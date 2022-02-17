На Закарпатье планируют завершить ремонт более 200 км трассы Н-09, которая проходит через Яблонецкий перевал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В этом году планируется завершить ремонт на автодороге Н-09 Мукачево-Рахов-Ивано-Франковск-Львов, которая в пределах Закарпатской области имеет протяженность 208 км.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Закарпатской области, информирует Цензор.НЕТ.

Маршрут, объединяющий Закарпатскую, Львовскую и Ивано-Франковскую области, ремонтируют в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

По информации ведомства, за последние два года здесь было отремонтировано 206 км пути. Остальные работы планируется завершить в этом году. Эта дорога известна тем, что проходит через одно из самых живописных мест Западной Украины – Яблунецкий перевал. Он находится на высоте 931 м над уровнем моря и граничит с Раховским (Закарпатье) и Надворнянским (Ивано-Франковщина) районами. Его еще называют Татарским перевалом и Беркутом. На перевале установлена смотровая площадка, с которой в погожий день открывается вид на часть Свидовецкого массива и гору Близницу. Также отсюда можно увидеть горные вершины Говерлы и Петроса.

"А еще трасса Н-09 ведет к Драгобрату – самому высокогорному курорту Украины. Он привлекает лыжников и сноубордистов тем, что снег здесь держится дольше – аж до апреля", – рассказывают в ведомстве.

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Дорожники призывают путешествовать по Украине и добавляют, что дороги к высокогорным курортам самой западной области нашей страны ежегодно становятся все более комфортными и доступными.

Как ранее рассказал координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, в течение строительного сезона 2022 года планируется реализовать 715 объектов по всей Украине.





