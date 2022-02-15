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Меморандум о возобновлении европути до границы с Польшей подписали во Львове, - ОГА. ФОТО

Во вторник, 15 февраля, соответствующий меморандум подписали все стороны, которые будут участвовать в восстановлении этого железнодорожного участка, - члены правления Укрзализныци, глава Львовской ОГА, а также главы Рава-Русской и Добросинско-Магеровской громад.

Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.

Проект будет реализовываться в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". "Общий проект предполагает строительство евроколеи между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должно стать прокладывание нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей", - пояснил Козицкий.

По его словам, сразу после подписания меморандума специалисты приступают к разработке проектной документации стоимостью 4 млн гривен.

Ранее уже сообщалось, что реконструкция евроколеи Рава-Русская – Госграница (Гребенное) была поддержана и польскими партнерами.

Этот участок евроколеи не эксплуатируется с 2005 года.

В реконструкции уже нуждаются и сами пути, и вокзал в Рава-Русской. Реализовать проект планируется за два года. Сейчас ширина железнодорожного пути на участке Рава-Русская – Гребенное – Варшава составляет 1435 мм (это европейский стандарт). А между станциями Львов и Рава-Русская, как и по всей Украине, – 1520 мм.

Разница в ширине путей является причиной вынужденной задержки, которая необходима для того, чтобы переустановить тележки подвижного состава. Самым коротким и удобным железнодорожным сообщением (339 км) между Варшавой и Львовом является путь через пограничный переход Гребенне – Рава-Русская.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск скоростного железнодорожного сообщения между столицами Украины и Польши.

Также читайте: Украина и Польша готовят запуск скоростного железнодорожного сообщения между Киевом и Варшавой

Меморандум о возобновлении европути до границы с Польшей подписали во Львове, - ОГА 01
Меморандум о возобновлении европути до границы с Польшей подписали во Львове, - ОГА 02

Автор: 

железная дорога (1412) Большая стройка (728) Львовская область (2903)


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Топ комментарии
+7
Чому би нам не переходити на євроколію всією країною ?
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15.02.2022 14:10
+5
Враховуючи стан полотна яке потребує заміни на ******* безшовного типу то можна почати перехід на евроколію. Тим більше що це сприятиме суттєвому зменшенню трафіку з сторони **********. І суттєво ускладнить логістику окупантів в випадку війни.
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15.02.2022 14:26
+3
Все одно треба переходити.
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15.02.2022 14:14
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Чому би нам не переходити на євроколію всією країною ?
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15.02.2022 14:10 Ответить
Московія буде проти.
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15.02.2022 14:12 Ответить
а ти порахуй кошти на це
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15.02.2022 14:13 Ответить
Все одно треба переходити.
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15.02.2022 14:14 Ответить
"лЄщЄнко" -- проти! Якщо візьмуться ще за такий проєкт, то через рік йому не буде чим виплачувати його 300000 грн. щомісяця
---
Взагалі, не в колії річ. Країни Балтії не перейшли, але це не заважає їм бути частиною цивілізованого світу.
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15.02.2022 14:20 Ответить
Країни Балтії не мають спільного кордону ж ЄС.
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15.02.2022 14:21 Ответить
А Польщу вже з ЕС вигнали?
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15.02.2022 14:24 Ответить
Одна країна має. Певно бажаючих використовувати колію не так багато.
Але ж наша країна значно більша. Гріх не перебудувати.
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15.02.2022 14:30 Ответить
Все впирається у гроші Для того щоб перейти на "євроколію" саме головне - виготовлення колісної пари для вагонів і вузла кріплення рейки на бетонній шпалі Колісні пари у нас роблять Справа за розробкою вузла кріплення Якщо це вдасться зробить то проблема буде лише в наявності грошей на їх виготовлення та переобладнання залізниць Але й це - багаторічна програма!
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15.02.2022 14:54 Ответить
Ні, це далеко не найголовніше. Бетонні шпали і залізне кріплення рейки до них -- це low-tech продукт, що абсолютно міг би почати випускатися заводами в Україні у стислі строки. Там немає нічого складного.

Найбільш серйозна річ -- це системи керування і сигналізації, які с****й совок, звісно, зробив несумісними з європейськими. Ну й три кіловольти постійного струму, які хтозна чого досі є в Україні, і через які Україна постійно має думати про "двосистемні електровози" всередині країни, замість того, щоб викинути нарешті совкові випрямлячі і уніфікувати всю країну на 25 кВ змінного струму.
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15.02.2022 15:15 Ответить
Ви справді вивчали географію в школі?
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15.02.2022 14:24 Ответить
Пане, ви "в темі"?

Про проєкт Rail Baltica чули?
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15.02.2022 15:01 Ответить
So?
Ключове слово "проєкт". І все робитиметься коштом ЄС. Самі вони не поспішали негайно переходити.
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15.02.2022 15:06 Ответить
Каунас-Білосток вже є 1435-мм колія. Це не схоже просто на "проєкт".

До кінця цього десятиліття збудують Каунас-Рига-Таллінн (через Пярну). Принаймні, дуже хотілося б у це вірити.
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15.02.2022 15:11 Ответить
От і добре. Але коштом Унії. І без "лЄщЄнків" у наглядовій раді
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15.02.2022 15:13 Ответить
Це без сумніву
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15.02.2022 15:16 Ответить
ты посчитал уже?)...подскажи...
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15.02.2022 14:28 Ответить
вартість десь 10 млн гривень якщо будувати з нуля. Якщо вже є насип тоді дешевше. В Україні десь 21 000 км шляхів разом з окупованими територіями. Тобто не більше 210 мільярдів гривень. Сума не маненька, але ще треба додати закупівлю нових вагонів, а це десь 40 к баксів за один. Це десь 10 мільярдів найбільше. Якщо розробити програму то за 10 років можна перейти, хоча хто там буде це робити, кого я обманюю.
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15.02.2022 14:56 Ответить
Німці у 41-му за один день "перешивали" 60..80 км на нову ширину колії (на дерев'яних шпалах, природно). Це з обладнанням 1939-го року випуску.

Цікаво, а Ви порахували кошти? Скільки вийшло?

Може не у коштах взагалі справа, а в тому, що у коє-кого з рашкою і білорашкою "ґешефт", що вимірюється сотнею товарних вагонів за день?
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15.02.2022 15:04 Ответить
потому и проиграли
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15.02.2022 16:49 Ответить
О, то буде дубневичам роботи на декілька поколінь ))))
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15.02.2022 14:28 Ответить
Враховуючи стан полотна яке потребує заміни на ******* безшовного типу то можна почати перехід на евроколію. Тим більше що це сприятиме суттєвому зменшенню трафіку з сторони **********. І суттєво ускладнить логістику окупантів в випадку війни.
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15.02.2022 14:26 Ответить
всю сеть железки в Украине на ширину евростандарта!...за счет беглых олигархов!
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15.02.2022 14:30 Ответить
який сенс взагалі тримати колії російського стандарту.
потрібно всі колії, що йдуть з міст поблизу кордону до ЄС ,переробити на євроколію.
І робити всі вивантаження - завантаження на нашій території.
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15.02.2022 14:36 Ответить
Більш того, потрібно всі колії на схід від Дніпра терміново переводити на 1435 мм. А потім і по решті країни. Природно, всі пункти перевстановлення візків перенести зі Львівщини-Буковини-Закарпаття на Харківщину і Сумщину (ну й до білоруського кордону, природно).
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15.02.2022 15:08 Ответить
Професійна https://www.fabrik-studio.com фотостудія у Львові - завжди класні фотки
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27.04.2022 00:00 Ответить
 
 