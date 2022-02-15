Меморандум о возобновлении европути до границы с Польшей подписали во Львове, - ОГА. ФОТО
Во вторник, 15 февраля, соответствующий меморандум подписали все стороны, которые будут участвовать в восстановлении этого железнодорожного участка, - члены правления Укрзализныци, глава Львовской ОГА, а также главы Рава-Русской и Добросинско-Магеровской громад.
Об этом в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает Цензор.НЕТ.
Проект будет реализовываться в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка". "Общий проект предполагает строительство евроколеи между Варшавой и Киевом через Львов. Первым его этапом должно стать прокладывание нового 8-километрового отрезка узкоколейки между Рава-Русской и Госграницей", - пояснил Козицкий.
По его словам, сразу после подписания меморандума специалисты приступают к разработке проектной документации стоимостью 4 млн гривен.
Ранее уже сообщалось, что реконструкция евроколеи Рава-Русская – Госграница (Гребенное) была поддержана и польскими партнерами.
Этот участок евроколеи не эксплуатируется с 2005 года.
В реконструкции уже нуждаются и сами пути, и вокзал в Рава-Русской. Реализовать проект планируется за два года. Сейчас ширина железнодорожного пути на участке Рава-Русская – Гребенное – Варшава составляет 1435 мм (это европейский стандарт). А между станциями Львов и Рава-Русская, как и по всей Украине, – 1520 мм.
Разница в ширине путей является причиной вынужденной задержки, которая необходима для того, чтобы переустановить тележки подвижного состава. Самым коротким и удобным железнодорожным сообщением (339 км) между Варшавой и Львовом является путь через пограничный переход Гребенне – Рава-Русская.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что программа Владимира Зеленского предусматривает запуск скоростного железнодорожного сообщения между столицами Украины и Польши.
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Взагалі, не в колії річ. Країни Балтії не перейшли, але це не заважає їм бути частиною цивілізованого світу.
Але ж наша країна значно більша. Гріх не перебудувати.
Найбільш серйозна річ -- це системи керування і сигналізації, які с****й совок, звісно, зробив несумісними з європейськими. Ну й три кіловольти постійного струму, які хтозна чого досі є в Україні, і через які Україна постійно має думати про "двосистемні електровози" всередині країни, замість того, щоб викинути нарешті совкові випрямлячі і уніфікувати всю країну на 25 кВ змінного струму.
Про проєкт Rail Baltica чули?
Ключове слово "проєкт". І все робитиметься коштом ЄС. Самі вони не поспішали негайно переходити.
До кінця цього десятиліття збудують Каунас-Рига-Таллінн (через Пярну). Принаймні, дуже хотілося б у це вірити.
Цікаво, а Ви порахували кошти? Скільки вийшло?
Може не у коштах взагалі справа, а в тому, що у коє-кого з рашкою і білорашкою "ґешефт", що вимірюється сотнею товарних вагонів за день?
потрібно всі колії, що йдуть з міст поблизу кордону до ЄС ,переробити на євроколію.
І робити всі вивантаження - завантаження на нашій території.