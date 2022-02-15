На здании мэрии Риги установили флаг Украины и подсветку в сине-желтом цвете. ФОТОрепортаж

Сине-желтый флаг был вывешен 14 февраля на здании мэрии столицы Латвии Риги в знак солидарности с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук посольства Украины в Латвии.

"В знак солидарности руководства и жителей Риги с Украиной, которая сейчас противостоит российской агрессии, посол Украины в Латвии Александр Мищенко вместе с главой Рижского самоуправления Мартыньшсом Статисом и вице-мером Риги Эдвардсом Смилтенсом торжественно установили флаг Украины на здании Рижского городского совета", - говорится в сообщении.







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Дипломаты указали, что "латвийская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что Украина не одна в своей борьбе за независимость с российской агрессией".

Флаг Украины и подсветка в украинских цветах на здании мэрии Риги будут до 20 февраля.