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Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина. ФОТОрепортаж

Петр Порошенко во время встречи с послами государств-членов Европейского Союза и НАТО поблагодарил союзников за поддержку Украины.

Пятый Президент сообщил журналистам, что именно единение и сплоченность всего мира вокруг нашего государства мешает агрессивным планам Путина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина 01

"Сегодня здесь присутствовало 13 послов и представители посольств. Приятно, что наши мнения совпали, потому что сегодня символический день. Сегодня, 16 февраля, когда по подтвержденным данным Путин должен был начать широкомасштабную агрессию, совместными усилиями ЕС, НАТО и США под лидерством президента США Джозефа Байдена эту угрозу удалось отвести решительными действиями наших союзников, сохранивших единство вопреки планам Путина", – говорит Порошенко.

Также читайте: Порошенко озвучил план действий по укреплению обороны страны: Путин будет продолжать давление на Украину

Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина 02

"Вчера мы услышали подтверждение этому в блестящем выступлении президента Байдена, в обращении к миру. По моему мнению, впервые за многие годы была прямая очень жесткая риторика, остановившая Путина, по крайней мере, временно", – отмечает Петр Порошенко.

Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина 03

Лидер "Европейской Солидарности" заметил: это не значит, что опасность исчезла. "Это не значит, что мы должны расслабиться. Но это точно означает, что план шантажа Путина на первом этапе не состоялся", – убежден Порошенко.

"Сегодня мы дали однозначную оценку действиям Путина, включая выдачу российских паспортов, экономическую экспансию, когда они де-факто признают сертификаты оккупированных территорий. Включая поставки оружия, включая абсолютно безумное вчерашнее решение Государственной Думы России о признании "ЛНР/ДНР". Все эти четыре решения – это прямая атака на документы Минского процесса, это де-факто означает, что Россия денонсировала Минские договоренности", – считает Порошенко.

Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина 04

"Сейчас уже мяч на поле Путина, чтобы он сделал откат от тех агрессивных планов, которые он демонстрировал последние четыре месяца. К сожалению, при определенном бездействии или неэффективности действий украинской власти", – отметил Петр Порошенко.

"Еще раз призываю: в День единения нам нужно объединиться компетентно, профессионально. Нам нужно совместно совершить мозговой штурм, использовать тот опыт, который у нас есть с 2014 года, и остановить врага, обеспечить экономическое развитие нашего государства. Защитить людей как в вопросах безопасности, так и социальных. И победить Россию. Это мое пожелание в День единения", – резюмирует Порошенко.

Читайте: Безопасность Украины – не в Будапештском меморандуме, а в Вашингтонском договоре, - Порошенко

Автор: 

НАТО (9980) Порошенко Петр (19601) путин владимир (31267) США (26652) Евросоюз (17124)


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Топ комментарии
+68
Прикольно: Зe нe пускає Пороха до цивiлiзованих людй. люди самi до Пoроха приiхали.
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16.02.2022 16:33
+51
хоть кто то работает....
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16.02.2022 16:32
+42
Дипломатия - зло.

Все мировые лидеры, весь иностранный дипкорпус знают, что ЗЕ наркоман-полудурок на побегушках у Коломойского, но продолжают делать вид, что все норм.

Хорошо, что хоть с кем-то в Украине Запад еще может вести осмысленный диалог.
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16.02.2022 16:37
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хоть кто то работает....
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16.02.2022 16:32 Ответить
Примазался, талант надо иметь, вот так то Вовочка.
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16.02.2022 16:32 Ответить
Да уж, окучивает порохоботов неустанно, как трудолюбивая тётка картошку на огороде.)) Интересно, сколько стоит такое пристальное внимание Цензора к этой выдающейся персоне.))
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16.02.2022 16:57 Ответить
На таку шмару, як ти, за такі гроші ніхто й не подивиться.
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16.02.2022 17:09 Ответить
Порошенко ошибается. Путин не остановился, просто сдвинул день нападения с 16 числа на 18 или 22. Он принял решение воевать с Украиной и свое решение не менял, войска не отводятся, агрессивная информационная пропаганда идет с еще большим напором.
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16.02.2022 18:34 Ответить
Представляешь, человек без кривляний, "чвяканья и х...канья" может ясно донести свои мысли ... Каков подлец?

В ваших головах это, наверняка, невозможно разместить без ущерба для жизнедеятельности...😁😁😁
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16.02.2022 17:20 Ответить
Зебил, а о разделе "Нафтогаза" почему не написал, не интересно?
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16.02.2022 17:32 Ответить
Порох следующий президент Украины, передай своему *****, пусть порадуется
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16.02.2022 17:35 Ответить
забудь, мечтатель, это чучело уже было президентом и довело Украину до ручки. Один Минск2 чего стоит.
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16.02.2022 18:02 Ответить
Зебил, а почему про раздел "Нафтогаза" в пользу Бени не шочеш написать. При Порохе ваш нынешний глава государства сидел тихо как мышь под веником.
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16.02.2022 18:07 Ответить
Чучело твоё *****
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16.02.2022 18:46 Ответить
обязательно станет. на винницкой зоне.
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16.02.2022 18:22 Ответить
Випускайте вже Зебіла, хай він розкаже свою версію, що, як він і казав, напад не планувався, а США і ВБ панікери і провокатори.
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16.02.2022 16:32 Ответить
Що він видав УКАЗ щоб ***** прибрав свої війська
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16.02.2022 16:57 Ответить
Прикольно: Зe нe пускає Пороха до цивiлiзованих людй. люди самi до Пoроха приiхали.
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16.02.2022 16:33 Ответить
к писюанисту прилетают чтобы сказать: "только попробуй, *****, слить Украину!"
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16.02.2022 16:55 Ответить
И ещё - ты реально такое тупое, что не видишь что происходит?
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16.02.2022 16:55 Ответить
Що за запитання? Воно ж НЕреально тупе!
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16.02.2022 17:11 Ответить
Сколько сроков в детсаду отмотал?
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16.02.2022 17:00 Ответить
Але,твоя зелупа пока исполняет обязанности президента))))вот только покажи мне того посла,который приедет к бубочке после его каденции...
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16.02.2022 17:08 Ответить
В том то и проблема, что НЕ исполняет! Зебил кресло Президента просто занимает!
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16.02.2022 18:38 Ответить
Представители посольств ПРИЕХАЛИ?
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16.02.2022 17:04 Ответить
Добре. А назвати імена тих послів та представників НАТО зможеш?
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16.02.2022 17:23 Ответить
Відстав трохи Петре, тут єрмак з зеленкіним всіх перемогли і свято влаштували
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16.02.2022 16:34 Ответить
Свято єднання з Московієй зірвано. Наступ буде попізже.
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16.02.2022 16:45 Ответить
Звичайно.... Гієна ніколи не насмілиться напасти на прайд Левів ...
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16.02.2022 16:35 Ответить
Дипломатия - зло.

Все мировые лидеры, весь иностранный дипкорпус знают, что ЗЕ наркоман-полудурок на побегушках у Коломойского, но продолжают делать вид, что все норм.

Хорошо, что хоть с кем-то в Украине Запад еще может вести осмысленный диалог.
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16.02.2022 16:37 Ответить
Есть одно "но".
Дипломаты знают, что наркомана-полудурка выбрал президентом народ Украины.
Отвернуться от чувырлы они не могут, так как тем самым отвернутся от народа. А этого они, очевидно, не хотят.
Вот и выходит, что, как говорят, дипломатия-искусство возможного.
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16.02.2022 17:05 Ответить
терплять ЗЄ-чмо, врємєнно....

раніше з такими кретинами розбирались зелені берети фашингтонського обкому
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16.02.2022 17:12 Ответить
Вони знають, що це була спільна афера Бені та Зелі. Афера віку!
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16.02.2022 17:34 Ответить
А зара вийде вова і як щось... ляпне. Невже він цей день не обгадить якоюсь дурньою?
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16.02.2022 16:38 Ответить
Ещё не вечер, Вовчик успеет...
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16.02.2022 16:40 Ответить
Він як ? Вже нюхнув ?
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16.02.2022 16:46 Ответить
Вот это уровень "не мальчика, но мужа"!!!

Учитесь, зебуины, как надо разговаривать...

Пс. Вашего Главзебуина учить , думаю, бесполезно...
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16.02.2022 16:39 Ответить
Жорстока позіція США а союзників зупинила плани зелі та Путлера по капітуляції. Вони ії переносять на тиждень чи на 2.
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16.02.2022 16:40 Ответить
Так отож...
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16.02.2022 17:01 Ответить
- Вашого дурачка сьогодні не буде, сподіваюсь?

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16.02.2022 16:44 Ответить
Так! Він втомився !
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16.02.2022 16:47 Ответить
Представників квартальної влади, так розумію, не було на цій зустрічі? Але що їм там взагалі робити, їх рівень - це "пісюном по роялю".
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16.02.2022 16:50 Ответить
Нужно срочно требовать от депутатов Рады по округах своих, о срочном проведении всенародного официального референдума о вступлении в НАТО! И на чьей стороне мяч сегодня, где что Зе там, или Порох и прочие---нам не надо уже! Мы в особой зоне риска сегодня, и конечно завтра и далее. Что бы к ближайшему саммиту НАТО был результат опроса. Высокий процент будет конечно. Мы странно, вернее глупо шутим. Ведь ничего по сути безопасности национальной не произошло. Ну разве что крыс спугнули в зарыганых подвалах кое где причём.
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16.02.2022 16:50 Ответить
Вступ до НАТО прописаний в Конституції України, рехверендум проводь в себе за уралом.
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16.02.2022 16:57 Ответить
Дык вятские мы---на хромках шпилим, ложками выстукиваем, хороводы кружим---Урал нам не указ! Ущучил---канцероген житомирский? Девок токмо своих на * с сыром пыроги не меняй*---но у нас кудрявей!
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16.02.2022 17:44 Ответить
Всё, сказанное 5-м Президентом, поддерживаю, но вот только если сам говорит о Дне единства, то в соседнем же абзаце говорить про "бездеятельность и неэффективность украинской власти" . . .

Да, она есть, но это для внутренних разборок, а не для встречи с послами и прочими представителями посольств. Международный формат встречи будет означать и международное её освещение в прессе (хотя и не широкое, потому что речь идёт об экс-президенте). Так зачем сразу же показывать, что на самом деле единства как не было, так и нет ? Мне импонирует Порох, но его в данном случае, с точки зрения дипломатии, слегка занесло, по-моему.
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16.02.2022 16:55 Ответить
Ви ж чули його виступ у зРаді минулого тиждня
Ми за єднання на СЛОВАХ а не на ДІЇ
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16.02.2022 17:02 Ответить
Про друге президентство навіть не мрій злодюга смердяча.
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16.02.2022 16:56 Ответить
Коня кують - і жаба ногу наставляє )))
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16.02.2022 16:58 Ответить
Ну и ж знаєш, хто в нас жаба...😀😀😀
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16.02.2022 17:05 Ответить
Звісно. За вісім років це всі зрозуміли.
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16.02.2022 17:12 Ответить
Все правильно він робить. Зебілів нажаль ще дуже багато. От завтра "Нафтоназ" Бені віддадуть (Беня собі забере) може поменшає, але це не точно.
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16.02.2022 16:59 Ответить
Того дня, коли Нафтогаз повернули під вплив Бені під виглядом реформи у держкорпорації, Байден зняв санкції із СП-2. Порахуйте, коли це було. Це було єдиною причиною зняття санкцій. Невже цього ніхто не знав?
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16.02.2022 17:27 Ответить
Да, бедная страна Украина! Сколько людей и все за одним столом !
Вон на РФ за таким столом сидит максимум два человека - Хйуло и его холуй....
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16.02.2022 17:02 Ответить
Знову десь біля ліфту чи вбиральні?
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16.02.2022 17:13 Ответить
Западные партнеры опять открыто намекает за кого надо голосовать чтобы получить плюшки. Сколько раз им нужно показывать толстым пальцем чтобы до украинцев наконец дошло?
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16.02.2022 17:14 Ответить
Весь Запад говорит ,что войска не отводят, Порошенко - " мы заставили их отступить от своих планов по вторжению " ! Совсем что ли дурак ?! Еще вообще ничего не решилось !
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16.02.2022 17:16 Ответить
Ещё одно лишнехромосомное вылезло...
Лишняя хромосома вместо мозгов...
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16.02.2022 17:25 Ответить
Походу остановить можно даже кацапов.
Но судя по рейтингам ЗЕ, их братья зебилы даже более упоротые. Пока даже пустой холодильник и дырявые карманы их не приводят в человеческое состояние.

И пока зебилы составляют критическую массу Украина будет в опасности с кацапами или без.
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16.02.2022 17:25 Ответить
Вяликий малдавский палитик пожимает руки неизвестно кому словно поймал их у туалета , пэцюня, ОНИ РУКИ НЕ МЫЛИ ***!!!! Береги здоровье, оно тебе еще на зоне понадобится!!!
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16.02.2022 17:28 Ответить
Не видел таких туловищ коцапских,на сайте.коля николай,орех орех,валя илюк🤣🤣🤣
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16.02.2022 17:36 Ответить
Опять спам не открывается😭😭😭
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16.02.2022 17:31 Ответить
Скажем "гоп" когда..( ну вы в курсе).
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16.02.2022 17:32 Ответить
Классная подача информации ! Дипломатьі приехали на встречу с фракциями и депутатами ВР , не на встречу с Порошенко . 😀
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16.02.2022 17:35 Ответить
Да. Именно так и работает качественная пропаганда. Упустить, едосказать это почти не соврать.))
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16.02.2022 17:46 Ответить
н
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16.02.2022 17:46 Ответить
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16.02.2022 17:41 Ответить
Вони могуть ще багато наклепать!
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16.02.2022 18:12 Ответить
Это 5++!
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18.02.2022 18:53 Ответить
Надеюсь для дипломатов потом накрыли сладкий стол
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16.02.2022 18:01 Ответить
І для них були великі знижки )
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16.02.2022 18:10 Ответить
Показалось. 🙃

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16.02.2022 18:19 Ответить
Ого. Оце рівень у Олексійовича. Підтримую.
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16.02.2022 23:33 Ответить
 
 