Теща главного спасателя страны Крука, несмотря на скромную зарплату, купила 3 квартиры в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджа, - местные СМИ. ФОТО
Теща нового руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергея Крука Тамара Крицко стала владелицей 3 квартир в Ривном и заказала строительство дорогого коттеджного дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ривненское издание 4vlada.
Как отмечается, Крук - временный исполняющий обязанности руководителя ГСЧС с ноября 2021 года. До этого он 25 лет работал спасателем, а последние 6 лет возглавлял главное управление ГСЧС в Ривненской области.
Сообщается, что глава ГСЧС официально имеет только одну квартиру в пятиэтажке в Ривном, которую купил в 2005-м.
Его семья жила в частном доме под Ривным площадью более 200 квадратов, оформленном на мать Крука.
На его жену Елену зарегистрирована дача в селе Новая Украинка, расположенном в 16 километрах от Ривного возле соснового леса.
В то же время, у матери Елены Крук – Тамары Крицко, в собственности сразу три квартиры в Ривном, которые она купила в течение 2013-2019 годов. Одна из них – в центре города и имеет площадь 65 квадратов.
Также в 2016 году теща руководителя ГСЧС заказала строительство в коттеджном массиве Макарова-Пржевальского в Ривном.
По документам там строят блочный жилой дом.
Застройщиком была группа компаний "Стоград". В 2020 году Крицко стала соучредителем фирмы из этой группы – ООО "Клуб дом захід" и внесла 1,15 млн грн в уставной фонд. Но спустя пять месяцев покинула фирму.
Крицко живет и работает в селе Поповичи на Волыни. Она директор сельского дома культуры и возглавляет фольклорный коллектив.
Официально в 2016-2021 годах она получала в месяц около 2-3 тысяч гривен зарплаты, так что доходов на такие расходы официально она не имела.
В 2020 Тамара Крицко зарегистрировалась частным предпринимателем.
Основным видом деятельности указала деятельность страховых агентств и брокеров. При регистрации указали контакты ее дочери – Елены.
Сам Крук в комментарии журналистам посоветовал обращаться к его теще, чтобы узнать происхождение средств, а Крицко, кажется, не поняла вопроса о регистрации фирмы.
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Бо Крук і теща виявились розумними)
Куплю свої жінці чорні окуляри
Тьоща дай, дай на машину
Тьоща дай, дай на перину
Тьоща дай, дай на каляску
Щей на пляшку дай
іде Главний Спасатєль України додому, а тут Зайка в біду попав, у пастку
- допоможи мені Спасатєлю, а я тобі віддячу,
ну там далі Вовчик, Лисичка, все як годиться, не крисятничали, віддячи.
Отак і наколядував Спасатєль на чималу нєдвіжимость.
А оскільки був щира душа то переписав все на жінчину маму - добру тітонку....
Отака муйня, малята, любі мої цензорята !
я за пороха....
я лиш сказал что нужно делать.
для меня, порох лучшее из зол
а этот обошол всех.
наглый, циничный, безсовесный.
приятно когда общаешься с адекватными людьми.
бывает такую хрень пишут, что иногда срываешся.
Я-я, гут, Вальдемар, так держать!
пенсіонерка за 3 місяці - купила 3 квартири + дом..
А ви кажите - пенсіонери жебракують))
"Здесь можно хорошо прибарахлится - внукам хватит!"
Теща нового керівника Державної служби ...
и такой ценный кадр пригодился именно "новым лицам", верно?
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
є різниця між першоджерелом і твоєю вільною інтерпретацією?
Согласно декларации Гетманцева, его мать владеет квартирой в Киеве (46,9 кв. м.), Ирпене (32,9 кв. м), тремя квартирами в селе Чайки Киевской области общей площадью 152 кв. м, а также 8 земельными участками более 15,8 тыс. кв.м в разных поселках области и частным домом. Совместно с нардепом женщина владеет квартирой в Киеве, где Гетманцев имеет долю 33%. Сам депутат владеет двумя земельными участками в Киевской области суммарной площадью 4,5 тыс. кв. м.
Кроме того, женщина имеет право собственности на две квартиры и ряд нежилых помещений в Полтаве, Чернигове и Ивано-Франковске.
В то же время, все автомобили, которыми пользуется семья депутата записаны на Елену Гетманцеву, а именно TOYOTA AVALON (2008), TOYOTA LAND CRUISER PRADO (2008) и LAND CRUISER (2018 года)
Гетманцев коллекционирует наручные часы: Rolex и Franck Muller, а также 15 картин 20-21 веков.
Кроме имущества мать нардепа имеет доли в 6 компаниях: ООО «Туристическая профессиональная группа» (63 %), ООО «Нью Проперти» (99,9 %), ООО «МКЖ «Будсервис» (100 %), ООО «Тревел профешнл групп» (75 %), ООО «Текслинк» (50 %), ООО TRAVEL PROFESSIONAL GROUP TURKEY TURIZM TIC. TAS. ITH. IHR. LTD. STI. (50 %).+
За прошлый год депутат Верховной Рады задекларировал 413,3 тыс. гривен зарплаты, 21,3 тыс. гривен получены от Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности НАПН, 125,5 тыс. гривен составил доход от компании «Юримекс», конечным бенефициаром которой является его мать, 169 тыс. гривен - от управления делами аппарата Верховной Рады, 22,3 тыс. гривен нардеп получил за обучение от партии «Слуга народа». За отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав Гетманцев в 2019 году получил в сумме 61,4 тыс. гривен.
На банковских счетах «слуга народа» хранит 184,3 тыс. гривен, наличными: 147,6 тыс. евро, 35,3 тыс. долларов и 278 тыс. гривен. При этом на банковских счетах его матери насчитывается 1,15 млн гривен, 124,3 тыс. долларов и 34,5 тыс. евро, наличными - 228 тыс. долларов. Также указано, что женщина заняла третим лицам 650 тыс, долларов. Жена нардепа имеет в сбережениях 3,2 тыс. гривен, 10 тыс. долларов наличными.
Олігархи олігархами , але хто ім видав дозвіл , хто продав народне за копійки -- головний ворог економіки й держави України це більше 500 тисяч чинуш різного рівня . Крадуть усі , абсолютно усі . Й якщо скільки накольодував один такий "рятівник"йще можно з"ясувати , то рівень розрабування чинуш середньої й нижньої ланки не подається будь якому обліку .
Але складіть у стовбик їх мілліарди й уявіть собі , що народне добро воно не в десятках міліардів рахується . За 30 років вкрали майже 2 трлн. баксів .
Ну й де ці грошики ?!
грошики, звісно, не в Карагандє.... а на сонячних островах
1 походження грошей, конфіскація, в,язниця.
2 слідаки стануть заможнішими. бо нічого не виявлять.
3 якщо він (свій), то будемо чекати поки янелох здохне.
и после ПРОВЕРКИ этими конторами - зеленский назначает его новым главой..
бо - "свой человек, нужный"
именно поэтому ты голо сунуло за зеленского?
Хотя они и голосовали за них....
Якби не теща , ходив би той Крук в латаних штанах , і стоптаних черевиках . .