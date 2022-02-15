60-летний мост через реку Сула восстанавливают в Полтавской области, - "Укравтодор". ФОТО
В Полтавской области вблизи села Липовое по трассе Н-08 Борисполь – Мариуполь проходит ремонт 60-летнего моста через реку Сула.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.
"Мост построен в 1962 году. До начала ремонта сооружение не выдерживало современных нагрузок, отдельные элементы моста – деформационные швы и опорные части под железобетонным пролетом – находились в нерабочем состоянии", – рассказывают в дорожном ведомстве.
Начать работы на объекте решили с самого металлического пролетного строения, ведь оно является самым проблемным участком. Уже завершено бетонирование опоры №8 и начаты аналогичные работы на опоре №7.
Вместе с тем идет демонтаж опор, устройство шпунтового ограждения, армирование для дальнейшего бетонирования, возведение временной эстакады и монтажного островка.
Также строители готовятся к началу работ на опоре №6.
Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года по всей Украине было отремонтировано и построено более 7 тысяч километров дорог.
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До чого тут ваш ******* преЗЕдент і шо в нього за "програма"?
2. Вы видели в открытом доступе сметы? Только объем и сумма.
3. Обращаться на "ты" к человеку которого не знаете не делает Вам чести. Кстати, это черта присущая истинным кацапо-малороссам, а не украинцам.
Тоді два питання: 1. Чи можливе держ будівництво за будь-які інші кошти, окрім бюджетних? 2. Хто ініціював дане будівництво?
2. ви в курсі як працює система капітального будівництва, ремонту і експлуатації? Ремонт моста відбувається в не залежності, від того, хто Президент України і чи є на кожному стовпі нагадування про якусь міфічну "Програму Президента". Існують терміни капітального і поточного ремонту усіх споруд, існують служби експлуатації, які це контролюють і складають плани цих ремонтів. ПреЗЕдент Зеленський навряд чи знає, де знаходиться річка Сула, не кажучи вже про ініціацію ремонту моста через неї.
2. В курсі. Та для того, щоб ремонти та будівництво відбувалось в межах встановлених термінів потрібно що? Фінансування. А фінансування держбудівництва закладається де? У законі про держбюджет. А за закон своєю більшістю голосує хто?