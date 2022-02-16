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"Напали на конвоира и сбежали": на Закарпатье ищут двух беглецов из СИЗО. ФОТО

Полиция Закарпатской области ищет двух злоумышленников, напавших на конвоира и сбежавших из-под стражи.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

"16 февраля около 00:30 из изолятора временного содержания совершили побег двое злоумышленников. Оба мужчины - жители Виноградова, 29-летние Танчинец Владислав и Спиров Анатолий. Они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении полиции Закарпатья, размещенном в среду на сайте.

Напали на конвоира и сбежали: на Закарпатье ищут двух беглецов из СИЗО 01
Фото: сайт полиции

На поиски злоумышленников ориентированы все наряды полиции региона. В полиции просят граждан, имеющих информацию о местонахождении беглецов, анонимно сообщить на линию 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина бежал из-под домашнего ареста и напал на полицейских в Ривненской области

Автор: 

побег (379) Нацполиция (16463) СИЗО (1362) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+7
Объяснение после поимки:
- Начальник! Депутаты бегут, олигархи бегут, у и мы побежали........
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16.02.2022 12:45
+4
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16.02.2022 12:25
+4
оказывается,что бы сбежать из СИЗО достаточно напасть на конвоира. да! ***** ,наши зеки сознательные в мире-не бегут, не смотря на простоту процесса!
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16.02.2022 12:34
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16.02.2022 12:25 Ответить
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16.02.2022 13:01 Ответить
оказывается,что бы сбежать из СИЗО достаточно напасть на конвоира. да! ***** ,наши зеки сознательные в мире-не бегут, не смотря на простоту процесса!
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16.02.2022 12:34 Ответить
А зачем бежать, по любому поймают, и еще сверху строк влупят по строгачу...
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16.02.2022 12:44 Ответить

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16.02.2022 13:05 Ответить
Не так. А для чого утримувати охорону, якщо вона не може нікого втримати та якщо ув'язнені такі свідомі?
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16.02.2022 13:10 Ответить
Можно расшифровать, сверху строк влупят по строгачу...
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16.02.2022 16:35 Ответить
А там в сизо один конвоир всего..и один дежурный?? И все??
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16.02.2022 12:37 Ответить
Объяснение после поимки:
- Начальник! Депутаты бегут, олигархи бегут, у и мы побежали........
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16.02.2022 12:45 Ответить
Всё станет чуть на свои места, когда применяется древний закон при побеге из под стражи, и тем более при нападении на конвоира или охрана. На поражение при обнаружении! Судя по фото, того что справа схода и первым. Они ни когда не станут людьми---они сами так хотят. Ото и всё. Сделаем мир чище!
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16.02.2022 12:54 Ответить
Ведьмак: Школа Волка Тот что справа татуха на груди
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16.02.2022 12:55 Ответить
Напомните, у нас сейчас усиленное несение службы всех структур, или ошибаюсь?
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16.02.2022 13:04 Ответить
Так на Закарпатті нема кацапських військ. Там угорські правила. Добре що нікого не вбили.Скоро почнеться,як у Дніпрі-неуставні правила,знущання,домагання,сироти,дитбудинок і дуже гарні хлопці..
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16.02.2022 13:33 Ответить
А в 00:30 це була нічна прогулянка чи вечірній туалет в окремому приміщенні?
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16.02.2022 13:07 Ответить
Странно. А чё рожи не замазали как всегда?
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16.02.2022 13:08 Ответить
Как же их опознать гражданам с замазанными фейсами.
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16.02.2022 16:39 Ответить
Судячи з часу та кількості потерпілих їх просто випустили " на деякий час" а вони не повернулись. Самоволка пля😂😂😂
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16.02.2022 13:09 Ответить
Прийшов час вводити в "Дії" єВ'язниця. В'язниця в зеСмартфоні.
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16.02.2022 13:18 Ответить
Был побег на рывок - наглый, глупый, дневной, -
Вологодского - с ног и - вперед головой.
И запрыгали двое, в такт сопя на бегу,
На виду у конвоя да по пояс в снегу.… (с)
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16.02.2022 13:20 Ответить
Завтра будут в партии Слугах народу, там все такие...
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16.02.2022 13:24 Ответить
Куда мьі шли , в Москву или в Монголию
Он знать не знал , паскуда , я - тем более.🤣👍
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16.02.2022 14:43 Ответить
 
 