"Напали на конвоира и сбежали": на Закарпатье ищут двух беглецов из СИЗО. ФОТО

Полиция Закарпатской области ищет двух злоумышленников, напавших на конвоира и сбежавших из-под стражи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"16 февраля около 00:30 из изолятора временного содержания совершили побег двое злоумышленников. Оба мужчины - жители Виноградова, 29-летние Танчинец Владислав и Спиров Анатолий. Они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении полиции Закарпатья, размещенном в среду на сайте.



Фото: сайт полиции

На поиски злоумышленников ориентированы все наряды полиции региона. В полиции просят граждан, имеющих информацию о местонахождении беглецов, анонимно сообщить на линию 102.

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