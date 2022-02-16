Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено). ФОТО

Мост развернут на территории заповедника в чернобыльской зоне отчуждения. Он позволяет сократить путь к украинской границе на более чем 70 км.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Insider.

Его развертывание заметили OSINT-исследователи. Они обратили внимание на спутниковые снимки, на которых видны работы на почве с обеих сторон реки Припять. Остальные снимки фиксируют уже развернутый мост.

Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси – по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения "Союзная решимость-2022".

"На участке местности "Речица" мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонных рубежей, переправы водного препятствия (г. Припять)", - говорится в релизе от 1 февраля .

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Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что этот мост могут использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

"Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, заметного на спутниковых снимках Planet, - сообщили эксперты. - Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области". С одной стороны, наведение этого моста соответствует легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой стороны, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области - через зону отчуждения ЧАЭС".

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Мост сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполя были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, по состоянию на 15 февраля их там уже нет.