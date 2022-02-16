Разведчик террористической группировки "Восток" задержан в Донецкой области, - контрразведка СБУ. ФОТО
Участник незаконных вооруженных формирований ОРДЛО "Оплот" и "Восток" задержан в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Контрразведчики установили, что он является уроженцем Мирнограда в Донецкой области, и входил в состав группировок террористов "Оплот" и "Восток". Как разведчик он собирал данные о позициях и перемещениях подразделений Вооруженных Сил Украины на территории региона.
Из-за конфликта с главарями террористов и угроз физической ликвидацией он пытался проникнуть на контролируемую правительством территорию Украины.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Также принимаются меры по проверке информации о его причастности к деятельности российских спецслужб.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности.
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