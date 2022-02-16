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Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено). ФОТО

Мост развернут на территории заповедника в чернобыльской зоне отчуждения. Он позволяет сократить путь к украинской границе на более чем 70 км.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Insider.

Его развертывание заметили OSINT-исследователи. Они обратили внимание на спутниковые снимки, на которых видны работы на почве с обеих сторон реки Припять. Остальные снимки фиксируют уже развернутый мост.

Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено) 01Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено) 02

Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси – по официальной версии здесь проходили совместные в Россией учения "Союзная решимость-2022".

"На участке местности "Речица" мотострелковые подразделения Вооруженных Сил России отражают удары средств воздушного нападения условного противника, отрабатывают вопросы сохранения живучести, вывода и занятия оборонных рубежей, переправы водного препятствия (г. Припять)", - говорится в релизе от 1 февраля .

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Российские военные перебросили понтонный мост через Припять в 4 км от границы Беларуси и Украины (обновлено) 03

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) считают, что этот мост могут использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

"Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, заметного на спутниковых снимках Planet, - сообщили эксперты. - Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области". С одной стороны, наведение этого моста соответствует легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой стороны, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области - через зону отчуждения ЧАЭС".

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Мост сокращает расстояние от белорусского города Ямполь до границы с Украиной со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполя были замечены 5-я танковая и 37-я мотострелковая бригады из Бурятии, по состоянию на 15 февраля их там уже нет.

Автор: 

Беларусь (7891) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+64
Это не мы расслабили. Это Зеля и не напрягал. У него новый праздник.
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16.02.2022 20:43
+61
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16.02.2022 21:18
+47
***** типа "отступил". Перекидывает силы с одного направления на другие.
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16.02.2022 20:38
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А после США разбило Ирак с такой же армией как сейчас у России и это без тяжелого вооружения. А Ирак это была доминирующая сила, которая вела войны с 60ых годов. Это не значит что Россия такая мощная как США, но война сейчас другая.
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17.02.2022 06:09 Ответить
800 тысяч всё же не 150. К тому же Ирак пустыня, вся война велась в междуречье Тигра и Ефрата. Это как на Донецкую область напасть, игнорируя иные угрозы.

Наземные силы МНС насчитывали 16 дивизий (до 800 тысяч человек), более 4000 танков, свыше 3700 орудий и миномётов. Армейская авиация имела около 2000 боевых вертолётов. Военно-морской флот МНС имел до 170 кораблей. Им противостояла в Кувейте и на юге Ирака группировка войск в составе более 40 дивизий (около 500.000 человек), до 4000 танков, свыше 5 тысяч орудий и минометов, 711 самолётов, 489 вертолетов. Соотношение по новейшим образцам вооружения составляло: по боевым самолётам - 13:1, боевым вертолетам - 16:1, танкам - 4,3:1 в пользу МНС. Антииракские силы имели абсолютное превосходство на море.
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17.02.2022 06:51 Ответить
На самом деле главная причина почему Путин не сунулся к нам в 15 году это потому что он понял, что Россия не сможет захватить Украину даже такую слабую. Оттого Россия перестроила свои войска за эти годы. Что она собой представляет неизвестно, но видимо веры у них стало побольше.
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17.02.2022 06:13 Ответить
опять шото задумала мразь
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16.02.2022 22:14 Ответить
У нас достатньо сил засобів та інструментів, щоб відбити будь-яку атаку. Ми достатньо сильна нація, дуже сильна країна. Ми знаходимося на своїй землі і якісь загарбники теоретичні нас не мають лякати.
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16.02.2022 22:28 Ответить
Западу надо бы подумать про свои инвестиции в объект "Укрытие" в Чернобыле. Пока россиянцы не раздолбали его (и остальные атомные станции).
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16.02.2022 22:31 Ответить
Так Точка У туди легенько дістає...тільки пристрілятися. Але там НАШІ БРАТЬЯ...
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17.02.2022 07:47 Ответить
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