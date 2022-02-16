"Напали на конвоира и сбежали": на Закарпатье ищут двух беглецов из СИЗО. ФОТО
Полиция Закарпатской области ищет двух злоумышленников, напавших на конвоира и сбежавших из-под стражи.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
"16 февраля около 00:30 из изолятора временного содержания совершили побег двое злоумышленников. Оба мужчины - жители Виноградова, 29-летние Танчинец Владислав и Спиров Анатолий. Они напали на конвоира и дежурного, после чего скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении полиции Закарпатья, размещенном в среду на сайте.
На поиски злоумышленников ориентированы все наряды полиции региона. В полиции просят граждан, имеющих информацию о местонахождении беглецов, анонимно сообщить на линию 102.
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- Начальник! Депутаты бегут, олигархи бегут, у и мы побежали........
Вологодского - с ног и - вперед головой.
И запрыгали двое, в такт сопя на бегу,
На виду у конвоя да по пояс в снегу.… (с)
Он знать не знал , паскуда , я - тем более.🤣👍