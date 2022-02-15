Стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141 прошли в районе ООС. ФОТОрепортаж
В районе проведения операции Объединенных сил прошли стрельбы из ПТРК NLAW и гранатометов M-141.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"Сегодня на одном из полигонов Донбасса прошли занятия по огневой подготовке с участием ряда подразделений из состава Объединенных сил. Военнослужащие отработали выход на огневой рубеж и выполнили первоначальное упражнение стрельб из противотанковых ракетных комплексов NLAW и гранатометов M-141 по неподвижным целям", – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+66 Stark Pro
показать весь комментарий15.02.2022 19:56
+55 San Luk
показать весь комментарий15.02.2022 20:07
+45 Бандерівець
показать весь комментарий15.02.2022 20:12
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не сцить. Спочатку Воронеж.
ОЦЕ ЛЮБОВ!
Молодці, смерть москалям, героям тричі СЛАВА !!!
попадание в тос Сирия
Позор нашей власти за то, что провалило ракетную программу.
Тебе не сюда, тебе назад, к своему зомбоящику.
Якщо так непохазяйськи пуляти то на орків мало що залишиться.