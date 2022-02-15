Миллиардер Косюк заверил, что он остается в Украине: "Сохраняю спокойствие и веду бизнес в рабочем ритме". ФОТО
Миллиардер, владелец крупнейшего аграрного бизнеса "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк заявил, что остается в Украине и работает в штатном режиме.
Об этом он написал на своей странице в фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
"В своей жизни я давно придерживаюсь принципа, что действенная прививка от деструктива – делать то, что умеешь лучше всего. Поэтому сегодня (пост написано 14 февраля. - Ред.) я на рабочих встречах на Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов и на предприятии "Легко". Для меня важно быть рядом со своей командой, поддержать и успокоить людей", – рассказал Косюк.
"Одни считают самолеты, которые якобы улетели из Украины и ищут поводы для очередной негативной эмоции, а другие, среди которых и я, – продолжают сохранять спокойствие и принимать решения, которые идут на пользу государству и людям. МХП ведет бизнес в рабочем ритме. Именно так мы можем эффективнее всего помочь Украине сегодня! ВСУ защищают наши границы, дипломаты ведут борьбу и ищут политические инструменты выхода из ситуации, а мы в МХП вкладываем все свои силы в то, что умеем делать лучше всего – обеспечиваем продовольственную и экономическую безопасность нашей страны. Меньше эмоций – больше конструктива. И верьте в Украину!" – призвал бизнесмен.
Пожалуйста, подождите...
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все это тихо и без помпы. в меру сил возможностей и желания. НО район точно спокоен.
Ти диви....
Про себе вони забувають.
А я кажу так. В нас рівень корупції ЗАХМАРНИЙ. Крадуть майже всі. Різниця тільки у можливостях.
Людина хоче їсти. Шляхи вирішення проблеми.
Соціалізм - нагодувати рибкою
Капіталізм з рекламних плакатів - дати людині вудку, щоб вона наловила рибки і поїла
Реальний капіталізм - продати людині вудку в кредит під 200%, і забути їй сказати, що право на вилов риби теж тре купити в тих чуваків, котрим вона винна тепер ще за вудку.
А якщо серйозно, то закон не прийде для всіх. Тіко для обраних. І перелік там буквально - пальців на одній долоні вистачить. А іншим... він теж прийде, але кривий. Такий, що краще собі б лишили. Приблизно такий як в нас.
Якось у інших країнах всім закон. Лише в надто розумних якась кривляка.
Це і ... ПАР, наприклад. Бразилія. Мексика. Тіко не тільки в центрах міст...
Всім. Угу-угу. "Закон". Не "закон" а гроші на адвоката.
Я беру приклад з найкращих. А ви з гірших. То така ваша доля.
Вы забываете произнести фразу полностью:
"Я беру приклад з незначної меншості кращих. А Ви - з переважної більшості гірших".
Да. Такая моя судьба. Судить по большинству.
Можно вопрос: А Вы таблетки от болезней себе по этому же принципу выбираете? Мол помогло 5 из 300 (реально "рабочий" капитализм по картинке как Вам хочется - это 5, ну 10 стран, а членов ООН поболее 300 за вычетом комми-КНР и Северной Кореи, остальные вполне себе капиталисты, со своей региональной спецификой просто) - вот потому и возьму?))
Вот возьмем на пример нашу с Вами страну. Результат капитализма с 1991 года - минус более 10,5 миллионов (!!!!) населения. Наших с Вами сограждан. 30 лет.... Боги, да когда ж до Вас дойдет-то?
Візьмемо свічки від температури. Вони дійсно помагають, якщо їх використовувати згідно анотації, а пхати у ніздрі чи ковтати. Кричащий приклад, я би сказала. Дякую.
Чи у Бені є ручний комік, телеканал і кілька впливових груп у ВР ?
І тому його відмазали від кримінальних злочинів, списали борги та штрафи на мільярди гривень і вручили ключі від державних енергетичних підприємств ?
Нагадати як обирали голову САП ?
Я ж тую Беню у владу не приводила.
курятина - это почти единственное из продуктов, что у нас дешевле, чем в Европе.
Украина - крупнейший экспортер курятины
Я и так признаю, что с нового года украинская цена на курицу стала выше польской.
В ЕС с нового года НДС стал 0 %
2. З січня ставка ПДВ в Європі - 0 %, а в Україні 20 %
Поділи ціну в Україні на 1,2 і порівняй з польською
Если нигде не пишут, то это не значит, что не делает. А если не делает, то ваши посты на него ни никак не повлияют, но свой негатив внесут.
Займитесь своими делами, не раскачивайте ситуацию.