешевле, чем в Европе.

Украина - крупнейший экспортер курятины
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15.02.2022 09:01 Ответить
И подсолнечного масла. Сравнишь цены масла за рубежом и у нас?
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15.02.2022 09:12 Ответить
статья о производителе курятины, а не о производителе масла
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15.02.2022 09:14 Ответить
Тебя хоть мордой о ценники в Варшаве и Праге...ты будешь вопить по цитатнику!
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15.02.2022 09:17 Ответить
Да не надо меня мордой в ценники.

Я и так признаю, что с нового года украинская цена на курицу стала выше польской.

В ЕС с нового года НДС стал 0 %
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15.02.2022 09:24 Ответить
Статья о Косюке вообще-то. Ты невнимательно читаешь. Да и какая разница: масло или курятина? Наши патриотичные миллиардеры добирают свою прибыль за счет внутреннего потребителя. Вот что тебе пытаются втолковать, а ты хрень несёшь какую-то.
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15.02.2022 09:21 Ответить
Хрень несёшь. Курятина, сахар, растительное масло, мука даже те которые Украина экспортирует, в ЕС дешевле
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15.02.2022 09:33 Ответить
Это потому, что у г-на Косюка юристы гениальные. Но это - было до 2021, потому как квоты сильно ограничили (формально увеличили, но и лазейку, которой г-н Косюк пользовался - прикрыли, а там обьемы куда как больше квот)
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15.02.2022 10:00 Ответить
133133, ціна в м.Лодзь на вчора , я пишу про те що Косюк ніяк не може нажертися , отримує від держави міліарди дотацій щоб знижувалась собівартість і курятина була більш доступна для громадян , а він ці гроші витрачає на бл#дєй і на яхти .
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15.02.2022 11:05 Ответить
1. Поляки отримують набагато більше дотацій.

2. З січня ставка ПДВ в Європі - 0 %, а в Україні 20 %

Поділи ціну в Україні на 1,2 і порівняй з польською
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15.02.2022 11:12 Ответить
Всегда все недовольные. Делает открыто - пиарится, делает скрытно - ничего не делает.
Если нигде не пишут, то это не значит, что не делает. А если не делает, то ваши посты на него ни никак не повлияют, но свой негатив внесут.
Займитесь своими делами, не раскачивайте ситуацию.
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15.02.2022 08:55 Ответить
Т.е. это Не Америка и Великобр.....раскачивает? Это граждане Украины Шатуны??? Ты бредишь.....
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15.02.2022 09:18 Ответить
Америка может быть и раскачивает, но она это делает в своих интересах, она тут не живет. А нам тут жить и в первую очередь нам необходимо вести себя правильно, а не плеваться ядом на любую новость
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15.02.2022 12:36 Ответить
А какое мне дело до этого миллиардера. Не выехал и не выехал, в чём новость-то? В Украине большинство народа остаётся. В чём героическая отличительность этого персонажа от других оставшихся?
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15.02.2022 09:19 Ответить
Соратник Пороха.
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15.02.2022 09:38 Ответить
Может подельник?
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15.02.2022 09:47 Ответить
Для зебилов да.
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15.02.2022 11:16 Ответить
Медаль уже выдали?
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15.02.2022 16:39 Ответить
 
 