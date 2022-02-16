Зеленский прибыл в Ривненскую область, где будет наблюдать за военными учениями. ФОТО
Сегодня, 16 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку, в рамках которой посетит Ривненскую и Донецкую области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что президент уже прибыл в Ривненскую область. В Ривненской области глава государства будет наблюдать за проведением военных учений.
В Донецкой области Владимир Зеленский ознакомится с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и встретится с украинскими военнослужащими.
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Плац мылом вымыли? Траву уже покрасили в воинской части?
Только СИСТЕМНЫЕ учения (с боевыми) ВСЕХ частей повышают боеспособность ВСУ, а не парадно-демонстрационные посещения полигонов, прости господи, "Верховным главнокомандующим"
Пишут в Италии,на своей вилле загорает с дитями.
я багато спостерігав за канатоходцями, але ходити по канату так і не навчився
А где-же его белый конь, не котором он сидит с саблей наголо?