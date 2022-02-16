Зеленский прибыл в Ривненскую область, где будет наблюдать за военными учениями. ФОТО

Сегодня, 16 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку, в рамках которой посетит Ривненскую и Донецкую области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что президент уже прибыл в Ривненскую область. В Ривненской области глава государства будет наблюдать за проведением военных учений.

В Донецкой области Владимир Зеленский ознакомится с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и встретится с украинскими военнослужащими.

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