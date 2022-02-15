60-летний мост через реку Сула восстанавливают в Полтавской области, - "Укравтодор". ФОТО

В Полтавской области вблизи села Липовое по трассе Н-08 Борисполь – Мариуполь проходит ремонт 60-летнего моста через реку Сула.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост построен в 1962 году. До начала ремонта сооружение не выдерживало современных нагрузок, отдельные элементы моста – деформационные швы и опорные части под железобетонным пролетом – находились в нерабочем состоянии", – рассказывают в дорожном ведомстве.

Начать работы на объекте решили с самого металлического пролетного строения, ведь оно является самым проблемным участком. Уже завершено бетонирование опоры №8 и начаты аналогичные работы на опоре №7.

Вместе с тем идет демонтаж опор, устройство шпунтового ограждения, армирование для дальнейшего бетонирования, возведение временной эстакады и монтажного островка.

Также строители готовятся к началу работ на опоре №6.

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Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года по всей Украине было отремонтировано и построено более 7 тысяч километров дорог.