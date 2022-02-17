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Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 17 февраля в центре Киева снова проходит митинг SaveФОП. Движение по улице Крещатик временно перекрыто.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на месте событий.

По данным нашего корреспондента, правоохранители оттеснили митингующих с Крещатика. Это произошло без применения силы. Впрочем, локально наблюдалась небольшая толкучка. Сейчас активисты направляются по улице Грушевского к зданию Верховной Рады.

Движение по Крещатику уже разблокировано.

По обновленной информации, митингующие уже пришли под здание украинского парламента.

Движение по ул.Грушевского перекрыто.

Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 01
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 02
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 03
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 04
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 05
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 06
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 07
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 08
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 09

Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 10
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 11
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 12
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 13
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 14
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 15
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 16

Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 17
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 18
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 19
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 20
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 21
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 22
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 23
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 24
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 25
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 26
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 27
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 28

Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 29
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 30
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 31
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 32
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 33
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 34
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 35
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 36
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 37
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 38
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 39
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 40
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 41
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 42
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 43
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 44
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 45
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 46
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 47
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 48
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 49
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 50
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 51

Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 52
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 53
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 54
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 55
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 56
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 57
Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду 58

Как известно, движение SaveФОП протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Также смотрите: Сегодня ФОПы опять пикетируют Раду. ФОТОрепортаж (обновлено)

Видео и ФОТО: Богачук Олег

Автор: 

ВР (29246) протест (5858) Богачук Олег (1462) ФОП (34)


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Топ комментарии
+27
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17.02.2022 10:48
+18
Так эти же люди и выбрали нынешнюю власть. Имел удовольствие общаться с ФОПами перед выборами - за Зеленского порвать готовы были. Да, и в то время ни одного ФОПа, который был против Зеленского не видел.
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17.02.2022 10:40
+16
Скільки кацапського лайна або ботів тут пасеться... Жах... ФОПи молодці! Якщо уряд хоче ввести РРО для фопів - хай візьме за основу досвід тієїж Польщі: РРО за кошти держави, немає щомісячної абонки, немає щамісячних або внепланових перевірок, "первичка" необов'язкова - тільки декларування доходів та розходів і т.д.
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17.02.2022 10:40
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Страница 2 из 2
Привыкли не платить налоги, везде на каждом рынке в ЕС, за килограмм помидор... тебе дадут фискальный чек...
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17.02.2022 10:51 Ответить
ты когда-то продавал свою б.у. технику, налог платил? а подарки больше 1600 грн получал, налог платил?
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17.02.2022 11:09 Ответить
а в сша слышал вообще наличку можно брать, а если доход маленький то вообще не думаю что налог платить будешь с этого, да ещё затраты на оборудование можно оттуда вычитать
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17.02.2022 11:14 Ответить
В США за неуплату налогов, сажают от пяти лет и выше с конфискацией...
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17.02.2022 11:16 Ответить
правильно, лупите фопов, чтоб знали, как за зеленского голосовать!
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18.02.2022 02:16 Ответить
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17.02.2022 10:54 Ответить
ВСЕХ В АТО!!!
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17.02.2022 10:55 Ответить
ты из окопа небось вещаешь?
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17.02.2022 10:59 Ответить
а тебе на розмінування
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17.02.2022 18:18 Ответить
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18.02.2022 02:15 Ответить
Я вважаю РРО треба ставити, АЛЕ у Польщі його ставить і утримує держава. А фопи чесно проводять товари через касу і платять податки.
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17.02.2022 10:57 Ответить
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17.02.2022 11:14 Ответить
Брехня.
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17.02.2022 11:44 Ответить
У нас держава надає можливість встановити безкоштовний програмний РРО на комп'ютер або мобільний пристрій
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17.02.2022 11:37 Ответить
ага а потiм вiн висить як хвiтс у осла.
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17.02.2022 11:59 Ответить
Ну а чому б і не бастувати, 30 років прибуток в карман, а тут касовий апарат став і плати податки)))
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17.02.2022 11:06 Ответить
Та не в тому справа. Касовий апарат сам по собі дорогий. Його обслуговування та заміна. Щомісячна плата за обслуговування. От де здирництво.
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17.02.2022 11:20 Ответить
ПРРО стоят минимум втрое меньше и не требуют никакого обслуживания.
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17.02.2022 11:45 Ответить
ППРО - это программа в смартфоне и обслужививание ПО от 1200 грн. в год
Де тут здирництво?
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17.02.2022 12:06 Ответить
не свисти дурепо, є безкоштовний ППО на пк чи смартфон
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17.02.2022 18:19 Ответить
Смотришь и душа радуется... Ибо по заслугам...
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17.02.2022 11:14 Ответить
Битие определяет сознание.
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17.02.2022 11:16 Ответить
ну и чем бы коля им сейчас помог?..
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17.02.2022 11:32 Ответить
То ви ж, продажні сцуки, в більшості своїй, тупій і голосували за це лайно! Ви хтіли і пожерти і пориготати. Хоч саслиньтесь. Їжте і смійтесь. Дебіли
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17.02.2022 11:19 Ответить
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17.02.2022 11:59 Ответить
вместо того чтобы разобраться с крупными мутилами которым прощают миллиардные долги, доят бедных людей которые от государства никакой помощи отродясь не видели
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17.02.2022 11:19 Ответить
Бедные люди сами за это проголосовали. Это их сознательный выбор. Может им нравится?
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17.02.2022 12:26 Ответить
До Гундоса йдуть його виборці, які не тільки свої горлянки за нього рвали, а і дупи. Лупи їх Володя, не жалій, може порозумніють?
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17.02.2022 11:20 Ответить
Каждому чиновнику по кассовому аппарату! и за обслуживание ежемесячное пусть платят по 400 грн в сервисный центр, через чиновников проходят неучтённые суммы на миллиарды гривен в месяц
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17.02.2022 11:22 Ответить
А краще надіньте на всіх кіпи, хай ідуть святкують мирову угоду Бені в Укрнафтою, в процесі якої Беня забере їх,по Конституції право володіння надрами. Чим не свято і не забудьте телемарафон по всіх каналах. Це все-таки перемога "зеленої" влади. Ні дня без перемог Бені і його Вовіка. Все в одну касу, молодці. Вас ще раз виберуть зелені барани 73%.
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17.02.2022 11:26 Ответить
Зеля Пукін продовжує воювати з власними виборцями. Ну- ну!
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17.02.2022 11:48 Ответить
Серед ФОПів порохоскоту нема?
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17.02.2022 12:53 Ответить
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17.02.2022 12:01 Ответить
ну що підприємці, наголосували "по приколу?" А тепер далі годуйте ОЗУ під назвою поліція яке вас і буде піз@ити, катувати, ганьбити і брати хабарі))) Ваші зароблені грошу підуть в кишені му@орве....
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17.02.2022 12:01 Ответить
Идите за мосейчук голосуйте)))
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17.02.2022 12:04 Ответить
Головний лохторат Янелоха!

Ой, шо вам сказать?! Я такая рада я за вас, довбоЗЕбів.
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17.02.2022 12:06 Ответить
ПАСОВИЩЕ ДЛЯ ФОПів ОБЛАДНАНО ЗГОДНО ЇХ ВИБОРУ 2019 РОКУ.)))
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17.02.2022 12:21 Ответить
ЛЮДИ ШО С ВАМИ? - ВМЕСТО ТОГО ШОБ ИСКАТЬ СОЮЗНИКОВ И БЫТЬ СИЛЬНЫМИ( ТОЛЬКО СИЛЬНЫЕ МОГУТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ ПРОЩАТЬ ОШИБКИ) - ВЫ ОТТАЛКИВАЕТЕ СЕЙЧАС ,СВОЕЙ ПОЗИЦИЕЙ. ОТТАЛКИВАЕТЕ НЕСКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ - МАЛО ТОГО ШО ЭТО ГЛУПО - ЭТО ПРОСТО НЕ ПО ЛЮДСКИ - ДА Я ТАК ДУМАЮ ,ТАК НЕЛЬЗЯ ,ПОРОХОБОТЫ ГОЛОВА НУЖНА ШОБ ДУМАТЬ - ПЕЧАЛЬНО ВСЕ
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17.02.2022 12:28 Ответить
Правильно! Я о том же написал ниже.
Ещё великий Мытэць завещал:
"Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (С)
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17.02.2022 12:29 Ответить
А если серьёзно, то этап "ты называешь нас придурками, поэтому мы проголосуем за зеленского" пройден ещё в 2018.
Что нам "ПО ЛЮДСКИ" (С) надо было написать? "Спасибо! Молодцы! Вы превели сюда на трон это чмо и мы вам за это благодарны!"?
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17.02.2022 12:32 Ответить
Украина - свободная страна. Если люди хотят, чтоб их имели в хвост и в гриву, то они имеют полное право за это проголосовать! Кто вы такие, чтобы их осуждать? Мазохисты и пассивные педики - тоже люди. Может единственный в их жизни шанс получить оргазм - это когда его(её) мент дубасит дубинкой на морозе. Понять и пожалеть!
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17.02.2022 12:28 Ответить
Откуда данные, что фопы голосовали за это чудо? При пп начали драть всех за есв, и придумали субсидии. Комуналка выросла выше пенсий. Хватит чушь сочинять
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17.02.2022 15:12 Ответить
Хватит трындеть. 1) ФОПы хороводы водили за Зелю и рассказывали, (цитата) "если что -то пойдёт не так, то мы его сметём". 2) при Порохе выплачивали субсидию, у меня родственники получали и нормально платили комуналку, ришёл Зе - субсидию обрезали (причём всем их знакомым тоже). 3) субсидии придумали не при Порохе, а гораздо раньше. При Яныке она точно была. Вы наверное просто кацап, поэтому не в курсе, что в Украине происходит.
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17.02.2022 17:13 Ответить
не слушаем провокаторов - если мы обедняющимся - мы победим - все кто нас пытается мотивировать давя на слабо - враги нашей страны
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17.02.2022 12:43 Ответить
ФОПы - тупее чем чуни !
Есть Законы, есть расходы на коммуналку, закупки, зарплата ...
Существуют программы типа "Project Expert". Вбиваете туда все данные по бизнесу, включая риски штрафов и изменения законодательства.
Получаем на выходе максимальную и минимальную цену продажи. Опуститесь ниже - банкрот.
Мне выдала рекомендацию повысить цену на 162%. Если до декабря не подниму - обанкрочусь. Осталось 10 месяцев.
Попили кофе с конкурентами, договорились поднимать потихоньку каждый месяц. Начнем с 5%, закончим 20%.
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17.02.2022 12:50 Ответить
Тих підарів хтось направляє і фінасує, видає уніформу та прапорці однакові. Де СБУ?
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17.02.2022 18:20 Ответить
Люди молодці! Відстоюють свої права на справедливе оподаткування!
ГАНЬБА ГЕТЬМАНЦЕВУ !! ГАНЬБА ЗЕЛЕНЬКУ !!!
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17.02.2022 19:54 Ответить
Так им и надо, в Украине должны все платить налоги
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17.02.2022 21:38 Ответить
А почему начали не с миллиардеров?
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18.02.2022 09:49 Ответить
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