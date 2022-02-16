РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6362 посетителя онлайн
Новости Фото
11 705 86

Теща главного спасателя страны Крука, несмотря на скромную зарплату, купила 3 ​​квартиры в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджа, - местные СМИ. ФОТО

Теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ривненское издание 4vlada.

Как отмечается, Крук - временный исполняющий обязанности руководителя ГСЧС с ноября 2021 года. До этого он 25 лет работал спасателем, а последние 6 лет возглавлял главное управление ГСЧС в Ривненской области.

Сообщается, что глава ГСЧС официально имеет только одну квартиру в пятиэтажке в Ривном, которую купил в 2005-м.

Его семья жила в частном доме под Ривным площадью более 200 квадратов, оформленном на мать Крука.

Теща главного спасателя страны Крука, несмотря на скромную зарплату, купила 3 ​​квартиры в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджа, - местные СМИ 01

На его жену Елену зарегистрирована дача в селе Новая Украинка, расположенном в 16 километрах от Ривного возле соснового леса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Монастырский представил временного исполняющего обязанности главы ГСЧС Украины Сергея Крука. ФОТО

В то же время, у матери Елены Крук – Тамары Крицко, в собственности сразу три квартиры в Ривном, которые она купила в течение 2013-2019 годов. Одна из них – в центре города и имеет площадь 65 квадратов.

Также в 2016 году теща руководителя ГСЧС заказала строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ривном.

По документам там строят блочный жилой дом.

Теща главного спасателя страны Крука, несмотря на скромную зарплату, купила 3 ​​квартиры в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджа, - местные СМИ 02

Застройщиком была группа компаний "Стоград". В 2020 году Крицко стала соучредителем фирмы из этой группы – ООО "Клуб дом захід" и внесла 1,15 млн грн в уставной фонд. Но спустя пять месяцев покинула фирму.

Крицко живет и работает в селе Поповичи на Волыни. Она директор сельского дома культуры и возглавляет фольклорный коллектив.

Официально в 2016-2021 годах она получала в месяц около 2-3 тысяч гривен зарплаты, так что доходов на такие расходы официально она не имела.

В 2020 Тамара Крицко зарегистрировалась частным предпринимателем.

Теща главного спасателя страны Крука, несмотря на скромную зарплату, купила 3 ​​квартиры в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджа, - местные СМИ 03

Основным видом деятельности указала деятельность страховых агентств и брокеров. При регистрации указали контакты ее дочери – Елены.

Сам Крук в комментарии журналистам посоветовал обращаться к его теще, чтобы узнать происхождение средств, а Крицко, кажется, не поняла вопроса о регистрации фирмы.

Также смотрите: "Слуга народа" Клочко соврал о сестре-бизнесмене, которая якобы помогла маме с покупкой недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Автор: 

недвижимость (817) Ровно (529) ГСЧС (4966) Крук Сергей (8)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Так правильно, епоха бідності пройшла. Комусь правда прийшла епоха злиднів, але то таке, головне зробили себе разом і це гріє серце і душу.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58
+21
Крук - тимчасовий виконувач обов'язків керівника ДСНС з листопада 2021 року ...

пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом..
А ви кажите - пенсіонери жебракують))

"Здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58
+20
Хто? Ми, Виборці?
Бо Крук і теща виявились розумними)
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему они такие тупые ?
показать весь комментарий
16.02.2022 12:57 Ответить
Хто? Ми, Виборці?
Бо Крук і теща виявились розумними)
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58 Ответить
Колись були гроші, а тепер доляри
Куплю свої жінці чорні окуляри

Тьоща дай, дай на машину
Тьоща дай, дай на перину
Тьоща дай, дай на каляску
Щей на пляшку дай
показать весь комментарий
16.02.2022 13:57 Ответить
не життя, а сплошная казка:

іде Главний Спасатєль України додому, а тут Зайка в біду попав, у пастку
- допоможи мені Спасатєлю, а я тобі віддячу,
ну там далі Вовчик, Лисичка, все як годиться, не крисятничали, віддячи.
Отак і наколядував Спасатєль на чималу нєдвіжимость.
А оскільки був щира душа то переписав все на жінчину маму - добру тітонку....

Отака муйня, малята, любі мої цензорята !
показать весь комментарий
16.02.2022 14:07 Ответить
Так правильно, епоха бідності пройшла. Комусь правда прийшла епоха злиднів, але то таке, головне зробили себе разом і це гріє серце і душу.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58 Ответить
це ви зробили себе разом.
я за пороха....
показать весь комментарий
16.02.2022 13:04 Ответить
Та ні шановний, я ніколи не був із цим зеленим шоблом, я цитую їх лозунги на бігбордах і нагадую отарі зелених овець 73% про їх вибір.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:08 Ответить
прийми вибачення.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:36 Ответить
Приймаю.
показать весь комментарий
16.02.2022 14:18 Ответить
Согласен с тобой полностью! При Порохе все коррупционеры по тюрьмам сидели, а всё незаконно нажитое конфисковывали в пользу государства. Пришёл клоун и всё поломал ... Верните Петра, сцуки!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:11 Ответить
Так, всі проблеми тільки за 2 останніх роки! Проклятий Зеленський!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:24 Ответить
Так при твоем пэце он стал руководить в МЧС!!!!!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:24 Ответить
У вас чувство юмора есть?
показать весь комментарий
16.02.2022 14:56 Ответить
Не всі, але основна маса сиділа і це враховуючи, що тій владі залишилася на 80% корумпована міліція і прокуратура, яку корумпували регіонали і коміністи десятиліттями. Я не пам'ятаю скільки мільярдів повернули в казну держави грошей, які вкрав Янукович, але сума не мала. Та і інших олігархів і ворюг активи повертались державі. А фактично виправити кабальний газовий контракт, по якому Україна переплатила московії(газпрому) більше 20 мільярдів доларів США, а ще за невиконання формули "бери або плати" вимагали з нас більше 60 мільярдів доларів США, яких в країні не було і це виходило, що ціла держава як заставний товар переходив на засрашку. Повернули 3,8 мільярдів доларів США і ще був позов на 11 мільярдів, але Гундос не став його підтримувати зразу після виборів, розраховуючи на мир із терористом. Фірташ, Коломойський, всі Януковичі та інші злиняли з України. Вже фактично, коли стало відомо, що вибори виграє Зеленський повернулися і Коломойський і зберігач грошенят і бізнеса Саші Стоматолога Портнов, засіли в ОП татаров, демченко і інші регіонали, які знищували державу. Вирок отримав Янукович, сиділи Єфремов, високі чини міліції і СБУ, яких повипускав пан Зеленський і сьогодні в судах є позов Януковича на скасування рішень судів.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:24 Ответить
не утрируй. все они ...андоны.
я лиш сказал что нужно делать.
для меня, порох лучшее из зол
а этот обошол всех.
наглый, циничный, безсовесный.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:40 Ответить
Тут ты прав: если выбирать из 2-х сортов говна, то я тоже за Петю. (так и голосовал во 2-м туре). Просто твои слова "я - за Петю" прозвучали, как стандартная молитва упоротого порохобота. Извини, если ошибся.
показать весь комментарий
16.02.2022 14:09 Ответить
"молитва упоротого порохобота" говоришь. неужто ущемлением прав веруюющих занимаешься таваріщь?
показать весь комментарий
16.02.2022 14:58 Ответить
Нет. Просто тролю их. Диалог с сектантами вести - впустую тратить время, а тролить их весело.
показать весь комментарий
16.02.2022 15:02 Ответить
В последнее время не очень. Мне после того как один сказал что рост госдолга с 30% до 46% от объема ВВП, это рост долга на 16% (46-30 ), часовой спор и ссылки на калькулятор процентов не помогли, мне уже не смешно нихр@@.
показать весь комментарий
16.02.2022 15:11 Ответить
все ок.
приятно когда общаешься с адекватными людьми.
бывает такую хрень пишут, что иногда срываешся.
показать весь комментарий
16.02.2022 16:42 Ответить
"Хрень" - это наше всё. Куда же без неё? Было бы скучно.
показать весь комментарий
16.02.2022 17:00 Ответить
Ну, поскольку сейчас все коррупционеры на свободе, более того, в правительстве, ОП и Раде, значит, выбранный тобой презом недоучка-малорос всех повыпускал!
Я-я, гут, Вальдемар, так держать!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:41 Ответить
Тьоща дай .дай на машину .тьоща дай .дай на квартиру))))
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58 Ответить
Бізнес вумен, тале без бізнесу.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58 Ответить
Крук - тимчасовий виконувач обов'язків керівника ДСНС з листопада 2021 року ...

пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом..
А ви кажите - пенсіонери жебракують))

"Здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
показать весь комментарий
16.02.2022 12:58 Ответить
у власності відразу три квартири в Рівному, які вона купила упродовж 2013-2019 років. Джерело:
показать весь комментарий
16.02.2022 13:05 Ответить
нагадаю зефилитикам:
Теща нового керівника Державної служби ...

и такой ценный кадр пригодился именно "новым лицам", верно?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:14 Ответить
у 2013-2019 роках, проклятий Зеленський!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:25 Ответить
В 2013-2014 роках його не розгледіли як коррупціонера і не посадили, а в 2021 році розгледіли і посадили....в міністерське крісло. Свій до свого по своє. Так зебіле?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:42 Ответить
ага, т.е. "100% свой генпрокурор", СБУ, НАБУ, суды и прочие - в сторонку, "не видят".. и после ПРОВЕРКИ от этих контор, зеленский назначает его новым главой..
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:44 Ответить
Як завжди, всі хто образив Пороха - то зебіли. Бо Порох, хоч і просто політик для більшості людей, але для секти паралічу причинно-наслідкових зв'язків і відсутності здорового глузду то святиня.
показать весь комментарий
16.02.2022 14:07 Ответить
Зебіл, що голосував за блазня, здивований, що його називають зебілом. Що ти там говорив про "параліч причинно-наслідкових зв'язків"?
показать весь комментарий
16.02.2022 15:34 Ответить
Я говорив: "Як завжди, всі хто образив Пороха - то зебіли". Забув додати що це лише в голові сектантів так.
показать весь комментарий
16.02.2022 15:41 Ответить
То в тебе ще й з логікою біда? Крім того не сприймаєш прочитаного? Тобі з такими проблемами до лікаря, мабуть.
показать весь комментарий
16.02.2022 18:41 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 18:43 Ответить
"пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом"

є різниця між першоджерелом і твоєю вільною інтерпретацією?
показать весь комментарий
16.02.2022 14:01 Ответить
це лише показує що Главний Спасатель України краде вже давно та вперто, але раніше він був простим рятівничим, а при ЗЄ-лє став Главним Спасатєлєм
показать весь комментарий
16.02.2022 14:12 Ответить
Як зазначається, Крук - тимчасовий виконувач обов'язків керівника ДСНС з листопада 2021 року. До цього він 25 років працював рятувальником, а останні 6 років очолював головне управління ДСНС в Рівненській області. Джерело:
показать весь комментарий
16.02.2022 14:15 Ответить
По сравнению с мамой бывшего помощника сивковича она просто голая нищебродка.
показать весь комментарий
16.02.2022 12:59 Ответить
Але динаміка в неї пристойна. Може ще й наздогнати. Утім, "сівковіч" своєму помічникові мабуть ще щось кидав з ґебнюцького "казана", а він бездонний
показать весь комментарий
16.02.2022 13:03 Ответить
Динамика пристойная,да,а сивкович не только подкидывал и продолжает подкидывать пухлые конверты,но и учил этого фигуранта правильно работать,чтобы кремлядские хозяева были довольны.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:10 Ответить


Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:07 Ответить
Я завжди стверджував й продовжує це робити .

Олігархи олігархами , але хто ім видав дозвіл , хто продав народне за копійки -- головний ворог економіки й держави України це більше 500 тисяч чинуш різного рівня . Крадуть усі , абсолютно усі . Й якщо скільки накольодував один такий "рятівник"йще можно з"ясувати , то рівень розрабування чинуш середньої й нижньої ланки не подається будь якому обліку .
показать весь комментарий
16.02.2022 13:01 Ответить
Ми погано вміємо рахувати й бачимо лише вершину айзберга - маєтки Ахметова , Коломойского , Фірташа , Пінчука .
Але складіть у стовбик їх мілліарди й уявіть собі , що народне добро воно не в десятках міліардів рахується . За 30 років вкрали майже 2 трлн. баксів .

Ну й де ці грошики ?!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:09 Ответить
все вірно.

грошики, звісно, не в Карагандє.... а на сонячних островах
показать весь комментарий
16.02.2022 14:14 Ответить
Так от для чого екскаватори і вантажні крани в НАТО просять. Теща головного ДСНС ника хату дорогу будує, а зять гроші на техніку шкодує. Зараз НАТО пришлють вантажні крани і бульдозери. Краще все побудувати за державний кошт, чим власні гроші на техніку викидати.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:02 Ответить
Нагнетание НС только добавляет прыбуток, с нас берут, себе ложат.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:03 Ответить
мо вона всю жизнь копила, з зарплати, пенсії по копійці складала...а ви всьо кококорупція
показать весь комментарий
16.02.2022 13:03 Ответить
Нафольклорила?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:26 Ответить
Его уволят? Будут раследовать схемы как он это наворовал? Или всё пох?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:07 Ответить
Ну що Ви! Він же самому ЄРМАКУ на день народження вертольоти надає в користування. Там все "схвачено"
показать весь комментарий
16.02.2022 13:42 Ответить
є три варіанти.
1 походження грошей, конфіскація, в,язниця.
2 слідаки стануть заможнішими. бо нічого не виявлять.
3 якщо він (свій), то будемо чекати поки янелох здохне.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:07 Ответить
яке походження грошей і конфіскація? Він що Порошенко? Всі правоохоронні органи при Гундосі заточені виключно на Порошенко.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:10 Ответить
Вчора ДСНС оформив в НАТО заявку на допомогу. В заявці фігурують бульдозери вантажні крании, трактори. А сьогодні виясняється, шо то теща головного ДСНС ника хату зятю будує. Техніка треба. Я все розумію. Але ця зеленоморда наволоч настільки вже береги втратила що оформляють заявку в НАТО на фінансування своєї корупції. От якими словами це можна ще коментувати окрім матюків????!
показать весь комментарий
16.02.2022 13:13 Ответить
Але ця зеленоморда наволоч, купувала квартири коли президентом був Порошенко
показать весь комментарий
16.02.2022 13:27 Ответить
ага, т.е. "100% свой генпрокурор", СБУ, НАБУ, суды и прочие - в сторонку, "не видят"..

и после ПРОВЕРКИ этими конторами - зеленский назначает его новым главой..
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:46 Ответить
"именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?" - ні за Порошенка голосував
показать весь комментарий
16.02.2022 14:09 Ответить
Но гнобить надо ФОПов !
Хотя они и голосовали за них....
показать весь комментарий
16.02.2022 13:17 Ответить
Перспективная бабушка.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:22 Ответить
С таким зятем, неначе крила у тещи выросли.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:25 Ответить
Крицко мешкає і працює у селі Поповичі на Волині. Вона директорка сільського будинку культури та очолює фольклорний колектив, и чего это я в фольклор такой влюбленный стал как прочитал статью.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:24 Ответить
Только бомжи не имеют накоплений. А пожарные помпы хорошо моют бурштын.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:25 Ответить
6 лет назад??? Так это еще птенец ПАРАШАнки?????
показать весь комментарий
16.02.2022 13:25 Ответить
А кому сейчас легко?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:25 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 13:26 Ответить
Теща має не крука,а цілого Бетмена з надзвичайними здібностями.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:29 Ответить
фольклор и сельские дома культуры, а т.ж . страхование неслабый такой доход приносят... ой, не на того я училась
показать весь комментарий
16.02.2022 13:37 Ответить
У бабки прослулся бизнес-талантище и поперло баблище. А зятек здеся не при чем
показать весь комментарий
16.02.2022 13:38 Ответить
з дня на день будуть вибори, так звані, голови дснс України . І тут ≪неочікувано≫ з'являється ця стаття . Є ще два кандидати з таким же корупційним шлейфом, но цензор пише лише про цього ≪спасателя≫. Неочікувано ...)))
показать весь комментарий
16.02.2022 13:38 Ответить
Вот интерестно, всегда в таких случаях, налоговая на что у нас....... Таких случаев, подобных этому тысячи! Проверить самих налоговиков не мешало бы, думаю))
показать весь комментарий
16.02.2022 13:44 Ответить
да не проверять надо... резать всех этих упырей надо...
показать весь комментарий
16.02.2022 13:48 Ответить
И дома их взрывать !😡
показать весь комментарий
16.02.2022 14:58 Ответить
Круки злетілись до України...
показать весь комментарий
16.02.2022 13:45 Ответить
идея понятна, наследство большое, баяны приготовлены. и теща веселая, но глупая.
показать весь комментарий
16.02.2022 13:53 Ответить
Может украл?
показать весь комментарий
16.02.2022 13:58 Ответить
Везе ж деяким , з тещами .
Якби не теща , ходив би той Крук в латаних штанах , і стоптаних черевиках . .
показать весь комментарий
16.02.2022 13:59 Ответить
Вот когда, разберемся с такими вещами, которые системно происходят в нашей стране, тогда и страну будет легче защищать. А то, кроме врага внешнего, у нас - простого народа, есть враг и внутренний. Многие в этой стране с кредитов не вылезает, а кто-то виллы покупает или строит...
показать весь комментарий
16.02.2022 14:00 Ответить
При Порошенко так не воровали как при зебилах
показать весь комментарий
16.02.2022 14:01 Ответить
Велике Квартирництво та Велике Котедживництво
показать весь комментарий
16.02.2022 14:03 Ответить
А почему низя? завидно да?
показать весь комментарий
16.02.2022 14:03 Ответить
И после подобных фортелей участников украинской власти она будет убеждать население об его участии в нулевой декларации, заплатив минимум 5% от от своих грошей, насобранных в полуголодном нищенском состоянии за 40-50 лет стажа для Черного дня??? Не слипнется???
показать весь комментарий
16.02.2022 16:02 Ответить
а куда смотрит налоговая и агентство по предотвращению коррупции? в другую сторону? обывателей щимить за покупки 50 000 грн?
показать весь комментарий
16.02.2022 17:15 Ответить
показать весь комментарий
16.02.2022 17:55 Ответить
Не голова МЗС, а прямо Марк Ліциній Красс. Той у стародавньому Римі створив пожежшу команду, та за безцінь викуповував палаючі будівлі. Кажуть сам же їх і підпалював.
показать весь комментарий
16.02.2022 18:16 Ответить
МРАЗИНЫ !!! ВВОДИТЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!! НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ И НАКАЖЕМ ПО ЗАКОНУ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ !!!
показать весь комментарий
20.02.2022 14:32 Ответить
 
 