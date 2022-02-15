На здании мэрии Риги установили флаг Украины и подсветку в сине-желтом цвете. ФОТОрепортаж
Сине-желтый флаг был вывешен 14 февраля на здании мэрии столицы Латвии Риги в знак солидарности с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук посольства Украины в Латвии.
"В знак солидарности руководства и жителей Риги с Украиной, которая сейчас противостоит российской агрессии, посол Украины в Латвии Александр Мищенко вместе с главой Рижского самоуправления Мартыньшсом Статисом и вице-мером Риги Эдвардсом Смилтенсом торжественно установили флаг Украины на здании Рижского городского совета", - говорится в сообщении.
Дипломаты указали, что "латвийская сторона подтвердила неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнула, что Украина не одна в своей борьбе за независимость с российской агрессией".
Флаг Украины и подсветка в украинских цветах на здании мэрии Риги будут до 20 февраля.
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А наши.... писала блогересса(или как модно щас?) - ездила в Австрию когда сбили наш Ил-76 - так на нашем же посольстве даже ленточки черной не было на флаге, не говоря уже о приспускании.
И как это назвать.... ну ладно, воздастся и т.д., да-да.
Спасибо Польше, Англии, Турции, Чехии и всем кто с нами!
Спасибо нашему честному не коррумпированному Президенту Зеленскому В.!!!
Позор беглицам с прокацапской опзж и это мусорное ведро нужно выкинуть и запретить
это "г" как ранее запретили коммуняк краснозадых!!!!
За венгрию и германию - все понятно, они писюны хитрозадо-сцикливо-затурбованные((