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На Закарпатье планируют завершить ремонт более 200 км трассы Н-09, которая проходит через Яблонецкий перевал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В этом году планируется завершить ремонт на автодороге Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов, которая в пределах Закарпатской области имеет протяженность 208 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Маршрут, объединяющий Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области, ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По информации ведомства, за последние два года здесь было отремонтировано 206 км пути. Остальные работы планируется завершить в этом году. Эта дорога известна тем, что проходит через одно из самых живописных мест Западной Украины – Яблунецкий перевал. Он находится на высоте 931 м над уровнем моря и граничит с Раховским (Закарпатье) и Надворнянским (Ивано-Франковщина) районами. Его еще называют Татарским перевалом и Беркутом. На перевале установлена смотровая площадка, с которой в погожий день открывается вид на часть Свидовецкого массива и гору Близницу. Также отсюда можно увидеть горные вершины Говерлы и Петроса.

"А еще трасса Н-09 ведет к Драгобрату – самому высокогорному курорту Украины. Он привлекает лыжников и сноубордистов тем, что снег здесь держится дольше – аж до апреля", – рассказывают в ведомстве.

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Дорожники призывают путешествовать по Украине и добавляют, что дороги к высокогорным курортам самой западной области нашей страны ежегодно становятся все более комфортными и доступными.

Как ранее рассказал координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение строительного сезона 2022 года планируется реализовать 715 объектов по всей Украине.

На Закарпатье планируют завершить ремонт более 200 км трассы Н-09, которая проходит через Яблонецкий перевал 01
На Закарпатье планируют завершить ремонт более 200 км трассы Н-09, которая проходит через Яблонецкий перевал 02
На Закарпатье планируют завершить ремонт более 200 км трассы Н-09, которая проходит через Яблонецкий перевал 03

Автор: 

дороги (2512) Большая стройка (728) Закарпатская область (2585)


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Топ комментарии
+7
Точно. А оружие в ВСУ хай дядя поставляет.
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17.02.2022 09:38
+2
Чим хвалитися? Це вкрай небезпечна дорога і на кадрах я не бачу ніяких елементів дороги і іншого дорожнього облаштування, які би унеможливлювали, чи зводили до мінімуму вірогідність ДТП
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17.02.2022 10:03
+1
Чьо ... Гарні фото ...
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17.02.2022 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Точно. А оружие в ВСУ хай дядя поставляет.
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17.02.2022 09:38 Ответить
До речі ... Може Зе так і рахує - раз вони гарантували безпеку по Будапешт. мемор., то най і впрягаються.
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17.02.2022 09:55 Ответить
щось порохоботів не чути )
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17.02.2022 09:47 Ответить
Чьо ... Гарні фото ...
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17.02.2022 09:56 Ответить
Заскучал, Вася Ведро?
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17.02.2022 10:09 Ответить
Чим хвалитися? Це вкрай небезпечна дорога і на кадрах я не бачу ніяких елементів дороги і іншого дорожнього облаштування, які би унеможливлювали, чи зводили до мінімуму вірогідність ДТП
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17.02.2022 10:03 Ответить
В Германии, Италии, Австрии дороги стараются сделать не серпантином а выровнять с помощью эстакад, мостов и тоннелей. Сокращает время путешествий и снижает аварийность в разы.
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17.02.2022 12:43 Ответить
 
 