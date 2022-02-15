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60-летний мост через реку Сула восстанавливают в Полтавской области, - "Укравтодор". ФОТО

В Полтавской области вблизи села Липовое по трассе Н-08 Борисполь – Мариуполь проходит ремонт 60-летнего моста через реку Сула.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, информирует Цензор.НЕТ.

"Мост построен в 1962 году. До начала ремонта сооружение не выдерживало современных нагрузок, отдельные элементы моста – деформационные швы и опорные части под железобетонным пролетом – находились в нерабочем состоянии", – рассказывают в дорожном ведомстве.

Начать работы на объекте решили с самого металлического пролетного строения, ведь оно является самым проблемным участком. Уже завершено бетонирование опоры №8 и начаты аналогичные работы на опоре №7.

Вместе с тем идет демонтаж опор, устройство шпунтового ограждения, армирование для дальнейшего бетонирования, возведение временной эстакады и монтажного островка.

Также строители готовятся к началу работ на опоре №6.

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Как ранее сообщил координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение 2021 года по всей Украине было отремонтировано и построено более 7 тысяч километров дорог.60-летний мост через реку Сула восстанавливают в Полтавской области, - Укравтодор 01

60-летний мост через реку Сула восстанавливают в Полтавской области, - Укравтодор 02

Автор: 

Укравтодор (663) Большая стройка (728) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+15
Платники податків, за гроші платників податків, будують дороги для платників податків.
До чого тут ваш ******* преЗЕдент і шо в нього за "програма"?
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15.02.2022 11:51
+4
Более того, плательщики налогов должны требовать у преЗедента отчет о использовании доверенных ему денег, проверять качество работ и т.д.!!! Не будем этого делать будут красть как и крали до этого!
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15.02.2022 12:04
+2
1. Где Вы увидели утверждение о непричастности преЗедента в моем посте?
2. Вы видели в открытом доступе сметы? Только объем и сумма.
3. Обращаться на "ты" к человеку которого не знаете не делает Вам чести. Кстати, это черта присущая истинным кацапо-малороссам, а не украинцам.
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15.02.2022 13:33
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Платники податків, за гроші платників податків, будують дороги для платників податків.
До чого тут ваш ******* преЗЕдент і шо в нього за "програма"?
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15.02.2022 11:51 Ответить
Более того, плательщики налогов должны требовать у преЗедента отчет о использовании доверенных ему денег, проверять качество работ и т.д.!!! Не будем этого делать будут красть как и крали до этого!
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15.02.2022 12:04 Ответить
А як же трєбовать атчьота у прєзЄдєнта, якщо ти стверджуєш, що прєзЄдєнт тут ніпрічьом? Сама послідовність. До речі, документи у відкритому доступі Можеш бігти правєрять.
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15.02.2022 13:11 Ответить
1. Где Вы увидели утверждение о непричастности преЗедента в моем посте?
2. Вы видели в открытом доступе сметы? Только объем и сумма.
3. Обращаться на "ты" к человеку которого не знаете не делает Вам чести. Кстати, это черта присущая истинным кацапо-малороссам, а не украинцам.
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15.02.2022 13:33 Ответить
Вже четвертий раз тут потрапляю на подібні умозаключєнія і кожного разу автор намагається подати це як невідоме раніше світу одкровення.
Тоді два питання: 1. Чи можливе держ будівництво за будь-які інші кошти, окрім бюджетних? 2. Хто ініціював дане будівництво?
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15.02.2022 13:16 Ответить
1. немає бюджетних коштів, державних коштів - це усе кошти платників податків.
2. ви в курсі як працює система капітального будівництва, ремонту і експлуатації? Ремонт моста відбувається в не залежності, від того, хто Президент України і чи є на кожному стовпі нагадування про якусь міфічну "Програму Президента". Існують терміни капітального і поточного ремонту усіх споруд, існують служби експлуатації, які це контролюють і складають плани цих ремонтів. ПреЗЕдент Зеленський навряд чи знає, де знаходиться річка Сула, не кажучи вже про ініціацію ремонту моста через неї.
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15.02.2022 13:31 Ответить
1. А доходи від зовнішньоекономічної діяльності - це в бюджет чи ні? Гугліть джерела наповнення бюджету.
2. В курсі. Та для того, щоб ремонти та будівництво відбувалось в межах встановлених термінів потрібно що? Фінансування. А фінансування держбудівництва закладається де? У законі про держбюджет. А за закон своєю більшістю голосує хто?
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15.02.2022 13:40 Ответить
Ну что вы такое говорите. Дороги строятся за оффшорые деньги ЗЕ и Коломойшы.
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16.02.2022 21:56 Ответить
Зачем ремонтировать. Надо было построить новый.
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15.02.2022 12:24 Ответить
А перед тим разваліть старий!
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15.02.2022 13:20 Ответить
це майже рік вже триває. не соромноґ7
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15.02.2022 13:47 Ответить
Краще вказалиб плануємо завершити будівництво на яку дату і фото свіжі про виконані роботи! Об'їзд цієї ділянки через Чернобай та Іржавец це триндець!
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15.02.2022 14:57 Ответить
 
 