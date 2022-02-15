Миллиардер Косюк заверил, что он остается в Украине: "Сохраняю спокойствие и веду бизнес в рабочем ритме". ФОТО

Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк заявил, что остается в Украине и работает в штатном режиме.

Об этом он написал на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"В своей жизни я давно придерживаюсь принципа, что действенная прививка от деструктива – делать то, что умеешь лучше всего. Поэтому сегодня (пост написано 14 февраля. - Ред.) я на рабочих встречах на Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов и на предприятии "Легко". Для меня важно быть рядом со своей командой, поддержать и успокоить людей", – рассказал Косюк.

"Одни считают самолеты, которые якобы улетели из Украины и ищут поводы для очередной негативной эмоции, а другие, среди которых и я, – продолжают сохранять спокойствие и принимать решения, которые идут на пользу государству и людям. МХП ведет бизнес в рабочем ритме. Именно так мы можем эффективнее всего помочь Украине сегодня! ВСУ защищают наши границы, дипломаты ведут борьбу и ищут политические инструменты выхода из ситуации, а мы в МХП вкладываем все свои силы в то, что умеем делать лучше всего – обеспечиваем продовольственную и экономическую безопасность нашей страны. Меньше эмоций – больше конструктива. И верьте в Украину!" – призвал бизнесмен.

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