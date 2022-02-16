Порошенко после встреч с послами стран ЕС и НАТО: Жесткая позиция США и союзников сегодня остановила планы Путина. ФОТОрепортаж
Петр Порошенко во время встречи с послами государств-членов Европейского Союза и НАТО поблагодарил союзников за поддержку Украины.
Пятый Президент сообщил журналистам, что именно единение и сплоченность всего мира вокруг нашего государства мешает агрессивным планам Путина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня здесь присутствовало 13 послов и представители посольств. Приятно, что наши мнения совпали, потому что сегодня символический день. Сегодня, 16 февраля, когда по подтвержденным данным Путин должен был начать широкомасштабную агрессию, совместными усилиями ЕС, НАТО и США под лидерством президента США Джозефа Байдена эту угрозу удалось отвести решительными действиями наших союзников, сохранивших единство вопреки планам Путина", – говорит Порошенко.
"Вчера мы услышали подтверждение этому в блестящем выступлении президента Байдена, в обращении к миру. По моему мнению, впервые за многие годы была прямая очень жесткая риторика, остановившая Путина, по крайней мере, временно", – отмечает Петр Порошенко.
Лидер "Европейской Солидарности" заметил: это не значит, что опасность исчезла. "Это не значит, что мы должны расслабиться. Но это точно означает, что план шантажа Путина на первом этапе не состоялся", – убежден Порошенко.
"Сегодня мы дали однозначную оценку действиям Путина, включая выдачу российских паспортов, экономическую экспансию, когда они де-факто признают сертификаты оккупированных территорий. Включая поставки оружия, включая абсолютно безумное вчерашнее решение Государственной Думы России о признании "ЛНР/ДНР". Все эти четыре решения – это прямая атака на документы Минского процесса, это де-факто означает, что Россия денонсировала Минские договоренности", – считает Порошенко.
"Сейчас уже мяч на поле Путина, чтобы он сделал откат от тех агрессивных планов, которые он демонстрировал последние четыре месяца. К сожалению, при определенном бездействии или неэффективности действий украинской власти", – отметил Петр Порошенко.
"Еще раз призываю: в День единения нам нужно объединиться компетентно, профессионально. Нам нужно совместно совершить мозговой штурм, использовать тот опыт, который у нас есть с 2014 года, и остановить врага, обеспечить экономическое развитие нашего государства. Защитить людей как в вопросах безопасности, так и социальных. И победить Россию. Это мое пожелание в День единения", – резюмирует Порошенко.
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В ваших головах это, наверняка, невозможно разместить без ущерба для жизнедеятельности...😁😁😁
Все мировые лидеры, весь иностранный дипкорпус знают, что ЗЕ наркоман-полудурок на побегушках у Коломойского, но продолжают делать вид, что все норм.
Хорошо, что хоть с кем-то в Украине Запад еще может вести осмысленный диалог.
Дипломаты знают, что наркомана-полудурка выбрал президентом народ Украины.
Отвернуться от чувырлы они не могут, так как тем самым отвернутся от народа. А этого они, очевидно, не хотят.
Вот и выходит, что, как говорят, дипломатия-искусство возможного.
раніше з такими кретинами розбирались зелені берети фашингтонського обкому
Учитесь, зебуины, как надо разговаривать...
Пс. Вашего Главзебуина учить , думаю, бесполезно...
Да, она есть, но это для внутренних разборок, а не для встречи с послами и прочими представителями посольств. Международный формат встречи будет означать и международное её освещение в прессе (хотя и не широкое, потому что речь идёт об экс-президенте). Так зачем сразу же показывать, что на самом деле единства как не было, так и нет ? Мне импонирует Порох, но его в данном случае, с точки зрения дипломатии, слегка занесло, по-моему.
Ми за єднання на СЛОВАХ а не на ДІЇ
Вон на РФ за таким столом сидит максимум два человека - Хйуло и его холуй....
Лишняя хромосома вместо мозгов...
Но судя по рейтингам ЗЕ, их братья зебилы даже более упоротые. Пока даже пустой холодильник и дырявые карманы их не приводят в человеческое состояние.
И пока зебилы составляют критическую массу Украина будет в опасности с кацапами или без.