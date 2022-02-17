Акция SaveФОП в центре Киева: митингующих оттеснили с Крещатика, они направляются под Раду. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 17 февраля в центре Киева снова проходит митинг SaveФОП. Движение по улице Крещатик временно перекрыто.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который находится на месте событий.
По данным нашего корреспондента, правоохранители оттеснили митингующих с Крещатика. Это произошло без применения силы. Впрочем, локально наблюдалась небольшая толкучка. Сейчас активисты направляются по улице Грушевского к зданию Верховной Рады.
Движение по Крещатику уже разблокировано.
По обновленной информации, митингующие уже пришли под здание украинского парламента.
Движение по ул.Грушевского перекрыто.
Как известно, движение SaveФОП протестует против введения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.
Видео и ФОТО: Богачук Олег
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Де тут здирництво?
Ой, шо вам сказать?! Я такая рада я за вас, довбоЗЕбів.
Ещё великий Мытэць завещал:
"Гамлєт. Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (С)
Что нам "ПО ЛЮДСКИ" (С) надо было написать? "Спасибо! Молодцы! Вы превели сюда на трон это чмо и мы вам за это благодарны!"?
Есть Законы, есть расходы на коммуналку, закупки, зарплата ...
Существуют программы типа "Project Expert". Вбиваете туда все данные по бизнесу, включая риски штрафов и изменения законодательства.
Получаем на выходе максимальную и минимальную цену продажи. Опуститесь ниже - банкрот.
Мне выдала рекомендацию повысить цену на 162%. Если до декабря не подниму - обанкрочусь. Осталось 10 месяцев.
Попили кофе с конкурентами, договорились поднимать потихоньку каждый месяц. Начнем с 5%, закончим 20%.
ГАНЬБА ГЕТЬМАНЦЕВУ !! ГАНЬБА ЗЕЛЕНЬКУ !!!