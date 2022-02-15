Стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141 прошли в районе ООС. ФОТОрепортаж

В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Сегодня на одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.















