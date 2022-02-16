Теща главного спасателя страны Крука, несмотря на скромную зарплату, купила 3 ​​квартиры в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджа, - местные СМИ. ФОТО

Теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджного дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ривненское издание 4vlada.

Как отмечается, Крук - временный исполняющий обязанности руководителя ГСЧС с ноября 2021 года. До этого он 25 лет работал спасателем, а последние 6 лет возглавлял главное управление ГСЧС в Ривненской области.

Сообщается, что глава ГСЧС официально имеет только одну квартиру в пятиэтажке в Ривном, которую купил в 2005-м.

Его семья жила в частном доме под Ривным площадью более 200 квадратов, оформленном на мать Крука.

На его жену Елену зарегистрирована дача в селе Новая Украинка, расположенном в 16 километрах от Ривного возле соснового леса.

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В то же время, у матери Елены Крук – Тамары Крицко, в собственности сразу три квартиры в Ривном, которые она купила в течение 2013-2019 годов. Одна из них – в центре города и имеет площадь 65 квадратов.

Также в 2016 году теща руководителя ГСЧС заказала строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ривном.

По документам там строят блочный жилой дом.

Застройщиком была группа компаний "Стоград". В 2020 году Крицко стала соучредителем фирмы из этой группы – ООО "Клуб дом захід" и внесла 1,15 млн грн в уставной фонд. Но спустя пять месяцев покинула фирму.

Крицко живет и работает в селе Поповичи на Волыни. Она директор сельского дома культуры и возглавляет фольклорный коллектив.

Официально в 2016-2021 годах она получала в месяц около 2-3 тысяч гривен зарплаты, так что доходов на такие расходы официально она не имела.

В 2020 Тамара Крицко зарегистрировалась частным предпринимателем.

Основным видом деятельности указала деятельность страховых агентств и брокеров. При регистрации указали контакты ее дочери – Елены.

Сам Крук в комментарии журналистам посоветовал обращаться к его теще, чтобы узнать происхождение средств, а Крицко, кажется, не поняла вопроса о регистрации фирмы.

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