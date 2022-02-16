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Зеленский прибыл в Ривненскую область, где будет наблюдать за военными учениями. ФОТО

Сегодня, 16 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку, в рамках которой посетит Ривненскую и Донецкую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что президент уже прибыл в Ривненскую область. В Ривненской области глава государства будет наблюдать за проведением военных учений.

Зеленский прибыл в Ривненскую область, где будет наблюдать за военными учениями 01

В Донецкой области Владимир Зеленский ознакомится с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и встретится с украинскими военнослужащими.

Также читайте: Украинцев объединяет желание жить в мире, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) военные учения (3457) Офис Президента (1797) Ровенская область (1233)


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Топ комментарии
+22
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16.02.2022 11:48
+16
Поінформовані джерела в ОПУ стверджують, що на честь Дня єдності Володимир Зеленський облетить на гелікоптері по периметру територію України, тримаючи за руку Ігоря Коломойського)))
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16.02.2022 11:47
+14
Буде фотки пересилати кацапам?
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16.02.2022 11:43
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Буде фотки пересилати кацапам?
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16.02.2022 11:43 Ответить
та не, вон гогилашвили собирается телефон из рук чувака выбить, который снимает
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16.02.2022 12:12 Ответить
Так, на дальньому плані ходить помічник депутата госдури Валуєва Гонгілашвілі з дружиною, яка цілувала зірку із зображенням пуйла в москві. Той дасть оцінку боєспособності ВСУ... А хтось там каже,що Вова став патріотом. Так став, тільки кого патріотом?
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16.02.2022 14:31 Ответить
Буде. Навіть не сумнівайтеся. 😊 От л ше спочатку Єрмаку, в вже той - кацапам. Ви ж розумієте, що іншого інтересу у нього там бути не може. З його психо-емоційним розвитком підлітка набагато цікавіше спостерігати у дірку у жіночій бані за дівчатами, ніж на полігоні за військовими. Ну і однозначно нині з кожного електрочайника будуть показувати патріотично-мілітарні відосіки з квартальним генераліссімусом.
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16.02.2022 12:36 Ответить
И белорус там какой-то. Не дайте им остаться вместе!!!
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16.02.2022 11:43 Ответить
Передати агентурні данні своїм кремліським господарям!
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16.02.2022 11:44 Ответить
и зелох в образе "зеленого человечка без опознавательных знаков"
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16.02.2022 11:54 Ответить
А зачем ему опознавательные знаки?У него справка уклониста есть.Наверное впервые в истории уклонист стал говнокомандующим.Да еще к тому же Верховным.
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16.02.2022 13:59 Ответить
Может шальную пулю словит...будем держать кулаки
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16.02.2022 11:43 Ответить
по такому поводу всем холостые раздадут
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16.02.2022 11:52 Ответить
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16.02.2022 11:44 Ответить
Хоч би шальне щось до нього в бліндаж залетіло
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16.02.2022 11:46 Ответить
Хоть магазины от автоматов не отберут у бойцов, как в 2019 году, если не ошибаюсь?....
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16.02.2022 11:47 Ответить
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16.02.2022 11:47 Ответить
зачетный броник-бра ленкин наверное
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16.02.2022 11:53 Ответить
Да. У Х***ла покруче. От головы до ног. Надо 7 охранников помогали снять штаны и посрать и жопу подтереть
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16.02.2022 12:14 Ответить
Поінформовані джерела в ОПУ стверджують, що на честь Дня єдності Володимир Зеленський облетить на гелікоптері по периметру територію України, тримаючи за руку Ігоря Коломойського)))
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16.02.2022 11:47 Ответить
він його за руку і так постійно тримає тільки сфінктером.
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16.02.2022 11:52 Ответить
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16.02.2022 14:03 Ответить
... тримаючись за руку Ігоря Коломойського
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16.02.2022 12:08 Ответить
Они другую республику облетать будут.
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16.02.2022 14:05 Ответить
И этот туда же, все на учения, а вы живите выживая. Похоже все кинулись за мир, Россия себе, НАТО себе, а чем мы хуже?
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16.02.2022 11:48 Ответить
А нахера он там нужен? Он что-то в этом понимает?
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16.02.2022 11:48 Ответить
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16.02.2022 11:48 Ответить
бронепамперс хоть одел?
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16.02.2022 11:49 Ответить
И опять на форме у Чувырлы ни шеврона, ни флага...
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16.02.2022 11:50 Ответить
до надувної плечистої фуфайки надувному Зєлєніну не вистачає тільки надувного брєвна Лєніна..
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16.02.2022 11:51 Ответить
Покатати його на надувному танку )))))
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16.02.2022 11:54 Ответить
судя по тому как его мотыляет по стране - скоро уйдет в отпуск
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16.02.2022 11:51 Ответить
работает на износ
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16.02.2022 12:25 Ответить
За звичай у таких іздєлій "одноразовий" ізнос 😊
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16.02.2022 12:41 Ответить
А чого такі мішки під очима ? Власна війна з "зеленим змієм" ?
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16.02.2022 11:53 Ответить
Главный военный эксперт Украины будет наблюдать за учениями ...
Плац мылом вымыли? Траву уже покрасили в воинской части?
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16.02.2022 11:54 Ответить
Владімір,ти де на полігоні в Дубно бачив плац? Це єдиний полігон,де можна стріляти ракетами.Не знав? І з ,Градів" можно дати залп. Сам на полігоні 4 рази в самі морози приймав участь в розгортанні артполку і в дивізійних навчаннях. А може вже зробили плац,тобі видніше...
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16.02.2022 13:41 Ответить
Борис, пост мой был не про полигон и не про плацы. Пост был про голимую PR показуху, которой постоянно занимается Зеленский.
Только СИСТЕМНЫЕ учения (с боевыми) ВСЕХ частей повышают боеспособность ВСУ, а не парадно-демонстрационные посещения полигонов, прости господи, "Верховным главнокомандующим"
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16.02.2022 14:19 Ответить
Грудь нараспашку, решительный такой, хоть в военкомат на медкомиссию!
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16.02.2022 11:55 Ответить
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16.02.2022 12:32 Ответить
Ze может полететь даже без вертолета, достаточно бульбулятора, чем его и обеспечит бульбаш.
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16.02.2022 11:55 Ответить
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16.02.2022 11:56 Ответить
Подзорную трубу не забыл?)
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16.02.2022 11:56 Ответить
И шо, Ленка отпустила этого полтораметрового дрыща на полигон? Тем стреляют, хоть и холостыми и буба опять с перепугу жиденько обсерет все свои штаны и машину, на которой его привезли.
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16.02.2022 11:57 Ответить
Так ее в Украине нет!
Пишут в Италии,на своей вилле загорает с дитями.
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16.02.2022 12:36 Ответить
Вот гадюка, в самый ответственный момент... Наверное, наняла бубе няньку.
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16.02.2022 12:58 Ответить
С первого дня! Правда,первая плохо справлялась,зато вторая(Ермак)- самое то.
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16.02.2022 18:33 Ответить
Да, и Ленка подбирала их по скорости. Замены обосранных штанов бубы криворожского.
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16.02.2022 19:20 Ответить
і шо воно йому дасть?
я багато спостерігав за канатоходцями, але ходити по канату так і не навчився
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16.02.2022 12:00 Ответить
Самое ржачное,что зелупа потом попрется в Мариуполь ,-из за того,что гудок переиграл зекрыс и приехал именно туда -теперь зелупе приходится не отставать в "патриотизме"
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16.02.2022 12:04 Ответить
Маємо президента універсала. У 2014 році спостірігав за реальними бойовими діями російських найманців і їх військових в Горлівці, коли вони вбивали військових ЗСУ, захоплювати танк, а сьогодні буде спостерігати навчання військових ЗСУ. А дружина переписувала кількість військ, які рухаються в бік ворога. В кого ще є такий вумний президент?
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16.02.2022 12:12 Ответить
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16.02.2022 12:19 Ответить
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16.02.2022 12:20 Ответить
Настоящий говноралиссимус !

А где-же его белый конь, не котором он сидит с саблей наголо?
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16.02.2022 13:08 Ответить
Без броника? Осмелел Ишак. Попадите там в него из танка случайно...
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16.02.2022 12:24 Ответить
Відвезіть його туди, де він незаконний видобуток бурштину "поборов" . При любому розкладі буде профіт
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16.02.2022 12:31 Ответить
Вова, шапку надень! и Ты покушал?
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16.02.2022 12:31 Ответить
Шлема посмотрит.
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16.02.2022 12:33 Ответить
Дайте йому бінокля.
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16.02.2022 12:36 Ответить
памперсы ему надели,а то не дай бог запашок пойдет!
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16.02.2022 12:38 Ответить
не просто памперсы, а шестого класса защиты. Ну... шоб говнецом не воняло от бубы.
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16.02.2022 13:10 Ответить
А міг вже 4 рази навіть приймати участь.... але вибрав роль двічі-потєрпєлого...
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16.02.2022 12:39 Ответить
Ну фсё!!! Теперь все пойдет на-лад - раньше-то-он не наблюдал! ))) В глаза путину он уже наблюдал ))) Теперь всем остальным будет наблюдать.
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16.02.2022 12:47 Ответить
Пипец учения без боевых ведь его раздражает это бахканье мини быдлопартий вавий неплох ишак Оманский скумбрией восьмерский и прочая прочая титула
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16.02.2022 13:02 Ответить
Так как он ни хрена ни в военном деле, ни в учениях не понимает, стоило бы ему за сегодняшний день поставить прогул.
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16.02.2022 13:10 Ответить
Хотів щось ще написати але бачу народ вже все написав!
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16.02.2022 13:13 Ответить
Интересно: только я один ржу с этого наблюдателя ?
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16.02.2022 13:17 Ответить
Смотрите на копателей бурштына не напоритесь, а то учения покажутся детской игрой.
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16.02.2022 13:29 Ответить
Це туди ж, куди і білоруського аташе запросили? Совпадєніє?
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16.02.2022 13:38 Ответить
Краще б цей бідоносець сидів вдома.
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16.02.2022 14:05 Ответить
Чому офіцер не зробить зауваження головному уклоністу країни, що якщо він вже надів односитрій, то потрібно виконувати норми Статуту, хотяби застібнутися та надіти головний убор. Не подабається і не вміє, то краще приїзджати в одежі клоуна і краще з піоніно, то йому більше відомо.
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16.02.2022 14:34 Ответить
 
 